Власти США разработали план действий на случай существования инопланетян

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Власти США разработали план действий на случай существования инопланетян

Американские власти разработали план действий, которые предполагается предпринять в случае, если будет доказано существование внеземных форм жизни. При правительстве США для этих целей создан специальный научно-консультативный совет по изучению неопознанных аномальных явлений.

Согласно документу, в случае необходимости Вашингтон «готов взять на себя лидерство на международном уровне». При этом уточняется, что этот план не означает, будто власти США подтвердили существование инопланетян. Однако, в Вашингтоне достаточно серьезно воспринимают возможность подтверждения существования инопланетного разума, чтобы заранее начать подготовку к возможному контакту с пришельцами.



Ранее сообщалось, что администрация Байдена в свое время использовала зенитную ракету AIM-9 Sidewinder стоимостью 500 тысяч долларов, чтобы сбить запущенный бойскаутами метеозонд, приняв его за «НЛО». Объект был сбит над озером Гурон через неделю после пролета над территорией США китайского разведывательного аэростата.

Еще один любительский метеозонд стоимостью 12 долларов был сбит дорогостоящей зенитной ракетой на Аляске. Кроме того, неоднократно фиксировались запросы летчиков ВВС США на уничтожение разнообразных «НЛО». Таким образом, с высокой долей вероятности, многие из так называемых «файлов НЛО», которые опубликовала администрация Трампа, — обычные объекты, неверно идентифицированные летчиками и операторами дронов.
12 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 19:38
    ...Нойн унд Нойнцих люфт балун...
    (c) Neena
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 19:42
      Эй, насяльник, иди ты в ..... насяльник! Возглавят они боротьбу с инопланетянами, вам Иран задницу надрал, а вы в предводители.... laughing
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 19:38
    в случае необходимости Вашингтон «готов взять на себя лидерство на международном уровне». При этом уточняется, что этот план не означает, будто власти США подтвердили существование инопланетян.

    Но взносы предлагается делать уже сегодня.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 19:40
      ..делайте взносы, господа! Начнём по старшинству, с уважаемого господина Чарушникова! (с)
      12 стульев
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 19:44
        Цитата: Nexcom
        ..делайте взносы, господа! Начнём по старшинству, с уважаемого господина Чарушникова! (с)
        12 стульев

        Если б можно было поставить отдельный "плюс" за одну из моих настольных книг... good

        Не знаю, придумал ли Трамп собственный родовой герб - обычно такие люди грешат подобным. Но если таковой имеется - эти слова можно смело писать на том гербе в виде девиза.
    2. Офицер запаса Звание
      Офицер запаса
      +2
      Сегодня, 19:44
      Если США не подтверждают существование инопланетян, то тогда их доли во взносах нет, все взносы идут Трампу? А с инопланетянами этот план согласовали? Их подпись под декларацией СЩА на права собственности на Луну получили? И где ответ инопланетян на вопрос - Крым чей?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 19:50
        Цитата: Офицер запаса
        А с инопланетянами этот план согласовали? Их подпись под декларацией СЩА на права собственности на Луну получили? И где ответ инопланетян на вопрос - Крым чей?

        Инопланетяне в этом плане для США ничем не отличаются от "парней в тапках", России и прочих - их мнение шерифа не интересует.
        Ровно до того момента, пока шерифу седалище не надрали.
        После этого начинается долгая и нудная имитация переговоров, призванная замаскировать попытку обмануть.
        При неудачной попытке обмана остаётся одно средство, не раз проверенное Америкой на практике - убежать.
        В контексте инопланетян возникает вопрос - КУДА? Где в досягаемом космосе есть "непотопляемый авианосец"?
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 19:41
    Согласно документу, в случае необходимости Вашингтон «готов взять на себя лидерство на международном уровне».
    будут продавать население других стран на опыты в обмен на космические бусы?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 19:45
      ..в обмен на разрешение Межгалактического Лорда Трампа поработать инопланетянам на снова великую Америку. Ну инопланетянам же грин кард нужна будет? вооот - они за ней к Доне и пойдут. а то депортирует.... в альфа-Центавру.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 19:47
        Скорее будет приветствовать людей с больших экранов в Сити-17
  4. Levinstein Звание
    Levinstein
    +1
    Сегодня, 19:42
    Межгалактическую, во главе с Трампом
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 19:50
    А чем инопланетян планируют сбивать? Патриот, как показывает практика, не катит. Главное заморочить людям головы. Если люди долго ели гамбургеры, то их легче одурачить.