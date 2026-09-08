Зеленский заявил о готовности к компромиссам для прекращения ударов

7 461 34
Зеленский заявил о готовности к компромиссам для прекращения ударов

Киев готов к трехсторонней встрече с участием США и хотел бы обсудить некоторые вопросы, касающиеся энергетики и экспорта украинского зерна. Об этом заявил Зеленский в очередном интервью западной прессе.

«Нелегитимный» заявил о готовности Украины к некоему компромиссу с Россией в вопросах ударов по энергетике и поставкам украинского зерна. По словам Зеленского, Киев готов сделать какие-то шаги навстречу Москве, но ожидает, что Россия тоже не будет стоять на месте, согласившись на некие встречные шаги, поскольку удары по энергетике и отсутствие морской логистики Украины являются «болезненными для всего мира». Другими словами, Россия должна прекратить удары по украинским зерновозам, иначе мир загнется без украинского зерна.



Мы сегодня в такой ситуации и в такой позиции, когда и России, и Украине нужно идти на какие-то шаги. Не ждать компромиссов только от Украины. Украина и так уже на многое согласилась. Поэтому дальнейшее движение к договоренностям требует встречных шагов Москвы.

Впрочем, ничего нового в этих заявлениях Зеленского нет и не будет, жаловаться на российские удары он начал после того, как провалилась 40-дневная операция по «принуждению России к переговорам» и Москва перекрыла все морские перевозки Киева. «Нелегитимный» уже плакался в жилетку Эрдогану, требуя от турков надавить на Россию с целью открытия зернового коридора, но наши проигнорировали заявления главы турецкого МИДа. Как подчеркнули в Кремле, Россия не видит целесообразности для открытия морской логистики Украины. Все предложения Киева о «перемириях» в воздухе, энергетике, воде и ещё где-то были отклонены.

Так что все эти заявления Зеленского о неких компромиссах являются игрой на публику и очередной попыткой добиться паузы в боевых действиях на фоне очень больших проблем.
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +6
    Сегодня, 17:37
    Клоун сходит с ума, не способен думать на день вперед, в его виртуальной реальности он император галактики.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +4
      Сегодня, 17:45
      Он на встрече президентов США - Россия, даже на подачу кофе как халдей, авторитета не заработал, проститутка вербованная. am
      P.s если ВВП сядет за стол переговоров с этим контрацептивом, начну собирать документы на выезд в Аргентину.
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +4
        Сегодня, 17:53
        Цитата: Охотовед 2
        P.s если ВВП сядет за стол переговоров с этим контрацептивом, начну собирать документы на выезд в Аргентину


        Второй раз от Вас коллега слышу про Аргентину. Не мне Вам советовать, но мне кажется Бразилия в будущем более нейтральна к русским и ее элиты не являются уж совсем откровенной креатурой янки, в отличии от Аргентины. Кроме того Бразилия в перспективе для Вашей семьи такие же открытые ворота для поездок в большинство стран мира как и Аргентина.
        Но в любом случае - Вам лучше знать, похоже давно этот вопрос изучаете. hi
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          -4
          Сегодня, 17:59
          Я просто знаю, что там скоро понадобятся люди… в России так и не приняли закон о ЧВК, в Аргентине он есть. За долю малую можно и Фолкленды освободить, там нефтяной бум скоро настанет.: hi
          1. Комментарий был удален.
            1. Охотовед 2 Звание
              Охотовед 2
              -1
              Сегодня, 18:13
              Цитата: Mazunga
              Савубона до ЮАР))) тут богато русскоязычных по городам даже по селам уже бывают)) климат самое оно даже снежок недавно выпадали болтать можно быстро освоить я на чипалапе вполне освоился продуктов полно вода есть за два ляма можно хатку прикупить

              Да, там тоже можно, зовут… но как-то не хочу я прииски охранять, не моё это. request
        2. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          -2
          Сегодня, 18:08
          И ещё, военная элита Чили и Аргентины состоит из потомков Русских эмигрантов, со своими знаниями и традициями, как пример:
          Мигель Краснов (при рождении Михаил Семёнович Краснов), бригадир чилийской армии в отставке, сподвижник Аугусто Пиночета, потомок. Очень авторитетный человек практически во всей Латинской Америке.
          Кстати потомки наших царских офицеров «запинали» потомков офицеров нацисткой германии, которые тоже массово туда эмигрировали.
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            +3
            Сегодня, 18:12
            Цитата: Охотовед 2
            И ещё, военная элита Чили и Аргентины

            А ещё из удравших туда нацистов
            Цитата: Охотовед 2
            Кстати потомки наших царских офицеров «запинали» потомков офицеров нацисткой германии, которые тоже массово туда эмигрировали.

            А это очень спорный вопрос
            1. Охотовед 2 Звание
              Охотовед 2
              -1
              Сегодня, 18:16
              Ну так приведите аргументы. Я реально понимаю о чём пишу. Да, потомков нацистов там много, на самых низовых должностях… хитрые латины - их просто использовали. Нет не одного Генерала из немцев, а из русских есть.
    2. ВАМ Звание
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 18:31
      Да нет он просто решил, что раз переговоры, то вот давайте для начала мне опять зерновую сделку и не бейте, по логистике и энергетике. А что он предлагает взамен??? Я пока по притихну, силенок поднакоплю. Может дрончиков, а то и чего посерьёзней. Могилизацию проведу баб, да и молодежи. А вы пока подождите, не бейте. А потом как жахну. Есть такая пьеса, "Убить дракона". Так вот там примерно так же, "Я начинаю первый. Когда начну не скажу". А впрочем хорошо, раз наркоша с предложениями начал выступать, значит припекло. Или доложили, урезонили, давай, хотя бы время потянем. Не зря сегодня бывшая фрау канцлеряйнен, на сцену вылезла. В любом случае, не прекращать. Мирные переговоры только о капитуляции, полном разоружении и новом суде над военными преступниками.
    3. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 19:00
      Клоун сходит с ума, не способен думать на день вперед

      Зря вы недооцениваете клоуна ,он всё просчитал на перёд или ему помогли. Он просит прекратить удары по энергообъектам и зерновую сделку а что ещё ему надо. Вооружение поставляет ему гейропа и своё производство наладили в той же гейропе.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 17:40
    Похоже прокапали и клистирчик вставили, с чем то стимулирующим... а так, пустой трёп, нет темы для обсуждения... negative
  3. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +4
    Сегодня, 17:40
    какие компромиссы с бандеровским отребьем? давить день и ночь. но Кремль также мечтает о неких "компромиссах". Вот что страшно.
  4. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 17:41
    Киев готов к трехсторонней встрече с участием США и хотел бы обсудить некоторые вопросы, касающиеся энергетики и экспорта украинского зерна. Об этом заявил Зеленский в очередном интервью западной прессе...

    То есть хозяева, уезжая из Киева, крысёнку сказали без обиняков - "Хочешь денег на продолжение войны, не трогай наше КТК и дай возможность вывезти весь урожай зерновых с Украины."
    Крысёнок не долго думая решил что он самый хитрый и сходу, только хозяева скрылись из виду, завёл старую шарманку о компромиссах.
    Надеюсь наш ответ себя не заставит ждать. angry
    1. bars042 Звание
      bars042
      +1
      Сегодня, 18:24
      Там, одни евреи приехали в гости к другим евреям, а украинцев забыли спросить про их желания и нужды.
  5. Энергетик39 Звание
    Энергетик39
    +5
    Сегодня, 17:44
    Раз завизжал, значит больно. Надо усилить атаки и давить в этом направлении этого принудителя к миру.
  6. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +2
    Сегодня, 17:45
    тебе на поклон только остаётся в кремль bully ...если доедешь
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 17:49
    Кампромисы на переговорах не обсуждались.Россия компромиссов от зе не ждёт и неприемлет .Опять у зе экзотические теории .
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 17:53
      Холланд зольдатен марш капитулирен!
  8. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 17:51
    Да,действительно--краина в такой позиции......а в какой!? "краина уже на многое согласилась"-чем не признание в том ,что ей диктуют все её действия внешние силы эвропы и америки...согласилась стать полигоном и "пушечным мясом"...
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 17:56
    Компромисс такой - мы их не бьём, а они на себя никаких обязательств не берут. Обычно так все переговоры с ними выглядят
  10. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    -1
    Сегодня, 17:57
    Жалкий тип является этот прецедент Зеленский. Как только петля на его шее начнет затягиваться, и он начинает плакать, как вдова за х..
  11. pexotinec Звание
    pexotinec
    -1
    Сегодня, 17:59
    Видать пека подгорать начала у наркоши со всех сторон. Где же теперь бравада о победах?
  12. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 18:00
    По словам Зеленского, Киев готов сделать какие-то шаги навстречу Москве

    Ну так шагай, и не забывай "ку" делать.

    Украина и так уже на многое согласилась.

    И на что согласилась, на перемирие по ЛБС, или в море, или в воздухе? Даже не надейся на согласие РФ.

    ... удары по энергетике и отсутствие морской логистики Украины являются «болезненными для всего мира»

    Наркобандеровец о судьбах мира обеспокоился, удивительная забота, аж до слёз.

    дальнейшее движение к договоренностям требует встречных шагов Москвы.

    Москва уже делает нужные шаги, только не к договорённости, а к полному краху нацистского режима.
  13. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    0
    Сегодня, 18:05
    Этот клоун перепутал слово КАПИТУЛЯЦИЯ с компромиссом.
  14. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +3
    Сегодня, 18:07
    раз враг запросил переговоры , значит надо бить еще сильнее до полной капитуляции
  15. Kusja Звание
    Kusja
    -1
    Сегодня, 18:13
    Билять, только что трехсторонние были. Мало? Или проснулся, нарк?
  16. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 18:15
    Пусть лучше к компрессам готовится, и припаркам.
  17. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 18:16
    Начинается очередная попытка надуть Кремль, со стороны Зели.
  18. Теренин Звание
    Теренин
    0
    Сегодня, 18:17
    Зеленский ожидает, что Россия тоже не будет стоять на месте, согласившись на некие встречные шаги

    Думаю, что Россия может пойти на встречные шаги и гарантировать Зеленскому, что после суда повесят Зеленского быстро и не больно.
  19. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    +2
    Сегодня, 18:22
    Боюсь, гуманист прогнётся.
  20. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +1
    Сегодня, 18:52
    Интересно а на что этот "музыкант" на "многое" согласился ? laughing
  21. nikvp Звание
    nikvp
    -1
    Сегодня, 19:24
    Урсула обещала новые миллиарды на ракеты. Вот и весь компромисс.
  22. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 19:31
    Feťák už cítí svůj konec. Rusko ti už nemůže ustoupit, je právě vhodný okamžik Ukrajinu dodělat úplně, aby jediný návrh Ukrajiny zněl "chceme kapitulaci"! Nic jiného není přijatelné.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      -1
      Сегодня, 19:32
      Наркоман уже чувствует свой конец. Россия больше не может сдаваться, настал подходящий момент, чтобы окончательно покончить с Украиной, чтобы единственным предложением с Украины стало «мы хотим капитуляции»! Ничто другое неприемлемо.