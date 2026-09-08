Лавров: Переговоры не ведутся - судя по всему, Украину ждёт печальный конец

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Лавров: Переговоры не ведутся - судя по всему, Украину ждёт печальный конец

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что один из депутатов украинского парламента (Верховной рады) недавно посетовала, что предложения, которые привезли в Киев Уиткофф и Кушнер, «гораздо хуже» тех, от которых ранее отказалась Украина.

При этом Лавров подчеркивает, что визиты американских «миротворцев» сопряжены с многочисленными спекуляциями на тему возможных путей урегулирования украинского кризиса. Тогда как американская сторона ничего не говорит по поводу дальнейших дипломатических шагов, французы уже успели заявить, что, якобы по имеющейся у них информации, после грядущих выборов в Государственную Думу обязательно возобновятся прямые российско-украинские переговоры с участием Вашингтона. Глава МИД РФ напомнил, что Елисейский дворец и ранее неоднократно был замечен в неэтичном поведении по отношению к содержанию телефонных и прочих разговоров, и указал на то, что переговоры с американской делегацией опирались на позицию, обозначенную Трампом после своей победы на выборах президента США.



Лавров также констатировал, что уже полностью очевидно, что Украину ждет чрезвычайно печальный конец, поэтому остается только пожалеть Британию, которая обещала быть с Киевом «до конца». Переговоры по урегулированию украинского кризиса в настоящее время не ведутся, поскольку Запад не допускает компромиссов, Россия вынуждена продолжить достигать своих целей на поле боя. Запад за всю свои историю никогда не умел честно конкурировать, а все попытки возродить так называемую «черноморскую инициативу» путем введения моратория на атаки в Чёрном море, как показала практика, неприемлемы и нереальны.
41 комментарий
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  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +11
    Сегодня, 13:12
    Лавров: Переговоры не ведутся - судя по всему, Украину ждёт печальный конец

    Лавров не так сказал, ув редакция, что за вольная «интерпретация» слов Министра иностранных дел?
    Он сказал: что уже полностью очевидно, что Украину ждет чрезвычайно печальный конец, поэтому остается только пожалеть Британию, которая обещала быть с Киевом «до конца».
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +4
      Сегодня, 13:14
      Да форсаж уже включить, все чикаемся с ними.... И да... Я злой....ну надоели.... Причем все.... Вот скажите мне, что эти западники шлындают туда- сюда? recourse
      1. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        0
        Сегодня, 13:21
        потому, что Кремль безволен и бездействует.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 13:26
          А что тогда они к нам с просительной грамотой? Мы, как- к ним забили.... wink
    2. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      -2
      Сегодня, 13:21
      слова, слова, слова. И ничего , кроме слов, 5й год.
      1. Гражданский Звание
        Гражданский
        +1
        Сегодня, 13:41
        Ну теперь точно конец, просто надо потерпеть! 4,5 года это не срок по сравнению с величием Страны.
        1. Добрый злыдень Звание
          Добрый злыдень
          -1
          Сегодня, 16:53
          Цитата: Гражданский
          Ну теперь точно конец, просто надо потерпеть! 4,5 года это не срок по сравнению с величием Страны.

          Раз Лавров сказал, значит точнее не может быть никогда!
      2. kosmozoo Звание
        kosmozoo
        +2
        Сегодня, 14:27
        слова, слова, слова. И ничего , кроме слов, 5й год.
        Работа у министра индел такая.
        А клистиры раздавать прерогатива других структур.
    3. Самоед Звание
      Самоед
      0
      Сегодня, 15:50
      "...поэтому остается только пожалеть Британию,
  2. Александр 3 Звание
    Александр 3
    +8
    Сегодня, 13:13
    Я бы сказал-Украину ждёт хороший конец,без националистов,оружия и бредовых идей превосходства.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 13:19
      Конец означает без права на сосуществование...
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +3
        Сегодня, 13:47
        Цитата: Mouse
        Конец означает без права на сосуществование...

        Нет, так не будет. Не берусь судить в каких границах, но, как государство ее сохранят. Может, по историческим меркам ненадолго, но Окраина будет. Тут важно другое, - под чьим влиянием Окраина сохранится? Хочется верить, что под нашим. А там посмотрим, как карта ляжет.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          -1
          Сегодня, 13:49
          К одиннадцати туз? wassat
          Да твою дивизию, так норм?
          1. красноярск Звание
            красноярск
            +1
            Сегодня, 13:54
            Цитата: Mouse
            К одиннадцати туз? wassat
            Да ешь твою дивизию, так норм?

            Конечно - норм, но.., сие от нас не зависит. А если бы от нас с Вами, то мы быстренько порядок навели. laughing И не только на Окраине... Намек понятен? hi
            1. Mouse Звание
              Mouse
              -1
              Сегодня, 13:57
              Ну... вроде малость сображаю.... winked ............
              1. красноярск Звание
                красноярск
                +1
                Сегодня, 14:30
                Цитата: Mouse
                Ну... вроде малость сображаю.... winked ............

