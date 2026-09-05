«Уступ» на крыле: спутники раскрыли необычную конструкцию секретного дрона КНР

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«Уступ» на крыле: спутники раскрыли необычную конструкцию секретного дрона КНР


Опубликованные снимки – как наземные, так и со спутников – подтвердили, что китайский малозаметный дрон WZ-X получил необычную конструкцию крыла. Оно имеет ступенчатую форму: широкие внутренние части плавно переходят в очень узкие законцовки.



Беспилотник, уже получивший неофициальное прозвище «Монстр из Малана», имеет размах крыльев около 52 метров – примерно как у американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Это делает WZ-X самым крупным беспилотником подобного типа из всех, когда-либо замеченных у Китая.

По оценкам аналитиков, аппарат способен летать на высоте более 20 километров и преодолевать расстояния свыше 19 тысяч километров. Дрон относится к классу высотных машин с большой продолжительностью полёта и создан для стратегической разведки и наблюдения. Огромное крыло позволяет ему подолгу находиться в разрежённых слоях атмосферы, где он практически неуязвим для большинства систем ПВО средней дальности.

Главная особенность WZ-X – схема «летающее крыло» с двумя двигателями. Необычная форма крыла (широкий центр и резкое сужение к краям) улучшает аэродинамику и снижает сопротивление на крейсерских режимах, что критически важно для длительных полётов на большой высоте.

Испытания дрона проходят на засекреченной базе Малан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. На спутниковых снимках марта 2026 года WZ-X впервые заметили рядом с другим крупным малозаметным беспилотником GJ-X – это говорит о том, что испытательная программа набирает обороты.

Официальное название аппарата, его производитель и точное предназначение пока не раскрыты. Аналитики полагают, что WZ-X может использоваться вблизи спорных воздушных пространств, где обычные дроны могут быстро попасть в поле зрения ПВО, а также подходит на роль ретранслятора или разведчика для ударных систем.
13 комментариев
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  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 13:50
    Китайцы конечно молодцы, тему с БПЛА быстро оценили, ну а их промышленность начала как горячие пирожки выдавать различные модели. Если они материаловедение подтянут до мировых стандартов… это будет тревожно! Не друзья они нам от слова совсем!!! no
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +9
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Охотовед 2
      Не друзья они нам от слова совсем!!!

      Сколько тут нахожусь, столько об этом и говорю yes Не нужно спешить в их объятия. Только осторожность и ситуационная выгода.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +5
        Сегодня, 14:01
        Я в Китае был одиннадцать раз, у меня племяшка там работает, что характерно - отлично зарабатывает, но мечтает уже оттуда свалить. Китайцы - матёрые националисты! Одного этого достаточно чтобы в друзья их не записывать! А там не только это… hi
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 14:07
          Цитата: Охотовед 2
          Одного этого достаточно чтобы в друзья их не записывать! А там не только это…

          hi
          Потверддению этому недавние серии публикаций в китайском издании Sohu - о "неизбежном упадке России", которую "не спасёт даже Путин", о "четырёх слабых местах" нашей страны или, например, о претензиях на Сибирь...
          1. даэтоя Звание
            даэтоя
            0
            Сегодня, 14:17
            все это будет по нарастающей развиваться благодаря нашему слабаку.
          2. abc_alex Звание
            abc_alex
            -2
            Сегодня, 14:28
            Цитата: Теренин
            Потверддению этому недавние серии публикаций в китайском издании Sohu - о "неизбежном упадке России", которую "не спасёт даже Путин", о "четырёх слабых местах" нашей страны или, например, о претензиях на Сибирь...



            Вы о претензиях на Сибирь откуда узнали? Из гонконгской Морнинг стар? Или из "новой газеты" или Дойче Велле? Посмотрите на демографическую карту Китая и подумайте, оно им правда надо, в наш снежный континентальный колотун после субтропического побережья? Да ещё и под полторы тысячи боевых блоков, при их-то распределении населения. Вы представляете себе, что будет, если по китайскому побережью 1500 блоков прилетит?
            Если Китаю нужда экспансия -- к их услугам весь индокитай, там тепло, и нет ЯО. А нефти у китайцев и своей есть. И -40 к ней в комплекте не прилагается.
          3. Seaflanker Звание
            Seaflanker
            +2
            Сегодня, 14:46
            Sohu — это один из китайских интернет-порталов, а не средство массовой информации. Ваша фраза звучит так же нелепо, как если бы кто-то написал: «Российское СМИ Яндекс сообщает…». К тому же Sohu давно пришёл в упадок. Двадцать лет назад он был одной из главных интернет-компаний Китая, но, не сумев угнаться за развитием других компаний, сейчас он не имеет совершенно никакого веса: годовая выручка составляет всего 500 миллионов долларов, и 80–90% этой выручки приходится на онлайн-игры. Мне действительно странно, почему российские СМИ так увлечённо ищут диковинные байки на этом полуживом сайте.
        2. Seaflanker Звание
          Seaflanker
          -5
          Сегодня, 14:13
          В российском обществе существуют глубокие националистические корни:

          Славянофильская традиция

          Системная дискриминация мигрантов из Центральной Азии

          Лозунги в духе «Россия для русских»

          Представление о государстве как о цивилизационном ядре с русским этносом в центре

          Все эти вещи в России достаточно повседневны. Но когда русские смотрят на Китай, они не говорят: «У китайцев тоже есть сложный национально-государственный нарратив, они, как и Россия, перестраивают идентичность в процессе модернизации». Вместо этого они сводят всё к упрощению: «Китайцы — националисты».

