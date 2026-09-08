The Spectator: нужно признать, что Украина в конфликте с Россией проигрывает

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The Spectator: нужно признать, что Украина в конфликте с Россией проигрывает

Украина проигрывает, к такому выводу пришли аналитики британского издания The Spectator, оценив последние новости с линии фронта. Да и визит американцев в Киев воспринимается неоднозначно.

Всё идёт к тому, что Украина в конфликте с Россией проиграет, несмотря на всю оказанную ей военную и финансовую помощь. Последние надежды на то, что в ситуацию вмешаются США, причём на стороне Киева, развеялись после визита в украинскую столицу спецпредставителей Трампа Уиткоффа и Кушнера. Были некоторые надежды на то, что американцы надавят на Москву, заставив её принять условия мира, предложенные Западом, но этого не случилось.



У Трампа нет рычагов давления на Путина, а российский президент уверен, что добьётся целей СВО военным путём. К тому же у американского лидера нет реальных предложений по прекращению конфликта, он так или иначе должен отталкиваться от позиций Москвы и Киева, а они очень разные. При этом, как считают британцы, Трамп склоняется к позиции Москвы, что и продемонстрировали Уиткофф и Кушнер в ходе переговоров с Зеленским.

У Дональда Трампа нет нового плана мирного урегулирования, кроме как положить конец войне на Украине на условиях Путина. А у Киева заканчиваются деньги и люди для самообороны, так же как и ракеты-перехватчики Patriot, предназначенные для защиты воздушного пространства от обстрелов.

Так что Киев начинает сдуваться, несмотря на потуги своих европейских спонсоров. Просто признавать проигрыш ни Зеленский, ни его хозяева не спешат, грозно надувая щёки и хмуря брови.

Несмотря на звучащие заявления, на прямой конфликт с Россией коллективный Запад идти не готов. Он просто боится. Киев, в свою очередь, ведёт себя весьма неадекватно, отказываясь учитывать реальное соотношение сил и ресурсов и отказываясь от переговоров, тем самым загоняя своих спонсоров в угол. В общем, всё плохо, констатирует The Spectator.
29 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 14:24
    The Spectator - генерал-Очевидность! lol

    зы до самих наконец дошло? или приказа трындеть не было?
    1. кредо Звание
      кредо
      +7
      Сегодня, 14:54
      The Spectator - генерал-Очевидность! lol...

      Пишут западные СМИ не о того, что им за Украину обидно, а для того, чтобы в очередной раз западные страны профинансировали ВСУ.
      Пока людского ресурса на Украине хватает никто на Западе не будет останавливать войну ибо сказано было - "До последнего украинца." soldier
      1. LaraM Звание
        LaraM
        0
        Сегодня, 15:07
        Пишут западные СМИ не о того, что им за Украину обидно, а для того, чтобы в очередной раз западные страны профинансировали ВСУ.

        Это точно. Нигде так не врут как на войне...
    2. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 15:30
      Бойся когда враг начинает тебя хвалить...
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 14:27
    несмотря на всю оказанную ей военную и финансовую помощь

    Не расслабляйтесь, подоит еще.. Сами же доится рады..... lol
    1. Netl Звание
      Netl
      +2
      Сегодня, 14:52
      Цитата: Mouse
      подоит еще

      В том то и фишка, адекватное поведение для Зеленского и нацистского режима в целом - это доить спонсоров и обогащаться самим. На людские потери им, плевать. На территорию менее плевать, но тоже - не критично. Экономики на Украине фактические нет, просто перевариваются деньги спонсоров нацизма, преимущественно европейских.

      И пока хоть какой-то поток денежки будет течь, особого мотива прекращать войну у Киевского режима - нет. Могут хоть до Львова постепенно отступать и потихоньку воровать. yes
      1. rytik32 Звание
        rytik32
        +1
        Сегодня, 15:04
        Цитата: Netl
        И пока хоть какой-то поток денежки будет течь, особого мотива прекращать войну у Киевского режима - нет. Могут хоть до Львова постепенно отступать и потихоньку воровать

        Вы правильно описали мотивацию режима.
        Но есть еще две стороны.
        Вторая - это украинцы, которые будут воевать, пока верят в победу над Россией, в кофе на набережной Ялты и купание в репарациях. Как только они поймут, что этого никогда не будет, то режиму станет некем держать фронт.
        Третья - это спонсоры, которые будут платить, пока Украина показывает хоть какой-то результат. Сейчас ВСУ уже не может показать результат на фронте, поэтому акцент сместился на дипстрайки. Закончатся дипстрайки - нужно будет придумать что-то новое или свернуть лавочку.
        1. Netl Звание
          Netl
          +2
          Сегодня, 15:14
          Цитата: rytik32
          Вторая - это украинцы, которые будут воевать, пока верят в победу над Россией

          Судя по роликам действий ТЦК, мотивированных украинцев, верящих в победу, уже нет или почти нет.
          Есть какое-то количество идейных нацистов, которые просто ненавидят русских. Их количество пытаются увеличить агрессивной пропагандой (телемарафоны и т.д.), но и этот ресурс скорее уже исчерпан. И по сути режим держится на людях, которые воюют и управляют за деньги, и с помощью силы заставляют остальных.

