Объединяя разрозненные строчки из отчётов DOT&E, вражеский ИИ формировал идеальные профили уязвимостей американского оружия

Они [руководство] знают, что ПРО в целом и, в частности, космические перехватчики, которые они хотят задействовать в этом проекте, не покажут хороших результатов в реальных условиях испытаний. Под угрозой находятся и другие программы, например, 15 ядерных линкоров или перспективные МБР LGM-35 Sentinel. И это даже уже не говоря об F-35.

В 1983 году Конгресс США учредил Офис директора операционного тестирования и оценки (DOT&E) при Минобороны, намереваясь создать независимое ведомство, которое, не подчиняясь лоббистам из оборонки, было бы способно осуществлять проверку новейшей военной техники на объективной основе, без прикрас. Начиная с 2000 года это учреждение ежегодно публиковало на открытой основе отчёты. С тех пор пресса и эксперты получали подробный аудит всех военных программ США.Эти открытые отчёты десятилетиями рушили маркетинговые заявления американских оборонных корпораций, таких как Lockheed Martin, Raytheon и General Dynamics. Например, после проведения реальных сравнительных тестов старого штурмовика A-10C и новейшего истребителя F-35A на выполнение задач непосредственной поддержки войск на земле, DOT&E прямо указал, что в условиях низкой и средней угрозы A-10C смог обнаружить и атаковать больше целей, чем F-35A с его типовой боевой нагрузкой. Это сильно ударило по репутации F-35. Регулярно озвучивались критические недостатки F-35.Один из последних отчётов 2026 года вскрыл провал новой софтверной системы контроля космического пространства ATLAS (разработки L3Harris). DOT&E прямо заявил, что софт является сырым, имеет «детские болезни» и Космические силы США не имеют права списывать старые командные системы 1980-х годов, так как новинка их не заменит.30 июля 2026 года Минобороны полностью закрыло свободный доступ к разделу публикаций и перевело весь архив ежегодных докладов в защищённую внутреннюю сеть. Теперь для входа в этот раздел пользователю требуется авторизация по карте военного образца. Таким образом, Пентагон прекратил практику публичного информирования гражданского общества и прессы о дефектах новейшей военной техники, ещё до того, как она пойдёт в массовое производство.В ответ на жёсткую критику в Минобороны заявляют, что в современную цифровую эпоху противники (в первую очередь Китай и Россия) используют нейросети и ИИ для автоматического сбора открытых данных:Примечательно, что Пентагон ещё с 2025 года радикально реформировал сам директорат: бюджет DOT&E уменьшили на 80%, штат гражданских специалистов сократили со 126 до 30 чел., а количество программ вооружения под их надзором урезали с 251 до 152. Критики и отдельные политики (например, сенатор Элизабет Уоррен) заявляют, что Пентагон просто «выбил зубы» независимой инстанции, чтобы скрывать проблемы.На страницах Military Times ряд критиков указывают, что фактическая ликвидация DOT&E выглядит «крайне подозрительно», особенно учитывая планы Пентагона по значительным инвестициям в разработку системы ПРО «Золотой купол»: