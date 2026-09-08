Нардеп ВРУ: Нашим военным не хватает триллиона гривен

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Нардеп ВРУ: Нашим военным не хватает триллиона гривен

Украинский бюджет столкнулся с критическим дефицитом средств. Теперь и на финансирование армии.

Нардеп от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак заявил, что государству не хватает почти триллиона гривен для выплаты текущих зарплат военнослужащим, не говоря уже об обещанных повышениях.

По словам Кицака, анонсированная прежним руководством министерства обороны реформа с выплатами до 460 тысяч гривен по факту не заработала:

Денег на эту систему либо не предусмотрели, либо не просчитали.

Ранее Зеленский признал, что дефицит оборонного бюджета достиг 27 миллиардов долларов (порядка 1,2 трлн гривен). При этом украинские военные заявляют, что никакого реального повышения зарплат не было.

Украинское государство уже давно функционирует в значительной степени на иностранных вливаниях. В мае 2026 года Верховная рада ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом на 90 млрд евро, из которых половина поступит в текущем году. Однако и этих средств, по оценкам Киева, недостаточно. Ему никаких средств не достаточно, чего пока никак не могут осознать главные доноры.

В ответ на нехватку финансирования украинские власти неоднократно прибегали к аргументации в стиле: «Если не заплатите нам, Россия нападёт на вас». Министр финансов заявил, что общая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026–2029 годы составляет почти 146 млрд долларов. При этом Киев продолжает настаивать на немедленном получении части европейских кредитов, запланированных уже и на 2027 год, чтобы покрыть текущий дефицит. А в 2027 будут просить за 2030?..
36 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +6
    Сегодня, 16:05
    Деньги пусть в собственных карманах поищут. wassat
    1. Starorus Звание
      Starorus
      +3
      Сегодня, 16:12
      Ума им не хватает !!! С Русскими воевать ,это уже фатал и итог один капитуляция и раздел ...
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +3
        Сегодня, 16:55
        Европейцы (толерасты блин) готовы сверкать своими голыми задницами, но отдадут последние штанишки хoхлам, главное чтобы они продолжали воевать с Россией am
        Пора начинать кошмарить непуганых идиотов в Европе, по хорошему они не понимают! am
        Хватит мягкой силы, нужно покупать исполнителей диверсий из мигрантской среды ЕС. Сжёг завод - получи 100 тыс € к примеру. Пусть им веселее станет.
        1. Добрый Звание
          Добрый
          +1
          Сегодня, 17:54
          Пусть им веселее станет.
          Веселее им станет, когда украина перестанет существовать как государство и гривнами они смогут подтирать пятую точку.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +5
    Сегодня, 16:07
    Киев продолжает настаивать на немедленном получении части европейских кредитов,

    Хо хлу чем больше даешь, тем он больше наглеет!
    1. Starorus Звание
      Starorus
      +1
      Сегодня, 16:14
      Цитата: ваш вср 66-67
      Киев продолжает настаивать на немедленном получении части европейских кредитов,

      Хо хлу чем больше даешь, тем он больше наглеет!

      Прапорщик хооохол на военном складе СССР это анегдот был ..Зимой снега не выпросишь !!!
      Даже если подпись генерала была на накладной хе хе
    2. ВАМ Звание
      ВАМ
      +3
      Сегодня, 16:17
      Хо хлу чем больше даешь, тем он больше наглеет!
      Наглеет ладно, еще и ворует!
      1. Starorus Звание
        Starorus
        +1
        Сегодня, 17:37
        Цитата: ВАМ
        Хо хлу чем больше даешь, тем он больше наглеет!
        Наглеет ладно, еще и ворует!

        Не жилось им в 90-х без долгов сыты пьяны .газ за копейки и еще приворовавыли
        Захотелось большего ..Ну получайте "братья " от души Запомните на века и ваши дети и внуки тоже
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +3
      Сегодня, 16:21
      Цитата: ваш вср 66-67
      Киев продолжает настаивать на немедленном получении части европейских кредитов,

      Хо хлу чем больше даешь, тем он больше наглеет!

