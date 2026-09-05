В споре Аргентины и Британии за Фолкленды Чили приняли сторону Буэнос-Айреса

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В споре Аргентины и Британии за Фолкленды Чили приняли сторону Буэнос-Айреса


Аргентинский президент Хавьер Милей и его чилийский коллега Хосе Антонио Каста в ходе личной встречи сумели легко и быстро преодолеть все разногласия, связанные с Магеллановым проливом. Был подтверждён суверенитет Чили над ним согласно ранее подписанным договорам от 1881 и 1984 годов.

При этом в Аргентине всё ещё действует указ предшественника Милея на президентском посту Альберто Фернандеса от 2021 года, согласно которому пролив Дрейка и Магелланов пролив считаются совместными владениями Аргентины и Чили. Чилийские власти потребовали отменить или исправить данный документ, признав полный суверенитет Чили над данными территориями, но на момент встречи глав двух государств этого ещё не произошло.

Причиной обострения между Сантьяго и Буэнос-Айресом стало неосторожное заявление одного из аргентинских военачальников, возглавляющего Военно-воздушные силы страны и заявившего, что Магелланов пролив и некоторые другие территории якобы принадлежит Аргентине. Аргентинские власти тут же назвали слова генерала «путаницей».

Попутно два лидера затронули и еще один территориальный вопрос. Каста подтвердил, что официальный Сантьяго считает Фолклендские (Мальвинские) острова аргентинской территорией. Таким образом, в споре Аргентины и Британии за Фолкленды Чили приняли сторону Буэнос-Айреса.

Аргентино-британский спор за острова имеет глубокие и давние корни. Его самой острой фазой стала кратковременная войны между двумя странами, разразившаяся в 1982 году, в которой аргентинцы потерпели поражение.
25 комментариев
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  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 13:52
    Повторюсь: Мочи бриташек, Аргентина - пора взять реванш за поражение 1982 года! Как начнёте - союзники появятся, много кому Британия гадит. Вот и пусть страдают, колонизаторы хреновы!
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +7
      Сегодня, 14:04
      Сейчас на это у Аргентины самое время. Флот мелкобритании, сейчас похож на сборище инвалидов. А у Аргентины кое что появилось с тех пор.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +6
        Сегодня, 14:07
        Цитата: ВАМ
        А у Аргентины кое что появилось с тех пор.

        А добрые и вежливые люди - обязательно ещё помогут!
        США обгадились на Ближнем востоке, Иран их макнул в отходы жизнедеятельности, теперь Бриташек нужно не просто макнуть, а утопить в них! am
        1. SUKRAM Звание
          SUKRAM
          +3
          Сегодня, 14:46
          Hunter, us will not help, they with the jews in the oil exploration in that area, have a sniff around navitas, see what they up to.
          see what other country suffered when the yanks wanted the oil, very recent too.
          1. tihonmarine Звание
            tihonmarine
            +1
            Сегодня, 14:54
            Цитата: SUKRAM
            see what other country suffered when the yanks wanted the oil, very recent too.

            You are right about what the US did with Venezuela.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Сегодня, 14:15
        Да у Аргентины флот тоже сборище инвалидов по сравнению с 1983 годом, им даже десант не с чего высаживать. Авиация тоже один смех сквозь слезы...
  2. Теренин Звание
    Теренин
    +4
    Сегодня, 13:53
    Сантьяго считает Фолклендские (Мальвинские) острова аргентинской территорией.

    Так вышибайте обнаглевших британцев со свой территории.
    1. Перейра Звание
      Перейра
      +2
      Сегодня, 14:12
      Денег на это нет. Если бы кто занял.....
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 14:16
        Цитата: Перейра
        Денег на это нет. Если бы кто занял.....

        Тогда пусть продолжают и дальше считать
        Цитата: Теренин
        Фолклендские (Мальвинские) острова аргентинской территорией.
        1. Перейра Звание
          Перейра
          +2
          Сегодня, 14:18
          Они так и делают. Много лет.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 14:47
            Цитата: Перейра
            Они так и делают. Много лет.

            Но дальше этого дело не идёт. Яйца не железные.
      2. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 14:41
        Если бы кто занял.....
        - а лучше б подарил ..... lol
  3. Перейра Звание
    Перейра
    +1
    Сегодня, 14:11
    Если кто не помнит, в 1982 году в Чили базировались вертолёты английской САС, которая вера разведу в Аргентине.
    Так что это интересный поворот.
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +5
    Сегодня, 14:15
    В другой реальности кто-то мог бы воспользоваться моментом, и отплатить активно гадящим на территории бУССР британцам.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:19
    Цитата: Перейра
    Если кто не помнит, в 1982 году в Чили базировались вертолёты английской САС
    В то время был Пиночет и была совсем другая реальность
  6. Raw238 Звание
    Raw238
    +2
    Сегодня, 14:24
    Иран доказал всему миру, что в век новых технологий и военных возможностей, раком поставить можно любого, кто ведет войну далеко от дома. Уж кого кого, а мелкобритов, выгнать из всего южного полушария раз плюнуть. Да что там говорить, Исландия, во всех трёх тресковых войнах, просто "опустила" "Великую Британию" ниже ватерлинии...
  7. Raw238 Звание
    Raw238
    -1
    Сегодня, 14:31
    Цитата: alexoff
    Да у Аргентины флот тоже сборище инвалидов по сравнению с 1983 годом, им даже десант не с чего высаживать. Авиация тоже один смех сквозь слезы...

    А у Британцев разве новейший флот? Или у них экономика с неприличным количеством избыточных денег, чтобы вести войну (современную) на другом конце шарика? Мы до сих пор не контролируем чёрное море.....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:49
      Цитата: Raw238
      А у Британцев разве новейший флот?

      Сейчас флот, мало что решает, реалии другие. У Бразилии должна быть сила воле и желание вернуть омтрова.
  8. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 14:34
    Приятно радоваться за Аргентину, но игра иная. Это продолжение борьбы Штатов за владение английскими колониями. Началось это еще в 1940, но не все колонии отняты. Так что приз- недра экономической зоны в планах уйдут от англичан к американцам. А чей флаг будет развиваться над островом не суть важно.
  9. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 14:41
    В споре Аргентины и Британии за Фолкленды Чили приняли сторону Буэнос-Айреса

    А чилийцы то чего разбухтелись? belay
    Они вообще с другой стороны континента. Или решили себя как-то обозначить, чтобы про них не забыли? what laughing
  10. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    Сегодня, 14:42
    this is all kicking of because of the nutty yahhoo,s son, the one hiding in the us so will not be called upon for compulsory army service started tweeting the falklands are argentine, just like half the middle east belongs to the jews as said in the bible.
    and like alot of other things israeli and america have in common, is the oil,
    their company navitas petroleum, working with the us, is drilling in that area, as well as the gulf of mexico,
    and one wonders why trump changed its name to gulf of america !!
    if the argentine attacked, it would get it, as the uk has no way at all to stop it
    esp when the jews and the yanks want the oil there.
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 14:42
    официальный Сантьяго считает Фолклендские (Мальвинские) острова аргентинской территорией.

    Можно подумать, что мнение Чили кого-то интересует.
  12. Raw238 Звание
    Raw238
    -1
    Сегодня, 14:47
    Цитата: Pavel57
    Приятно радоваться за Аргентину, но игра иная. Это продолжение борьбы Штатов за владение английскими колониями. Началось это еще в 1940, но не все колонии отняты. Так что приз- недра экономической зоны в планах уйдут от англичан к американцам. А чей флаг будет развиваться над островом не суть важно.

    Опять же, уйдут ли они американцам или нет, это другой вопрос хотя такой сценарий возможен. Важно то что, истинные патриоты страны, не только политики и военные, но и болельщики которой на чемпионате мира в США, на весь мир показали что Мальвины это Аргентина! Смогут это и доказать на деле.
    На мой взгляд, если бы ВС Венесуэлы, были бы также идейны защитить свою родную землю, как Иран, то туалеты на авианосцах, начали бы ломатся ещё в Мексиканском заливе
  13. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 14:49
    пустозвонство, не полезут они на британцев, воевать это не фестивалить и карнавалить
  14. Raw238 Звание
    Raw238
    0
    Сегодня, 14:55
    Цитата: carpenter
    Цитата: Raw238
    А у Британцев разве новейший флот?

    Сейчас флот, мало что решает, реалии другие. У Бразилии должна быть сила воле и желание вернуть омтрова.

    В том то и дело, что у них то и флота и нет то, им туда плыть даже не на чем. БЭКи контролируют почти все только возможно, плюс даже малый ракетный катер пенсионного возраста с современными ПКР может обнулить всю экспедицию. Те же БЭКи заранее через третьи страны можно закупить у самих бриташек