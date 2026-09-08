Топливный кризис: в городах Украины вынуждены размещать мобильные АЗС

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Топливный кризис: в городах Украины вынуждены размещать мобильные АЗС

В подконтрольных киевскому режиму регионах возникли значительные трудности с обеспечением моторным топливом. Наиболее сложная для противника ситуация – на востоке и на юге страны, включая Харьковскую, Сумскую, Одесскую и Николаевскую области.

Причина заключается в том числе в ударах ВС РФ по топливным хранилищам и АЗС, которые противник использует в том числе напрямую в военных целях. Общее число уничтоженных автозаправочных станций от Изюма и Сум до Затоки и Одессы превысило 430.



Ещё несколько десятков серьёзно повреждены, в том числе на оккупированной противником части Херсонской и Запорожской областей.

Пытаясь решить возникшую проблему, ставленники киевского режима теперь решили использовать мобильные автозаправочные комплексы. Жители Одесской области сообщают, что такие МАЗК (МАЗС) появляются на улицах городов.

Одна из мобильных заправочных установок размещена на парковке у супермаркета «Эпицентр». При учёте того, что по складам «Эпицентра» в разных населённых пунктах Украина в последнее время активно прилетает, стоит отметить, что гражданским украинским автомобилистам лучше трижды подумать, прежде чем решиться на заправку своего автомобиля близ такого объекта.

Аналогичные установки появились в сумском Тростянце и других городах востока Украины.

По последним данным, мобильные АЗС на Украину завозят из Литвы, Польши, ряда других стран. Свои МАЗК есть и у «Укрнафты». Львиную долю моторного топлива Украина тоже импортирует - из Польши, Румынии, Литвы и Германии. Одним из основных поставщиков бензина и ДТ на Украину является польский концерн Orlen.
16 комментариев
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  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 14:18
    Одним из основных поставщиков бензина и ДТ на Украину является польский концерн Orlen.

    Ну и чего, заводы этого концерна противопожарные что ли? Почему ещё не горят? Поляки (руководство Польши) нормального отношения не понимают, нужно объяснять доходчиво, через наказания - как собак дрессировать! am
    1. russ71 Звание
      russ71
      -4
      Сегодня, 14:21
      Странные вопросы... а как к этому отнесутя "партнеры"???
    2. Doker7
      Doker7
      +1
      Сегодня, 14:22
      Предлагаете лупануть по пшекам/бздышекам?
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +5
        Сегодня, 14:38
        Цитата: Doker7
        Предлагаете лупануть по пшекам/бздышекам?

        Согласен с этим...но сделать это должны люди не из нашего района.
    3. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 14:56
      Вопрос ещё и в том - почему доезжают?
  2. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 14:21
    Уничтожать в реальном масштабе времени. Взаимодействие средств разведки с ударными комплексами - лучший рецепт.
  3. Пенза мстит
    Пенза мстит
    +4
    Сегодня, 14:23
    Согласен и с бензовоза заправляться, лишь бы по нормальной цене, мне плевать на сервис, согласен и онлайн и налом оплачивать, лишь бы бензин был и до полного бака drinks
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 14:29
    Не скажу, что машин на дорогах стало, меньше. Когда в городах появятся маршрутки, на воловьей тяге-поверю что у чубатах проблемы с топливом.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    -3
    Сегодня, 14:38
    Бочка с бензином и счётчиком стоит примерно лямов пять рублей, сопоставимо с ценой герани. При этом герань может сжечь большую бочку на нефтебазе или огромный склад. Но генштаб про экономику войны и не слыхал, ну или им красными линиями запрещали бить по более ценным целям
    1. bk316 Звание
      bk316
      -1
      Сегодня, 15:07
      При этом герань может сжечь большую бочку на нефтебазе

      Содержимое большой "бочки" на нефтебазе (без самой бочки) стоит не 5 а ПЯТЬСОТ миллионов рублей. Это у вас с экономикой и апроблемы.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 15:24
        Может у вас проблемы с пониманием? Я написал что геранью можно было не по заправкам бить, а по бочкам, вы мне заявляете что бочка гораздо дороже, но неправ я, а не генштаб, который не бил по вражеским нефтебазам до июля месяца, предпочитая заправки fool
  6. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +6
    Сегодня, 14:46
    Топливный кризис: в городах Украины вынуждены размещать мобильные АЗС
    Почтенный автор, позвольте поправить Вас в части терминологии: топливный кризис - это когда топливо не достать, а когда его можно залить даже «на парковке у супермаркета», тогда это не кризис, а выход из сложившегося положения, причем выход вполне рабочий, судя по докладу моего знакомого киевлянина, сегодня отправившегося на машине с семьей в Карпаты «отдохнуть от сирен».
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 15:31
    Отлично. Мобильные заправки и бензовозы выводить из строя, думаю, будет даже проще чем стационарные АЗС. Небольшой ФПВ долбанул и сама взорвется еще и прихватит радом расположенное.
  8. Lako Звание
    Lako
    +2
    Сегодня, 15:52
    Вообще то, нужно жечь не заправки, а цистерны с топливом, на железной дороге. Автоцистернами не навозишся. Один Киев сколько жрёт бензина.
  9. Lako Звание
    Lako
    +1
    Сегодня, 15:58
    Вообще то, нужно жечь не заправки, а цистерны с топливом, на железной дороге. Автоцистернами не навозишся, один Киев сколько жрёт бензина.
  10. Ковакс Звание
    Ковакс
    +1
    Сегодня, 16:18
    Вот нам результат распыления сил на конечные точки! С первых ударов по АЗС только ленивый не указал на тщетность этих комариных укусов потому как уже завтра рядом встанет автоцистерна и продажа ГСМ продолжится, потому как выгодно. Вы видели когда нибудь х.охла отказавшегося от гешефта? Долбить надо пункты пропуска составов и порты с хранилищами а не розничные сети...