Для поддержки танков Abrams: Польша представила новую тяжёлую БМП CBWP

На выставке MSPO 2026 польский концерн PGZ впервые представил демонстратор новой тяжёлой БМП, разработанной Huta Stalowa Wola и получившей обозначение CBWP (также известна под проектным именем Ratel).В отличие от значительно более лёгкой БМП Borsuk весом 28 тонн, способной пересекать водные препятствия вплавь, CBWP, имея массу около 42–44 т (48–50 с максимальным комплектом навесной брони), не является амфибийной, гораздо лучше защищена и предназначена в первую очередь для поддержки бронетанковых бригад (в частности, оснащённых ОБТ M1A2 Abrams).Продемонстрированный образец оснащён дистанционно управляемым боевым модулем ZSSW-30 (уже используется на БТР Rosomak и БМП Borsuk), в состав которого входят 30-мм автоматическая пушка Mk44S Bushmaster II от Northrop Grumman (с возможностью быстрого перехода на калибр 40 мм) с дистанцией огня более 2000 м; спаренная ПУ для израильских ПТУР Spike-LR с дальностью полёта свыше 4000 метров; спаренный с пушкой 7,62-мм пулемёт UKM-2000C разработки польского завода ZM Tarnów; блоки дымовых гранатомётов для маскировки.Кроме того, модуль ZSSW-30 оснащён независимыми панорамными оптико-электронными прицелами командира и наводчика с тепловизионными каналами и лазерными дальномерами, обеспечивающими работу по принципу «охотник-убийца» (работа командира и наводчика в боевой паре, позволяющая уничтожать цели конвейером).Однако возможны и другие варианты вооружения, включая оснащение CBWP даже 105-мм пушкой в качестве машины огневой поддержки.Экипаж состоит из 3 чел., вмещается до 8 полностью экипированных бойцов десанта. Длина 8,1 м, ширина 3,58 м (базовая) или до 4,2 м (с экранами). Двигатель турбодизельный MTU 8V199 TE23 на 1100 л. с. (810 кВт). Трансмиссия автоматическая (на демонстраторе установлена от американской компании Allison). Подвеска пассивная гидропневматическая (по 7 опорных катков на борт). Защита позволяет выдержать обстрел 30-мм снарядами во фронтальной проекции и может быть усилена.В представленной конфигурации машина соответствует требованиям общеевропейской программы перевооружения SAFE, которые предусматривают использование не менее 65% технологий, разработанных в ЕС. Как заявляет разработчик, серийное производство новой БМП может начаться уже в 2029 году.

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