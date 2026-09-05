«Метинвест»: После ракетного удара доменные печи «Камет-Стали» остановлены
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Появляются некоторые подробности последствий ракетного удара по металлургическому комбинату в Днепродзержинске (Каменском), нанесённом в ночь на 5 сентября российскими войсками» Речь идёт о предприятии, входящем в группу «Метинвест» Рината Ахметова. По данным источников, по предприятию было выпущено порядка восьми ракет «Циркон».
Предприятие «Камет-Сталь», созданное на базе Днепровского металлургического комбината (ДМК), полностью остановило все технологические операции. Как сообщили в компании, под удар попали аглодоменное производство, а также повреждены энергетическая и транспортная инфраструктуры. Две доменные печи остановлены, пожар долгое время не удавалось ликвидировать, на площадке продолжаются разбор завалов. Оценка ущерба пока невозможна, сроки восстановления производства не называются.
Однако ясно, что теперь выплавка чугуна и стали на этом предприятии ещё долгое время будет невозможна.
«Камет-Сталь» (Днепровский металлургический завод) является крупнейшими поставщиком металлопродукции для военного производства Украины. Комбинат выпускал чугун и сталь, которые использовались для нужд оборонной промышленности, в том числе для производства и ремонта военной техники ВСУ. Вывод из строя этого предприятия существенно ограничивает возможности украинского ВПК.
Эксперты отмечают, что даже при отсутствии дальнейших ударов восстановление полноценного производственного цикла может занять несколько месяцев. Это при учёте того, что в ближайшее время Украина получит деньги на восстановительные работы от западных спонсоров. Но нужно ли западным спонсорам поддерживать украинскую металлургию и стоящий за ней олигархат, вопрос открытый.
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