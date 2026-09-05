Глава офиса Зеленского заявил, что Украина не объявляла никакого перемирия

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Глава офиса Зеленского заявил, что Украина не объявляла никакого перемирия

Руководитель офиса Зеленского Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что никакого четырехдневного перемирия Украина на самом деле не объявляла. При этом накануне украинская пресса со ссылкой на главу киевского режима озвучила, что ВСУ якобы получили приказ полностью прекратить огонь с 00:00 5 сентября по 23:59 8 сентября.

В интерпретации Буданова* объявление перемирия было всего лишь предложением Киева российской стороне, которое Москва ожидаемо даже не удостоила своим вниманием. При этом глава офиса Зеленского выразил надежду, что ВС РФ воздержатся от ударов по целям в Киеве хотя бы на время визита представителей Трампа Уиткоффа и Кушнера в украинскую столицу. Накануне Зеленский в своей обычной манере бывшего комика заявил, что во время визитов Уиткоффа и Кушнера Украина обеспечит «нормальное функционирование российского воздушного пространства».

Между тем в своем утреннем обращении к нации украинский диктатор посетовал, что ВС РФ ночью атаковали аэропорты «Киев» и «Борисполь». Зеленский предположил, что удары по киевским аэропортам являются реакцией Москвы на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны прибыть на Украину воздушным путем. При этом Зеленский снова пригрозил российской гражданской авиации и заявил, что уже на следующей неделе Украина «скорректирует операцию» в отношении воздушного пространства России.
9 комментариев
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  1. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 14:19
    Глава офиса Зеленского заявил, что Украина не объявляла никакого перемирия

    Ну всё логично и правильно. После последних событий Украина привычно превращается в множество самостийных банд со своими панами-атаманами, где каждый имеет право объявить войну или перемирие любой стране или даже планете. Свадьба в Малиновке.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 14:31
      Применительно к этому есть ещё момент, на заявление Зели - просто положили Болт! Ему обидно, он же себя защитником Европы и остального Мира позиционирует! Ну а тут послали в пешее эротическое laughing
      Буданова сволочину - точно пора убивать, на нём столько крови уже, причём ладно бы он в окопе воевал, эта тварина акции свои планируе сидя в кресле, в результате гибнет наш мирняк и Офицеры наиболее эффективно выполняющие свой долг. Я этой мразоте никогда не прощу Генерала Кирилова Игоря Анатольевича - царствие ему небесное.
    2. Levinstein Звание
      Levinstein
      0
      Сегодня, 15:19
      Последний сезон "слуга народа"
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:22
    ❝ Зеленский* в своей обычной манере бывшего комика заявил, что во время визитов Уиткоффа и Кушнера Украина обеспечит «нормальное функционирование российского воздушного пространства» ❞ —

    «Нормальное функционирование воздушного пространства» над Украиной он, видимо, считает, что обеспечил ...
  3. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 14:23
    При этом глава офиса Зеленского выразил надежду, что ВС РФ воздержатся от ударов по целям в Киев

    У тебя, террорист надежда должна быть одна, что повесят тебя в России на крепкой веревке с первого раза.
  4. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +1
    Сегодня, 14:29
    Видимо, начали потихоньку забывать русский язык бандеро-элементы, ведь им же было сказано: никаких перемирий, только мирное соглашение на условиях капитуляции.
  5. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    +1
    Сегодня, 14:29
    Цитата: Теренин
    При этом глава офиса Зеленского выразил надежду, что ВС РФ воздержатся от ударов по целям в Киев

    У тебя, террорист надежда должна быть одна, что повесят тебя в России на крепкой веревке с первого раза.

    На кол его, демона
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:38
    Ни о чем.. им и остаётся только брехать, по поводу или нет, один фиг...
  7. matwey Звание
    matwey
    0
    Сегодня, 14:51
    При этом накануне украинская пресса со ссылкой на главу киевского режима озвучила, что ВСУ якобы получили приказ полностью прекратить огонь с 00:00 5 сентября по 23:59 8 сентября.

    В интерпретации Буданова* объявление перемирия было всего лишь предложением Киева российской стороне, которое Москва ожидаемо даже не удостоила своим вниманием.


    Эх не прокатило, как же так Москва не послушалась, не порядок.