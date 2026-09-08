Власти США разработали план действий на случай существования инопланетян
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Американские власти разработали план действий, которые предполагается предпринять в случае, если будет доказано существование внеземных форм жизни. При правительстве США для этих целей создан специальный научно-консультативный совет по изучению неопознанных аномальных явлений.
Согласно документу, в случае необходимости Вашингтон «готов взять на себя лидерство на международном уровне». При этом уточняется, что этот план не означает, будто власти США подтвердили существование инопланетян. Однако, в Вашингтоне достаточно серьезно воспринимают возможность подтверждения существования инопланетного разума, чтобы заранее начать подготовку к возможному контакту с пришельцами.
Ранее сообщалось, что администрация Байдена в свое время использовала зенитную ракету AIM-9 Sidewinder стоимостью 500 тысяч долларов, чтобы сбить запущенный бойскаутами метеозонд, приняв его за «НЛО». Объект был сбит над озером Гурон через неделю после пролета над территорией США китайского разведывательного аэростата.
Еще один любительский метеозонд стоимостью 12 долларов был сбит дорогостоящей зенитной ракетой на Аляске. Кроме того, неоднократно фиксировались запросы летчиков ВВС США на уничтожение разнообразных «НЛО». Таким образом, с высокой долей вероятности, многие из так называемых «файлов НЛО», которые опубликовала администрация Трампа, — обычные объекты, неверно идентифицированные летчиками и операторами дронов.
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