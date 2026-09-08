Лидер немецкого Христианско-социального союза (ХСС), как известно, входящего в один избирательный блок с партией канцлера ФРГ Мерца, и по совместительству премьер-министр Баварии Маркус Зёдер не преминул выразить свое недовольство победой АдГ на востоке страны и наметившейся сменой внешнеполитического курса Берлина.Зёдер убежден, что возможная нормализация отношений с Россией не приведет к решению ключевых проблем Германии. Более того, по мнению немецкого политика, в случае сближения с Россией Германия сделает первый шаг к потере своей свободы и независимости. Одновременно Зëдер посетовал на то, что внезапно выяснилось, что не оправдались надежды на вмешательство американцев, и в свете последних событий и вовсе неизвестно, поддерживают ли США действующее правительство Германии.Ситуацию усугубляет тот факт, что в настоящее время не исключено, что у Германии не осталось достаточного количества боеприпасов для потенциального отражения внешних угроз. Премьер-министр Баварии призывает немцев больше работать, чтобы вывести страну из затянувшегося кризиса. При этом, как именно больше смогут работать увольняемые сотнями тысяч каждый год с промпредприятий немцы, Зëдер не объяснил.Между тем объявлены результаты выборов в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт, согласно которым правая партия АдГ победила с рекордным результатом в 43,8%. Правящий Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца, в свою очередь, получил рекордно низкие 17,2% голосов.

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