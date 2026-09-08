Украинский ВПК впервые продемонстрировал ЗРК «Коралл» собственной разработки
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Украинский ВПК на выставке оборонных технологий MSPO в Польше впервые представил пусковую установку ЗРК «Коралл». На опубликованном концерном «Укроборонпром» снимке запечатлен пуск ракеты с самоходной пусковой установки, смонтированной на шасси чешского грузовика Tatra.
Разработанная на Украине зенитная ракета позиционируется как средство перехвата воздушных и баллистических целей. Как отмечают разработчики, в исключительных случаях она также может применяться для поражения наземных или надводных радиолокационно-контрастных целей. Масса ракеты составляет 450 кг, из которых 36 кг приходится на боевую часть. Система наведения сочетает инерциальную навигационную систему, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения. Диаметр ракеты — 230/300 мм, длина — 4,8 м. Размах крыла составляет 835 мм, а размах рулей — 685 мм.
При этом отмечается, что разработки в рамках проекта «Коралл» начались еще в 2016 году. Изначально предполагалось создать зенитную ракету морского базирования. В 2021 году, когда КБ «Луч» представило полноразмерный макет новой ЗУР на выставке «Оружие и безопасность-2021». В то время ее позиционировали как унифицированную модульную ракету, предназначенную для использования в составе сухопутных и корабельных ЗРК, а потенциально — и в качестве ракеты класса «воздух-воздух». Разработчики подчеркивали, что конкретные тактико-технические характеристики ЗУР «Коралл» могут корректироваться в зависимости от требований заказчика. Одной из ключевых особенностей проекта называлась определенная унификация ключевых компонентов изделия.
В 2021 году генеральный конструктор украинского КБ «Луч» Олег Коростелев оценивал степень готовности ЗРК «Коралл» примерно в 70%. Помимо «Коралла», тогда разработчики рассматривали возможность создания целой линейки украинских ЗРК с дальностью поражения около 10 км, 30–40 км и до 100 км.
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