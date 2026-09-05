В Британии призвали урезать льготы инвалидам из-за «угрозы» от России

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В Британии призвали урезать льготы инвалидам из-за «угрозы» от России


Лидер британских консерваторов Кеми Баденок предложила урезать социальные выплаты, в том числе льготы для людей с инвалидностью, чтобы направить сэкономленные деньги на оборону. Свою инициативу она объяснила якобы существующей «угрозой» военного конфликта с Россией.

Выступая перед военными, Баденок заявила, что для достижения цели по обороне в 3% ВВП к 2030 году необходимо отменить налоговые льготы по программе Motability, которая помогает инвалидам приобретать автомобили, а также пересмотреть жилищные пособия. По её подсчётам, Лондону нужно найти дополнительные 10 миллиардов фунтов в год.

Она также выразила тревогу по поводу того, что кабинет нынешнего премьера будто бы не уделяет безопасности достаточного внимания. По её убеждению, в обозримом будущем Соединённое Королевство может оказаться вовлечённым в вооружённый конфликт с Россией – страной, обладающей самым мощным ядерным потенциалом в мире.

До этого начальник штаба британской армии Ричард Найтон уже предупреждал, что страна не сталкивалась с таким уровнем опасности со времён холодной войны, и возложил вину на Россию, заявив, что она якобы испытывает оборону Соединённого Королевства на прочность. В ответ власти приняли решение ускорить подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям – сроки ряда ранее запланированных мер сдвинули с 2035-го на 2030-й год.

В то же время экс-глава объединённого командования ВС королевства Ричард Бэрронс указывал, что до конца десятилетия у Великобритании попросту нет денег на закупку новых вооружений. В Министерстве финансов, в свою очередь, не исключали возможности поднять налоги, чтобы закрыть оборонные потребности.

Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя действия НАТО, заявлял, что альянс ведёт дело к прямому столкновению с Россией и фактически готовится к войне. В Москве неоднократно отвергали такие обвинения. Владимир Путин называл подобные заявления ложными и подчёркивал, что у России нет никаких причин для войны с НАТО, а разговоры об угрозе используются лишь для оправдания увеличения военных бюджетов.
16 комментариев
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  1. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Сегодня, 13:06
    Интересная редакционная политика на ВО, вот как одновременно может выйти две новости про одно и то же но от разных авторов? Паралельно этой новости вышла статья на ВО от Александра Григорьева))) ведь кто то новости вычитывает, редактирует, даёт добро на публикацию?
  2. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    +2
    Сегодня, 13:10
    К нас тоже есть "таланты", которые предлагают вообще не платить пенсии.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 13:33
      Забавно! Какой-то англофил за правду поставил минус. Вот только в России не только подняли пенсионный возраст. но и стараются стаж так посчитать, чтоб баллов не хватило.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 14:08
        Цитата: Гардамир
        Вот только в России не только подняли пенсионный возраст. но и стараются стаж так посчитать, чтоб баллов не хватило.

        Так и в России такой же капитализм, как и в Британии, разницы нет.
    2. Vulpes Звание
      Vulpes
      -1
      Сегодня, 13:55
      Так для российской "элиты" именно Великобритания является эталоном. Что не удивительно, учитывая историческое отношение Лондона к "местным", как они называют простых англичан.
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 13:11
    Что будет если ВБ вступит в войну с Россией? ВБ будет уничтожена. Что нужно делать, может дружить с Россией? Нет, дружба не дает возможности воровать, ведь оборонка самая прибыльная в части воровства отрасль.
    Так и вижу как таракан вооружается под лозунгом: на нас скоро нападет слон, нужно вооружаться песчинками, закидаем.
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      +2
      Сегодня, 13:22
      Что будет если ВБ вступит

      Интересное сокращение ВБ, по нынешним временам скорее просто Б.... Гонору много, а тему мало. А по теме: похоже что островные государства надеются за лужей отсидеться, типа не причём, а остальных подталкивают.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      -1
      Сегодня, 13:34
      зачем ВалБерису вступать в войну с Россией. Это сокращение вы где-то подглядели или указивка прилетела?
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:15
    к 2030 году необходимо отменить налоговые льготы по программе Motability, которая помогает инвалидам приобретать автомобили, а также пересмотреть жилищные пособия

    Правильно, а зачем вообще бритам инвалиды?
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 13:17
    В Британии призвали урезать льготы инвалидам из-за «угрозы» от России
    для наглов это нормально, удивлен, что не подняли вопрос об усыплении "неполноценных"
  6. _DD_ Звание
    _DD_
    +2
    Сегодня, 13:21
    Забавно как инвалиды на голову обсуждают как обобрать других инвалидов
  7. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 13:45
    бывает.
    если вчитаться без пиара в другую заметку рядом:
    "отменить льготу по уплате налога на добавленную стоимость при покупке гражданами с инвалидностью автомобилей в рамках программы Motability." .
    т.е чтото такое запутанно-мелкое ,что и не снилось нашим пенсионерам, вроде...

    зато сразу можно Огого!!! заголовок пиарить
    имхо
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 14:03
    Лидер британских консерваторов Кеми Баденок предложила урезать социальные выплаты, в том числе льготы для людей с инвалидностью, чтобы направить сэкономленные деньги на оборону.
    А не пора ли, эту бабёнку в смирительную рубашку одеть и в "психушку" отравить.
    Шиза в Британии крепчает.
  9. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 14:06
    отменить налоговые льготы по программе Motability, которая помогает инвалидам приобретать автомобили

    А у нас инвалиды много автомобилей покупают и какие у них для этого льготы? 😂
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:15
    Пособия на мигрантов сокращать будут тоже? wink
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:42
    И что с того... они сами таких правящих выбрали, САМИ!