          Это типичная зеркальная проекция: ту часть себя, которая не проговаривается или даже подавляется, переносят на «другого», чтобы дистанцироваться от него.

          Китайский национализм, скорее:

          ориентирован на государство, а не на этничность;

          движим историческим нарративом — столетием унижений, борьбой за спасение и выживание нации;

          опирается на территориальную целостность и государственное единство, а не на «расовую чистоту».

          А когда Россия критикует Китай за «национализм», она часто использует собственную этно-расовую логику и легко прочитывает китайский патриотизм как «ханьский расовый национализм».

          Это ещё и обслуживает внутриполитические и геопсихологические потребности России:

          сближение с Китаем необходимо по реальным причинам, но многие в России внутренне его не принимают;

          фразы «Китай не друг», «китайцы — националисты» дают повод не вкладываться эмоционально в российско-китайские отношения;

          представляя Китай как «преследующего только собственные интересы», можно сохранять представление о самостоятельности России.

          Поэтому настоящая проблема в следующем:

          когда русские жалуются, что «Китай — националист», они на самом деле часто не могут принять не «националистический Китай», а Китай, который не играет по российскому сценарию, умело просчитывает собственные интересы и кажется русским недостаточно «братским».

          Точнее говоря:

          в устах русских «Китай — националист» часто оказывается зеркалом российского национализма, а не достоверным описанием Китая.
        3. abc_alex Звание
          abc_alex
          +2
          Сегодня, 14:21
          Цитата: Охотовед 2
          Китайцы - матёрые националисты! Одного этого достаточно чтобы в друзья их не записывать!


          Так то оно так, но они националисты-интроверты. Замкнутые в себе. Они даже Корею, которая ну прям совсем под боком не завоевали, и не трогали "индокитай". Их национализму тысячи три лет, но за это время оттуда не началось ни одной мировой войны, да и волны экспансии из Китая не замечены. И сравните "толерантную Европу" которая за несчастные 40 лет 20-го века породила две мировые войны, или Британию, которая будучи прыщом на карте, в своей экспансии расширилась на половину мира. Кого по вашему стоит бяться? Того, который любит себя сидя на попе ровно, или того кто ненавидит и презирает окружающих и лезет в драку?
    2. hiller Звание
      hiller
      +3
      Сегодня, 14:45
      Поддерживаю. Надобно помнить про инцидент с островом Даманский - 58 погибших наших воинов, про всяких хунвейбинов и цзаофаней. От любви взасос до ненависти один шаг. " История не наказывает за её незнание, но жестоко наказывает за невыученные уроки истории!" hi
  2. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +1
    Сегодня, 14:38
    Спорное решение, учитывая, что современные системы пво, что наши буки, с400 и даже с300, всякие пэтриоты, ирисы и т.д., легко сбивают аэродинамические цели на таких высотах, не говоря про авиацию перехватчиков. От полетов самолетов-шпионов на таких высотах отказались ещё в 60-е. И технологии малозаметности современные комплексы, да ещё с помощниками в виде ии, не обманут. А для того, что бы летать над, условно, "папуасиями" или в международном воздушном пространстве, такие высоты ни к чему. Вот их аэростаты, куда более интересная тема. У китайцев просто много денег, и они могут позволить себе финансировать огромное количество проектов, в надежде, что какой-то выстрелит. Мне в этом плане больше импонирурет подход иранцев с их бпла.
  3. acetophenon Звание
    acetophenon
    -1
    Сегодня, 14:45
    Цитата: abc_alex
    Цитата: Теренин
    Потверддению этому недавние серии публикаций в китайском издании Sohu - о "неизбежном упадке России", которую "не спасёт даже Путин", о "четырёх слабых местах" нашей страны или, например, о претензиях на Сибирь...



    Да ещё и под полторы тысячи боевых блоков, при их-то распределении населения. Вы представляете себе, что будет, если по китайскому побережью 1500 блоков прилетит?

    Наши боевые блоки надёжно заблокированы кремлёвским блоком. Поэтому говорить о них - лишь народ смешить. Покуда мумия на троне, ЯО в России всё равно что нет.
    1. firefox7022 Звание
      firefox7022
      +1
      Сегодня, 15:02
      Вы в этом уверены? Очень спорное заявление... Разумные государственные деятели используют ЯО как инструмент сдержек и противовесов. Необязательно жахать по любому поводу. Но кода припрет, то "Зачем нам мир, в котором не будет России?"