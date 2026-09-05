Украинский фермер: «Не вижу смысла в посевной, когда урожай невозможно продать»

Доля отгрузок иностранным покупателям через порты Большой Одессы ранее достигала 90% от общего украинского экспорта продовольствия. В результате системных ударов ВС РФ этот маршрут практически полностью перекрыт.Аграрный экспорт Украины в считанные недели стремительно обвалился. В августе удалось поставить за рубеж всего 2,15 млн тонн продукции. Это более чем на 40% меньше, чем месяцем ранее, и самый низкий показатель с начала года.В Украинском клубе аграрного бизнеса сообщают, что прекращение отгрузок морским путем более всего ударило по экспорту зерновых. В предыдущем месяце из страны вывезли меньше миллиона тонн, что почти в три раза меньше, чем в июле. Объемы экспорта пшеницы упали на 70%, кукурузы и ячменя — более чем в четыре раза.В результате происходит затоваривание аграрной продукцией внутри страны. Это привело не только к обвалу внутренних цен. Фермеры говорят, что часто вынуждены продавать зерно даже ниже себестоимости. Не хватает элеваторов для складирования нового урожая, когда еще не распроданы запасы предыдущего.Сейчас на Украине уже должен стартовать сезон посева озимых. Однако в большинстве регионов фермеры не торопятся начинать работы в полях, сообщает глава Союза украинского селянства Иван Томич. Помимо прочего, фермеры столкнулись с острой нехваткой средств. Государственная поддержка отсутствует, а кредиты банкам будет просто нечем отдавать в такой ситуации.Один из фермеров:Значительное сокращение площадей под осеннюю посевную прогнозирует и министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. Если блокада портов затянется, то украинский аграрный сектор ждут тяжелейшие времена, констатировал чиновник.

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