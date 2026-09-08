Пакистан планирует защищаться от дронов Индии китайским аналогом ЗРК «Тор-М1»
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ВВС Пакистана официально подтвердили принятие на вооружение китайской зенитной ракетной системы малой дальности HQ-17AE. Система, разработанная академией Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации, представляет собой экспортную версию колёсного комплекса HQ-17A, созданного на базе российского ЗРК «Тор-М1». Пакистан стал четвёртым иностранным оператором этой системы после Саудовской Аравии, Сербии и Таджикистана.
HQ-17AE размещается на трёхосном шасси повышенной проходимости. Техника способна развивать скорость до 90 км/ч и вести огонь на ходу до 25 км/ч. Каждая боевая машина несёт восемь ракет вертикального пуска, обеспечивая одновременное наведение четырёх из них на четыре цели. Дальность поражения воздушных целей - до 20 км, высота перехвата - до 10 км. Комплекс предназначен для уничтожения низколетящих и малозаметных угроз: беспилотников, вертолётов, крылатых ракет и управляемых боеприпасов. По оценке аналитиков, HQ-17AE призвана закрыть существовавший в пакистанской армии пробел в ближней эшелонированной противовоздушной обороне на фоне, как утверждает Исламабад, растущей угрозы со стороны индийских дронов.
Новая система стала частью многоуровневой интегрированной сети ПВО Пакистана. На дальнем рубеже эшелон представлен китайскими ЗРК HQ-9P и HQ-9BE, которые уже применялись в ходе приграничного конфликта с Индией в мае 2025 года.
Промежуточный уровень формируют комплексы средней дальности LY-80 (экспортный вариант HQ-16), способные поражать цели на дистанции до 40 км.
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