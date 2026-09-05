Переданные Украине F-16 оказались бесполезны против российских «Гераней»
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Западная пресса отмечает, что украинская авиация оказалась неспособной эффективно противостоять российским ударным беспилотникам. Из-за отсутствия других средств украинским летчикам зачастую приходится полагаться только на встроенные пушки истребителей.
Как пишет издание The War Zone, из-за перебоев с западными поставками ВС Украины испытывают острую нехватку ракет AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, которые далеко не всегда успевают прибывать на Украину перед очередными массированными атаками армии России. Издание также отмечает, что проблема заключается в том, что авиационная пушка не является полноценной заменой ракетам. Не секрет, что такой способ перехвата значительно более рискованный, особенно ночью и против небольших целей. Несмотря на это, украинское командование использует переданные западными «союзниками» американские истребители F-16 для попыток перехвата российских дронов и крылатых ракет. Кроме того, эти самолеты пытаются противодействовать боевой авиации ВКС РФ.
При этом дефицитные ракеты AIM-9 и особенно AIM-120 также используются и в наземных системах ПВО Украины. В частности, AMRAAM является поражающим элементом NASAMS, который защищает Киев от крылатых ракет и дронов. Американское издание признает, что истребители F-16 с самого начала не показали высокой эффективности в борьбе с российскими беспилотниками. Несмотря на то, что какую-то часть ударных БПЛА они сбивали, известны случаи, когда встреча с российской «Геранью» становилась роковой для американского истребителя. Кроме того, переданные Украине самолеты нередко попадали под дружественный огонь расчетов ПВО.
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