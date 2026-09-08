Нагрузка на шею пилотов решена: США завершили разработку шлема PURSUIT
В боевой авиации вес шлема пилота истребителя имеет критическое значение. При манёврах с высокой перегрузкой и тем более при катапультировании каждый лишний грамм на голове превращается, образно говоря, в килограммы, которые давят на шейные позвонки и могут привести к травме или потере сознания. При этом на Западе масса в 2 кг считается физиологическим рубежом, за которым шлем превращается в прямую угрозу для здоровья и жизни пилота.
Так, когда Gen III HMDS для истребителя F-35 только пошёл в серию, его вес составлял 2,22 кг. Тогда Медицинская комиссия ВВС США пришла к выводу, что при катапультировании он гарантированно травмирует пилотов с лёгким весом (менее 61,7 кг). В итоге Пентагон в 2015 году запретил лётчикам этой категории летать на F-35. Запрет сняли только в мае 2017 года после того, как производитель Rockwell Collins смог хотя бы незначительно облегчить шлем и доработал систему раскрытия парашюта.
Сегодня подавляющая часть массы шлема (около 70%) приходится на микроэлектронику, проекторы и провода, и эта доля будет только возрастать, так как на него стремятся перенести решение всё большего числа задач, связанных с функциями отображения, обнаружения и наведения. Либо, учитывая физиологический порог, придётся остановиться в развитии шлема как ключевого интерфейса в системе управления боем.
Пытаясь решить эту проблему, американская компания Gentex разработала шлем PURSUIT, призванный снизить нагрузку на экипаж. Благодаря использованию открытой модульной архитектуры (MOSA) и передовых материалов, инженерам удалось решить главную проблему современной авиации – избыточную нагрузку на шею пилота. Это было достигнуто за счёт сверхлёгкого карбонового корпуса, оптимизированного центра тяжести (который не смещается вперёд, что обычно и травмирует шею пилота при перегрузках, а остаётся сбалансированным) и гибкой интеграции электроники.
PURSUIT:
Как заявляет разработчик, вес PURSUIT составляет 1,12 кг в чистом виде и 1,58 кг с кислородной маской. Для сравнения массу Gen III HMDS для F-35 на сегодня удалось опустить до уровня в 2,1 кг.
Новое изделие предлагает и более удобную в части функционала конструкцию. В шлеме Gen III HMDS вся сложнейшая электроника намертво встроена в корпус, в то время как PURSUIT использует открытую архитектуру (MOSA) – вся навесная цифровая оптика (например, нашлемные дисплеи или очки ночного видения) закупается Пентагоном у других подрядчиков отдельно и монтируется на этот шлем как конструктор. Этим вызвана и разница в цене: около $4,5 тыс. против $400 тыс.
На днях разработчик заявил, что завершил разработку PURSUIT, представив финальный технический облик изделия. Gentex создала единую платформу, которая позволяет пилоту обходиться всего одним шлемом, а не несколькими для решения различных задач (например, под дневные или ночные вылеты). В пресс-релизе сообщается, что удалось создать антропометрическую матрицу всего из 4 размеров, которая идеально садится на 99% пилотов (как мужчин, так и женщин). Это существенно ускоряет и удешевляет оснащение экипажей.
Теперь производителю предстоит решать масштабную задачу – осуществлять поставку 5 тыс. шлемов для лётчиков палубной авиации по заключенному в феврале 2026 года контракту с ВМС США на $22,6 млн.
Информация