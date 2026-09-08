США привезли в Египет списываемые штурмовики A-10

ВВС США привезли на выставку в Эль-Аламейн целый «наряд» боевой авиации, пытаясь вернуться на египетский рынок. В число прибывших сюда машин входят истребители F-16 и F-15E, ВТС C-130J Super Hercules и штурмовики A-10 Thunderbolt II. F-35 отсутствует: Вашингтон демонстрирует технику, которую готов продавать, а его реализация на Ближнем Востоке запрещена из-за закона о военном превосходстве Израиля (QME).
Касательно доставленных в Египет штурмовиков американские обозреватели поясняют, что A-10 остаётся пригодной машиной для оказания непосредственной авиаподдержки в условиях, когда наземные средства ПВО ограничены или уже ослаблены.
Примечательно, что ВВС США, давно осознавая их уязвимость на современном поле боя, десятилетиями пытались отправить A-10 «на пенсию», заявляя, что этот заслуженный ветеран, выпускавшийся в 1970–1980-х годах, является лёгкой целью для систем ПВО Китая или России. Конгресс долго блокировал это решение, но процесс массового списания штурмовиков всё же пошёл.
Из 716 выпущенных единиц к 2026 году в составе ВВС США осталось 162 штурмовика. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и продолжающейся войны с Ираном руководство ВВС решило оставить на боевом дежурстве три эскадрильи A-10 (в общей сложности 54 самолёта). Полное списание штурмовиков было сдвинуто на 30 сентября 2030 года.
На египетском авиашоу представлена глубоко модернизированная версия A-10C. Хотя эти самолёты сохранили планеры старой постройки, они оснащены современным цифровым оборудованием, «стеклянными» кабинами и могут применять высокоточное оружие. Более того, в 2026 году им придали новейшие контейнеры РЭБ Angry Kitten.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация