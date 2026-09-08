The Spectator: нужно признать, что Украина в конфликте с Россией проигрывает
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Украина проигрывает, к такому выводу пришли аналитики британского издания The Spectator, оценив последние новости с линии фронта. Да и визит американцев в Киев воспринимается неоднозначно.
Всё идёт к тому, что Украина в конфликте с Россией проиграет, несмотря на всю оказанную ей военную и финансовую помощь. Последние надежды на то, что в ситуацию вмешаются США, причём на стороне Киева, развеялись после визита в украинскую столицу спецпредставителей Трампа Уиткоффа и Кушнера. Были некоторые надежды на то, что американцы надавят на Москву, заставив её принять условия мира, предложенные Западом, но этого не случилось.
У Трампа нет рычагов давления на Путина, а российский президент уверен, что добьётся целей СВО военным путём. К тому же у американского лидера нет реальных предложений по прекращению конфликта, он так или иначе должен отталкиваться от позиций Москвы и Киева, а они очень разные. При этом, как считают британцы, Трамп склоняется к позиции Москвы, что и продемонстрировали Уиткофф и Кушнер в ходе переговоров с Зеленским.
У Дональда Трампа нет нового плана мирного урегулирования, кроме как положить конец войне на Украине на условиях Путина. А у Киева заканчиваются деньги и люди для самообороны, так же как и ракеты-перехватчики Patriot, предназначенные для защиты воздушного пространства от обстрелов.
Так что Киев начинает сдуваться, несмотря на потуги своих европейских спонсоров. Просто признавать проигрыш ни Зеленский, ни его хозяева не спешат, грозно надувая щёки и хмуря брови.
Несмотря на звучащие заявления, на прямой конфликт с Россией коллективный Запад идти не готов. Он просто боится. Киев, в свою очередь, ведёт себя весьма неадекватно, отказываясь учитывать реальное соотношение сил и ресурсов и отказываясь от переговоров, тем самым загоняя своих спонсоров в угол. В общем, всё плохо, констатирует The Spectator.
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