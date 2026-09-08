Украинский ВПК впервые продемонстрировал ЗРК «Коралл» собственной разработки

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Украинский ВПК впервые продемонстрировал ЗРК «Коралл» собственной разработки

Украинский ВПК на выставке оборонных технологий MSPO в Польше впервые представил пусковую установку ЗРК «Коралл». На опубликованном концерном «Укроборонпром» снимке запечатлен пуск ракеты с самоходной пусковой установки, смонтированной на шасси чешского грузовика Tatra.

Разработанная на Украине зенитная ракета позиционируется как средство перехвата воздушных и баллистических целей. Как отмечают разработчики, в исключительных случаях она также может применяться для поражения наземных или надводных радиолокационно-контрастных целей. Масса ракеты составляет 450 кг, из которых 36 кг приходится на боевую часть. Система наведения сочетает инерциальную навигационную систему, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения. Диаметр ракеты — 230/300 мм, длина — 4,8 м. Размах крыла составляет 835 мм, а размах рулей — 685 мм.



При этом отмечается, что разработки в рамках проекта «Коралл» начались еще в 2016 году. Изначально предполагалось создать зенитную ракету морского базирования. В 2021 году, когда КБ «Луч» представило полноразмерный макет новой ЗУР на выставке «Оружие и безопасность-2021». В то время ее позиционировали как унифицированную модульную ракету, предназначенную для использования в составе сухопутных и корабельных ЗРК, а потенциально — и в качестве ракеты класса «воздух-воздух». Разработчики подчеркивали, что конкретные тактико-технические характеристики ЗУР «Коралл» могут корректироваться в зависимости от требований заказчика. Одной из ключевых особенностей проекта называлась определенная унификация ключевых компонентов изделия.

В 2021 году генеральный конструктор украинского КБ «Луч» Олег Коростелев оценивал степень готовности ЗРК «Коралл» примерно в 70%. Помимо «Коралла», тогда разработчики рассматривали возможность создания целой линейки украинских ЗРК с дальностью поражения около 10 км, 30–40 км и до 100 км.
19 комментариев
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  1. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +4
    Сегодня, 16:38
    Судя по фото, это мало похоже на ЗУР. Думаю, что это обычная РСЗО.
    1. Starorus Звание
      Starorus
      +4
      Сегодня, 17:22
      А тем временем мужики
      +++++++++++++++++++++++++++++++++
      Удар за ударом наносятся по Киеву: горят склады и главные пропагандисты Зеленского.

      Столб чёрного дымы после удара виден из разных частей города.

      Сообщается о повторном попадании по складскому комплексу в Шевченковском районе.

      Также днём во время атаки на Киев ударом БПЛА разрушены помещения телеканалов телемарафона Зеленского «Мы-Украина» и «Мы-Украина+», погибших нет.

      Атака не прекращается: новые реактивные дроны атакуют столичный регион.
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      Нет у них никакого ПВО ...Скоро ФАБ=ми начнут мочить !! А это страшная вещь !!
  2. Oldi Звание
    Oldi
    +4
    Сегодня, 16:39
    Ну вот задача для разведки - где, кто, из чего всё это создаёт. Ну "из чего" не так важно, как "кто" и "где" winked
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Сегодня, 16:45
      Так сказано же - КБ Луч, Киев
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        Сегодня, 17:17
        Цитата: alexoff
        Так сказано же - КБ Луч, Киев

        КБ "Луч" может уже не работать на фоне постоянной бомбёжки от наших "игрушек".
        Хотя не факт, что могут укрыться в глубоком бункере.
        1. Starorus Звание
          Starorus
          0
          Сегодня, 17:24
          Цитата: Joker62
          Цитата: alexoff
          Так сказано же - КБ Луч, Киев

          КБ "Луч" может уже не работать на фоне постоянной бомбёжки от наших "игрушек".
          Хотя не факт, что могут укрыться в глубоком бункере.

          Уже начали мочить !!
          Скоро ФАБ-ми !!! Та жестко всебудет
        2. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 17:54
          Наши регулярные бомбежки этого луча - пара ракет раз в год ночью request
          А переехать они сто раз могли успеть куда-нибудь в Закарпатье, куда от нас прилетает примерно раз за СВО
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +3
      Сегодня, 17:15
      Цитата: Oldi
      Ну вот задача для разведки - где, кто, из чего всё это создаёт.

      Скорее всего нашей разведке пора браться за работу - устранять разработчиков-конструкторов или похищать тушек с переправом в РФ, в закрытый КБ.
      Ну и по возможности - уничтожить или утащить всю техническую документацию на эту "игрушку".
  3. ВАМ Звание
    ВАМ
    +2
    Сегодня, 16:41
    А у этого коралла какая дальность и скорость, что он баллистику сбивать будет. Впрочем для хо хла главное заявить. А может кто и купит.
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +3
      Сегодня, 16:48
      Цитата: ВАМ
      А у этого коралла какая дальность и скорость

      Прямо не пишут.
      Презентовали непонятно что)
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 18:47
        Цитата: rytik32
        Цитата: ВАМ
        А у этого коралла какая дальность и скорость

        Прямо не пишут.
        Презентовали непонятно что)

        ну если судить по ушам и яйцам, ой, по картинкам, верхняя с той что у вас мне не понятна, наклонный пуск из вертикального пенала, очнь интересно
    2. bayard Звание
      bayard
      +1
      Сегодня, 18:27
      Цитата: ВАМ
      хо хла главное заявить. А может кто и купит.

      Сейчас им для себя надо . КБ "Луч" прежде работал над РВВ , так что опыт есть . РЛС , АСУ , это всё тоже на б\У присутствовало , ещё с времён СССР , в постсоветский период работало главным образом на экспорт . Сейчас производства и работа КБ перенесена скорей всего или под землю , или выведена в европы .
      1. poquello Звание
        poquello
        +1
        Сегодня, 18:54
        Цитата: bayard
        прежде работал над РВВ

        ну РВВ это совсем не по баллистике
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 19:16
          Разумеется . К тому же представленные "Лучом" характеристики этого ЗРК заявляют дальность "до 30 км.". Так что это точно не по баллистике . просто баллистика - это сейчас их "больное место" - что болит , о том и говорит .
          По баллистике у них в перспективе сможет работать модификация ЗУР от С-300 , которые производились на ЗУ во времена СССР . Сейчас на их базе они сделали ударную ракету по наземным целям и при помощи Германии хотят делать ЗУР для "Пэтриота" и\или своего нового ЗРК средней дальности с дальностью поражения порядка 150-200 км. Если СВО затянется ещё на год-полтора , это у них точно появится . Они над этим работают .
  4. Ковакс Звание
    Ковакс
    +3
    Сегодня, 16:47
    Х.охол клянчит ЗУРы у Запада и, в тоже самое время, пытается толкнуть туда же "свои" ЗУРы... Нестыковочка, однако. winked
  5. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    +2
    Сегодня, 16:48
    КБ Луч ещë функционирует? Не порядок, срочно надо поправить ситуацию.
  6. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 16:54
    Украинский ВПК впервые продемонстрировал ЗРК «Коралл» собственной разработки

    Там ваше, кроме таблички "сделано...", есть? wassat
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:18
    Разработать, презентовать, это одно... довести до серийного производства, это уже другое... показать/доказать, что штука работает, это наверно третье, а уж доказать, что чтука работает ЭФФЕКТИВНО... это, наверно, где то там, за облаками, если оно там вообще есть... soldier
    Это, даже, не критика, это так, рассуждения вслух, почти... soldier
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:28
    Ща будут визжать що им деньгов надоть много-много.