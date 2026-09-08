Меркель: Я навесила на Россию якорь в 2014 году

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Меркель: Я навесила на Россию якорь в 2014 году

Ангела Меркель, экс-канцлер Германии, вновь стала появляться в немецких эфирах. Связано это с тем, что рейтинги ХДС/ХСС стремительно несутся вниз, а «Альтернатива для Германии» выигрывает выборы в одном регионе за другим. Теперь в ХДС/ХСС решили явить общественности г-жу «канцлерин», на которую возлагают надежды как на человека, который «подтянет» рейтинги Мерца и управляемой им коалиции.

Среди множества свежих заявлений Ангелы Меркель выделим касающиеся украинской тематики. По словам экс-главы германского правительства, «она наложила определённый тормоз на Россию в 2014 году». Речь о Минских соглашениях, всю правду о назначении которых она уже раскрывала, как и её французский коллега Олланд.



Меркель:

Если бы не эти действия, в 2014 году Россия бы совершила вторжение на Украину, и та оказалась бы в большей опасности, чем это оказалось тогда. Этот тормоз или якорь, который мы навесили на Россию тогда, позволил Украине выстоять в 2022-м. И было бы всё совсем иначе, если бы не этот навешанный якорь.

Исходя из этого, Меркель считает, что полностью обрывать дипломатические контакты с Москвой нельзя, как и нельзя их «передоверять Дональду Трампу».

По сути, фрау экс-канцлер прямым текстом говорит, что любые переговоры Запад использовал и будет использовать не для налаживания сотрудничества с Российской Федерацией, а для её торможения – в том числе в разрешении украинского кризиса. Отсюда и эти постоянные упоминания Меркель то о тормозе, то о якоре.
80 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +16
      Сегодня, 15:59
      Сколько раз было, что время , потраченное на переговоры , использовалось для обмана, введение в заблуждение. Для усиления противной стороны вопреки переговорам. Россия не один раз получала подобное после разрушения СССР.
      1. Starorus Звание
        Starorus
        -1
        Сегодня, 18:01
        Цитата: Reptiloid
        Сколько раз было, что время , потраченное на переговоры , использовалось для обмана, введение в заблуждение. Для усиления противной стороны вопреки переговорам. Россия не один раз получала подобное после разрушения СССР.

        Вы так правы !!! Россия доверчивая душа ..!!
        Но когда поняли ,что нас обманули !!! Тогда тушите свет падлы
        Мы мир опять раком поставим !!
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +3
          Сегодня, 18:27
          Укропы, Меркля, ....... Сейсас штатники переговариваются. А до этого они переговаривались с Мадуро и иранцами ..... и что? Затягивали время, а сами готовились к обману, принесущему им выгоды огромные, а оппонентам ----- тяготы и ущербы. Это правило, а не исключение hi
          1. Starorus Звание
            Starorus
            +1
            Сегодня, 18:40
            Цитата: Reptiloid
            Укропы, Меркля, ....... Сейсас штатники переговариваются. А до этого они переговаривались с Мадуро и иранцами ..... и что? Затягивали время, а сами готовились к обману, принесущему им выгоды огромные, а оппонентам ----- тяготы и ущербы. Это правило, а не исключение hi

            Трудно вас читать ..Но по сути правы !!
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +1
              Сегодня, 18:45
              Трудно вас читать .......

              wink Не понял? Удивлён recourse recourse Может, доконца не додумал мысли. Очень не хочется , что бы Россию поодолжали обманывать. А наше руководство прододжало быть слишком благородными. Только это и до Революции было
              1. Татьяна Звание
                Татьяна
                +3
                Сегодня, 19:08
                Цитата: Reptiloid
                Сколько раз было, что время , потраченное на переговоры , использовалось для обмана, введение в заблуждение. Для усиления противной стороны вопреки переговорам. Россия не один раз получала подобное после разрушения СССР.
                Ловкая экс-канцлер Германии Ангела Меркель - ещё та "благодетельница" для немецкого народа и самой Германии!
                Именно Меркель протащила в Брюссель свою протежиху Урсулиху фон дер Ляйен - русофобку и воровку-коррупционерку, разворовывающую бюджет ЕС себе в карман и наживающуюся на откатах поставок вооружения Киеву от западного ВПК.
                Надо полагать, что Меркель с этих откатов тоже себе в карман кое-что имеет! Дыма без огня не бывает! А именно.

                Оказалось что Меркель в Германии - ещё со времён госпереворота на Украине 2014 года и даже ещё ранее - 40 лет работала и работает в команде евреев-русофобов на сионистов Израиля, Великобритании и израильского лобби в США.
                Причём эти её исторические заслуги перед евреями отмечены вручением Ангеле Меркель наградой от руководства B’nai B’rith (Бней-Брит).

                B’nai B’rith (Бней-Брит) — одна из старейших и крупнейших международных еврейских общественных организаций. Основана 13 октября 1843 года в Нью-Йорке выходцами из Германии. Название происходит от ивритского выражения «б’нэ брит» (בְּנֵי בְּרִית), которое переводится как «сыны Завета» или «дети Завета».

                Вручение этой еврейской награды сама Меркель не афиширует, но известно, что к награде прилагается весьма кругленькая сумма денег, которая организацией не раскрывается.
                Перечень того, за что вручается такая еврейская награда руководителям и политикам иностранных государств, см. на фото ниже.
                1. Reptiloid Звание
                  Reptiloid
                  +2
                  Сегодня, 19:40
                  Опять сеть глючила. Спасибо за информацию уважаемая Татьяна love! Меркель таким образом, как будто покаялась за преступления нацистов в 20 веке. Но это не так. Просто была выгода. В Украине она этот нацизм увидела и полюбила, как в продолжателях немецких нацистов. Ещё не один раз выскажет в их защиту negative negative
                2. Starorus Звание
                  Starorus
                  +1
                  Сегодня, 19:40
                  Цитата: Татьяна
                  Ловкая экс-канцлер Германии Ангела Меркель - ещё та "благодетельница" для немецкого народа и самой Германии!
                  Именно Меркель протащила в Брюссель свою протежиху Урсулиху фон дер Ляйен - русофобку и воровку-коррупционерку, разворовывающую бюджет ЕС себе в карман и наживающуюся на откатах поставок вооружения Киеву от западного ВПК.

                  Татьяна умница Как вы ее старуху и кто за ней стоит !!! Вот это четко ))))
                  Молодец !! Мыслишь правильно ...А то тут некоторпые ноют мужики бараны !!!
                  Учитесь как правильно анализировать и выводы делать ..А не Ныть !! !
              2. Starorus Звание
                Starorus
                0
                Сегодня, 19:36
                Цитата: Reptiloid
                Трудно вас читать .......

                wink Не понял? Удивлён recourse recourse Может, доконца не додумал мысли. Очень не хочется , что бы Россию поодолжали обманывать. А наше руководство прододжало быть слишком благородными. Только это и до Революции было

