Почему поворотное крыло выжило именно на больших самолётах
Ту-22М и Ту-160 — от опытного проекта «145» до Ту-160М
Поворотное крыло обычно считают компромиссом: к нему прибегали при нехватке тяги или вычислительных ресурсов. Логика понятная — появились мощные турбореактивные двухконтурные двигатели (ТРДД) и цифровое управление, схема должна была отмереть. Только вот Ту-160 летает. И программа Ту-160М продолжается.
Дело не в консерватизме и не в инерции закупок, хотя оба фактора есть. Дело в самой задаче. Для самолёта с большой дальностью, сверхзвуковым участком и внутренними грузовыми отсеками поворотное крыло оказывается одним из немногих способов совместить взлёт с полной нагрузкой, бросковый режим и экономичный крейсер на обратном пути. Именно такое сочетание условий и делает схему работоспособной.
Почти не Ту-22: как появился проект «145»
30 августа 1969 года в воздух поднялся самолёт, который в открытых документах тех лет почти не фигурировал под нынешним именем. Заводское обозначение — «145». По описанию экспозиции музея ОКБ Туполева, первое предложение проекта в общих чертах повторяло компоновочные решения Ту-22; по ходу разработки машина разошлась с ними настолько, что серийный Ту-22М уже не глубокая модификация, а самолёт иной схемы.
Ту-22 был дальним сверхзвуковым бомбардировщиком с фиксированным стреловидным крылом и двумя двигателями в хвостовой части. Эксплуатация оказалась непростой: пилотажные свойства требовали серьёзной подготовки, а модернизационный резерв был скудным. Задача перед ОКБ Туполева — дальний ракетоносец, способный работать в любую погоду с большой скоростью и нагрузкой, — требовала принципиально другой машины.
От Ту-22 к Ту-22М сохранились роль дальнего ракетоносца-бомбардировщика, часть наземной инфраструктуры и организационная преемственность программы. Аэродинамическая схема, крыло, размещение двигателей, воздухозаборники, шасси, значительная часть фюзеляжа — всё это переработали заново или начали с нуля. Формулировка «Ту-22 с изменяемым крылом» описывает не преемственность планера, а лишь узнаваемый силуэт и общее название программы.
Поворотное крыло Казанскому заводу предстояло освоить впервые. По воспоминаниям Владимира Бузницкого, опубликованным «Республикой Татарстан» в 2020 году, при запуске производства требовалось учесть опыт выпуска Су-17 в Комсомольске-на-Амуре. Передача производственного опыта — не заимствование конструкции, но она показывает, насколько новой была задача для завода.
Путь от «145» до серийного Ту-22М3 занял почти десятилетие: модификации М0–М3 последовательно дорабатывали конструкцию, аэродинамику и состав оборудования, не меняя базовой схемы поворотного крыла. Первый полёт Ту-22М3 состоялся 20 июня 1977 года — так указано в официальной справке ОАК. Изготовитель — Казанский авиационный завод, который позже будет выпускать и Ту-160.
Механика: что даёт и чего стоит поворотное крыло
Что даёт изменение стреловидности: при малом угле растёт эффективный размах и подъёмные свойства на взлёте и малой скорости, при большом — падает волновое сопротивление на высокой скорости. Одновременно меняются положение аэродинамического фокуса, продольная устойчивость, эффективность механизации.
Платить за это приходится массой и сложностью. Поворотные консоли требуют мощных шарниров и приводов, а планер — усиленного центроплана: всё это рассчитано на большие нагрузки при изменении стреловидности в полёте. Эта цена зависит от расчётных нагрузок и конкретной конструкции. Единого правила, по которому на тяжёлом самолёте она автоматически окупается, нет — и данных, чтобы сопоставить Ту-22М3 и Ту-160 с гипотетическими машинами фиксированной схемы, тоже нет.
Зато у тяжёлого носителя иначе устроена сама задача, и это важнее весовых пропорций.
На лёгком тактическом самолёте с наружными подвесками поворотное крыло создаёт отдельную проблему: пилон на поворотной консоли либо приходится разворачивать синхронно с ней, либо он сужает доступный диапазон стреловидности. МиГ-23 в результате нёс основное вооружение под неподвижными частями крыла и фюзеляжем. На Ту-160 этой проблемы нет по построению: оружие — во внутренних грузовых отсеках, консоли свободны. Внутреннее размещение само по себе не отменяет ограничений по режимам и загрузке, но снимает необходимость согласовывать поворот консоли с пилоном на ней. Ту-22М3 устроен сложнее: наряду с внутренним он допускает и наружные варианты подвески, и там вопрос согласования возвращается.
Отдельный сюжет — ширина режимного диапазона. Один из возможных профилей: взлёт с максимальной нагрузкой, маршрут на экономичном крейсере, маловысотный прорыв, при необходимости — разгон до высокой сверхзвуковой скорости, возврат уже значительно легче. Стандартный боевой профиль в открытых источниках не описан — это иллюстративная схема, а не документ. Но именно такой разброс, от тихоходного взлёта до сверхзвукового броска, и есть то, ради чего схему включали в проект. При малом угле размах Ту-22М3 — 34,28 метра по данным ОАК; переход к большой стреловидности меняет уже не тонкую настройку, а сам аэродинамический режим.
«Изделие 70»: Ту-160 и цена масштаба
Новый конкурс на перспективный стратегический бомбардировщик объявили в начале 1970-х; полномасштабные работы развернулись в середине десятилетия. Требования складывались в список, где каждый пункт противоречил соседнему: межконтинентальная дальность и большая ракетная нагрузка, сверхзвуковой участок на финале и приемлемая взлётная дистанция, возможность работать с существующих аэродромов.