      Да им сколько не дай, все равно мало и надо еще.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 16:07
    ...а когда этот триллион появится - многия хлопци уже сгинуть, а в гробах как известно карманов нет...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 16:28
      Цитата: Nexcom
      а когда этот триллион появится - многия хлопци уже сгинуть,

      Они зато своих жинок собираются на войну загнать, уже пошло на укроканалах хвастовство, что численность женского состава в ВСУ больше, чем в иных странах армии, а в процентах выше, чем в армиях стран НАТО. Явно готовятся ещё выше показатель загнать, чтобы пополнение л/с обеспечить.
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 16:36
        Ну мужиков извели, осталось баб, да ребятишек малых. И вот они новые территории для освоения. fool
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 16:38
        Александр ,тут ещё Трамп трясёт 300 млрд байденовских $ с Европы, странным образом это цена Гренландии !? Совпадение ?
      3. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 16:59
        а это вряд ли что изменит кардинальным образом
      4. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 17:30
        ...кстати хотите знать сколько оксанок призовут? не менее 150 тыщ. Откуда знаю? мин.обороны какелов объявило тендер на зимние военные куртки женского покроя в количестве 150 тыщ штук в интернете! wassat

        вот как к ним после такого относится??? laughing
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 17:33
          Цитата: Nexcom
          .кстати хотите знать сколько оксанок призовут? не менее 150 тыщ.

          Интересно, а оксанки-то рвутся этими куртками обзавестись в доблестных рядах? Очередь уже выстроилась? Надо будет посмотреть в укроканалах.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 17:36
            ...да вот их наверно прям кто-то спрашивать будет. объявят призыв - и теперь ещё и на оксанок ТЦКашники охотится станут.
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              +1
              Сегодня, 17:38
              Цитата: Nexcom
              ещё и на оксанок ТЦКашники охотится станут.

              Тогда надо и в ТЦК оксанок брать, а то вдруг натурой от мужиков откупаться начнут?🤔
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 17:40
                Саша, во! good
                С языка у меня увели - только вот хотел про это съязвить. laughing
                1. Монтесума Звание
                  Монтесума
                  +1
                  Сегодня, 17:43
                  .
                  Цитата: Nexcom
                  С языка у меня увели - только вот хотел про это съязвить.

                  hi "Мы с тобой сегодня одинаково небрежны." (с) smile
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    +1
                    Сегодня, 17:43
                    laughing hi

                    короткий но с уважением. yes
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 16:09
    Просите больше и не хрювнях , чо уж теперь мелочиться.
    1. Starorus Звание
      Starorus
      +1
      Сегодня, 16:19
      Цитата: Ирек
      Просите больше и не хрювнях , чо уж теперь мелочиться.

      90-лярдов накону Пока не получат будут сопротивляться !!
      Только эти бабки мимо рыла их пройдут
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 16:15
    ""Если не заплатите нам, Россия нападёт на вас"" звучит прикольно, но работать будет наверно ещё пару лет от силы. Дальше наверно людям в ЕС станут говорить открыто не таясь, что хотите некого похожего уровня прежней жизни то терпите до краха России, иначе вилы. Просто так всё прекратить и жить как раньше это абсурд. Не для того все затраты были.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:19
    Что тыритьнечго стало? Карманы пустеют? lol
    Аппетиты убавьте.... wink да ш ОООб, ты, жил на одну зарплату! wassat
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 16:29
      Обожаю этот ии... Кто- нить понял мою мысль? wassat
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 16:25
    а харя то не реснет?!!!!!
    в мире столько сала нет
  8. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 16:25
    Вашим и дофигаллиард евро не хватит. И это прекрасно.
  9. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 16:27
    Молодцы ничего не скажешь! Почему бы не доить лохов и глупцов с обеих сторон.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 16:27
    Так это уже было. Зе и Ко просят до конца года ,перекрыть дефицит бюджета ,эти пресловутые 27 миллиардов. Хотя лимит европейских денег на год, кончился уже в Июле .Чудеса ?
  11. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 16:31
    Холопцам на наркоту не хватает? wassat
  12. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 16:31
    Ну есть же молодец с протянутой рукой.... И языком длинным... wink
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 16:34
    в 2027 будут просить за 2030?..

    Типа того. laughing Дай, дай, дай. 404, чтобы перекредитоваться, надо заплатить проценты хотя бы. Про тело погашения кредитов молчу. Это чëрная дыра. А для этого нужны новые кредиты и последующие распиливания их по карманам. ИМХО.
  14. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    +1
    Сегодня, 16:54
    Триллион каждому и расходимся огородами делать пластические операции и ныкаться.
  15. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 17:13
    У пана атамана немае золотого запасу.
    Когда там уже хлопцы начнут разбегаться в разные стороны?
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:28
    Ничего нового... не интересно... laughing