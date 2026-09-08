ГУР представило Зеленскому «тревожный» доклад

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ГУР представило Зеленскому «тревожный» доклад

Появляется информация о том, что Зеленский получил «тревожный» доклад ГУР по ситуации с дальними ударами. Именно этот доклад, как считают эксперты на самой Украине, и побудил его заявить о «готовности к компромиссам для взаимного прекращения ударов».
Отмечается, что наибольшие проблемы российские Вооружённые силы создали экономике Украины ударами по черноморским и дунайским портам, а также по крупным складским комплексам. По понятным причинам, украинская пресса, говоря исключительно об экономике, не озвучивает того, что это ещё и в значительной степени «схлопнуло» военные поставки, львиная доля которых осуществлялась именно через порты Одесской и Николаевской областей.

Как пишут британские источники, главное управление разведки Украины сообщило «главе государства», что систему защиты крупных узлов логистики, портов и складских комплексов физически невозможно выстроить «в условиях продолжающихся ударов и нехватки финансирования».



Сам тот факт, что об этом пишут в Британии, свидетельствует о том, что для Лондона не существует никаких «секретных» украинских докладов, а, возможно, и о том, что именно британская разведка и выкатила Зеленскому реальные параметры последствий ударов ВС РФ для ознакомления.

Соответственно, в такой ситуации главе киевского режима приходится как минимум делать вид, что он готов на компромисс. Его тактика в стиле «продержаться до зимы, когда конгресс США может стать демократическим, а не республиканским», может полностью провалиться, если армия России продолжит методично выносить всё то, что даёт жизненные соки киевскому режиму.

И эта деятельность ВС РФ продолжается и сейчас. Буквально несколько минут назад российские реактивные дроны вновь атаковали объекты в черте Киева. Сообщается о поражении ретранслятора и возникшем на месте прилёта пожаре.

А ведь ещё совсем недавно Зеленский вещал о «40 днях операции по принуждении России к миру». Оказалось, что и у этой палки два конца, причём второй конец бьёт ой как больно…
6 комментариев
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  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    0
    Сегодня, 19:38
    Продержаться до зимы, а там.... Да нет, зеля, походу пушной зверёк прийдёт пораньше. Если конечно опять жалко почему-то не станет нацистский биомусор! negative
  2. Факапыч Звание
    Факапыч
    0
    Сегодня, 19:39
    Очень медийная стала война, прям как сериал. И все повороты сюжета, и герои... Понимаю, что война, но прям как серик смотришь, читаешь
    1. Факапыч Звание
      Факапыч
      0
      Сегодня, 19:41
      Возможно, как бы в этом и замысел, чтоб несколько миллиардов зрителей по всему миру следили за продолжением... кощунственно... да... но не покидает ощущение от всего происходящего.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 19:44
      Ещё трейлеры выкладывают, рассказывали о контрнаступах и 40-дневных принуждениях к миру
    3. gridasov Звание
      gridasov
      0
      Сегодня, 19:49
      А это потому что все алгоритмы событий повторяются как буд -то все это было. НО это для старших людей а молодым это все впервые и они думают, что вокруг все так видят мир и события. И все достаточно просто в понимании, что противостояние продолжается до тех пор пока играишь свою игру. Но стоит признать реальность и ты видишь все иначе и это уже проигрыш. лично я сразу сказал что команда Украины проиграет интеллектуально. В войну ввязались отпетые мошенники без академическим представлений о том как подобные события развивались в истории. А значит нет с чем сравнивать и оптимизировать свои действия. Их можно просчитать как детей. Что и имеем!
  3. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:43
    А уж если кто-то наконец узнает координаты мостов через Днепр - вот тогда доклады будут паническими! Но доживём ли мы до этого? what