                Как хотите так и понимайте Дима !!
              3. БойКот Звание
                БойКот
                +1
                Сегодня, 19:42
                А наше руководство прододжало быть слишком благородными
                Позвольте не согласиться с определентем, хотелось бы, чтобы руководство было бланород, обман - дуэль, разрыв отношений wink
                1. Reptiloid Звание
                  Reptiloid
                  0
                  Сегодня, 19:47
                  Понимаете, когда благородство повторяется к одним и тем же недостойным ..... Это как-то лишнее, по моему
        2. Комментарий был удален.
    2. ВАМ Звание
      ВАМ
      +17
      Сегодня, 16:03
      Да в общем ничего нового она не сказала, кроме как повторила, что все Мински были только ради затягивания времени. Единственная мысль приходит из её изречений, что и далее переговоры будут только ради передышки, и затягивания времени для зелёного наркомана и компании. По этому нельзя прекращать ни на минуту начатого. Ни ради переговорщиков рыжего, ни ради кого бы то ни было. Если кому надо, пусть зеля катит в гейропы, если будет на чём. Ну а нет так "звиняйте", труселей нонче не подвезли. am
      1. двп Звание
        двп
        +10
        Сегодня, 16:35
        Это было понятно всем и сразу. Поэтому говорить:"нас опять обманули, надули так сказать", просто глупость.
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +2
          Сегодня, 16:51
          Ну а почему наш ВГК настолько идущий на поводу всяких проходимцев? Он должен формировать мировую повестку а не идти как ослик за морковкой в руках Меркелей и Оландов (чтоб им карачун настал) am
          1. двп Звание
            двп
            +8
            Сегодня, 17:17
            Угу,Вы посмотрите внимательно на него и его компанию, послушайте их. Какую "мировую повестку" может формировать эта "компания"?
            1. bayard Звание
              bayard
              0
              Сегодня, 19:09
              Ну когда-то в середине нулевых свою повестку они изъясняли более внятно . Но реализовать её им просто не давали . Скинув в 2005 г. ярмо внешних долгов от МВФ расчитывали что с внешним диктатом покончено ... Но им объяснили , что это не так . Поняв что договориться не получается и идёт именно силовое давление , начали перевооружение армии ... Маленькой армии . Многие программы секретили и позже они оказались сюрпризом . И СВО сразу как блицкриг не удался , перевели в режим затяжного конфликта и стали разгонять ОПК . Ибо в 2022 г. нормальной сухопутной армии у РФ не было . А кадровая\профессиональная её часть была в значительной степени выбита в первой фазе войны . Армию пришлось строить прочти с нуля , без подготовленной материальной базы , командного состава , наличия для новых соединений современных вооружений . Сейчас уже всё иначе . Многое иначе . Так что и без "якоря имени Меркель" власти РФ тогда не стремились ввязываться в конфликт и заходить на уКраину - было просто нечем . Нужно было перевооружить СЯС , создать новые системы вооружения , развернуть их производство и насытить ВС . Нужно было перевооружить МСЯС (РПКСН , МАПЛ) , посмотрите сколько ПЛА введено в строй за последние 5 лет , за 10 лет , с 2014 г. Тогда этого всего не было , а теперь есть . За это время успели построить две серии НАПЛ "Варшавянка" для ЧФ и ТОФ , сейчас заложена уже 5-я НАПЛ пр. "Лада" на ЛИАБ , и темп постройки от закладки до сдачи Флоту 2,5-3 года . Сейчас строится серия для СФ , но и для других флотов такие НАПЛ будут строить . Минимум по 6 шт. на каждый .
              ВКС насыщаются боевой авиатехникой нарастающими темпами . Если в прошлом году заказчикам было передано 126 тяжелых истребителей (Су-30СМ2 , Су-34М , Су-35С , Су-57) , то в этом году ожидается порядка 140 шт . Только тяжелых . Уже на сегодняшний день численность строевых Су-57 превысила 100 шт. К концу года их будет порядка\не менее 120 шт. А сколько их было на начало СВО ? На подходе у КБ им. Сухого Су-75 , в строю опытная партия С-70 "Охотник" (не менее 20 шт. , но думаю уже больше) . Возрождаются военные ВУЗы , в войска приходят нормально подготовленные лейтенанты , а младшие лейтенанты после шестимесячных КМЛ (как было до СВО из за недостатка выпускников военных ВУЗов даже для Маленькой армии) . У этих проблем и провалов в оборонной политике есть конечно имена , фамилии и должности , но проблемы надо решать , а не искать виновных и стрелочников (их есть кому судить и наказывать ... надеюсь) . С западом разговаривать возможно только с позиции Силы , причём в самой жесткой и брутальной форме . Это неоднократно доказано Мировой Историей . И для соответствия потребностям в этом , нужно было нарастить собственную Силу и ослабить Врага . Делать это приходилось выкарабкиваясь из пропасти постсоветского разгрома осколка нашей Великой Страны . А это - Время . И никакой публичности . Напротив - больше дыма и тумана . Чтоб Враг почивал на "лаврах победы в Холодной Войне" .
              А теперь у всей НАТО закончились ракеты , деньги , а США навалял Иран , Мировая Финансовая Система разваливается на глазах , растёт Китай и вся ЮВА , а Россия побеждает в СВО . Мир меняется . Не без нашего участия . Но главные потрясения ещё впереди .
          2. mann Звание
            mann
            +2
            Сегодня, 18:15
            Цитата: Охотовед 2
            Ну а почему наш ВГК настолько идущий на поводу всяких проходимцев?

            У меня сложное отношение к Говорухину, но часто вспоминаю его фразу, которую как-то лично услышал по ТВ(!): " Путин слишком мягкий человек для такой страны как Россия". Это было тогда, когда еще СВО и представить было невозможно...
        2. Starorus Звание
          Starorus
          -1
          Сегодня, 19:13
          Цитата: двп
          Это было понятно всем и сразу. Поэтому говорить:"нас опять обманули, надули так сказать", просто глупость.

          Ну как сказать на это и рассчитывали !! Чтобы показать кто против нас идет !!
          Русофобия жуткая !!! Ненависть и т.д.
          Можно ебашшить ..Обидно не будет!!! И жалко никого ..Баббах и аххх
          1. Starorus Звание
            Starorus
            0
            Сегодня, 19:19
            Главное за жиии дами следить нужно ..Они выживальщики Высшей категории !!
      2. topol717 Звание
        topol717
        -1
        Сегодня, 16:35
        Цитата: ВАМ
        кроме как повторила, что все Мински были только ради затягивания времени. Единственная мысль приходит из её изречений, что и далее переговоры будут только ради передышки, и затягивания времени для зелёного наркомана и компании.
        Вы думаете они там наших политиков вообще за идиотов держат? Этот обман Германии и Франции еще много лет будут напоминать на многих переговорах. И не только наши. А любой кто будет иметь дело с Германией, обязательно скажет - "А где гарантии что вы будете исполнять взяты на себя обязательства?". Этот вопрос будут задавать ВСЕ!!!. Да она набрала какие то баллы для внутренней победы, но для международных отношений для Германии это катастрофа.
        Сейчас на любой договор по украинскому конфликту с нашей стороны точно так же будут требовать гарантий исполнения. И есть аргумент против которого у запада не будет отговорок. Так что на месте Меркель кичится обманом это точно не на пользу Германии.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:55
    Угу ,меркель вспомнила якорь ,когда была крестной мамой типа Моодзунд Архангельского Тралового Флота .А ядумал что это за толпа у" рыбака " ,а оно вот что ,Петрович .
  3. Oldi Звание
    Oldi
    +7
    Сегодня, 15:55
    Вот жаба, якорь она навесила, но врать то они в любом случае горазды. Там двоякая ситуация была всё равно, сил у РФ так же было маловато, как у нехолопов, в любом случае нужна была пауза, т.к. появилось понимание, что откусили слишком много, а проглотить не получится, а запад впрягся по полной.
    1. Karabin Звание
      Karabin
      +8
      Сегодня, 16:15
      Вот жаба,
      Да хоть гадюка. Шахматиста Леопольда они сделали, теперь кровью умываемся, в т.ч. и гражданской.
      1. двп Звание
        двп
        +2
        Сегодня, 16:38
        Он что ли умывается? Бункер глубокий и крепкий,в нем безопасно.
      2. topol717 Звание
        topol717
        -6
        Сегодня, 16:46
        Цитата: Karabin
        Да хоть гадюка. Шахматиста Леопольда они сделали
        Зря вы так. Вы не знаете всех нюансов. Кто кого и когда сделал это большой вопрос. В момент переговоров война на Донбассе уже была. Готова ли в тот момент была Россия противостоять всему западу? Ну если вспомнить, что толком и сельского хозяйства своего не было, то наверное точно нет.
        Цитата: Karabin
        теперь кровью умываемся
        Кровью начали умываться задолго до тех переговоров. Они как раз и нужны были что остановить кровопролитие.
        1. vet Звание
          vet
          +2
          Сегодня, 18:00
          Готова ли в тот момент была Россия противостоять всему западу?

          Неправильный вопрос. Правильный: готовы ли были Украина и Запад противостоять России? Правильный ответ: нет. Все были в шоке. Более того, Киев легко могли взять ополченцы Донбасса и Луганска - и потом идти дальше на Львов. Поэтому и потребовалось "забалтывать" Путина.
          1. topol717 Звание
            topol717
            -1
            Сегодня, 18:10
            Цитата: vet
            готовы ли были Украина и Запад противостоять России? Правильный ответ: нет.
            Я больше чем уверен, в 2014 году, Путин владел намного большей информацией о состоянии и РФ, и ЕС и США. А так же информацией какие действия готовы были предпринять партнеры. Более того, Путин знал, что Минские соглашения скорее всего не будут выполнены. Ибо тогда ему говорили, что Украине их невозможно исполнить.
            Цитата: vet
            Более того, Киев легко могли взять ополченцы Донбасса и Луганска
            Вы в самом деле думаете, что запад устроил там кровавый гос.переворот только для того, что бы потом сдать всю власть ополченцам Донбасса?
          2. mann Звание
            mann
            0
            Сегодня, 18:34
            Цитата: vet
            Киев легко могли взять ополченцы Донбасса и Луганска - и потом идти дальше на Львов

            Вот здесь вы ошибаетесь, я хорошо запомнил, как Гиркин жаловался в своем первом интервью КП, что "дончане не хотят воевать за русский мир", в отличии от луганчан...
          3. Dart2027 Звание
            Dart2027
            0
            Сегодня, 19:14
            Цитата: vet
            Правильный: готовы ли были Украина и Запад противостоять России? Правильный ответ: нет.

            Это Вам Меркель сказала? Они с самого начала провоцировали конфликт.
            Цитата: vet
            Более того, Киев легко могли взять ополченцы Донбасса и Луганска - и потом

            Их бы легко раздавили, воспользовавшись тем что их ополчение просто размажется по территории.
        2. LaraM Звание
          LaraM
          +2
          Сегодня, 18:53
          Ну если вспомнить, что толком и сельского хозяйства своего не было, то наверное точно нет.

          В те годы где-то 2013-2016 каждую пятницу на площадь в районе подъезжала машина торговавшая овощами. Самый дешевый картофель - неважный сорт - стоил 5 руб. кило. Брали получше, красные сорта, по 12 рублей. Также на этой ярмарке - морковь, капуста, прочие овощи. каждую пятницу. За символические цены...Сейчас ни ярмарок, ни картофеля по 12 рублей...нет и в помине. Кусочек обычного коричневого мыла для стирки - хозяйственное - 60 рублей)) это вот и есть вставание с колен и импортозамещение? Картофель с трудом можно найти по 50 рублей. Это в сентябре. "Хорошее" стало сельское хозяйство за 10 лет. Только вот доходы в 5 раз не увеличились
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +14
      Сегодня, 16:25
      Они не видят ничего плохого в обмане недалёких туземцев request
    3. двп Звание
      двп
      +5
      Сегодня, 16:37
      Ерунда, тогда украинцы ещё не хотели воевать и не имели боевого опыта. У Путина же была под рукой армия,прошедшая две чеченских и Таджикистан.
  4. Перейра Звание
    Перейра
    +16
    Сегодня, 15:57
    Кто только за последние четверть века старичка не обманывал?
    Хороший он, душевный. Но очень доверчивый.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +4
      Сегодня, 16:04
      Ой, а в царские времена иначе типа было да? Хоспаде даже неройнка знает к примеру про окружение самого главного у руля, из германофилов, англофилов, черносотенцев, партия войны, кружок мистиков и тд. Чуть меньше шапито было при СССР, но тоже минимум 3 группы со своими тараканами в голове.
    2. двп Звание
      двп
      +5
      Сегодня, 16:41
      Ага,а главное что ничего не имеет кроме старой хрущевки, старой Нивы и прицепа "Скиф".
      1. Перейра Звание
        Перейра
        0
        Сегодня, 17:51
        Политик политику рознь. Одних покупают задорого, других дёшево. А этой вообще не платили. Видимо, слишком мощный есть не неё компромат.
  5. Александр Х Звание
    Александр Х
    +8
    Сегодня, 16:02
    Ну, методика замедления чего-либо в этом и заключается. Собираться для обсуждения,обсуждать и принимать решение дальше работать в направлении обсуждения...А конкретных дел как не было,так и не предвидится...
  6. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 16:04
    любые переговоры Запад использовал и будет использовать не для налаживания сотрудничества с Российской Федерацией, а для её торможения

    Надо поменьше верить переговорщикам!
    Особенно таким как эта ж. аба!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 16:08
      Вот вот. И побольше русским философам, которые доведут до колокольного перезвона и калик перехожих.
  7. К-50 Звание
    К-50
    +13
    Сегодня, 16:06
    Меркель: Я навесила на Россию якорь в 2014 году. Если бы не эти действия, в 2014 году Россия бы совершила вторжение на Украину, и та оказалась бы в большей опасности, чем это оказалось тогда.

