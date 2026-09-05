Глава офиса Зеленского заявил, что Украина не объявляла никакого перемирия
2 6319
Руководитель офиса Зеленского Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что никакого четырехдневного перемирия Украина на самом деле не объявляла. При этом накануне украинская пресса со ссылкой на главу киевского режима озвучила, что ВСУ якобы получили приказ полностью прекратить огонь с 00:00 5 сентября по 23:59 8 сентября.
В интерпретации Буданова* объявление перемирия было всего лишь предложением Киева российской стороне, которое Москва ожидаемо даже не удостоила своим вниманием. При этом глава офиса Зеленского выразил надежду, что ВС РФ воздержатся от ударов по целям в Киеве хотя бы на время визита представителей Трампа Уиткоффа и Кушнера в украинскую столицу. Накануне Зеленский в своей обычной манере бывшего комика заявил, что во время визитов Уиткоффа и Кушнера Украина обеспечит «нормальное функционирование российского воздушного пространства».
Между тем в своем утреннем обращении к нации украинский диктатор посетовал, что ВС РФ ночью атаковали аэропорты «Киев» и «Борисполь». Зеленский предположил, что удары по киевским аэропортам являются реакцией Москвы на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны прибыть на Украину воздушным путем. При этом Зеленский снова пригрозил российской гражданской авиации и заявил, что уже на следующей неделе Украина «скорректирует операцию» в отношении воздушного пространства России.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация