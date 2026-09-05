«Миротворцы» в Москве: Уиткофф и Кушнер переговорят с Путиным по Украине

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«Миротворцы» в Москве: Уиткофф и Кушнер переговорят с Путиным по Украине


Днём 5 сентября в московском аэропорту Внуково приземлился борт ВВС США с номером SAM934. На нём прибыли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер. Перед этим самолёт вылетел из Майами, сделал остановку в Хельсинки, а около 11:30 вошёл в воздушное пространство России.

В аэропорту делегацию встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он поприветствовал гостей в соцсетях, опубликовав совместное фото с подписью «Добро пожаловать в Москву, миротворцы». После короткой встречи на лётном поле кортеж с американцами направился в Москву.

Визит был заранее анонсирован Дональдом Трампом. Он заявил, что его посланники везут в Россию предложения по урегулированию украинского конфликта. На вопрос журналистов, является ли это новым планом, президент ответил отрицательно.

В Кремле подтвердили, что в тот же день запланирована встреча Владимира Путина с американскими представителями. По данным Axios, уже 6 сентября Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев на переговоры с Зеленским.

Преподаватель РГГУ Роман Романов назвал этот визит «сверкой часов» и попыткой США сохранить канал связи с Москвой. По его мнению, американцы пытаются понять, на каких условиях стороны готовы вернуться к полноценным переговорам.
10 комментариев
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  1. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    +1
    Сегодня, 15:28
    «Миротворцы» в Москве: Уиткофф и Кушнер переговорят с Путиным по Украине


    Лавров: США помогают ВСУ наносить прицельные удары по целям в России

    «Американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных — система Starlink и многое другое — не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», — отметил господин Лавров.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +5
      Сегодня, 15:31
      Судя по фото, встречают врагов как дорогих гостей, дальше лучше промолчу. Опять бан будет и «охренители» налетят с минусиками… ущербные тля.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 15:29
    В аэропорту делегацию встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он поприветствовал гостей в соцсетях, опубликовав совместное фото с подписью «Добро пожаловать в Москву, миротворцы»
    Как то это оно того, вообщем не того,не этого,цензурно не комментируется. То есть ради "сверки часов" Киев получает три дня реальной передышки?
  3. Стас1973 Звание
    Стас1973
    0
    Сегодня, 15:29
    Да не к Путину нужно ездить. И не к кокаиновому. У себя там разберитесь и договоритесь. А к ВВП уже с миром нужно приезжать
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 15:29
    На нём прибыли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер.

    Ну да. Зятькоф и Витьков, еврейские "миротворцы" из Вашингтона.
    И кто поверит, что они хотят мира для России.
    Они приехали спасать режим криворожского шинкаря.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 15:34
      Ну "принимающий" их, верит же...
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 15:31
    Миротворцы» в Москве: Уиткофф и Кушнер переговорят с Путиным по Украине

    О чем?
    Старлинк Маска что-ли ВСУ отключат?
    Али разблокируют 300 мильярдов на Западе?
    Или санкции отменят?
    Или налеты на Москву британских БПЛА отменят?
    В обмен на что?
    Полагаю сейчас идёт торг...кто сколько плюшек друг друг предложит.
    Бизнес ничего личного. what
  6. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 15:32
    Как бы опять не обманули доверчивого ВВП.По странной причине он им очерь верит.
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 15:33
    Уиткофф и Кушнер переговорят с Путиным по Украине

    Бесполезная трата времени и чесание языка.
    Наши условия они всё равно не примут.
    Их условия для нас по сути капитуляция.
    И о чём тогда сними говорить? Анекдоты травить? Так лучше есть собеседники, более понятливые.
  8. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 15:34
    «Добро пожаловать в Москву, миротворцы»


    Как хорошо, что мои предки, и погибшие, и проливавшие кровь в ВОВ, не видят и не слышат этого.