Лавров: Переговоры не ведутся - судя по всему, Украину ждёт печальный конец
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Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что один из депутатов украинского парламента (Верховной рады) недавно посетовала, что предложения, которые привезли в Киев Уиткофф и Кушнер, «гораздо хуже» тех, от которых ранее отказалась Украина.
При этом Лавров подчеркивает, что визиты американских «миротворцев» сопряжены с многочисленными спекуляциями на тему возможных путей урегулирования украинского кризиса. Тогда как американская сторона ничего не говорит по поводу дальнейших дипломатических шагов, французы уже успели заявить, что, якобы по имеющейся у них информации, после грядущих выборов в Государственную Думу обязательно возобновятся прямые российско-украинские переговоры с участием Вашингтона. Глава МИД РФ напомнил, что Елисейский дворец и ранее неоднократно был замечен в неэтичном поведении по отношению к содержанию телефонных и прочих разговоров, и указал на то, что переговоры с американской делегацией опирались на позицию, обозначенную Трампом после своей победы на выборах президента США.
Лавров также констатировал, что уже полностью очевидно, что Украину ждет чрезвычайно печальный конец, поэтому остается только пожалеть Британию, которая обещала быть с Киевом «до конца». Переговоры по урегулированию украинского кризиса в настоящее время не ведутся, поскольку Запад не допускает компромиссов, Россия вынуждена продолжить достигать своих целей на поле боя. Запад за всю свои историю никогда не умел честно конкурировать, а все попытки возродить так называемую «черноморскую инициативу» путем введения моратория на атаки в Чёрном море, как показала практика, неприемлемы и нереальны.
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