Румынские спецслужбы заявили о предотвращении якобы организованной РФ диверсии

1 675 12
Румынские спецслужбы заявили о предотвращении якобы организованной РФ диверсии

Румынская служба разведки заявила о предотвращении диверсии, которую, как утверждает ведомство, якобы организовала Россия. Румынскими спецслужбами задержан проживающий в стране 40-летний гражданин России, который фотографировал и снимал на видео военные базы, штаб-квартиры оборонных структур и объекты критической инфраструктуры.

По данным румынской разведки, помимо прочего, одной из задач выявленного «российского агента» была съемка принадлежащих Украине грузовых самолетов «Антонов». Согласно представленной румынскими властями версии, спецслужбы с февраля «вели» предполагаемого диверсанта, после чего при участии разведслужб других стран успешно предотвратили предполагаемую диверсию. Прокуратура намерена просить Апелляционный суд Бухареста заключить задержанного «российского агента» под стражу по делу об угрозе национальной безопасности.



Ранее в США провели военную игру, в рамках которой смоделировали сценарий атаки России на Молдавию и Румынию. Как пишет издание The Washington Post, по сценарию, в 2028 году на фоне продолжающихся боевых действий на Украине Россия пытается расколоть единство Европы, атаковав Молдавию, а затем нанеся удары по топливному объекту в Румынии. Ожидаемо в ходе игры США ограничились рядом заявлений о поддержке союзника по НАТО, однако Вашингтон не решился на прямое военное вмешательство из опасений вызвать недовольство американской общественности.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +4
    Сегодня, 17:23
    Вот насколько нужно быть идиотом чтобы поверить в это fool Я предоставлю фото любого румынского объекта yes мне куда за деньгами?
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +2
      Сегодня, 17:34
      Ну ФСБ взяли чигана, за стрельбу в Энгельсе. Вот другие чиганы решили ответить 🤣
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +3
        Сегодня, 17:39
        Вот ещё раз повторяю, слишком «мягко» работают… на кой буй (поплавок) на его теперь кормить неизвестно сколько лет am когда буду проводит учёбу и принимать зачёт, многие не сдадут laughing с первого раза. Ну а если серьёзно, он был вооружён, готов убивать - зачем эти риски с задержанием? Зная настроение бойцов - не выжил бы этот дятел, если бы не приказ - живым. Зачем???
        Про «профи» Румымын - ну… это дно!
        1. роман66 Звание
          роман66
          -1
          Сегодня, 17:45
          Партия сказала - надо!!!
          Комсомол ответил - есть!!!
          1. Охотовед 2 Звание
            Охотовед 2
            0
            Сегодня, 17:52
            Рома hi даже не представляешь насколько раздражают эти указивки «брать живым», с Крокуса ещё полетели… когда этих ушлёпков отлавливали, деревья пилили… всё для картинки, вот зачем ??? Мы самая гуманная нация в мире, готовая рисковать своими бойцами чтобы эти дармоеды потом жили? am просто слов нет…
            1. роман66 Звание
              роман66
              +2
              Сегодня, 17:54
              Честно - не знаю. И почему страна в состоянии войны( Да-да!!!) не имеет смертной казни request
              1. Охотовед 2 Звание
                Охотовед 2
                +1
                Сегодня, 17:56
                Вот тут ты прямо запрещённый приём применил… am
                Учитывая,:что мораторий был введён в угоду европейским толерастам - ответа нет. am
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:25
    Они ещё глупее чем хахлы.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 17:28
    Какая разведка, такие и шпиёны.....
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:31
    И что это было...?
    Да так, устроили фестиваль, кто тявкнет... даже не громче, ВОВРЕМЯ, что б в писаться в их "фестиваль бре Х унов" fool
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:33
    Естественно, Россия. Куда без неë то. Башаров и Ко форева, а то денег на милитаризацию, а следовательно, распил немае. lol
  6. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 18:25
    Этим не удивить, МВД и МФЦ на прописывали миллионы новых русских с Азии. А если серьёзно, то цыганята сами не против пошалить за малую толику.
  7. Комментарий был удален.