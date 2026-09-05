«Уступ» на крыле: спутники раскрыли необычную конструкцию секретного дрона КНР
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Опубликованные снимки – как наземные, так и со спутников – подтвердили, что китайский малозаметный дрон WZ-X получил необычную конструкцию крыла. Оно имеет ступенчатую форму: широкие внутренние части плавно переходят в очень узкие законцовки.
Беспилотник, уже получивший неофициальное прозвище «Монстр из Малана», имеет размах крыльев около 52 метров – примерно как у американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Это делает WZ-X самым крупным беспилотником подобного типа из всех, когда-либо замеченных у Китая.
По оценкам аналитиков, аппарат способен летать на высоте более 20 километров и преодолевать расстояния свыше 19 тысяч километров. Дрон относится к классу высотных машин с большой продолжительностью полёта и создан для стратегической разведки и наблюдения. Огромное крыло позволяет ему подолгу находиться в разрежённых слоях атмосферы, где он практически неуязвим для большинства систем ПВО средней дальности.
Главная особенность WZ-X – схема «летающее крыло» с двумя двигателями. Необычная форма крыла (широкий центр и резкое сужение к краям) улучшает аэродинамику и снижает сопротивление на крейсерских режимах, что критически важно для длительных полётов на большой высоте.
Испытания дрона проходят на засекреченной базе Малан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. На спутниковых снимках марта 2026 года WZ-X впервые заметили рядом с другим крупным малозаметным беспилотником GJ-X – это говорит о том, что испытательная программа набирает обороты.
Официальное название аппарата, его производитель и точное предназначение пока не раскрыты. Аналитики полагают, что WZ-X может использоваться вблизи спорных воздушных пространств, где обычные дроны могут быстро попасть в поле зрения ПВО, а также подходит на роль ретранслятора или разведчика для ударных систем.
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