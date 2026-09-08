МИД КНР отреагировал на возмущение Японии по поводу памятника в Хабаровске

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МИД КНР отреагировал на возмущение Японии по поводу памятника в Хабаровске

Китайский МИД прокомментировал недавнее требование Токио демонтировать установленный в Хабаровске памятник победе над милитаристской Японией. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин подчеркнула, что Японии следует извлечь уроки из истории и полностью порвать с милитаризмом.

Мао Нин также отметила, что правильное понимание истории и отношение к ней служат показателем того, способна ли Япония соблюдать обязательства по мирному развитию. Представитель китайского МИД также напомнила, что в свое время Япония вступила в ООН, в полном объеме признав преступления эпохи милитаризма и приняв устав организации.



В Пекине заявили, что отношение страны к собственной истории является показателем ее приверженности мирному развитию. По словам китайской стороны, попытки изменить оценку исторических событий могут вызвать вопросы о реальных намерениях Токио.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от России снести установленный в Хабаровске памятник, заявив, что изображение разрушенного пограничного столба с императорской хризантемой является «абсолютно неприемлемым». Это абсолютно неуместное и абсурдное требование Токио четко демонстрирует, что вместо того, чтобы извлечь уроки из собственной истории, японские власти вновь делают ставку на ускоренную милитаризацию и все более жесткую внешнеполитическую риторику.
73 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +18
    Сегодня, 14:06
    требование Токио демонтировать установленный в Хабаровске памятник победе над милитаристской Японией.

    Все чудесатее и чулесатее... Побеждены, так утритесь и молчите в тряпочку... Будут нам еще указывать, что нам в нашем Хабаровске делать... Ухи наелись?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +17
      Сегодня, 14:19
      Цитата: Mouse
      Побеждены, так утритесь и молчите в тряпочку...

      Помните, Василий, детский прикол по выбешиванию собеседника, когда на любую его фразу "..." следует ответ: "Все говорят - "...". А ты купи слона"?

      Точно так же на ЛЮБОЙ всхлип Японии нужно им вспоминать слова ихнего Дзютаро Комуры - главы японской делегации при заключении Портсмутского договора в 1905 году, их министра иностранных дел, сказанные им нашей делегации
      Вы потерпели поражение и давайте исходить из сложившейся обстановки.
      На этом ЛЮБОЙ разговор с Японией должен заканчиваться
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +4
      Сегодня, 14:35
      Цитата: Mouse
      .. Ухи наелись?

      Притом тройной. Санаэ Такаити, по всему видать - борзая тетка. Наверное незамужняя. laughing
    3. ВАМ Звание
      ВАМ
      +4
      Сегодня, 16:15
      Ну надо просто запретить японцам всякие льготы в спорных морских водах. И пока извинения за содеяное за годы ВОВ не принесут и храм не разрушат своим "хероям", ни каких сделок. Больно много возомнили после того, как Россия начала вести переговоры о мирном договоре. А если чего бахнуть, у нас же война, так что чего еще изволите.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +15
    Сегодня, 14:08
    Что так возбудились вокруг нашего памятника? Это - НАШЕ, что хотим то и ставим… захотим, изваяем голую премьер-министру Японии Санаэ Такаити в позе «раком» на главной площади Хабаровска! am
    Корче, послать японцев на…, им слова вообще не давали - страна под внешним управлением и оккупацией США, вообще голоса не имеет!
    Эта «шкура» их премьер - женщина с пониженной социальной ответственностью, кланялась могиле бомбившего Японию ЯО лётчика…
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +4
      Сегодня, 14:20
      Да, Вы, извращенец батенька.... wassat
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +6
        Сегодня, 14:27
        Цитата: Mouse
        Да, Вы, извращенец батенька.... wassat

        Это почему??? belay Натурные обнажённые скульптуры - общеизвестный вид искусства, известен с древних времён! Просто у меня «тонкая душевная организация», как говорится - Я художник, я так вижу what
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +3
          Сегодня, 14:34
          Рубенс? belay .............
          1. роман66 Звание
            роман66
            +3
            Сегодня, 14:54
            Какой, нахрен, Рубенс??? Тощая она, как... как... тощая, в общем... lol tongue
            1. Mouse Звание
              Mouse
              0
              Сегодня, 14:57
              Ктож будет спорить с эстетом по фомам? Особенно по филейной части.... Я пас..... wassat
      2. Fitter65 Звание
        Fitter65
        -4
        Сегодня, 14:34
        Цитата: Mouse
        Да, Вы, извращенец батенька.... wassat

        Он может и извращениец,но причём здесь столица нашего края?
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +8
      Сегодня, 14:23
      Цитата: Охотовед 2
      Что так возбудились вокруг нашего памятника?

      Кстати, яппы визжат, что советский воин разбивает "символ Японии".
      Он не "символ Японии" разбивает, а "пограничный знак Японии с нанесённым на него символом Японии".

      Как говорится - "почувствуйте разницу"...
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +3
        Сегодня, 14:33
        Цитата: Zoldat_A

        Он не "символ Японии" разбивает, а "пограничный знак Японии с нанесённым на него символом Японии"..

        Я бы, как говориться, в ногу со временем и с современным авангардным искусством, где-нибудь на островах разместил памятник в виде фаплического символа пронзающего «символ Японии» и на честных глазах, абсолютно научно объяснял бы:
        Фаллический символизм, это использование образов, связанных с мужским половым органом (фаллосом), для выражения идей плодородия, творческой силы, жизни, активности и мужского начала! Так что - Плодородия вам Японцы! laughing laughing laughing
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +4
          Сегодня, 14:37
          Цитата: Охотовед 2
          Так что -Плодородия вам Японцы!

          Я тут надысь сожалел, что у нас нет сухопутной границы с Японией. Была бы - нужно копии этого памятника ставить вместо пограничных столбов.
        2. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 19:09
          Цитата: Охотовед 2
          Цитата: Zoldat_A

          Он не "символ Японии" разбивает, а "пограничный знак Японии с нанесённым на него символом Японии"..

          Я бы, как говориться, в ногу со временем и с современным авангардным искусством, ...........
          Фаллический символизм, это использование образов, связанных с мужским половым органом (фаллосом), для выражения идей плодородия, творческой силы, жизни, активности и мужского начала! Так что - Плодородия вам Японцы! laughing laughing laughing
          Мне почему-то кажется, что в случае явного оскорбления они притворились бы, что не поняли ...... и , возможно, что и насчёт тётки в позе---- тоже притворились бы? А на эту должность взяли бы мужика laughing
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 15:49
        Цитата: Zoldat_A
        Кстати, яппы визжат, что советский воин разбивает "символ Японии".
        Он не "символ Японии" разбивает, а "пограничный знак Японии с нанесённым на него символом Японии".

        Как говорится - "почувствуйте разницу"...

        Так это же двойное оскорбление! Мало того, что пограничный столб разрушили, так ещё и императорскую хризантему разбили! Ждем-с возмущения исполнением унизительной для самураев песни - "Три танкиста", там их вообще мордами по земле возят:

        На траву легла роса густая,
        Полегли туманы широки.
        В эту ночь решили самураи
        Перейти границу у реки.

        Но разведка доложила точно, —
        И пошёл, командою взметён
        По родной земле дальневосточной
        Броневой ударный батальон!

        Мчались танки, ветер поднимая
        Наступала грозная броня
        И летели наземь самураи
        Под напором стали и огня!

        Раздухарились японские моськи, а зря. Напрасные потуги.