    если бы те, кто обещал януковичу сохранение президентства сделали это, то вообще никакой войны бы не было. Вы, своими филькиными подписями и обещаниями обрекли на гибель несколько миллионов человек, несколько миллионов ставших инвалидами и около полярда триллионов бакинских убытков.
    Меркель, Олланд и прочие западные тараканы несут полноценную ответственность за всё случившиеся.
    Надеюсь черти в Аду вам всё припомнят и воздадут. yes angry
    1. двп Звание
      двп
      0
      Сегодня, 16:45
      А тем кто в 1938 году продавал Чехословакию в Мюнхене и фактически развязал Гитлеру руки в Аду тоже всё припомнят? Это называется политика.
    2. сергей фонов Звание
      сергей фонов
      +3
      Сегодня, 17:02
      "Меркель, Олланд и прочие западные тараканы несут полноценную ответственность за всё случившиеся."
      Делалось всё с благославления США и за доллары Нуланд покупала печеньки для майдана. Затем США изящно свалили всю ответственность на старую, добрую Европу. США гарантий Януковичу не давали. США в долгосрочном планировании оказались на высоте. Развели Украину и Россию на войну, а сами в сторонке.
    3. mann Звание
      mann
      +1
      Сегодня, 18:41
      Цитата: К-50
      Вы, своими филькиными подписями и обещаниями обрекли на гибель несколько миллионов человек, несколько миллионов ставших инвалидами

      Вы их зря стыдите, ни Меркель, ни "душка" Олланд не покраснеют, они этого и добивались... и, увы, добились sad
  8. rusich Звание
    rusich
    +4
    Сегодня, 16:11
    Об этом было понятно ещё ы 2014 году, что любые переговоры Запад использовал и будет использовать не для налаживания сотрудничества с Российской Федерацией, а для её торможения – в том числе в разрешении украинского кризиса
    1. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      +2
      Сегодня, 16:47
      Это было понятно гораздо раньше, аж в 14 веке, Сергий Радонежский говорил, что с латинянами никаких дел быть не может. У нас же к сожалению руководители страны историю знают плохо. А как говорил Ключевский - «История — это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков». Поэтому за доверие в ведении переговоров с латинянами (читай с Западом) история нас сурово наказывает.
    2. vet Звание
      vet
      +3
      Сегодня, 17:58
      Это было понятно в 2014 году почему-то всем, кроме Путина и его окружения
      1. LaraM Звание
        LaraM
        +1
        Сегодня, 19:04
        Это было понятно в 2014 году почему-то всем, кроме Путина и его окружения


        А почему все верят что был обман? Не было никакого обмана. Было намеренное ухудшение российского положения. Не за спасибо. А потом - ой, а мы поверили а они вона как, обманули...А мы то хорошие, мы не виноватые..это меркели подлые обманщики(( ага. сказки не надоело про обманутого доброго дедушку рассказывать.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:11
    Вот благодаря хахлам и этой старой ведьмы , Германия и сидит в глубокой заднице.
  10. лесничий Звание
    лесничий
    +5
    Сегодня, 16:12
    Правильно люди говорят - не верь бабе и прогнозу погоды, и все в жизни будет хорошо. Маргарет Тэтчер обманула Горбачева, а эта ведьма ВВП. Результат один - войны и распад.
    1. двп Звание
      двп
      +5
      Сегодня, 16:47
      Горбачева никто не обманывал,он просто трус и предатель.
      1. vet Звание
        vet
        +1
        Сегодня, 17:57
        Предатель - Ельцин. Горбачев - прекраснодушный имбецил.
  11. faiver Звание
    faiver
    +4
    Сегодня, 16:13
    старая самка собаки...........................................
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 16:21
      н-да, конкретно эта гдэровская камсамолка перекрасилась...
      1. vet Звание
        vet
        +1
        Сегодня, 17:57
        ГДР-овская комсомолка запросто "сделала" офицера КГБ. Становится понятно, почему КГБ сдал Советский Союз
  12. gurzuf Звание
    gurzuf
    +4
    Сегодня, 16:26
    "По сути, фрау экс-канцлер прямым текстом говорит, что любые переговоры Запад использовал и будет использовать не для налаживания сотрудничества с Российской Федерацией, а для её торможения." Интересно, а для кого это секрет...
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 16:26
    По словам экс-главы германского правительства, «она наложила определённый тормоз на Россию в 2014 году».

