Аргентинский президент Хавьер Милей и его чилийский коллега Хосе Антонио Каста в ходе личной встречи сумели легко и быстро преодолеть все разногласия, связанные с Магеллановым проливом. Был подтверждён суверенитет Чили над ним согласно ранее подписанным договорам от 1881 и 1984 годов.При этом в Аргентине всё ещё действует указ предшественника Милея на президентском посту Альберто Фернандеса от 2021 года, согласно которому пролив Дрейка и Магелланов пролив считаются совместными владениями Аргентины и Чили. Чилийские власти потребовали отменить или исправить данный документ, признав полный суверенитет Чили над данными территориями, но на момент встречи глав двух государств этого ещё не произошло.Причиной обострения между Сантьяго и Буэнос-Айресом стало неосторожное заявление одного из аргентинских военачальников, возглавляющего Военно-воздушные силы страны и заявившего, что Магелланов пролив и некоторые другие территории якобы принадлежит Аргентине. Аргентинские власти тут же назвали слова генерала «путаницей».Попутно два лидера затронули и еще один территориальный вопрос. Каста подтвердил, что официальный Сантьяго считает Фолклендские (Мальвинские) острова аргентинской территорией. Таким образом, в споре Аргентины и Британии за Фолкленды Чили приняли сторону Буэнос-Айреса.Аргентино-британский спор за острова имеет глубокие и давние корни. Его самой острой фазой стала кратковременная войны между двумя странами, разразившаяся в 1982 году, в которой аргентинцы потерпели поражение.

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