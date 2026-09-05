В Кремле подтвердили приостановку ударов по Киеву

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В Кремле подтвердили приостановку ударов по Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приостановку ударов по украинской столице. По словам Пескова, связано это с подготовкой и проведением в Киеве контактов с участием американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

По его словам, Вашингтон может потребовать от Киева прекратить атаки на время визита делегации в Москву. При этом Песков исключил возможность прямых соглашений между Москвой и Киевом по данному вопросу.

Ранее украинские СМИ сообщали о «временном прекращении огня» на линии фронта и в виде дальних ударов с 5 по 8 сентября, однако в Киеве официально опровергли эту информацию. Источники в офисе Зеленского отрицали наличие приказа о прекращении боевых действий. Ситуация оставалась неопределённой: одни командиры подтверждали поступление распоряжений, другие отрицали.

На этом фоне Зеленский заявлял, что Украина воздержится от воздушных ударов по российской территории на время визита американских переговорщиков. Москва изначально не брала на себя официальных обязательств по прекращению ударов по украинской столице. Ночью 5 сентября, вопреки слухам о перемирии, воздушные атаки на украинские города продолжались, что подтвердило отсутствие полноформатного соглашения о прекращении огня. Теперь же Кремль официально сообщает о том, что ударов по Киеву на время подготовки к визиту и самого визита Кушнера и Уиткоффа не будет. На данный момент спецпосланники Трампа находятся в Москве.
19 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 15:00
    подтвердил приостановку ударов по украинской столице.
    . Да ладно, пускай опять все самое "вкусненькое" в кучу соберут, что удобнее было накрыть разом...
    Всё остальное продолжается, без остановки... ведь так!?
    soldier
    1. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      +2
      Сегодня, 15:02
      Да ладно, пускай опять все самое "вкусненькое" в кучу соберут, что удобнее было накрыть разом...

      Как на параде в день независимости Бандеростана, да?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -3
        Сегодня, 15:13
        И что, ради кучки нечеловеческих отбросов, бить в гражданских?
        Да, наших там нет, но ведь там, кроме того, что ничего значимого нет, есть/были ДЕТИ!
        Не зря повторяют... не спорь с дурнем, придётся опустится на его уровень, а уж там у него опыта много больше...
        Вывод... а вот сами попробуйте сделать...
        1. Дербенев Антон Звание
          Дербенев Антон
          +4
          Сегодня, 15:15
          Ну если для вас представители НАТО, присутствовавшие на параде нацистских гнид и обсуждавших удары по России это гражданские, то вопросов к вам боле не имею.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:27
      Цитата: rocket757
      Всё остальное продолжается, без остановки... ведь так!?

      Кроме Киева, полно целей в бандеростане - склады, порты, энергетическая структура, газотранспортные объекты. Работы для наших ВКС полно, так что отсутствие воздушных тревог в Киеве на пару дней, после восьми дней подряд, ничего для укронацистов не изменит. Хотя, несколько сигналов тревоги добавили бы адреналину Витькову и Зятькову.
  2. Филин Звание
    Филин
    +5
    Сегодня, 15:02
    Что, американские "голубцы мира" уговорили?
  3. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    +9
    Сегодня, 15:04
    Опять? Сколько можно? Иран уже получил после этих двух жуликов.
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +14
    Сегодня, 15:05
    Цензурными словами реакцию на это сложно описать. Дна нет.
  5. faiver Звание
    faiver
    +10
    Сегодня, 15:11
    возникает только один вопрос - а нахрена?
  6. Антон Семёнов Звание
    Антон Семёнов
    +7
    Сегодня, 15:12
    Я уже писал в комментарии, что в башнях со спущенными трусами "уважаемых партнёров" встречать будут. Посикунчиками покормят, икры с собой дадут, лапшу бережно на своих ушах поправят... А потом окажется что "нас опять обманули в лучших надеждах".
    1. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      +3
      Сегодня, 15:17
      А потом окажется что "нас опять обманули в лучших надеждах".

      Как говорил один из великих мыслителей современности "Обманули дурачка на четыре кулачка".
  7. Rostislav Звание
    Rostislav
    +5
    Сегодня, 15:13
    Теперь осталось этим "голубям мира" на недельку-другую задержаться на переговорах и вуаля, - бандеростан получил свою передышку.
    Все должно быть с точностью до наоборот, - намечающийся визит кураторов в Киев есть основание для усиления разведки (где остановятся/переговоры пройдут) и увеличения ударов.
  8. Normann Звание
    Normann
    +6
    Сегодня, 15:16
    Это что за ерунда? Какие-то ..... приезжают, а мы должны молчать.
  9. Breard Звание
    Breard
    +4
    Сегодня, 15:18
    ...очередной договорняк! "кремлядей"
    И с кем ... с америкосами, которые бомбили Иран, говоря о начале переговоров!
  10. Вайфу Звание
    Вайфу
    +4
    Сегодня, 15:18
    Уже 90е меркнут по уровню откровенного пресмыкания. Тогда хоть с Западом не было открытого конфликта. Браво Путин.
  11. Стас1973 Звание
    Стас1973
    +3
    Сегодня, 15:22
    Прогнулись, г.а.н.д.н.о.н.ы. вот в этом в ем и проявляется наше руководство. Иран плевать хотел и доказал, что с ним нужно считаться. Северная Корея отдала жизни своих бойцов, когда наши попросили. А наши - ойй, не будем... , а бойцам тоже стоп - приказ спустили?
  12. matwey Звание
    matwey
    0
    Сегодня, 15:25
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приостановку ударов по украинской столице

    Ну и что сразу паниковать? Cказали же по Киеву.
  13. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 15:26
    Я прекрасно понимаю позицию наших властей. Но принять ее, эту позицию, не могу.
    Какие могут быть переговоры со страной-террористом, пусть даже и через посредников?
    Только Победа, только капитуляция врага, в том числе и ЕС, и США.
    Нам постоянно твердят, что против нас воюет НАТО. США находится в НАТО, на лидирующих позициях. Почему мы с ними ведем диалог? Какого лешего?! Надо либо требовать безоговорочной капитуляции, либо бить. Как и обещали в Кремле, по центрам принятия решений. Которые находятся в Англии и США. Обещали - выполняйте.
    Я точно не пойду на выборы. Поскольку среди кандидатов нет нормальной альтернативы. Я готов проголосовать лишь за того, кто если обещает, то готов умереть, но выполнить обещанное. Таких кандидатов, к сожалению, в списках нет.
  14. tur-tur Звание
    tur-tur
    0
    Сегодня, 15:29
    У меня впечатление, что матрасники всё таки всех напрягают. Ну как может отразиться удары по инфраструктуре в Киеве или Москве пребывание этих двух тел. Они будут ночевать на складах Вальберрис в Москве, или на бензоколонках в Киеве?