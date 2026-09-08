Взяв под контроль Долгенькое, ВС РФ начали формировать второй котёл для ВСУ
12 01211
Российские войска начали формирование второго котла в Харьковской области, продолжая охватывать Ольховатку и находящиеся в ней формирования ВСУ. Как сообщает Минобороны, подразделения группировки «Север» взяли село Долгенькое.
Хорошие новости приходят из Харьковской области, где штурмовые подразделения «северян» начали формировать второй котёл для украинских формирований. Правда, не такой большой, как в районе Варваровки, Резниково, Рубленого, Бузово и т. д., где в окружение попали порядка полутора тысяч всушников, так и не получивших приказа на отход. Новое окружение грозит украинским подразделениям в Ольховатке. В принципе, после того как наши взяли Долгенькое, противник попал в оперативное окружение, поскольку россияне перерезали снабжение ВСУ.
У ВСУ ещё есть возможность избежать котла в Ольховатке, но, судя по царящей на украинских пабликах атмосфере, приказа на отход не будет. Новый главком ВСУ Драпатый в этом вопросе от Сырского ничем не отличается. Некоторые говорят, что он «ещё хуже». В общем, будем ждать новостей с этого участка.
Долгенькое взяли штурмовые подразделения 79-го мотострелкового полка 18-й МСД 11-го армейского корпуса. Село пытались удержать формирования 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
На этом хорошие новости с данного направления не закончились, продвижение ВС РФ идёт и внутри уже сформированного котла. Там штурмовики 34-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» взяли село Березняки, выбив из населённого пункта формирования 1-го погранотряда ГПС Украины.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация