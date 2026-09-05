Украинский фермер: «Не вижу смысла в посевной, когда урожай невозможно продать»

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Украинский фермер: «Не вижу смысла в посевной, когда урожай невозможно продать»

Доля отгрузок иностранным покупателям через порты Большой Одессы ранее достигала 90% от общего украинского экспорта продовольствия. В результате системных ударов ВС РФ этот маршрут практически полностью перекрыт.

Аграрный экспорт Украины в считанные недели стремительно обвалился. В августе удалось поставить за рубеж всего 2,15 млн тонн продукции. Это более чем на 40% меньше, чем месяцем ранее, и самый низкий показатель с начала года.

В Украинском клубе аграрного бизнеса сообщают, что прекращение отгрузок морским путем более всего ударило по экспорту зерновых. В предыдущем месяце из страны вывезли меньше миллиона тонн, что почти в три раза меньше, чем в июле. Объемы экспорта пшеницы упали на 70%, кукурузы и ячменя — более чем в четыре раза.

В результате происходит затоваривание аграрной продукцией внутри страны. Это привело не только к обвалу внутренних цен. Фермеры говорят, что часто вынуждены продавать зерно даже ниже себестоимости. Не хватает элеваторов для складирования нового урожая, когда еще не распроданы запасы предыдущего.

Сейчас на Украине уже должен стартовать сезон посева озимых. Однако в большинстве регионов фермеры не торопятся начинать работы в полях, сообщает глава Союза украинского селянства Иван Томич. Помимо прочего, фермеры столкнулись с острой нехваткой средств. Государственная поддержка отсутствует, а кредиты банкам будет просто нечем отдавать в такой ситуации.

Один из фермеров:

Какой смысл сеять, если в итоге отработаешь на банки или получишь сплошной минус.

Значительное сокращение площадей под осеннюю посевную прогнозирует и министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. Если блокада портов затянется, то украинский аграрный сектор ждут тяжелейшие времена, констатировал чиновник.
7 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:58
    Логично...
    Если что, то земледельцы меньше всех замечены во всякой дури... зато отхватывают, как бы не больше всех, всегда...
  2. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    -3
    Сегодня, 15:01
    Трудности с вывозом зерна грозят срывом осенней посевной кампании

    Двукратное падение экспорта связано с перебоями логистики в Азово-Черноморском бассейне. Отгрузки из портов Азовского моря полностью остановились в середине июля, а с середины августа серьезно нарушена работа черноморских портов.
    Удары по портовой инфраструктуре в Черном море продолжаются, явных признаков деэскалации пока нет.
    «Российские аграрии традиционно выплачивали взятые кредиты после первых продаж нового урожая. Но сегодня продажи зерна падают. А без возврата старых долгов невозможно будет взять и новые кредиты для проведения осенней посевной»

    Независимая газета 02.09.2026
  3. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 15:02
    что хотели - то и получили
  4. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 15:06
    Норвегия, заработавшая на нефтегазовом кризисе выделила Украине 9 млр. это весь зерновой экспорт Украины за год, ее Европа раскулачила, когда решила зерновую сделку сорвать и перекрыть нефтяной и зерновой экспорт России в Черном море.
  5. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 15:08
    аграрный сектор ждут тяжелейшие времена, констатировал чиновник.

    Почему эти времена наступают только на 5й год войны, когда потеряли сотни тысяч солдат?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 15:14
      Цитата: BAI
      Почему эти времена наступают только на 5й год войны,

      Наши фермеры от срыва зерновой сделки теряют больше, почему ее и сорвали, и нам ни кто потери не компенсирует в отличии от Украины.
  6. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 15:12
    Украинский фермер: «Не вижу смысла в посевной, когда урожай невозможно продать»

    Ну, тогда под могилизацию. yes laughing