    Да нет, ты просто подставила очень серьëзных людей. Но они обманываться рады.
    Сколько раз пересматривал кадры, когда Меркель, Олланд и Порошенко бегают, нарушая любой дипломатический статус за Путиным сзади, чтобы он хоть что то подписал, чтобы остановить Донетских, когда случались Иловайские и прочие котлы.
  14. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 16:29
    Кто бы мог подумать ,что Меркель окажется с двойным дном ?
  15. Пленник Звание
    Пленник
    +6
    Сегодня, 16:29
    На совести этой жабы сотни тысяч жизней жителей Украины. Но толлерастным жителям "садов" Борреля этого не понять.
    1. Слово Звание
      Слово
      0
      Сегодня, 16:56
      Таки, эта немецкая баба с пряниками и деньгами не бегала и не подкупала на окраине холопов для госпереворота и строительства военных баз пиндocтaна в Крыму. Виновников в этой ситуации много, а безвольных допустивших невообразимое ещё больше.
  16. Аскер Звание
    Аскер
    +3
    Сегодня, 16:37
    Не смотря на все признания Москва всегда готова к ..конструктивным,, переговорам и полномасштабному восстановлению отношений с этими лживыми втыкателями ножей в спину! Надежда лишь на то, что многое со временем меняется, изменится и это.
  17. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -3
    Сегодня, 16:42
    Только особо одаренные выпускники проф-тех училищ уверены, что нас обманули с Минскими соглашениями ибо запад готовил как лов к войне. Ага, а наши сидели и ворон считали. Мюнхенская речь Путина была в 2007 году. Россия так же готовилась к войне и именно поэтому ВЕСЬ т.н. западный мир не может победить нас уже который год. Готовились в том числе и к экономической войне. Именно поэтому все адские санкции не наносят нам критического ущерба.
    1. Karabin Звание
      Karabin
      +2
      Сегодня, 16:52
      Только особо одаренные выпускники проф-тех училищ уверены, что нас обманули с Минскими соглашениями

      Путин закончил ПТУ ?
    2. vet Звание
      vet
      +2
      Сегодня, 17:55
      Ага, сначала Путин "сыграл в поддавки", проиграв Украину, которую можно было брать голыми руками в 2014 году, и "подарив" "партнёрам" огромные деньги, а потом стал разгребать последствия - не слишком успешно: линия фронта не движется, каждый день погибают мирные люди, каждый день горит какое-то предприятие или нефтебаза..
  18. pexotinec Звание
    pexotinec
    +5
    Сегодня, 16:43
    Здесь только один вопрос к нашему Правительству которое постоянно наступает на одни и те же грабли идя на уступки западу во всех переговорах. Постоянно веря в обещания врагов. Запад никогда не будет нам ни другом ни партнёром. Это вечный враг Руси.
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      +2
      Сегодня, 18:28
      Ответ прост - послушайте недавнее интервью Лаврова, где он открытым текстом говорит, что это его роль - улыбаться, поддакивать, подмигивать и прочее. А итогом его этих мимик - текущее положение России на международной арене.
  19. даэтоя Звание
    даэтоя
    +3
    Сегодня, 16:47
    вопросы не к ней а к тому кто это допустил.
  20. Горизонт Звание
    Горизонт
    +2
    Сегодня, 16:56
    Этот обман для нашего руководства должен быть УРОКОМ на все времена! Доверять, а тем более верит этим уродцам нельзя ни в коем случае!
    1. евгений-дальневосточник Звание
      евгений-дальневосточник
      +2
      Сегодня, 17:04
      Этих УРОКОВ во все времена вагон и маленькая тележка...а что толку? такое ощущение что для них это мелочи житейские.
  21. евгений-дальневосточник Звание
    евгений-дальневосточник
    +3
    Сегодня, 17:03
    А кто позволил этот якорь навесить? Гениальный стратег?
  22. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 17:07
    полностью обрывать дипломатические контакты с Москвой нельзя, как и нельзя их «передоверять Дональду Трампу»
    Кажется, и она собирается сидеть на двух стульях
  23. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 17:09
    Среди множества свежих заявлений Ангелы Меркель выделим касающиеся украинской тематики. По словам экс-главы германского правительства, «она наложила определённый тормоз на Россию в 2014 году». Речь о Минских соглашениях, всю правду о назначении которых она уже раскрывала, как и её французский коллега Олланд.