                Не прибедняйся, Скромняга.
                Ну очень короткий комментарий. (Это я смотрящему на сайте)
                1. Mouse Звание
                  Mouse
                  -1
                  Сегодня, 14:53
                  . Это я смотрящему на сайте

                  Нас уже каолиция, хоть партию создавай.... laughing
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 13:22
      полностью очевидно, что Украину ждет чрезвычайно печальный конец
    3. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      -1
      Сегодня, 13:22
      ждёт ли? договорняки - наше всё. Или нет?
    4. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 13:52
      Украину ждёт хороший конец,без националистов,оружия и бредовых идей превосходства.[i
      А куда всё это денется ? Так то тогда придётся убить их всех.]
  3. Пенза мстит
    Пенза мстит
    -7
    Сегодня, 13:14
    После прочитанного, что на встречу с Кушнир и пр. в куев приехали представители гейропы, сразу понял, что дело швах и война до победы, вопрос только в том, чья победа будет what
  4. Million Звание
    Million
    +4
    Сегодня, 13:19
    Все слова,слова..Скоро 5 лет будет,как ДНР и ЛНР еще не освобождены.
    Сколько надо будет времени на всю Украину?
    Вероятнее всего,переговоры будут,когда они будут выгодны Западу.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 13:55
      Все слова,слова..Скоро 5 лет будет,как ДНР и ЛНР еще не освобождены.
      Сколько надо будет времени на всю Украину?

      Даже странно что вас ещё минусами не закидали, и агентом ципсо не обозвали. Так то многим не нравится когда говорят очевидные вещи.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +4
      Сегодня, 14:02
      Цитата: Million
      Вероятнее всего,переговоры будут,когда они будут выгодны Западу.

      Напомню вам что до настоящего момента переговорщики едут к нам - а не мы к ним.
      Послов всегда отправляет ЗАИНТЕРЕСОВАНННАЯ сторона.
      И только не говорите что США жалко украинцев - поэтому и едут....
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +8
    Сегодня, 13:20
    Надо ещё выборов дождаться, а то у нас часто перед выборами бомбят всяких дудаевых и брови хмурят, а после выборов устраивают всякие хасавюрты...
    1. Voskolina Звание
      Voskolina
      +1
      Сегодня, 14:44
      У нас перед выборами вокзал "Грозный" переименовывают в станцию "Кадырова". Это не маразм? Русская крепость. Вайнахами там не пахло никогда. fool
  6. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 13:20
    Условия хуже? особенно умиляет "части Запорожской области". Кремлёвский театр абсурда. Вместо уничтожения укробандерогосударственности Кремль делает всё, чтобы сохранить укробандерорежим на части русской территории. Позорище
  7. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 13:22
    Украине не предложили репараций, Крыма и денег на восстановление ? А все остальное не существенно ! Они же практически выиграли войну ,а бонусы слабые какие то ...........
  8. Voskolina Звание
    Voskolina
    +3
    Сегодня, 13:23
    От фраз г-на Лаврова поставки оружия на руину не прекращаются. Вспомнился "бородатый" анекдот про Илью Муромца, его отца и Змея Горыныча. Приводить не буду. Кто слышал, тот поймет. hi Не охота получать предупреждения на ровном месте.
    1. Комментарий был удален.
  9. пылесос Звание
    пылесос
    -1
    Сегодня, 13:27
    Президент и вт. числе и Лавров говорили, что с каждым днеи. с каждым месяцев переговорная линия для украины будет хуже. что и подтверждается самими украинцами
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:31
    Цитата: Охотовед 2
    Британию, которая обещала быть с Киевом «до конца».

    Я не мазохист какой очередного англицкого премьера " конец " ,да и поговаривают что у него конец возможно ближе ,чем у трассвой .Ему осталось только на англицком танке покататься .
    1. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 13:37
      Вот только островитяне не уточнили--до чьего "конца" они будут вместе,своего или краины?
  11. ace1976 Звание
    ace1976
    +5
    Сегодня, 13:40
    Цитата: Million
    Все слова,слова..Скоро 5 лет будет,как ДНР и ЛНР еще не освобождены.

    Напомните, пожалуйста, какие населенные пункты ЛНР подконтрольны укрорейху?
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 13:45
    Вопрос... а кому быть в печали по этому поводу...
    А так, государства исчезают, а народы то остаются и... ИДУТ ДАЛЬШЕ, другим путем!
    Так было, так есть, так будет... soldier
  13. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 13:47
    Лавров: Переговоры не ведутся - судя по всему, Украину ждёт печальный конец

    Пятый год ожидания показывает, что "печальный конец" сводится к разговорам про печальный конец. :((...
  14. Mishka78 Звание
    Mishka78
    -1
    Сегодня, 14:02
    после грядущих выборов в Государственную Думу обязательно возобновятся прямые российско-украинские переговоры с участием Вашингтона

    А как связан новый призыв 450 клоунов депутатов и переговоры о войне, к которым они не имеют ни малейшего отношения?

    А в целом, это бла-бла-бла от наших верхних уже почти 5 лет раздаётся, а воз и ныне там.
    Добрые люди от него кровопролитилев ждали, а он чижика съел! (с)
  15. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -1
    Сегодня, 14:23
    Гадящая англичанка - змея подколодная, но многоопытная и при любом исходе вывернется. А как лам пушной зверек писец настает, но не жаль - ибо заслужили под люки и христопродавцы!
  16. Doker7
    Doker7
    0
    Сегодня, 14:25
    остается только пожалеть Британию

    А её точно надо пожалеть? С чего вдруг такое доброе отношение к нашему исконному врагу?
  17. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 14:28
    Жалеть гадобриттов? Уважаемый товарищ Лавров - это Вы к чему? Ваша цитата "де билы..." более уместна для большинства россиян и не только.
  18. Самоед Звание
    Самоед
    -1
    Сегодня, 15:52
    Пожалеть Британию- это не усмешка в адрес российских британофилов с недвижимостью и детишками?
  19. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +1
    Сегодня, 16:17
    Цитата: Mouse
    К одиннадцати туз? wassat
    Да твою дивизию, так норм?

    Вопреки распространенной песне к одиннадцати туз считается как единица..:)
    Впрочем и при любом другом раскладе, по выбору играющего. Один или одиннадцать.