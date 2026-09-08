Обменялись мнениями о поездке Уиткоффа: Путин переговорил по телефону с Трампом

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Обменялись мнениями о поездке Уиткоффа: Путин переговорил по телефону с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Трампом недавнюю поездку американской делегации в лице Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Итоги этой поездки были позитивно оценены Путиным и Трампом.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО и в целом того, как Москве видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кроме того, в ходе телефонных переговоров было отдельно обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий на Украине. Глава государства также заверил своего американского коллегу, что у России отсутствуют какие-либо агрессивные планы в отношении Европы.



Трамп в свою очередь заявил, что стремится урегулировать вооруженный конфликт на Украине до конца своего президентского срока, который, как известно, истекает в 2029 году. По словам Трампа, после завершения конфликта на Украине должны открыться пути к масштабному восстановлению отношений между Россией и США. Путин, в свою очередь, поддержал настрой Трампа на выстраивание конструктивного партнерства России и США. По итогам телефонного разговора главы государств условились оставаться на связи и созваниваться по мере необходимости.

Между тем украинские ресурсы заявляют, что США пытаются склонить Москву к заключению «ограниченного энергетического перемирия» на зимний период. Это в первую очередь обусловлено опасениями американской стороны, что грядущей зимой Украина может лишиться значительной части своей энергетики.
19 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +10
    Сегодня, 18:53
    Когда Трамп прикажет отключить Старлинк и прекратить передавать укронацикам целеуказания американской разведки тогда и будет видно какие цели у Трампа.
    А пока что всё остаётся как есть.
    1. Starorus Звание
      Starorus
      +2
      Сегодня, 19:00
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Когда Трамп прикажет отключить Старлинк и прекратить передавать укронацикам целеуказания американской разведки тогда и будет видно какие цели у Трампа.
      А пока что всё остаётся как есть.

      Все именно таак Алексей ..!!! хоооохлы во главес евреем наркоманом держатся за счет финансов и разведданным целеуказаний натовцев !! А так бы их за три дня взяли !!
  2. vet Звание
    vet
    +11
    Сегодня, 18:54
    Снова вот прямо сейчас у нас на глазах обманывают нашего "гроссмейстера"?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 18:59
      пишут что взамен Доней обещано грандиозное улучшение отношений США-Россия, при прикращении нами боевых действий. Спецмакаронины приготовлены - согласятся ли дать амерам их навесить.... what
      кое-кто то может и рассторгаться от такого приглашения к лапше....
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 19:03
      ну так нечестные то они же будут! вот прям как-будто и не понимаете...

      (сарказм)
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 19:03
      Цитата: vet
      Снова вот прямо сейчас у нас на глазах обманывают нашего "гроссмейстера"?

      У Кушнера под пиджаком (надеюсь, что под пиджаком, а не в штанах) спрятан баллон с "Духом Анкориджа". Незаметно подпустил...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 19:06
        wassat Во сказано! good
        там походу даже не "чистый Анкоридж" то был. Там походу одурманивающая едучая смесь была "Минск-Стамбул-Анкоридж-дружба с США". а вот "противогаза" походу и не было - потравились...
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 19:28
          Цитата: Nexcom
          одурманивающая едучая смесь была "Минск-Стамбул-Анкоридж-дружба с США"

          Это уже боевое ОВ, не просто "создающее атмосферу для кайфа"...
    4. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 19:14
      Цитата: vet
      Снова вот прямо сейчас у нас на глазах обманывают нашего "гроссмейстера"?

      Если бы гроссмейстера можно было обмануть, мы бы уже забыли кто это такой, а скорее всего даже бы не узнали.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 19:16
        ...так он, это, заманивает противника поглубже в дебри политических переговоров. выматывает противника.
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 18:57
    -Ну че, были у тебя эти два поца? И как?
    -О-о! Бьютефул!
    (краткое содержание переговоров по телефону)
  4. ВАМ Звание
    ВАМ
    0
    Сегодня, 19:00
    Разговор длился 40 минут. Перевод с дипломатического:
    -Ну как тебе?
    -Да как тебе сказать?
    -А конкретней?
    -Да не пошли бы ВЫ!!!
    Вот так с шутками, прибаутками, разговор прошёл в деловой, дружеской обстановке. laughing
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -2
    Сегодня, 19:04
    Аж 40 минут! А кто оплатит этот международный звонок? Или по "Максу" разговаривали?..)) ВВП наверное Трампу нашу сим-карту подогнал.)
  6. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 19:10
    Трамп делает вид что он за мир, а Путин что он договаривается.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 19:17
      ...в результате опять разошлись каждый при своём...
  7. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 19:10
    Это их личное дело, а что об этом думают простые народы России и северной америки? Мнение народов решающее, руководители должны лишь озвучить народное мнение и выполнять задание народа, наказ простого народа, по этому вопросу, а не подменять это своим личным мнением. Народ приказал - президент выполнил, так должно быть. Вот в каком направлении нужно двигаться нашим странам и нашим простым народам. Все, что противоречит такому пониманию, противоречит духу конституции и демократии
    1. Всеименазаняты Звание
      Всеименазаняты
      +1
      Сегодня, 19:37
      Большое спасибо. Теперь я понял что такое "святая наивность"
  8. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    0
    Сегодня, 19:31
    А что так? Трамп подписал кучу документов чтобы пограбить Украину,а Россия мешает? Зачем вообще чего то там озвучивать Трампу? Тем более о ходе военных действий. Это как вообще? Это идиотство какое то вообще то.
  9. nikvp Звание
    nikvp
    +2
    Сегодня, 19:33
    Любое перемирие оценивается жизнями наших солдат.