        Сакэ туманит голову
        Курилы вдалеке видны
        Мираж мечты напрасной...
        1. Alexey RA Звание
          Alexey RA
          +1
          Сегодня, 17:09
          Цитата: Монтесума
          Ждем-с возмущения исполнением унизительной для самураев песни - "Три танкиста", там их вообще мордами по земле возят:

          На траву легла роса густая,
          Полегли туманы широки.
          В эту ночь решили самураи
          Перейти границу у реки.

          А нынче опять "самураи" поют? А то ещё недавно вместо них была политкорректная "вражья стая". smile
        2. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 17:51
          Цитата: Монтесума
          Цитата: Zoldat_A
          Кстати, яппы визжат, что советский воин разбивает "символ Японии".
          Он не "символ Японии" разбивает, а "пограничный ...

          Так это же двойное оскорбление! .........
          Своими воплями они напоминают укропитеков. Также не видят своих преступлений и лезут с поучениями. При том на самом деле подлизывают США, которые их оккупировали и сделали колонией
        3. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 18:38
          Цитата: Монтесума
          Ждем-с возмущения исполнением унизительной для самураев песни - "Три танкиста", там их вообще мордами по земле возят

          Да! Точно!
          Удивляюсь, как до сих пор не вспомнили и нашего посла в МИД по этому поводу не вызвали.

          Раз уж речь зашла о хайку,
          Улитка ползёт по склону Фудзи
          Хотела стать птицей...
          Вряд ли...
          Ну, и моё любимое
          Снежинкой в ладони растаяла
          Жизнь самурая.
          Калашников...
          laughing
    3. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 14:33
      Цитата: Охотовед 2
      захотим, изваяем голую премьер-министру Японии Санаэ Такаити в позе «раком» на главной площади Хабаровска!

      Нет уж, вы у себя во дворе такое ставьте. Не надо наш Хабаровск загаживать, разными скульптурами порождённые воспалённой фантазией. laughing
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +3
        Сегодня, 14:35
        Художника легко обидеть… crying
        1. Fitter65 Звание
          Fitter65
          -3
          Сегодня, 14:38
          Цитата: Охотовед 2
          Художника легко обидеть… crying

          А почему из-за какого-то обиженного художника, должна страдать столица края где я живу?
          1. Охотовед 2 Звание
            Охотовед 2
            0
            Сегодня, 14:40
            Цитата: Fitter65
            А почему из-за какого-то обиженного художника, должна страдать столица края где я живу?

            Предлагаете вас зачистить для начала? belay Ну так это я могу, на это и учили.
            1. Fitter65 Звание
              Fitter65
              -4
              Сегодня, 14:42
              Цитата: Охотовед 2
              Предлагаете вас зачистить для начала?

              В смысле?Вы сначала свои мысли почистите , а то несёте какой-то бред.
              Цитата: Охотовед 2
              Ну так это я могу, на это и учили.

              Не знаю, чему вас и где учили.А что вы можете по вашим коментриям видно hi
              1. Охотовед 2 Звание
                Охотовед 2
                +3
                Сегодня, 14:46
                Продолжайте вести наблюдение! laughing
                Если у вас проблемы с Ч/Ю или головой, ну так я вам не доктор! hi
                1. Fitter65 Звание
                  Fitter65
                  -4
                  Сегодня, 14:55
                  Цитата: Охотовед 2
                  Если у вас проблемы с Ч/Ю или головой

                  Давайте вы не будете перекладывать свои проблемы на других.
                  Цитата: Охотовед 2
                  Я бы, как говориться, в ногу со временем и с современным авангардным искусством, где-нибудь на островах разместил памятник в виде фаплического символа пронзающего «символ Японии»

                  Цитата: Охотовед 2
                  захотим, изваяем голую премьер-министру Японии Санаэ Такаити в позе «раком»

                  Вы это считаете юмором? Скорее на буйные фантазии очень озабоченного подростка. Но, тут я вам тоже не доктор. Тем более, что ВО не медицинский сайт. hi
                  1. Охотовед 2 Звание
                    Охотовед 2
                    0
                    Сегодня, 15:00
                    Цитата: Fitter65

                    Вы это считаете юмором? Скорее на буйные фантазии очень озабоченного подростка. Но, тут я вам тоже не доктор. Тем более, что ВО не медицинский сайт. hi

                    Ваше мнение совершенно меня не интересует, более того - если вы не в состоянии чего-то понять, это сугубо ваши проблемы.
                    Прекратите свои оскорбления в мой адрес и пейте успокоительное. Ага!
                    1. Fitter65 Звание
                      Fitter65
                      -2
                      Сегодня, 15:09
                      Цитата: Охотовед 2
                      Прекратите свои оскорбления в мой адрес и пейте успокоительное. Ага!

                      Укажите где, когда и как я вас оскорбил? А вот лично вы, оскорбили меня, как жителя Хабаровского края своим предложением
                      Цитата: Охотовед 2
                      что хотим то и ставим… захотим, изваяем голую премьер-министру Японии Санаэ Такаити в позе «раком» на главной площади Хабаровска!

                      Повторю ещё раз -нам , не то что на центральной площади,-нам на помойке не нужно такое изваяние , которое родилось в вашей озабоченной голове!
                      Цитата: Охотовед 2
                      Ваше мнение совершенно меня не интересует,

                      Если бы не интересовало-ответы не писали бы.
    4. faridg7 Звание
      faridg7
      +2
      Сегодня, 17:30
      Цитата: Охотовед 2
      Что так возбудились вокруг нашего памятника? Это - НАШЕ, что хотим то и ставим… захотим, изваяем голую премьер-министру Японии Санаэ Такаити в позе «раком» на главной площади Хабаровска! am
      Корче, послать японцев на…, им слова вообще не давали - страна под внешним управлением и оккупацией США, вообще голоса не имеет!
      Эта «шкура» их премьер - женщина с пониженной социальной ответственностью, кланялась могиле бомбившего Японию ЯО лётчика…

      Кхм, может не надо? Ну симпатичную девушку, с веслом например, ещё куда ни шло. Но это, ещё и раком, боюсь такой памятник в наследие ЮНЕСКО не попадëт
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:08
    Надо понимать, что на визги японцев все положили большой... болт.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 15:49
      Приветствую Виктор hi , В знак своего недовольства, могли бы нашу нефть не покупать, не ездить для этого в Москву ,не клянчить, не побираться laughing Как нищие.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 17:51
        Привет Дмитрий soldier
        Скацим так... ребятки тамошние, улытца то улыбаются, могут и кланяться, но ФИГУ В КАРМАНЕ, завсегда держат...
        Причём ДЛЯ ВСЕХ, для не друзей и для союзничков тоже!
        Они такие... wink
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 18:21
          Цитата: rocket757
          Привет Дмитрий soldier
          Скацим так... ребятки тамошние, улытца то улыбаются, могут и кланяться, но ФИГУ В КАРМАНЕ, завсегда держат... ........ wink
          Чем больше они, как им кажется , подружились с США, тем больше хорохорятся. Думаю, они для матрасов, как укры для ЕС ---- инструмент против России
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 18:22
            Там и кроме России серьёзных ребят хватает и они к Японии любовью не страдают...
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +1
              Сегодня, 18:31
              Думаю, и нет тех, кто бы любил эту нацию. Они ведь считают себя потомками богов. Даже их союзники по блоку, думаю не забыли японские злодейства во 2МВ. Помнят
  4. lutikovvn Звание
    lutikovvn
    +5
    Сегодня, 14:09
    Зря! Ох зря китайцы не требуют полного возмещения ущерба причиненного Японией им, во второй мировой войне.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 14:23
      Репараций... В свете сегодняшнего дня так модно!....
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 14:27
      Цитата: lutikovvn
      Зря! Ох зря китайцы не требуют полного возмещения ущерба причиненного Японией им, во второй мировой войне.

      Всю Японию вместе со всеми островами продать - и то вряд ли хватит...

      По теме ущерба рекомендую хороший фильм - "Цветы войны" режиссёра Ч.Имоу с К.Бейлом.
      А что будет. если "за всё хорошее" полтора миллиарда китайцев по паре раз в Японию плюнут? Цунами смоет на фиг ту Японию...
      1. Юра Звание
        Юра
        +1
        Сегодня, 16:35
        Цитата: Zoldat_A
        А что будет. если "за всё хорошее" полтора миллиарда китайцев по паре раз в Японию плюнут? Цунами смоет на фиг ту Японию...

        Был такой анекдот в 80х - Если все китайцы встанут на табуретку и одновременно спрыгнут на землю то планета сойдёт с орбиты. laughing
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 18:43
          Цитата: Юра
          Был такой анекдот в 80х

          laughing
          Как-то прочитал из раздела "Занимательная статистика" - если китайцы будут переходить нашу границу со скоростью один человек в секунду, то они будут идти 47 лет... laughing
  5. Levinstein Звание
    Levinstein
    +1
    Сегодня, 14:10
    Поставить ещё один памятник, без столба и хризантем, а император стоит с поднятыми руками. Пусть успокоится
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 14:46
      Цитата: Levinstein
      Поставить ещё один памятник, без столба и хризантем, а император стоит с поднятыми руками. Пусть успокоится

      Сразу в человеке чувствуется творческое начало. good
      Представил - даже не знаю, какой вариант больше нравится.

      Лучше, наверное, только если советского солдата заменить на американского негра, а императора поставить в коленно-локтевую. И тот, и другой - со спущенными штанами. Одновременно и памятник "союзникам", и историческая правда присутствует, и сегодняшний день найдёт отражение.
      Но это, как говорит майор Томин в документальном сериале, "совсем другая история". Вернее, история та же самая, но совсем другой памятник. laughing
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +2
        Сегодня, 15:44
        Приветствую Игорь! hi Японцы и раньше против другого памятника подпрыгивали. Например, в Сеуле напротив их консульства корейцы поставили памятник корейской девушке, она гневно смотрит на консульство и сжимает кулаки.Это напоминание о тех девушках ,которых япы забирали против их воли в бордели для своих оккупантов солдат, которые ужасные извращения совершали. Ведь оккупация Кореи была почти 50 лет. Японцы выразили протест. Вскоре копии памятника появились аналогично в других городах .
        Вот и у нас могли бы также распространить копии этогр памятника по всей стране.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 18:31
          Дмитрий, hi!
          Цитата: Reptiloid
          Японцы и раньше против другого памятника подпрыгивали.

          Страна, замазанная в чём-то нехорошем, по-хорошему должна сидеть ровно на попе и дышать через раз, когда разговор заходит о результатах "того самого".
          Желание пересмотреть результаты возникает только тогда, когда появляется и уверенность в том, что вопрос можно решить опять же силой. Потому что дети все в детском саду и все взрослые прекрасно понимают, что уговорами и угрозами ничего пересмотреть не получится.

          Вывод - они рассчитывают силой получить то, что тогда потеряли.

          Штош... Пусть пробуют... Мы готовы. По крайней мере, та наша часть, о которой я могу судить по опыту собственного общения - Армия до батальонного звена включительно.

          С учётом возможностей современного оружия речь будет идти не так, как сказал Верховный про Украину, "о сохранении государственности", а о физическом существовании территории государства.

          Европы тоже касается.
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 18:39
            Цитата: Zoldat_A
            ........... Страна, замазанная в чём-то нехорошем, по-хорошему должна сидеть ровно на попе .......... Вывод - они рассчитывают силой получить то, что тогда потеряли ........
            Все эти их реваншистские фантазии, похоже, от надежд на США. fool Но матрасы ---- ребяты хитрые и корыстные lol Они не будут помогать тем, кто слабый или малоимущий. wassat Наоборот. Дурачками никогда не были.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 18:50
              Цитата: Reptiloid
              Но матрасы ---- ребяты хитрые и корыстные Они не будут помогать тем, кто слабый или малоимущий.

              Они даже сильному и богатому не будут помогать, когда появится угроза собственному седалищу.
              В последнее время, в связи с известными событиями, всё чаще вспоминаю фразу времён "Берлинского противостояния":
              А вы готовы разменять Берлин на Чикаго?

              Покажите мне город на Земле, ради которого США согласны пожертвовать Нуёрком или Лос-Анджелесом.
              Хорошо бы и Японии с Израилем, и тем, кто свято верит в 5-ю статью, хотя бы иногда об этом подумать.
              1. Reptiloid Звание
                Reptiloid
                +1
                Сегодня, 19:02
                Как раз об Израиле они слегка позаботились, верней---- нашли общие интересы .....
                Но для своих прислужников и колоний бескорыстия не будет request
                за деньги ---- ДА !
                Японцы забыли, что штатники их наказывали неоднократно. И потери во 2МВ они япам не простят
                1. Zoldat_A Звание
                  Zoldat_A
                  +1
                  Сегодня, 19:24
                  Цитата: Reptiloid
                  Как раз об Израиле они слегка позаботились, верней---- нашли общие интересы .....
                  Всё это до того момента, пока у "парней в тапках" нет ничего, способного уничтожить Нуёрк. С шейхами тоже дружба "нерушимая" была...
                  Как в истории с нами - покажите мне того, кто в Европе от России ещё по шее не получал, так и с Америкой - покажите мне того, кого они за 250 лет не предали, когда им это становится выгодно или есть угроза их собственному седалищу. Да что там говорить - мы и сами после Второй мировой в этом списке. И если у Британии "нет постоянных друзей, есть лишь постоянные интересы", то у этих и интересы попроще - тупо деньги, и мозг не такой гибкий - понимают только тогда, когда их заставляют обделаться.

                  Любой собачник знает, что такое "переросток". Это щеня годовалого возраста, внешне вполне себе собака, но на воспитание которой с возраста луж на полу забили и, в итоге, вырастает внешне взрослая собака, но, при этом, с мозгами трёхмесячного щенка. Абсолютно невоспитанное и необучаемое существо, палитра жизни которого колеблется от постоянного влипания в неприятные и непонятные для неё истории до укола в ветклинике за то, за что она сама не в состоянии понять. Ведь в её понимании порвать, играясь, ребёнка - это ничего особенного. Ей же никто не сказал, что это "харам". Для таких "переростков" команды "Фу!" или просто слова "Нельзя!" не существует.
                  У меня собаки не только понимают "Нельзя", но и способны оценивать, каким тоном это сказано. СтОит ли как-нибудь подлизаться и, всё-таки, попросить или себе безопасней хозяина не раздражать и просто молча сесть на попу.
                  Я про собак-переростков в свете того, что я думаю о США и их "великой 250-летней истории"...
  6. kventinasd Звание
    kventinasd
    +3
    Сегодня, 14:12
    в свое время Япония вступила в ООН, в полном объеме признав преступления эпохи милитаризма и приняв устав организации.

    Видимо у япошек память короткая или америкашки их тоже чем-то психотропным кормят. Значит пора напомнить, кто они теперь и чего будет им стоить попытка реванша.
    Китайцы и корейцы за все преступления этих милитаристов над их народами, имеют моральное право 10 раз закатать в асфальт всю японию вместе с жителями.
  7. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +3
    Сегодня, 14:15
    Такое ощущение, что японцы мутанты. Всё у них странное от заявлений политиков до анимэ.
    1. Слово Звание
      Слово
      +2
      Сегодня, 14:28
      Они по сути и есть мутанты, заселилившие Хиросиму и Нагасаки через 4 года после бомбёжки.
  8. Oldi Звание
    Oldi
    +6
    Сегодня, 14:16
    Странная страна, странный народ. На них скинули 2! ядерные бомбы, убили пару сот тысяч граждан, оккупировали, заставили подтереться своей самурайской историей и памятью предков, а они подменяют информацию о исторический событиях, топят за основного негодяя и гавкают совсем в другую сторону!
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 17:05
      Надо было нам что-нибудь тяжелое на них сбросить. Тогда бы в нашу сторону подвывали.
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 14:17
    а я бы еще один Монумент поставил на южной оконечности Кунашира, таким размером, что бы из японии было видно, с мощной подсветкой
    1. Oldi Звание
      Oldi
      +1
      Сегодня, 14:35
      В виде харакири!

