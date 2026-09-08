Взяв под контроль Долгенькое, ВС РФ начали формировать второй котёл для ВСУ

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Взяв под контроль Долгенькое, ВС РФ начали формировать второй котёл для ВСУ

Российские войска начали формирование второго котла в Харьковской области, продолжая охватывать Ольховатку и находящиеся в ней формирования ВСУ. Как сообщает Минобороны, подразделения группировки «Север» взяли село Долгенькое.

Хорошие новости приходят из Харьковской области, где штурмовые подразделения «северян» начали формировать второй котёл для украинских формирований. Правда, не такой большой, как в районе Варваровки, Резниково, Рубленого, Бузово и т. д., где в окружение попали порядка полутора тысяч всушников, так и не получивших приказа на отход. Новое окружение грозит украинским подразделениям в Ольховатке. В принципе, после того как наши взяли Долгенькое, противник попал в оперативное окружение, поскольку россияне перерезали снабжение ВСУ.



У ВСУ ещё есть возможность избежать котла в Ольховатке, но, судя по царящей на украинских пабликах атмосфере, приказа на отход не будет. Новый главком ВСУ Драпатый в этом вопросе от Сырского ничем не отличается. Некоторые говорят, что он «ещё хуже». В общем, будем ждать новостей с этого участка.



Долгенькое взяли штурмовые подразделения 79-го мотострелкового полка 18-й МСД 11-го армейского корпуса. Село пытались удержать формирования 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

На этом хорошие новости с данного направления не закончились, продвижение ВС РФ идёт и внутри уже сформированного котла. Там штурмовики 34-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» взяли село Березняки, выбив из населённого пункта формирования 1-го погранотряда ГПС Украины.
11 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +4
    Сегодня, 13:17
    Российские войска начали формирование второго котла в Харьковской области,
    Такой маленький симпатичный котелок, рядом с большим ! good
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +9
      Сегодня, 13:31
      И не выпускать из котла. Пусть там и остаются,в качестве удобрения. На "радость" родным и близким. Чтобы внукам и правнукам своим вбили в мозг, что нельзя кричать "москаляку на гиляку".
      1. Гражданский Звание
        Гражданский
        0
        Сегодня, 13:52
        Второй день хочу рассмотреть на карте где все это, чтобы понять масштабы... то ли яндекс эти НП не обозначил... но куда бы не приближал, не нашел этих мест, может кто хотя бы ориентир на ближайшее крупное село скинуть.
        1. Замкадыш Звание
          Замкадыш
          +11
          Сегодня, 14:01
          hi Это тут.
          Да, комментарий короткий, но в моем посте ниже все расписано.
          1. Гражданский Звание
            Гражданский
            +3
            Сегодня, 14:19
            Цитата: Замкадыш
            hi Это тут.
            Да, комментарий короткий, но в моем посте ниже все расписано.

            Вооот другое дело спасибо +
        2. Горизонт Звание
          Горизонт
          0
          Сегодня, 17:23
          Альпин квест вам в помощь.
  2. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +4
    Сегодня, 13:50
    Замечательная новость! Думаю "новый котелок" в данном случае не является самоцелью. Основная задача сейчас, кмк, увеличить толщину крышки основного котла. И эта работа ведется по обеим сторонам от крышки. С внешней стороны, на восточном фасе - как раз задача - взять под контроль Ольховатку и прилегающие высоты с выходом во фланг обороны противника в Хатнем с серьезными перспективами движения на юг по тылам укреплений противника на участке Григоровка - Колодезное. На западном фасе пока затишье (как минимум информационное), но задачу искать слабые маста в обороне противника на участке от реки Северский Донец до Приколотного никто не отменял. Где случится прорыв - даже гадать не буду. С внутренней стороны задача понятнее - на первом этапе взять под полный контроль Черное и Нефедовку и искать слабые места в линии Бузово - Рубленное.
    Удачи мужикам на ЛБС.
  3. Uran53 Звание
    Uran53
    0
    Сегодня, 14:58
    Подоляка говорит, что не там котла. Кто врёт?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Сегодня, 15:16
      Цитата: Uran53
      Подоляка говорит, что не там котла. Кто врёт?

      Подоляка говорит что там в крышке котла нет сплошной линии наших войск, так как и везде на этой войне, но все дороги перекрыты и снабжение возможно только дронами, что котлом и является.
  4. Самоед Звание
    Самоед
    0
    Сегодня, 16:35
    Была статья немецкого эксперта, что от линии сплошной обороны перешли к "островам". Здесь и как всегда противоречие. Наметив несколько островов и загасив их, сразу получаем "архипелаг" противника для окружения. Диалектика.
    Молодцы.
  5. Ковакс Звание
    Ковакс
    +1
    Сегодня, 16:52
    Дело Сырского живёт и побеждает! Хороший мастак был свинину в котлы нагонять...