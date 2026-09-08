Украинский бюджет столкнулся с критическим дефицитом средств. Теперь и на финансирование армии.Нардеп от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак заявил, что государству не хватает почти триллиона гривен для выплаты текущих зарплат военнослужащим, не говоря уже об обещанных повышениях.По словам Кицака, анонсированная прежним руководством министерства обороны реформа с выплатами до 460 тысяч гривен по факту не заработала:Ранее Зеленский признал, что дефицит оборонного бюджета достиг 27 миллиардов долларов (порядка 1,2 трлн гривен). При этом украинские военные заявляют, что никакого реального повышения зарплат не было.Украинское государство уже давно функционирует в значительной степени на иностранных вливаниях. В мае 2026 года Верховная рада ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом на 90 млрд евро, из которых половина поступит в текущем году. Однако и этих средств, по оценкам Киева, недостаточно. Ему никаких средств не достаточно, чего пока никак не могут осознать главные доноры.В ответ на нехватку финансирования украинские власти неоднократно прибегали к аргументации в стиле: «Если не заплатите нам, Россия нападёт на вас». Министр финансов заявил, что общая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026–2029 годы составляет почти 146 млрд долларов. При этом Киев продолжает настаивать на немедленном получении части европейских кредитов, запланированных уже и на 2027 год, чтобы покрыть текущий дефицит. А в 2027 будут просить за 2030?..

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