Если бы не эти действия, в 2014 году Россия бы совершила вторжение на Украину, и та оказалась бы в большей опасности, чем это оказалось тогда. Этот тормоз или якорь, который мы навесили на Россию тогда, позволил Украине выстоять в 2022-м. И было бы всё совсем иначе, если бы не этот навешанный якорь.

Ангела Меркель, экс-канцлер Германии, вновь стала появляться в немецких эфирах. Связано это с тем, что рейтинги ХДС/ХСС стремительно несутся вниз, а «Альтернатива для Германии» выигрывает выборы в одном регионе за другим. Теперь в ХДС/ХСС решили явить общественности г-жу «канцлерин», на которую возлагают надежды как на человека, который «подтянет» рейтинги Мерца и управляемой им коалиции.Среди множества свежих заявлений Ангелы Меркель выделим касающиеся украинской тематики. По словам экс-главы германского правительства, «она наложила определённый тормоз на Россию в 2014 году». Речь о Минских соглашениях, всю правду о назначении которых она уже раскрывала, как и её французский коллега Олланд.Меркель:Исходя из этого, Меркель считает, что полностью обрывать дипломатические контакты с Москвой нельзя, как и нельзя их «передоверять Дональду Трампу».По сути, фрау экс-канцлер прямым текстом говорит, что любые переговоры Запад использовал и будет использовать не для налаживания сотрудничества с Российской Федерацией, а для её торможения – в том числе в разрешении украинского кризиса. Отсюда и эти постоянные упоминания Меркель то о тормозе, то о якоре.