Первый полёт — 18 декабря 1981 года. Машина получила заводское обозначение «Изделие 70», в открытых источниках — Ту-160.
Геометрия крыла: при минимальной стреловидности размах Ту-160 достигает 55,7 метра, при максимальной — 35,6. По справке ОАК, углы меняются в пределах 25–60° по линии четверти хорд; в других источниках приводятся иные диапазоны, и этот вопрос остаётся открытым. Четыре двигателя НК-32 стоят попарно в подфюзеляжных гондолах; два внутренних грузовых отсека вмещают крылатые ракеты на барабанных пусковых установках.
У этого масштаба есть производственная цена. Центральный силовой узел Ту-160 — титановая балка около шести тонн, которую сваривают из нескольких частей; к ней крепятся и части крыла, и узлы навески шасси, так что это не чистый вес поворотного механизма, а работающий элемент планера. В постсоветские годы производство такой балки прервалось. Участок электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титановых конструкций восстановили и модернизировали — о его запуске ПАО «Туполев» сообщило в мае 2017 года. Это не справка из архива: схема живёт полвека, и её поддержка требует отдельной производственной инфраструктуры.
Именно эта компоновка — внутренние отсеки плюс поворотное крыло — делает Ту-160 непохожим на большинство современников. У американского B-1B та же схема и те же четыре двигателя с внутренними отсеками. При этом B-1B — существенно другая машина по приоритетам: официальная справка ВВС США фиксирует для него максимальное число Маха 1,2 против 2,2 у исходного B-1A. Снижение скоростного предела было намеренным — переработка воздухозаборников уменьшила радиолокационную заметность. От сверхзвука при этом не отказались: 1,2 — сверхзвук, но скорость перестала быть главным. Обе программы независимо пришли к близкой базовой архитектуре при сходном наборе требований: большая взлётная масса, внутреннее размещение вооружения, широкий диапазон режимов. Два разных КБ под похожий набор задач дали один ответ — это не доказывает оптимальности схемы, но и не выглядит случайностью. А поворот B-1B к малозаметности показывает другое: решает не схема сама по себе, а меняющийся набор приоритетов.
Американский бомбардировщик нового поколения B-21 Raider построен по схеме «летающее крыло» с фиксированной геометрией. Разработчик подчёркивает малозаметность, большую дальность и способность проникать через развитую систему ПВО; данных, объясняющих выбор именно такой аэродинамики, в открытых материалах нет. Остаётся отметить как инженерное предположение: подвижный стык между поворотной и неподвижной частями крыла создаёт изменяемые зазоры и неоднородные радиолокационные ракурсы, а с малозаметностью это сочетается плохо. В такой расстановке приоритетов сверхзвуковой рывок отошёл на второй план — впрочем, открытых данных о B-21 достаточно мало, чтобы сводить смену концепции к одной причине.
Ту-160М: зачем продолжают
12 января 2022 года в Казани поднялся в воздух Ту-160М. Ростех представил его как первый вновь изготовленный самолёт в рамках возобновлённого производства, а не модернизированный из советского задела. Это официальное заявление; независимой экспертизы происхождения каждой детали за ним не стоит.
17 декабря 2025 года, на итоговой коллегии, министр обороны России сообщил о передаче ВКС ещё двух Ту-160М. Открытые источники не позволяют разделить эти машины на новые планеры и глубоко модернизированные советские; месяц фактической передачи не указан.
Почему программу продолжают, стоит разбирать не как список готовых мотивов, а как несколько независимых обстоятельств.
Первое — сама конструкция. Для машины с внутренними грузовыми отсеками, широким диапазоном режимов и взлётной массой, по разным оценкам превышающей 270 тонн, схема остаётся рабочей, хотя и не обязательно оптимальной с чистого листа. Из этого не следует, что её выбрали бы и для новой машины с другим набором требований. И отдельный вопрос — насколько этот набор требований актуален в современной среде ПВО, где малозаметность всё заметнее теснит скоростной прорыв. Данных об эффективности Ту-160 в этих условиях нет.
Второе — условия воспроизводства. Готовая конструкторская документация, восстановленная инфраструктура Казанского завода, включая участок производства титановой балки, обученный персонал, существующая система вооружения. Всё это доводы за продолжение, никак не связанные с достоинствами самой схемы крыла. Полной открытой сметы программы нет, поэтому сопоставить её цену с альтернативами не с чем. Если бы ту же задачу ставили с нуля, без наследуемой конструкции и без давления сроков, выбор аэродинамики мог бы быть другим.
Третье — сроки. Программа ПАК ДА ведётся; открытые описания связывают её с дозвуковой малозаметной схемой, где поворотное крыло не предусматривается. Подтверждённый факт — само ведение программы, а не её технический облик и тем более не даты. Пока же продолжают строить Ту-160М — самый молодой из тяжёлых российских ракетоносцев, ещё находящихся в производстве.
Что до самой схемы: в новые проекты поворотное крыло в том виде, в каком оно было на Ту-22М или F-14, не возвращается. Одно из направлений современных исследований — изменение профиля и кривизны крыла без поворота жёстких консолей; это другой способ подстроить геометрию под режим полёта. Цель та же, реализация иная.
Так почему они не расстались с поворотным крылом? Потому что там, где сошлись большая дальность, внутренняя подвеска и несколько принципиально разных режимов, схема оказывалась рабочей — не доказанно оптимальной, но достаточно состоятельной, чтобы дойти до серии. Доказательств, что это единственно верный путь, открытые данные не дают. Спустя пятьдесят лет после первого полёта «145» консоли по-прежнему перекладываются в Казани.
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