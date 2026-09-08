Мы сегодня в такой ситуации и в такой позиции, когда и России, и Украине нужно идти на какие-то шаги. Не ждать компромиссов только от Украины. Украина и так уже на многое согласилась. Поэтому дальнейшее движение к договоренностям требует встречных шагов Москвы.

Киев готов к трехсторонней встрече с участием США и хотел бы обсудить некоторые вопросы, касающиеся энергетики и экспорта украинского зерна. Об этом заявил Зеленский в очередном интервью западной прессе.«Нелегитимный» заявил о готовности Украины к некоему компромиссу с Россией в вопросах ударов по энергетике и поставкам украинского зерна. По словам Зеленского, Киев готов сделать какие-то шаги навстречу Москве, но ожидает, что Россия тоже не будет стоять на месте, согласившись на некие встречные шаги, поскольку удары по энергетике и отсутствие морской логистики Украины являются «болезненными для всего мира». Другими словами, Россия должна прекратить удары по украинским зерновозам, иначе мир загнется без украинского зерна.Впрочем, ничего нового в этих заявлениях Зеленского нет и не будет, жаловаться на российские удары он начал после того, как провалилась 40-дневная операция по «принуждению России к переговорам» и Москва перекрыла все морские перевозки Киева. «Нелегитимный» уже плакался в жилетку Эрдогану, требуя от турков надавить на Россию с целью открытия зернового коридора, но наши проигнорировали заявления главы турецкого МИДа. Как подчеркнули в Кремле, Россия не видит целесообразности для открытия морской логистики Украины. Все предложения Киева о «перемириях» в воздухе, энергетике, воде и ещё где-то были отклонены.Так что все эти заявления Зеленского о неких компромиссах являются игрой на публику и очередной попыткой добиться паузы в боевых действиях на фоне очень больших проблем.