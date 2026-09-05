Власти Нигера обвинили Францию в провоцировании госпереворота

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Власти Нигера обвинили Францию в провоцировании госпереворота

Власти Республики Нигер обвинили бывшую метрополию в провоцировании государственного переворота в стране. В коммюнике нигерийского Совета министров (правительства) возложили на «режим президента Франции Макрона» ответственность за подстрекательство к вооруженному мятежу.

Члены Специального разведывательного батальона Командования специальных операций в ночь на 29 августа подняли мятеж и атаковали аэропорт и президентский дворец в Ниамее. Уже к вечеру того же дня власти сообщили, что мятеж успешно подавлен.

Посол России в Нигере Виктор Воропаев сообщал, что вооруженные люди пытались проникнуть в гостиницу Bravia, где временно размещены сотрудники дипломатической миссии РФ. Позднее дипломат сообщил, что в подавлении мятежа правительственным войскам оказали поддержку военнослужащие Африканского корпуса Минобороны РФ.

В коммюнике правительства Нигера выражена признательность «дружественным государствам», в том числе странам — участницам Африканского экономического сообщества (АЭС), Алжиру и России, которые с первых дней мятежа «продемонстрировали солидарность с народом республики и его институтами».

Правительство Нигера утверждает, что собрало доказательства причастности Франции к подготовке мятежа с целью свержения действующей власти и не исключает обращения в международные суды.

Формально независимость Нигер, бывший колонией Франции с конца XIX века, обрел в 1960 году. Однако после этого бывшая метрополия контролировала политическую систему в стране и за бесценок изымала природные ресурсы. Всё закончилось в 20023 году, когда в результате госпереворота к власти пришли военные. Новое руководство изгнало иностранные войска и французские компании, разорвало дипотношения с Парижем и взяло курс на сотрудничество с РФ.

7 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:41
    Ой да ладно... с гальского петушка, как с гуся вода...
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      0
      Сегодня, 14:44
      Цитата: rocket757
      Ой да ладно... с гальского петушка, как с гуся вода...

      Да ну на… у них уже национальная традиция - уголовку на бывших президентов вешать.
      А этот всю жизнь унижаемый полупокер, своё ещё получит.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:55
        Не исключено...
        Хотя, а на Оланда, что то навешали?
        Такой тихий был, ни о чем и никак... а его "лУбовные шашни", таким там никого не удивишь...
  2. Зодиак Звание
    Зодиак
    +1
    Сегодня, 14:49
    С такой частотой смены власти в Нигере в результате переворота, попытки отобрать власть будут часто.
    Небольшой список переворотов за последние 52 года:

    1974 - власть захватил Высший военный совет во главе с подполковником Сейни Кунче, он сместил первого президента Амани Диори.
    1996 - полковник Ибрагим Барре Майнассара возглавил военных и сверг избранного президента Махамана Усмана.
    1999 - в ходе нового переворота (его возглавил командир президентской гвардии Дауда Малама Ванке) Майнассара был убит. Власть перешла к Совету национального примирения.
    2010 - военные свергли президента Мамаду Танджу. Власть взяла группа во главе с офицером Салу Джибо (Высший совет по восстановлению демократии).
    2023 - 26–28 июля военные президентской гвардии (лидер — генерал Абдурахман Тчиани) задержали президента Мохамеда Базума и объявили о создании военной хунты (Национальный совет по охране родины, CNSP). Это уже пятый военный переворот в истории независимого Нигера.
    А ещё были попытки, которые не увенчались успехом: в 2011, 2015 и марте 2021 года (последняя случилась всего за несколько дней до инаугурации Базума)
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:26
      Цитата: Зодиак
      С такой частотой смены власти в Нигере в результате переворота, попытки отобрать власть будут часто.

      Ну как часто, если с 1974 года, только 6 раз перевороты, или попытки. Если работали в Африке, то знаете, что все африканские страны такое проходят, даже чаще ( за исключением Анголы, где с 1975 года власть в руках МПЛА ).
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 15:12
    Французы просто не собираются без боя сдавать свою сферу влияния. Как это сделал кое-кто.
  4. poquello Звание
    poquello
    0
    Сегодня, 15:14
    "Всё закончилось в 20023 году"