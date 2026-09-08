Обменялись мнениями о поездке Уиткоффа: Путин переговорил по телефону с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Трампом недавнюю поездку американской делегации в лице Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Итоги этой поездки были позитивно оценены Путиным и Трампом.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО и в целом того, как Москве видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кроме того, в ходе телефонных переговоров было отдельно обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий на Украине. Глава государства также заверил своего американского коллегу, что у России отсутствуют какие-либо агрессивные планы в отношении Европы.Трамп в свою очередь заявил, что стремится урегулировать вооруженный конфликт на Украине до конца своего президентского срока, который, как известно, истекает в 2029 году. По словам Трампа, после завершения конфликта на Украине должны открыться пути к масштабному восстановлению отношений между Россией и США. Путин, в свою очередь, поддержал настрой Трампа на выстраивание конструктивного партнерства России и США. По итогам телефонного разговора главы государств условились оставаться на связи и созваниваться по мере необходимости.Между тем украинские ресурсы заявляют, что США пытаются склонить Москву к заключению «ограниченного энергетического перемирия» на зимний период. Это в первую очередь обусловлено опасениями американской стороны, что грядущей зимой Украина может лишиться значительной части своей энергетики.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru