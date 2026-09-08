МИД КНР отреагировал на возмущение Японии по поводу памятника в Хабаровске
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Китайский МИД прокомментировал недавнее требование Токио демонтировать установленный в Хабаровске памятник победе над милитаристской Японией. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин подчеркнула, что Японии следует извлечь уроки из истории и полностью порвать с милитаризмом.
Мао Нин также отметила, что правильное понимание истории и отношение к ней служат показателем того, способна ли Япония соблюдать обязательства по мирному развитию. Представитель китайского МИД также напомнила, что в свое время Япония вступила в ООН, в полном объеме признав преступления эпохи милитаризма и приняв устав организации.
В Пекине заявили, что отношение страны к собственной истории является показателем ее приверженности мирному развитию. По словам китайской стороны, попытки изменить оценку исторических событий могут вызвать вопросы о реальных намерениях Токио.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от России снести установленный в Хабаровске памятник, заявив, что изображение разрушенного пограничного столба с императорской хризантемой является «абсолютно неприемлемым». Это абсолютно неуместное и абсурдное требование Токио четко демонстрирует, что вместо того, чтобы извлечь уроки из собственной истории, японские власти вновь делают ставку на ускоренную милитаризацию и все более жесткую внешнеполитическую риторику.
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