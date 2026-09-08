Румынские спецслужбы заявили о предотвращении якобы организованной РФ диверсии

Румынская служба разведки заявила о предотвращении диверсии, которую, как утверждает ведомство, якобы организовала Россия. Румынскими спецслужбами задержан проживающий в стране 40-летний гражданин России, который фотографировал и снимал на видео военные базы, штаб-квартиры оборонных структур и объекты критической инфраструктуры.По данным румынской разведки, помимо прочего, одной из задач выявленного «российского агента» была съемка принадлежащих Украине грузовых самолетов «Антонов». Согласно представленной румынскими властями версии, спецслужбы с февраля «вели» предполагаемого диверсанта, после чего при участии разведслужб других стран успешно предотвратили предполагаемую диверсию. Прокуратура намерена просить Апелляционный суд Бухареста заключить задержанного «российского агента» под стражу по делу об угрозе национальной безопасности.Ранее в США провели военную игру, в рамках которой смоделировали сценарий атаки России на Молдавию и Румынию. Как пишет издание The Washington Post, по сценарию, в 2028 году на фоне продолжающихся боевых действий на Украине Россия пытается расколоть единство Европы, атаковав Молдавию, а затем нанеся удары по топливному объекту в Румынии. Ожидаемо в ходе игры США ограничились рядом заявлений о поддержке союзника по НАТО, однако Вашингтон не решился на прямое военное вмешательство из опасений вызвать недовольство американской общественности.

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