Пакистан планирует защищаться от дронов Индии китайским аналогом ЗРК «Тор-М1»

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Пакистан планирует защищаться от дронов Индии китайским аналогом ЗРК «Тор-М1»

ВВС Пакистана официально подтвердили принятие на вооружение китайской зенитной ракетной системы малой дальности HQ-17AE. Система, разработанная академией Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации, представляет собой экспортную версию колёсного комплекса HQ-17A, созданного на базе российского ЗРК «Тор-М1». Пакистан стал четвёртым иностранным оператором этой системы после Саудовской Аравии, Сербии и Таджикистана.

HQ-17AE размещается на трёхосном шасси повышенной проходимости. Техника способна развивать скорость до 90 км/ч и вести огонь на ходу до 25 км/ч. Каждая боевая машина несёт восемь ракет вертикального пуска, обеспечивая одновременное наведение четырёх из них на четыре цели. Дальность поражения воздушных целей - до 20 км, высота перехвата - до 10 км. Комплекс предназначен для уничтожения низколетящих и малозаметных угроз: беспилотников, вертолётов, крылатых ракет и управляемых боеприпасов. По оценке аналитиков, HQ-17AE призвана закрыть существовавший в пакистанской армии пробел в ближней эшелонированной противовоздушной обороне на фоне, как утверждает Исламабад, растущей угрозы со стороны индийских дронов.



Новая система стала частью многоуровневой интегрированной сети ПВО Пакистана. На дальнем рубеже эшелон представлен китайскими ЗРК HQ-9P и HQ-9BE, которые уже применялись в ходе приграничного конфликта с Индией в мае 2025 года.

Промежуточный уровень формируют комплексы средней дальности LY-80 (экспортный вариант HQ-16), способные поражать цели на дистанции до 40 км.
4 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:33
    Допустим, что ПВО сработает как положено... но, беспилотников может оказатся очень много, а ракет ПВО на все не хватит!
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      +1
      Сегодня, 18:03
      Купят у тех же китайцев дроны-перехватчики, а потом может быть еще наладят их производство. В отличие от ЗРК долго ждать не надо, достаточно перевести деньги и через несколько дней/недель дроны-перехватчики уже можно будет получить.

      Китайские производители активно развивают выпуск недорогих дронов-перехватчиков, в том числе изготовленных с помощью 3D-печати, и готовят их к массовому экспорту.
      Известные компании и разработки
      • Shengying Technology — объявила о запуске серийного производства дрона-перехватчика H-07 коптерного типа для уничтожения других беспилотников.
      • Shenzhen Weichuan Model Equipment — наладила быстрый выпуск и продажу тысяч подобных перехватчиков в месяц.
      • Другие малые и средние китайские предприятия перепрофилируют производство на создание дешёвых FPV-перехватчиков, используя 3D-принтеры для снижения стоимости и ускорения сборки корпусов.

      Стоимость китайских управляемых дронов-перехватчиков составляет от 10 000 до 20 000 юаней (примерно $1 500 – $2 900 за единицу). Упрощенные модификации, лишенные систем автоматического наведения, обходятся значительно дешевле.
      Основные детали о производстве и поставщиках
      • Ключевой производитель: В качестве одного из активных игроков на этом рынке международные СМИ (в частности, Financial Times) выделяют компанию Shenzhen Weichuan Model Equipment. Её основатель Вэнь Тин заявлял, что предприятие развернуло масштабирование сборки и поставляет несколько тысяч единиц продукции в месяц, включая отгрузки в Россию и страны Ближнего Востока.
      • Технологические особенности: Для максимального снижения себестоимости и ускорения темпов выпуска китайские фирмы активно применяют 3D-печать для изготовления корпусов и элементов конструкции. Многие компоненты унифицированы со стандартными коммерческими БПЛА.
      • Характеристики: Аппараты представляют собой либо небольшие самолеты на электрической тяге, либо дроны ракетообразной формы, способные развивать скорость свыше 300 км/ч для гарантированного тарана БПЛА противника. В носовой части устанавливаются камеры, а продвинутые версии оснащаются ИИ-чипами для автономного захвата и сопровождения целей.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:21
        Купить можно, но потом готовится надо... само оно не работает...
        1. smart fellow Звание
          smart fellow
          0
          Сегодня, 18:23
          Украинские инструкторы уже по всему миру по найму работают. Подготовить оператора БПЛА не сложнее чем оператора ЗРК, тем более оператора дрона-перехватчика - увидел цель и запускай.