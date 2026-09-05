В Кремле подтвердили приостановку ударов по Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приостановку ударов по украинской столице. По словам Пескова, связано это с подготовкой и проведением в Киеве контактов с участием американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.По его словам, Вашингтон может потребовать от Киева прекратить атаки на время визита делегации в Москву. При этом Песков исключил возможность прямых соглашений между Москвой и Киевом по данному вопросу.Ранее украинские СМИ сообщали о «временном прекращении огня» на линии фронта и в виде дальних ударов с 5 по 8 сентября, однако в Киеве официально опровергли эту информацию. Источники в офисе Зеленского отрицали наличие приказа о прекращении боевых действий. Ситуация оставалась неопределённой: одни командиры подтверждали поступление распоряжений, другие отрицали.На этом фоне Зеленский заявлял, что Украина воздержится от воздушных ударов по российской территории на время визита американских переговорщиков. Москва изначально не брала на себя официальных обязательств по прекращению ударов по украинской столице. Ночью 5 сентября, вопреки слухам о перемирии, воздушные атаки на украинские города продолжались, что подтвердило отсутствие полноформатного соглашения о прекращении огня. Теперь же Кремль официально сообщает о том, что ударов по Киеву на время подготовки к визиту и самого визита Кушнера и Уиткоффа не будет. На данный момент спецпосланники Трампа находятся в Москве.

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