Для поддержки танков Abrams: Польша представила новую тяжёлую БМП CBWP

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Для поддержки танков Abrams: Польша представила новую тяжёлую БМП CBWP

На выставке MSPO 2026 польский концерн PGZ впервые представил демонстратор новой тяжёлой БМП, разработанной Huta Stalowa Wola и получившей обозначение CBWP (также известна под проектным именем Ratel).

В отличие от значительно более лёгкой БМП Borsuk весом 28 тонн, способной пересекать водные препятствия вплавь, CBWP, имея массу около 42–44 т (48–50 с максимальным комплектом навесной брони), не является амфибийной, гораздо лучше защищена и предназначена в первую очередь для поддержки бронетанковых бригад (в частности, оснащённых ОБТ M1A2 Abrams).



Продемонстрированный образец оснащён дистанционно управляемым боевым модулем ZSSW-30 (уже используется на БТР Rosomak и БМП Borsuk), в состав которого входят 30-мм автоматическая пушка Mk44S Bushmaster II от Northrop Grumman (с возможностью быстрого перехода на калибр 40 мм) с дистанцией огня более 2000 м; спаренная ПУ для израильских ПТУР Spike-LR с дальностью полёта свыше 4000 метров; спаренный с пушкой 7,62-мм пулемёт UKM-2000C разработки польского завода ZM Tarnów; блоки дымовых гранатомётов для маскировки.



Кроме того, модуль ZSSW-30 оснащён независимыми панорамными оптико-электронными прицелами командира и наводчика с тепловизионными каналами и лазерными дальномерами, обеспечивающими работу по принципу «охотник-убийца» (работа командира и наводчика в боевой паре, позволяющая уничтожать цели конвейером).

Однако возможны и другие варианты вооружения, включая оснащение CBWP даже 105-мм пушкой в качестве машины огневой поддержки.



Экипаж состоит из 3 чел., вмещается до 8 полностью экипированных бойцов десанта. Длина 8,1 м, ширина 3,58 м (базовая) или до 4,2 м (с экранами). Двигатель турбодизельный MTU 8V199 TE23 на 1100 л. с. (810 кВт). Трансмиссия автоматическая (на демонстраторе установлена от американской компании Allison). Подвеска пассивная гидропневматическая (по 7 опорных катков на борт). Защита позволяет выдержать обстрел 30-мм снарядами во фронтальной проекции и может быть усилена.



В представленной конфигурации машина соответствует требованиям общеевропейской программы перевооружения SAFE, которые предусматривают использование не менее 65% технологий, разработанных в ЕС. Как заявляет разработчик, серийное производство новой БМП может начаться уже в 2029 году.

19 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:16
    Такое можно оценить только в реальном деле...
    1. Starorus Звание
      Starorus
      -5
      Сегодня, 15:17
      Хорошая цель !! Гореть будет весело ...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 17:42
        Да кто ж эту технику воевать отправит... "такая корова нужна самому у у!".. soldier
        1. Starorus Звание
          Starorus
          0
          Сегодня, 17:44
          Цитата: rocket757
          Да кто ж эту технику воевать отправит... "такая корова нужна самому у у!".. soldier

          Ну да Абрамсы и Леопарды хоооохлы в лесопасадках прячут ))))
          Там охота за ними такая идет !!!
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 15:18
      А смысл? Ну понадобится не 1 дрон это сжечь, а 10-50-100. Это всё равно дешевле и быстрее выпускать нежели использовать такие БМП. Если так прям горит отправить к противнику живого солдатика как в старые добрые времена разноцветных ударов на карте в штабе, есть мотоцикл или там багги и лучше парой нежели отделением. Как то так.
      1. Юрий_Я Звание
        Юрий_Я
        0
        Сегодня, 15:25
        А смысл?

        но бойцов до точки, скорее всего, довезёт. возможно только раз, но как раз в этом может и состоит задача?
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 15:27
          Действительно, почему нет. Одноразовый 50 тонный дорогущий транспорт, который и выпускать в месяц будут по чайной ложке. Вас бы батенька в старое время, до эпохи дронов, с руками бы оторвали планировать структуру военных закупок в любой стране мира.
      2. Морозный Репей Звание
        Морозный Репей
        +4
        Сегодня, 15:26
        Пока дроны будут её расковыривать, штурмовики могут успеть захватить опорный пункт. Или она позволит с большей вероятностью вывести раненых.
        На сколько я знаю, у нас тяжёлой БМП очень не хватает. Буквально на коленке приходиться переделывать танки в БМП, наваривая "бронебункер" с десантным отделением.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 15:32
          Сейчас поле боя просматривается я не знаю на сколько км по обе стороны от линии. ИИ вводят в управления войсками как уменьшение времени реагирования на угрозы и ситуации и тд, Вы это знаете? Понимаете не? Уже проблема после геройского доехать собирая по себе дроны, но воткнув флаг в серой зоне, снабжать героев и вывозить раненых.
        2. Ivan F Звание
          Ivan F
          +1
          Сегодня, 17:07
          "Пока дроны будут её расковыривать," - "расковыряют" в три секунды. Танки с наваренным "железом" расковыривают.

          "штурмовики могут успеть захватить опорный пункт." - вы видимо не видели, что случается с штурмовиками, когда у такого "транспорта" открываются "двери". Если каким то чудом, он смог доковылять до места.

          "Или она позволит с большей вероятностью вывести раненых." - в ваших мечтах ещё можно "приехать, высадить и уехать, прихватив нужное". Как хорошо вам живётся. Такое впечатление что последние пару лет, вы были в командировке в каком-то глухом месте.
      3. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 17:44
        Так то дрова... но кто ж её отправит туда, где ей существовать целой, до первого выезда на передовую...
    3. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +1
      Сегодня, 15:26
      Хочется спросить у поляков: "ты шо кiна не бачiл?")) Ну т.е., вы что, СВО не смотрели?
      1. роман66 Звание
        роман66
        -2
        Сегодня, 15:53
        Подтормаживают, близость прибалтов сказывается lol
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          -1
          Сегодня, 17:48
          У кого то естественное торможение, у других, обычная спесь даже из ушей прёт...
          Но вот закупки вооружений, это дело такое "хитрое"... бабки зарабатывают, причём, все причастны... wink
          Привет Роман... soldier
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 17:45
        Так смотрят на... на бабки, которые получают от производителя вооружений... wink
        1. Sevastiec Звание
          Sevastiec
          0
          Сегодня, 19:10
          Тут проблема в том, что бабок в европе нет уже. Опять у корейцев закупать будут? Так у них тоже проблемы.
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 15:32
    Ровно 10 лет назад поляки завершили разработку суперпупервундертанка PL-1 и даже представили его пластмассовый макет.
    Интересно, а в этот раз "ЭТО" из металла или опять пластик или вообще картинка?
  3. Всеименазаняты Звание
    Всеименазаняты
    0
    Сегодня, 15:54
    Защита позволяет выдержать обстрел 30-мм снарядами во фронтальной проекции

    И для этого понадобилось под 50 тонн? Вундервафля.
  4. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +2
    Сегодня, 16:33
    На выставке MSPO 2026 польский концерн PGZ впервые представил демонстратор новой тяжёлой БМП


    Даже Польша понимает, что пехоте нужна не картонная и бронированная машина!!!

    Ростех проснись, нашей армии нужна тяжелая БМП и тяжёлый БТР.

    На них должны быть ДЗ, КАЗ и возможность установки минного тралла. Аппарель в корме и максимум 30-мм пушка. Никаких ОФС в БМП быть не должно.