          Цитата: rytik32
          Третья - это спонсоры, которые будут платить, пока Украина показывает хоть какой-то результат

          Тут тоже вопрос, а какой результат им нужен. Например Сикорский продвигал тезис о выгоде, заявляя что помощь Украине — это не просто доброе дело, а «хорошая сделка» (good deal). По его логике, за небольшую долю оборонного бюджета Запада уничтожается потенциал России. То есть любое продолжение войны - для людей схоже мыслящих - неплохо. request
          1. rytik32 Звание
            rytik32
            +2
            Сегодня, 15:31
            Цитата: Netl
            Тут тоже вопрос, а какой результат им нужен

            Изначальная (еще с конца 90-х, вспомним расширение НАТО и цветные революции) цель была в том, чтобы получить на разграбление ресурсы России. Украина стала "тараном" для удара по России. Расчет был на то, что Путин проиграет войну, потеряет власть, а спонсоры киевского режима вернут вложения за счет России. Сейчас же скорее надежда на затягивание войны и ослабление России, чтобы не получить "ответку". И просто инерционность: никто не хочет признаться, что поставил не на ту лошадь, это всё равно что прокричать "я обосрался"! Не все могут, как Трамп, легко соскочить с этой темы.
            1. Netl Звание
              Netl
              +2
              Сегодня, 15:55
              Цитата: rytik32
              Украина стала "тараном" для удара по России. Расчет был на то, что Путин проиграет войну

              ИМХО, позиция по Украине менялась на Западе уже несколько раз даже после 2022 года.
              Изначально они верили, что Киевский режим быстро падет, поставляли легкое вооружение для партизанских действий. Естественно, надеялись, что РФ погрязнет в финансировании этой Украины + санкции = абзац.

              Потом, когда режим неожиданно устоял, решили сделать ставку на военную победу в 2023 с перспективой отрезать Крым и шантажировать РФ.

              Потом сделали ставку на войну на истощение с дип-страйками и блокадой морской торговли.

              Сейчас, походу думают, но ужасаются ухудшением внутриполитической ситуации в Германии, Франции, Италии и т.д. ИМХО, они больше опасаются не ответки от РФ а внутренними проблемами вызванными во многом их действиями против РФ. И, естественно, никто не захочет брать ответственность. Тем более, что ситуация ухудшается почти по всей Европе request
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:59
      Да там такая корова, что и в свой подойник заглянет отхлебнуть....
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 15:01
        Ой, чья туфля?.......
        Свой карман не тянет.... wink
    3. Starorus Звание
      Starorus
      0
      Сегодня, 15:20
      Цитата: Mouse
      несмотря на всю оказанную ей военную и финансовую помощь

      Не расслабляйтесь, подоит еще.. Сами же доится рады..... lol

      Да 90 лярдов обещали !!! Пока не получит бойня будет продолжаться !!
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 14:32
    А шо случилось? Неделю назад весь запад твердил, что кыев побеждает.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 14:40
      Нарыв лопнул..... .....
  4. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 14:34
    В их головах начинает что-то созревать, но медленно, как арбуз в тени.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 14:41
      Взял и сгнил..... crying ......
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 14:45
    Это что? Зомби нападают? belay
    Прячься, кто может.... wassat
  6. кукс Звание
    кукс
    +3
    Сегодня, 14:49
    Так что Киев начинает сдуваться, несмотря на потуги своих европейских спонсоров
    К чему этот высер? Какие факты подтверждают? Рухнул фронт? Массовые сдачи в плен? Бунты в частях и подразделениях?
    1. Voskolina Звание
      Voskolina
      +3
      Сегодня, 15:07
      К сожалению согласен с Вами. Эта "жвачка" затянется надолго. Русские будут дальше русских убивать. В угоду жидомассонам am
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:56
    Вся надежда на Кайю Кааалллааассс ,у той рычагов давления на Россию хоть отбавляй .Она случаем не тихий алкоголик ?
    1. Starorus Звание
      Starorus
      0
      Сегодня, 15:24
      Цитата: tralflot1832
      Вся надежда на Кайю Кааалллааассс ,у той рычагов давления на Россию хоть отбавляй .Она случаем не тихий алкоголик ?

      Глаза у нее чумные ,как и у Урсулы фон Дырляй ))))) Европейские бабы самые опасные ,глаза бешенные у них от недотрахха ха
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:57
    Можно говорить разное, но ведь придётся намечать новые планы исходя из конкретной, состоявшейся ситуации!
    Намечать какие то планы учитывая только свои, ещё чьи-то хотелки... ну так себе, вариант! fool
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 15:02
    Постоянно, как только начинается какое-то договорнячковое мельтешение с целью выторговать xохлам перемирие, вылезают подобные статьи на Западе.
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      +2
      Сегодня, 15:09
      Так политическое руководство России и не скрывает, что всегда готово на договорничок ..., но на наших условиях. А это почти смертельно для швайнефюрера и некоторых его крышевателей на западе.
  10. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 15:25
    Ну слава Богу. Дождались. Правда я не понял кто в здравом уме представлял победу Украины и как это вообще вменяемо должно выглядеть, но ладно. Это придирки. Спектратор льёт бальзам на душу.
  11. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 16:24
    То, что Украина во главе с полным недоумками осознанно выпячиваеться как "киевский режим", дело понятно - ну, что взять с не образованных. И это не удивляет. Но вот то, что американцы и европейцы обнимаються и общаться с временным инструментом недоразвитости, то это поражает и заставляет думать.
  12. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +2
    Сегодня, 16:34
    Проигрывает конечно
    Проигрывает даже в дальнобойных ударах ,хотя их количество не в пользу России
    Во первых ,тяжелые беспилотники Украины устарели, а во вторых территория России сильно побольше территории Украины
    Но главное проигрывает в военном отношении
  13. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 16:40
    Ну начнём с того, что все эти "статьи в авторитетных изданиях" ни что иное как лидеры мнений, которые формируют у населения нужные для мирового правительства умозаключения.
    Украина свое главное дело выполнила - это лишила Россию мобилизационного и промышленного потенциала Украины в предверии третьей мировой войны, да , я имею именно Украину как дружественную России страну.