      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    2. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 17:06
      Причем монумент должен быть исполнен в виде мужского полового члена.
      (Цензура) вам, а не Курилы!
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 17:10
        зачем себя унижать?!
        вполне модно поставить памятник советски матросам солдатам, солдат может пулемет держать в руках, а смотреть он будет в сторону джапии, ну и мотрос так же с автоматом туде же смотрящим
        а под ногами могут лежать убитые самураи
  10. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +3
    Сегодня, 14:19
    Пусть японцы заткнутся, мы вот не требуем "выкинуть" из списков книги душ-ками в их святилище Ясукуни 1066 имён, которые являются военными преступниками, осуждёнными Международным военным трибуналом для Дальнего Востока после Второй мировой войны, а жаль?!
    Их надо постоянно тыкать в их зверства и преступления...
  11. Serg 122 Звание
    Serg 122
    0
    Сегодня, 14:22
    Япы требуют не памятник снести, а Хризантему императорскую со столба пограничного убрать. Памятник им до одного места. Не будет этого знака на столбе - японы не будут против памятника возражать...
  12. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 14:23
    МИД КНР прокомментировал, а наш МИД? Где заявление в адрес японских захватчиков и военных преступников?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 14:41
      МИД КНР прокомментировал, а наш МИД?

      Наш МИД уже прокомментировал до МИДа КНР.
  13. kebeskin Звание
    kebeskin
    +2
    Сегодня, 14:33
    Обиженрые нашлись...
    Ни микадо, ни его окружение в 1920-1940 гг. палец о палец не ударили, чтобы вверенная Аматэрасу страна не скатилась в откровенный фашизм. После Нанкинской резни император не подал ноту с требованием убрать священный символ со знамëн, осквернëнных невинной кровью.
    Всех всë устраивало.
    Ну а теперь значит.....
    Уже представляю как дальше Канцлер Германии потребует на записи Парада Победы нацистские знамëна заблюрить?
    Там тогдашний герб ФРГ присутствует. Тоже обидно получается!

    Интересно сколько нот японцы подали США, когда Трумэн божественного тэнно фактически в заложниках держал? Не какую-то хризантему, а лично потомка Аматэрасу!
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 17:13
      Цитата: kebeskin
      Уже представляю как дальше Канцлер Германии потребует на записи Парада Победы нацистские знамëна заблюрить?

      Угу... или возведёт в Германии храм памяти погибших за все рейхи (да, включая и третий - с памятными табличками его руководству). А Бундестаг пропишет требование, чтобы каждый канцлер ходил туда поминать их память.
  14. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 14:36
    После освобождения Хайлара от японских оккупантов, 29 августа 1945 года, на территории бывшей специальной тюрьмы особого отдела губернской полиции и японской военной миссии местными жителями были обнаружены две ямы с небрежно закопанными телами. О находке они сообщили советскому командованию. Комиссия городского управления в составе градоначальника Фу Дин Тана, настоятеля Казанско-Богородицкого прихода, протоиерея Ростислава Гана и других в присутствии старшего следователя отдела контрразведки "Смерш" 94-й дивизии ПВО 36-й армии лейтенанта Гончаренко провели раскопки ям на территории тюрьмы, в которых было обнаружено 43 тела с отрубленными головами.
    Японцы до самого конца своего совершали военные преступления.
    В данном случае СМЕРШ быстро установил всё обстоятельства преступления японских чиновников, виновные были арестованы и судом приговорены к расстрелу.
    Тогда правосудие было более быстрым.
  15. Абросимов Сергей Олегович Звание
    Абросимов Сергей Олегович
    +2
    Сегодня, 14:41
    требование Токио демонтировать установленный в Хабаровске памятник победе над милитаристской Японией.
    А может быть следует уважить японцев: Ну зачем этот памятник в Хабаровске???
    Следует этот памятник размножить, увеличить в масштабе и установить на Сахалине и каждом из островов "Северных территорий".
    Причем увеличить в масштабе и установить так, чтобы каждый из памятников были с территории Японии видны невооруженным глазом!

    Ну и японцев в качестве почетных гостей на открытие пригласить... и по дипломатическим каналам и публично через СМИ сообщить, что пожелание японцев относительно демонтажа памятника в Хабаровске исполнены...
  16. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +9
    Сегодня, 14:46
    Японцы убили 37 миллионов китайцев и теперь изображают из себя ,,терпил,,
    А на мой взгляд они морального права на жизнь не имеют после чудовищных преступлений во время ВОВ
  17. Дилетант Звание
    Дилетант
    +5
    Сегодня, 15:00
    Во времена II МВ погибло, в основном от рук японских оккупантов, по разным оценкам от 30 до 50 миллионов китайцев. И китайцы это помнят. А вот японцы начали забывать, но рано или поздно им это все равно припомнят.
    p.s. За это же время погибло ~ 6 млн. евреев, 26 млн. советских людей, 10 млн. немцев. Но главная трагедия почему-то холокост.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 17:10
      Просто холокост сами евреи и учинили, специально чтобы потом последующие 100+ лет на этой теме спекулировать.
      Просто организовали его более успешные евреи (Ротшильды, Морганы), а под каток попали менее успешные.
  18. Ковакс Звание
    Ковакс
    +2
    Сегодня, 15:02
    Отлучить косоглазых от нашей акватории, от энергоносителей. Продавать только готовый продукт глубокой переработки. Не хотят? Пусть прогуляются в пешее эротическое путешествие.
  19. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    +5
    Сегодня, 15:24
    Цитата: Mouse
    Будут нам еще указывать, что нам в нашем Хабаровске делать...

    "...Вопрос: И каждый попавший в тюрьму отряда 731 должен был умереть?
    Ответ: Да, это так. За все время существования тюрьмы, известное мне, ни один из заключенных живым оттуда не вышел... .
    Из допроса Кавасимы. Генерала-майора медицинской службы К. Кавасима , начальника производственного отдела в отряде №731 и лично участвовавшего в опытах над людьми.
    https://history.ru/read/articles/habarovskij-process
    Суд в Хабаровске над военными японскими преступниками прошел в 1949 году.
    Самое место для памятника.
  20. Ivan F Звание
    Ivan F
    0
    Сегодня, 17:22
    Ну надо понимать, что это заявление не "японцев" и японских элит, которые находятся под полным контролем. Та же ситуация что и с европейскими и прибалтийскими "руководителями" - говорящие головы, которые сами ничего не решают, а исполнят волю других.
  21. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    0
    Сегодня, 18:17
    Самураи начали терять берега...
  22. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    0
    Сегодня, 18:20
    Цитата: Вячеслав Болдырев
    Японцы убили 37 миллионов китайцев и теперь изображают из себя ,,терпил,,
    А на мой взгляд они морального права на жизнь не имеют после чудовищных преступлений во время ВОВ

    Вот почему, когда я изучил материалы по военным преступлениям самураев, в корне поменял взгляды на американские огненные бомбардировки японских городов. Это было такое же возмездие, как и фрицевским фрау и киндерам, бившимся в падучей восторга при виде их бесноватого фюрера. .