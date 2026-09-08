ГУР представило Зеленскому «тревожный» доклад
Появляется информация о том, что Зеленский получил «тревожный» доклад ГУР по ситуации с дальними ударами. Именно этот доклад, как считают эксперты на самой Украине, и побудил его заявить о «готовности к компромиссам для взаимного прекращения ударов».
Отмечается, что наибольшие проблемы российские Вооружённые силы создали экономике Украины ударами по черноморским и дунайским портам, а также по крупным складским комплексам. По понятным причинам, украинская пресса, говоря исключительно об экономике, не озвучивает того, что это ещё и в значительной степени «схлопнуло» военные поставки, львиная доля которых осуществлялась именно через порты Одесской и Николаевской областей.
Как пишут британские источники, главное управление разведки Украины сообщило «главе государства», что систему защиты крупных узлов логистики, портов и складских комплексов физически невозможно выстроить «в условиях продолжающихся ударов и нехватки финансирования».
Сам тот факт, что об этом пишут в Британии, свидетельствует о том, что для Лондона не существует никаких «секретных» украинских докладов, а, возможно, и о том, что именно британская разведка и выкатила Зеленскому реальные параметры последствий ударов ВС РФ для ознакомления.
Соответственно, в такой ситуации главе киевского режима приходится как минимум делать вид, что он готов на компромисс. Его тактика в стиле «продержаться до зимы, когда конгресс США может стать демократическим, а не республиканским», может полностью провалиться, если армия России продолжит методично выносить всё то, что даёт жизненные соки киевскому режиму.
И эта деятельность ВС РФ продолжается и сейчас. Буквально несколько минут назад российские реактивные дроны вновь атаковали объекты в черте Киева. Сообщается о поражении ретранслятора и возникшем на месте прилёта пожаре.
А ведь ещё совсем недавно Зеленский вещал о «40 днях операции по принуждении России к миру». Оказалось, что и у этой палки два конца, причём второй конец бьёт ой как больно…
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