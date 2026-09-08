Неудовлетворённый условиями мира Зеленский собрался на личную встречу с Трампом

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Неудовлетворённый условиями мира Зеленский собрался на личную встречу с Трампом

Зеленский собрался в США на личную встречу с Дональдом Трампом, визит «нелегитимного» в Вашингтон уже согласован. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в интервью украинской прессе.

Контакты Украины и США визитом в Киев спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера не ограничиваются, неудовлетворённый итогами переговоров и условиями мира Зеленский собирается лично поговорить с американским президентом. Как подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве, визит «нелегитимного» в Вашингтон уже согласован, он состоится в этом месяце. Более точные даты пока не раскрываются.



По словам спикера МИД Украины Тихого, Зеленский намерен обсудить с Трампом возможный мирный процесс с учётом сделанных американцами предложений, привезёнными в Киев. Другие подробности отсутствуют. Также не исключается, что до визита Зеленский и Трамп переговорят по телефону.

Сейчас мирный процесс активизировался. Есть попытки представителей президента Трампа находить точки соприкосновения.

Ранее нардеп ВРУ Анна Скороход заявила, что привезённые Уиткоффом и Кушнером в Киев условия мира оказались гораздо жёстче ранее сделанных предложений, после чего Зеленский их якобы отклонил. Видимо, теперь попытается выторговать для Киева некие преференции в ходе личной встречи.
18 комментариев
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 18:32
    Трамп как обычно ему всё разрешит и простит, свои люди как-никак
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      0
      Сегодня, 18:37
      Говорят, что в Польше, у кого , тот и пан.

      У Трампа больше)) он удовлетворит Зелика)
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 18:48
        Ну в добрый путь, чтоб он не доехал. am А рыжему гамбургер, чтоб поперёк горла встал. wassat
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +1
          Сегодня, 19:07
          Зеленский собрался в США на личную встречу с Дональдом Трампом, визит «нелегитимного» в Вашингтон уже согласован.

          Вот чем не повод помножить клоуна на 0 ? Вылезет из бункера и пока едет до ляхов кончить .Но это только наши мечты, наше руководство на это не пойдёт , мы не такие,это не наш метод.
  2. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 18:46
    Этого и стоило ожидать.Скорее всего "двое из ларца" всё таки наобещали Зеле что то,и он рвётся "уточнить" на месте у шефа..Обработали американских визитёров по полной. Зеля и в штаты поедет не один--эвропейская "массовка" сейчас договаривается кто поедет Зеле штаны поддержать.Урсулку и Каку не пошлют---староваты,Рыжий молодых блондинок уважает.
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 18:52
      Во во, Верку Сердючку им в помощь. laughing
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 19:09
      Рыжий молодых блондинок уважает.

      У клоуна жена ни чё такая чёткая.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 19:30
        На " мисс Вселенная " явно не тянет .
  3. lubesky Звание
    lubesky
    +2
    Сегодня, 18:47
    с учётом сделанных американцами предложений


    На основе НЕРЕАЛЬНЫХ так сказать, событий… художественная юмореска - «Клоун в мире больших дяденек»! wassat
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 18:48
    Видать, хорошо приперло пианиста и страну "копателей морей и вЭлЫких укров".
  5. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    -1
    Сегодня, 18:52
    Вот так запросто Зеленский ездит к Трампу- всё уже сооласовано.. Путин же, рассыпающийся в комплиментах Трампу, видел его больше года назад, пробираясь местами, куда Макар телят не гонял. Но Трамп, конечно, "наш слоняра'!
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 18:59
    Можно с Вэнсом, у них сразу сложились отношения.
  7. Факапыч Звание
    Факапыч
    0
    Сегодня, 19:07
    носятся как дети по дет саду друг за другом
  8. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 19:22
    Nelegitimní už může vyjednat akorát spravedlivou kapitulaci. Ale v té době už raději opustí Ukrajinu a odletí na zlatém záchodě do nacistické Anglie, mezi své.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 19:23
      Незаконнорожденный может договориться только о справедливой капитуляции. Но в тот момент он предпочел бы покинуть Украину и улететь на золотом унитазе в нацистскую Англию, к своему народу.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:28
    " Нелегитимный " один визжать в Белый Дом не поедет ,ему нужны преданные продюсеры и зрители .Не я у Трампа помощник по протоколу ,я бы притащил в комнату переговоров пианино ( фото с Путиным у Трампа есть в Белом Доме )Ну ,за Вэнса . drinks
  10. nikvp Звание
    nikvp
    +1
    Сегодня, 19:29
    Рыжий, клоун и ЕС - отличный трехсторонний формат для обсуждения новых пунктов мирного плана. Пусть тешатся для самоуспокоения.
  11. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 19:39
    . визит «нелегитимного» в Вашингтон уже согласован, он состоится в этом месяце.

    Чет как то шустро. Трамп то может Зелю и посадить. За растраты американских денег, например.