    А рычаг для тормоза поставил Путин.
  24. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 17:11
    Нет там никаких: "надули".
    Все заодно.
  25. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:24
    она наложила определённый тормоз на
    НЕЛЬЗЯ наложить тормоз на того, кто не считает, что тормозить надо... soldier
  26. ВлР Звание
    ВлР
    +1
    Сегодня, 17:31
    Никакие нормы морали не могут быть применены к политике и политикам. Это изначально и априори грязное дело. В политике нет честных и обманщиков, благородных и подлых - есть глупые и умные. Садясь за стол переговоров надо считать человека сидящего напротив адекватным и дееспособным политиком - то есть, совершеннейшим мошенником, жуликом и проходимцем. И если есть возможность самому обмануть "партнера" - делать это не задумываясь. Ещё великий спартанский полководец Лисандр говорил:
    «Детей обманывают во время игры в бабки, а взрослых – давая клятвы».

    Его ученик - царь Агесилай, урок усвоил::
    «Нарушить слово – преступление, но провести врага не только хорошо и почётно, а ещё забавно и полезно».

    С тех пор ничего не изменилось. А у нас - то Горбачёв, то Ельцин, то Путин то и дело разводят руками и жалуются: "Ну, надо же:.опять обманули! "
    А потом: "Ну теперь, наверное, не обманут!"
    И снова на те же грабли.
    1. vet Звание
      vet
      +4
      Сегодня, 17:50
      То, что Хрущев, Горбачев, Ельцин и Путин - "одного поля ягоды", становится понятным уже потому, что Путин до сих пор не сказал ни одного худого слова про Хрущева, Горбачева и Ельцина, а к последнему вообще относится трепетно, уже открыл два Ельцин-центра - в Екб и в Москве. Ругает только государственников - восстановившего Российскую империю Ленина и вознесшего эту империю на невиданную высоту Сталина.
  27. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 18:12
    Что что надуть в политике, особенно западлоевроепейской - доблесть, это понятно.
    Но вот потом еще этим бахвалиться... скажем, недальновидно.
    Как было недальновидно некоторым эмирам Хорезма убивать послов Чингисхана. Это было нетрудно. Только вот последствия. Ни одного живого жителя через день-другой.
    1. ВлР Звание
      ВлР
      +2
      Сегодня, 18:26
      Убийство монгольских послов - хоть хорезмцами, хоть русскими князьями перед битвой на Калке - это откровенная глупость. И те, и другие показали, что не способны видеть дальше собственного носа и просто расписались в политической профессиональной непригодности. Настоящий политик своих "партнеров" должен обманывать, "подставлять", использовать в собственных интересах (что всегда прекрасно умели делать англосаксы) - в общем, садясь за шахматную доску "играть в шахматы", а не в "Чапаева".
  28. seamen2 Звание
    seamen2
    +3
    Сегодня, 18:15
    Все тайное стало явным.

    И на этом фоне по федеральному телеканалу *Россия 24* раздается сейчас мычание советника Президента
    Ю. Ушакова -- *С учётом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчёркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.* .

    p/s/ лучше бы молчал. все равно ему на Западе не поверят. А заявление расценят как проявление слабости.
    мол, все правильно делаем, надо дожать.
  29. igorra Звание
    igorra
    +1
    Сегодня, 18:42
    Великое русское солнце поэзии 200 лет сказал про нашего гаранта - Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! Ладно хоть Северные потоки взорвали, а то сейчас гнали немцам газ в обмен на бомбежки наших городов, как и 80 лет назад. Тогда правда Сталин обрубил поставки, и сволочь, да ворье в тылу давил. А у нас в Думу они депутатами лезут.
  30. позывной_53 Звание
    позывной_53
    0
    Сегодня, 19:23
    Меркель: Я навесила на Россию якорь в 2014 году

    Лапши дяде Вове навешала, если по-русски сказать.