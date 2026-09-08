США привезли в Египет списываемые штурмовики A-10

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США привезли в Египет списываемые штурмовики A-10

ВВС США привезли на выставку в Эль-Аламейн целый «наряд» боевой авиации, пытаясь вернуться на египетский рынок. В число прибывших сюда машин входят истребители F-16 и F-15E, ВТС C-130J Super Hercules и штурмовики A-10 Thunderbolt II. F-35 отсутствует: Вашингтон демонстрирует технику, которую готов продавать, а его реализация на Ближнем Востоке запрещена из-за закона о военном превосходстве Израиля (QME).

Касательно доставленных в Египет штурмовиков американские обозреватели поясняют, что A-10 остаётся пригодной машиной для оказания непосредственной авиаподдержки в условиях, когда наземные средства ПВО ограничены или уже ослаблены.



Примечательно, что ВВС США, давно осознавая их уязвимость на современном поле боя, десятилетиями пытались отправить A-10 «на пенсию», заявляя, что этот заслуженный ветеран, выпускавшийся в 1970–1980-х годах, является лёгкой целью для систем ПВО Китая или России. Конгресс долго блокировал это решение, но процесс массового списания штурмовиков всё же пошёл.



Из 716 выпущенных единиц к 2026 году в составе ВВС США осталось 162 штурмовика. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и продолжающейся войны с Ираном руководство ВВС решило оставить на боевом дежурстве три эскадрильи A-10 (в общей сложности 54 самолёта). Полное списание штурмовиков было сдвинуто на 30 сентября 2030 года.

На египетском авиашоу представлена глубоко модернизированная версия A-10C. Хотя эти самолёты сохранили планеры старой постройки, они оснащены современным цифровым оборудованием, «стеклянными» кабинами и могут применять высокоточное оружие. Более того, в 2026 году им придали новейшие контейнеры РЭБ Angry Kitten.

20 комментариев
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  1. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    0
    Сегодня, 16:51
    Подавляй ПВО, не подавляй а ПЗРК бьëт на расстояние до 5 км и высоте порядка 3,5 км. С таких расстояний и высот эффективно оказывать огневую поддержку своим подразделениям крайне сложно.
    Опять американины хлам толкают папуасам.
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 18:04
      Они им и 3млрд$ дают в год....
  2. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    +1
    Сегодня, 16:54
    Примечательно, что ВВС США, давно осознавая их уязвимость на современном поле боя, десятилетиями пытались отправить A-10 «на пенсию», заявляя, что этот заслуженный ветеран, выпускавшийся в 1970–1980-х годах, является лёгкой целью для систем ПВО Китая или России. Конгресс долго блокировал это решение, но процесс массового списания штурмовиков всё же пошёл.

    Жизнь по заветам Оруэлла - переписать сквозь наверх до подшивки. smile
    То есть, теперь считается, что это конгрессмены не давали генералам ВВС списать "Бородавочников". Видимо, абсурдные требования к самолёту для замены А-10 - "он должен делать всё то же, что и А-10, включая штурмовку пушкой наземных целей" - тоже в Конгрессе составили. laughing

    Генералы ВВС тянули "Бородавочника" до 2023 года, блокируя все попытки его замены. Несмотря на выделенные Конгрессом деньги и требования Пентагона. Ибо авиаторы считали, что так и будут воевать с дикими зусулами, у которых даже ПЗРК нет. А потом, по итогам первого года СВО, враз переобулись - и начали требовать срочно заменить "Бородавочника" на "Пингвина", при этом обвиняя в своих бедах всех вокруг.
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 18:01
      Теперь хотят А-10 египтянам предложить , чтоб на утилизацию не тратиться ?
      На фоне экспозиции РФ (Су-57Э , Як-130М , новые ударные БПЛА и АСП) для современного Египта как-то бледно . Крыть на выставках Су-57Э сейчас просто нечем .
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:58
    Срок годности заканчивается... lol
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 17:01
      ...сильно подозреваю что египетским енералам как позолотят кое что - и сразу найдётся обоснование для покупки. египтяне очень любят когда золотят...
      кошерные тогда позолотили - и выиграли ту войну без проблем.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 17:03
        Угу.... У нас говорят, как подмажешь, так и поедешь..
        wink
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 17:08
    F-35 отсутствует
    Посмеялся wink
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:40
      Странно вот это
      из-за закона о военном превосходстве Израиля

      т. е ядерного оружия им мало!?
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:12
    США привезли в Египет списываемые штурмовики A-10
    рубь за сто, сейчас шароварники клянчить будут
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:10
      зельц еще не начал выть - дайте литаков?
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:21
    когда наземные средства ПВО ограничены или уже ослаблены.
    . С этим уже никто не спорит... но, там ведь ещё много чего намерено, п. т. ч. и то, что за эту технику лобби там давно проплачено и быльем поросло, а им хочется ещё и ещё...
    Всё как всегда.... wink
  7. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 17:23
    Какой-то старьёвщик прописался в Пентагоне. На тебе, убоже, что нам негоже.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:26
    А раньше хохлоте продавали по цене нового.
  9. Энергетик39 Звание
    Энергетик39
    +3
    Сегодня, 17:33
    Надо чтобы СУ-57 завалил F-35, тогда от покупателей отбоя не будет)
  10. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +2
    Сегодня, 17:34
    ...процесс массового списания штурмовиков всё же пошёл.

    Значит наземной операции в Иране точно уже не будет...
  11. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 18:04
    там у этой распиаренной пушки боезапас не велик , а основное оружие я думаю это майверики и управляемые бомбы и для скептиков тандерболты выдерживали попадания пзрк
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +1
      Сегодня, 18:21
      Цитата: vitaliy20091959
      там у этой распиаренной пушки боезапас не велик , а основное оружие я думаю это майверики и управляемые бомбы

      Проблема в том, что для применения AGM-65 и прочих УРО и УАБ не нужна броня и не нужна огромная пушка, вокруг которой построен самолёт. Более того, они даже вредны, так как отнимают массу у боевой нагрузки. А ещё хотелось бы иметь скорость повыше.
      В общем, если забиваться на дистанционную войну, то для неё такой штурмовик нужен примерно как "Витязь" для курьерской доставки в городе. smile
      Цитата: vitaliy20091959
      и для скептиков тандерболты выдерживали попадания пзрк

      Если боевая нагрузка самолёта - УР и УАБ с дальностью пуска 25-50-100 км, то ему абсолютно параллельно на ПЗРК. А от ЗУР и РВВ, которые на таких дальностях сброса могут его достать, никакая броня не спасёт.
  12. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 18:30
    Цитата: bayard
    Теперь хотят А-10 египтянам предложить , чтоб на утилизацию не тратиться ?
    На фоне экспозиции РФ (Су-57Э , Як-130М , новые ударные БПЛА и АСП) для современного Египта как-то бледно . Крыть на выставках Су-57Э сейчас просто нечем .

    Вы реально верите, что кто-то (в т.ч. Египет) позырится на "боевую" версию Як130? Даже ВВС РФ очень осторожно заказывают Су57, не очень понимая, чем он так принципиально отличается от Су35, который в 3 раза дешевле
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:13
      можно подумать начальство нашим ВКС выбор даёт - что заказывать.