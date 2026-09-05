«Метинвест»: После ракетного удара доменные печи «Камет-Стали» остановлены

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«Метинвест»: После ракетного удара доменные печи «Камет-Стали» остановлены

Появляются некоторые подробности последствий ракетного удара по металлургическому комбинату в Днепродзержинске (Каменском), нанесённом в ночь на 5 сентября российскими войсками» Речь идёт о предприятии, входящем в группу «Метинвест» Рината Ахметова. По данным источников, по предприятию было выпущено порядка восьми ракет «Циркон».

Предприятие «Камет-Сталь», созданное на базе Днепровского металлургического комбината (ДМК), полностью остановило все технологические операции. Как сообщили в компании, под удар попали аглодоменное производство, а также повреждены энергетическая и транспортная инфраструктуры. Две доменные печи остановлены, пожар долгое время не удавалось ликвидировать, на площадке продолжаются разбор завалов. Оценка ущерба пока невозможна, сроки восстановления производства не называются.





Однако ясно, что теперь выплавка чугуна и стали на этом предприятии ещё долгое время будет невозможна.

«Камет-Сталь» (Днепровский металлургический завод) является крупнейшими поставщиком металлопродукции для военного производства Украины. Комбинат выпускал чугун и сталь, которые использовались для нужд оборонной промышленности, в том числе для производства и ремонта военной техники ВСУ. Вывод из строя этого предприятия существенно ограничивает возможности украинского ВПК.



Эксперты отмечают, что даже при отсутствии дальнейших ударов восстановление полноценного производственного цикла может занять несколько месяцев. Это при учёте того, что в ближайшее время Украина получит деньги на восстановительные работы от западных спонсоров. Но нужно ли западным спонсорам поддерживать украинскую металлургию и стоящий за ней олигархат, вопрос открытый.
21 комментарий
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  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 13:37
    Да уж. Леодин Ильич в гробу вертится.
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +10
      Сегодня, 13:43
      Восстановить доменное производство, после внезапной остановки??? Такое может быть просто не возможно, там может быть так, что сначала "до основания, а уж за тем". Проще новое построить. А насчет Леонида Ильича, ведь в этом много и его вины, в то время Украина была на особом положении. О ней так сказать была особая забота. Правда как и прибалтам.
      1. МЮД Звание
        МЮД
        +1
        Сегодня, 14:50
        А насчет Леонида Ильича, ведь в этом много и его вины, в то время Украина была на особом положении.

        Проекту "Украина антироссия" может противостоять только Советская Украина. Нынешняя капиталистическая Россия ни чего с этим проектом не сможет сделать.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 15:24
          Цитата: МЮД
          Проекту "Украина антироссия" может противостоять только Советская Украина. Нынешняя капиталистическая Россия ни чего с этим проектом не сможет сделать.
          В окно посмотрите, не то что может, а делает прямо сейчас.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +11
      Сегодня, 13:49
      Цитата: Vulpes
      Да уж.

      Россия выполняет директивные документы Украины от 21 апреля 2022 года №2215-IX по десоветизации, в частности, - о «победах Великой Октябрьской социалистической революции» и о Советском Союзе.
      Просили!? Получите. Благодарить не нужно.
      1. Дербенев Антон Звание
        Дербенев Антон
        0
        Сегодня, 14:54
        Россия выполняет директивные документы

        И всё больше вопросов кто выполняет план "Ост" по уничтожению славян.
    3. Вайфу Звание
      Вайфу
      +1
      Сегодня, 14:51
      Родина Ильича. Правда в годы его руководства нынешние соыбтия и приобретали характер необратимых.
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    -10
    Сегодня, 13:37
    Вывод из строя этого предприятия существенно ограничивает возможности украинского ВПК.

    Шел всего лишь пятый год СВО...
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +5
    Сегодня, 13:39
    Ночной прилёт по "Камет-стали", фото.
    Сообщается о гибели пяти специалистов.

    И как всегда - а нас-то за шо?
    «Россия не прекращает своих жестоких попыток остановить украинскую экономику», — заявили в пресс-службе компании.

  4. d4.fokin Звание
    d4.fokin
    +6
    Сегодня, 13:45
    По возможности все предприятия украинских олигархов надо уничтожить, чтобы знали, с кем можно дружить.
    1. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      0
      Сегодня, 14:56
      А кто ответит за Сталинградский тракторный?
  5. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 13:47
    Ну вот...теперь и сталевары под мобилизацию попадут, а так работали и работали, а теперь пойдут воевать
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +4
      Сегодня, 14:12
      работали и работали, а теперь пойдут воевать

      Если поймают.
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        -1
        Сегодня, 14:51
        Если откопают или соберут молекулы.
  6. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    +4
    Сегодня, 13:54
    Цитата: ВАМ
    Восстановить доменное производство, после внезапной остановки???

    Это металлургам и в страшном сне не приснится. "" в домне это ее как минимум частичный разбор и очень долгое восстановление даже без сопутствующих сложностей войны.
    1. Старый_геолог Звание
      Старый_геолог
      0
      Сегодня, 13:55
      Почему слово "коз ел" робот форума убрал?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +5
        Сегодня, 14:09
        Цитата: Старый_геолог
        Почему слово "коз ел" робот форума убрал?

        Наверное, робот воспринимает это слово, как оскорбление в свой адрес, за усердное старание убирать (или подменять) и многие другие слова. yes
  7. drags33 Звание
    drags33
    -7
    Сегодня, 14:01
    Комбинат выпускал чугун и сталь, которые использовались для нужд оборонной промышленности, в том числе для производства и ремонта военной техники ВСУ.

    Наконец-то до нашего руководства дошло, что и откуда берется в всу. А раньше не понимали/не знали ?
  8. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 14:07
    сроки восстановления производства не называются

    Речь идёт о предприятии, входящем в группу «Метинвест» Рината Ахметова.


    Оно ему надо восстанавливать производство?
    Он хапнул на этом производстве, а дальше и трава не расти!
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:40
    Констатировать, что наконец то... а зачем? Что это изменит, на что повлияет?
    У нас "жираф большой" и голов у него не одна... судя по всему... request
  10. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 15:10
    Конечно стандартный вопрос, почему этого не сделано раньше. Ахметов так по миру скоро пойдет.