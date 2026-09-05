Власти Республики Нигер обвинили бывшую метрополию в провоцировании государственного переворота в стране. В коммюнике нигерийского Совета министров (правительства) возложили на «режим президента Франции Макрона» ответственность за подстрекательство к вооруженному мятежу.Члены Специального разведывательного батальона Командования специальных операций в ночь на 29 августа подняли мятеж и атаковали аэропорт и президентский дворец в Ниамее. Уже к вечеру того же дня власти сообщили, что мятеж успешно подавлен.Посол России в Нигере Виктор Воропаев сообщал, что вооруженные люди пытались проникнуть в гостиницу Bravia, где временно размещены сотрудники дипломатической миссии РФ. Позднее дипломат сообщил, что в подавлении мятежа правительственным войскам оказали поддержку военнослужащие Африканского корпуса Минобороны РФ.В коммюнике правительства Нигера выражена признательность «дружественным государствам», в том числе странам — участницам Африканского экономического сообщества (АЭС), Алжиру и России, которые с первых дней мятежа «продемонстрировали солидарность с народом республики и его институтами».Правительство Нигера утверждает, что собрало доказательства причастности Франции к подготовке мятежа с целью свержения действующей власти и не исключает обращения в международные суды.Формально независимость Нигер, бывший колонией Франции с конца XIX века, обрел в 1960 году. Однако после этого бывшая метрополия контролировала политическую систему в стране и за бесценок изымала природные ресурсы. Всё закончилось в 20023 году, когда в результате госпереворота к власти пришли военные. Новое руководство изгнало иностранные войска и французские компании, разорвало дипотношения с Парижем и взяло курс на сотрудничество с РФ.

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