Лидер ХСС: Сближение с Россией – шаг к потере независимости ФРГ

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Лидер ХСС: Сближение с Россией – шаг к потере независимости ФРГ

Лидер немецкого Христианско-социального союза (ХСС), как известно, входящего в один избирательный блок с партией канцлера ФРГ Мерца, и по совместительству премьер-министр Баварии Маркус Зёдер не преминул выразить свое недовольство победой АдГ на востоке страны и наметившейся сменой внешнеполитического курса Берлина.

Зёдер убежден, что возможная нормализация отношений с Россией не приведет к решению ключевых проблем Германии. Более того, по мнению немецкого политика, в случае сближения с Россией Германия сделает первый шаг к потере своей свободы и независимости. Одновременно Зëдер посетовал на то, что внезапно выяснилось, что не оправдались надежды на вмешательство американцев, и в свете последних событий и вовсе неизвестно, поддерживают ли США действующее правительство Германии.



Ситуацию усугубляет тот факт, что в настоящее время не исключено, что у Германии не осталось достаточного количества боеприпасов для потенциального отражения внешних угроз. Премьер-министр Баварии призывает немцев больше работать, чтобы вывести страну из затянувшегося кризиса. При этом, как именно больше смогут работать увольняемые сотнями тысяч каждый год с промпредприятий немцы, Зëдер не объяснил.

Между тем объявлены результаты выборов в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт, согласно которым правая партия АдГ победила с рекордным результатом в 43,8%. Правящий Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца, в свою очередь, получил рекордно низкие 17,2% голосов.
20 комментариев
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  1. Дилетант Звание
    Дилетант
    +9
    Сегодня, 15:36
    шаг к потере независимости ФРГ

    Правильнее будет так:
    Это шаг к потере зависимости ФРГ от США
    1. Starorus Звание
      Starorus
      +5
      Сегодня, 16:02
      Лидер ХСС: Сближение с Россией – шаг к потере независимости ФРГ

      ха ха ха ..Автогигант немецкий (фольсфаген) евреи купили и теперь вооружение будут клепать !! Против кого ?
      Знакомо ? Очеень в 1939 жииды в Германию вкладывались и это факт извнестный
      Ваши враги на востоке ,там богатейшие ресурсы Идите и заберите ..А денего дадим
      Потогм холокост придумали и отмазались
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +6
        Сегодня, 16:08
        У до сих пор оккупированной страны, не может быть независимости. Дядя сильно ошибся, розовые очки мешают. fool
        1. Starorus Звание
          Starorus
          +6
          Сегодня, 16:31
          Цитата: ВАМ
          У до сих пор оккупированной страны, не может быть независимости. Дядя сильно ошибся, розовые очки мешают. fool

          Именно так и их опять на Россию натравливают ..А воевать они умели !!! Дайте денег и каждому солдату по русской деревни И понеслось дойче солдатен и дойче офицерен ...
          Япону маму тоже на милитаризм разкручивают ..Заметили ?
          Все повторяется по схеие
  2. Oldi Звание
    Oldi
    +6
    Сегодня, 15:38
    Сближение с Россией – шаг к потере независимости ФРГ
    - лютый бред. Это сближение во благо той же Германии - дешёвые углеводороды и сырьё, огромный рынок сбыта продукции глубокого передела, безопасность геополитическая с учётом близкого соседства. Какая зависимость? От дешёвого сырья и энергоносителей разве что.
  3. Aerolab Звание
    Aerolab
    +5
    Сегодня, 15:39
    Они у них там в партии все малохольные?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +4
      Сегодня, 15:48
      А у них выбора больше нет. Они вложили астрономические деньги в эту ситуацию, как вкладываясь в экономику США так и содержанием Украины. Им теперь только крах России сможет как то вернуть затраты и то не факт пустят ли к делёжке на самое вкусное. Не получится краха, в заднице окажутся все кроме США и Китая наверно.
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        +2
        Сегодня, 16:16
        Цитата: Копчёный
        А у них выбора больше нет.

        Почему нет? У них есть возможность жить как раньше или сдохнуть за бандеру и зеленского в попытке реванша. Краха России им не видать как своих ушей.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +2
          Сегодня, 16:17
          Жить как раньше и далее хорошо смогут США и Китай, остальные, вся планета, потеряли конкурентное преимущество в исторической перспективе.
  4. HAM Звание
    HAM
    +5
    Сегодня, 15:40
    Нда-уж,"независимость"Германии при наличии оккупационных войск соединённых штатов...или как у Лёни Голубкова--они не оккупанты,мы "партнёры"?
  5. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 15:58
    Лидер немецкого Христианско-социального союза (ХСС), как известно, входящего в один избирательный блок с партией канцлера ФРГ Мерца, и по совместительству премьер-министр Баварии Маркус Зёдер не преминул выразить свое недовольство победой АдГ на востоке страны и наметившейся сменой внешнеполитического курса Берлина. Сближение с Россией – шаг к потере независимости ФРГ

    Всякую х рень выдумывают. В чём потеря независимости, на пальцах разжуйте и фактами докажите.
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 16:07
    Зёдер убежден, что возможная нормализация отношений с Россией не приведет к решению ключевых проблем
    А я думаю,что наоборот, только улучшит положение Германии: появится практически неограниченный рынок сбыта промышленных изделий, технологий, появится возможность приобретения дешёвого газа и нефти, появится возможность пролета над территорией России, исчезнет такая разорительная статья расходов, как финансирование Свинорейха. Это на вскидку..
  7. Ковакс Звание
    Ковакс
    0
    Сегодня, 16:13
    Лидер ХСС: Сближение с Россией – шаг к потере независимости ФРГ

    Это как проститутке переживать за невинность...
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:29
    Смотреть надо глубжее и ширшее ,у ХДС /ХСС основной электорат стареюшие п- ер- дуны. В отличие от АдГ ,до 40 ка .Как теперь мерцу и его шавке с этим жить .Они же старались !!!
  9. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 16:31
    Зёдер убежден, что возможная нормализация отношений с Россией не приведет к решению ключевых проблем Германии. Более того, по мнению немецкого политика, в случае сближения с Россией Германия сделает первый шаг к потере своей свободы и независимости.

    Американские оккупационные войска в Германии ,а независимость Германия ,потеряет от русского газа .Эпидемия дурошлепства ? Самое интересное ,на кого это рассчитано ,на совсем глупых
  10. tralmaster Звание
    tralmaster
    +2
    Сегодня, 16:34
    Маленький вопрос а какая свобода может быть у оккупированной стены. Американцы свою оккупацию вроде и не прекращали. Так что раб говорит то что хозяин , или, как там у них во время рабовладельства это называлось.
  11. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 16:34
    У Германии есть независимость?! Интересно, где она её прячет и почему её не видно? Я думал выражение "независимость Германии" это короткий анекдот, от которого ржут американские сенаторы, конгрессмены и чиновники Белого домика.
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 16:41
    Зёдер убежден, что возможная нормализация отношений с Россией не приведет к решению ключевых проблем Германии.

    Олень. Врет, как дышит . Расцвет Германии напрямую зависит от российского углеводородного сырья и удобрений.
  13. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 17:23
    Лидер ХСС: Сближение с Россией – шаг к потере независимости ФРГ

    Пора вновь возраждать ГДР v2.0, иначе истинные немцы могут полностью исчезнуть на фоне тотальной миграции мусульман.
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:26
    Лидер ХСС: Сближение с Россией – шаг к потере независимости ФРГ
    . Тут и обсуждать нечего, оно совсем ку-кус... вернее, просто врет и оно понятно для чего, почему...