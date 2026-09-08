Топливный кризис: в городах Украины вынуждены размещать мобильные АЗС

В подконтрольных киевскому режиму регионах возникли значительные трудности с обеспечением моторным топливом. Наиболее сложная для противника ситуация – на востоке и на юге страны, включая Харьковскую, Сумскую, Одесскую и Николаевскую области.Причина заключается в том числе в ударах ВС РФ по топливным хранилищам и АЗС, которые противник использует в том числе напрямую в военных целях. Общее число уничтоженных автозаправочных станций от Изюма и Сум до Затоки и Одессы превысило 430.Ещё несколько десятков серьёзно повреждены, в том числе на оккупированной противником части Херсонской и Запорожской областей.Пытаясь решить возникшую проблему, ставленники киевского режима теперь решили использовать мобильные автозаправочные комплексы. Жители Одесской области сообщают, что такие МАЗК (МАЗС) появляются на улицах городов.Одна из мобильных заправочных установок размещена на парковке у супермаркета «Эпицентр». При учёте того, что по складам «Эпицентра» в разных населённых пунктах Украина в последнее время активно прилетает, стоит отметить, что гражданским украинским автомобилистам лучше трижды подумать, прежде чем решиться на заправку своего автомобиля близ такого объекта.Аналогичные установки появились в сумском Тростянце и других городах востока Украины.По последним данным, мобильные АЗС на Украину завозят из Литвы, Польши, ряда других стран. Свои МАЗК есть и у «Укрнафты». Львиную долю моторного топлива Украина тоже импортирует - из Польши, Румынии, Литвы и Германии. Одним из основных поставщиков бензина и ДТ на Украину является польский концерн Orlen.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru