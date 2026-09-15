Запад — рабовладельческая цивилизация
«Novus ordo seclorum». Художник Иван Пархоменко
«Цивилизованный мир» против Великой России
Прямые хищнические войны и подрывная информационная война против нашей Родины велись всегда, всю её историю. При этом, несмотря на постоянную угрозу с Востока, Юго-Востока, постоянным и наиболее опасным и алчным врагом России оставался и остаётся т. н. «коллективный Запад». Романо-германский, англосаксонский мир и примкнувшие к ним позже и в XX столетии взявшие на себя роль лидера Запада и перманентного «крестового похода» против России — США.
Духовным идеологом «натиска на Восток» — на славяно-русскую цивилизацию, был католический Рим. В дальнейшем «командные центры» Запада возникли в Лондоне и Вашингтоне, и создали две сверхдержавы — Британская империя и США, которые попытались поставить под свой контроль всю планету.
На протяжении тысячелетий русский народ и Россия (последние полторы тысячи лет, как развитие предыдущих русских государственных образований-империй) противостояли натиску Запада. Отбивая натиск разных «псов-рыцарей» с Запада и их союзников с Востока. Подтверждая свою этногенетическую программу суперэтноса русов-русских, обеспечивающего цивилизационную эволюцию человечества (подробнее в работах Юрия Петухова «Суперэтнос русов: от мутантов к богочеловеку. Сверхэволюция и Высший Разум Мироздания», «История русов»).
Вопреки распространенному мифу «тупости и дикости русских варваров», русский народ, как прямая ветвь наиболее совершенного и гармоничного подвида «человека современного вида» (хомо сапиенс сапиенс), всегда находился на более высокой ступени антропологического, духовного, интеллектуального и социального развития, чем смешанные этносы Западной Европы, не говоря уж о народностях Африки и Азии.
Интересно, что это доказывает тот факт, что по интеллектуальному развитию русские (IQ, коэффициент интеллекта) входят в топ-5 народов планеты. То есть русским только надо дать образ будущего («прекрасное далёка») и возможность — и мир будет в шоке от русских прорывов. Как в эпоху Сталина.
Массу отличных примеров нереализованных советских (русских) проектов, которые могли вывести Россию и человечество на совершенно иной уровень развития, показывает в своих трудах русский историк-футуролог Максим Калашников (Владимир Кучеренко): «Сломанный меч империи»; «Битва за небеса»; «Сверхчеловек говорит по-русски» и т. д.
К примеру, проекты гениального советского учёного Глеба Лозино-Лозинского: авиационно-комическая система «Спираль», орбитального ракетоплана «Буран», Многоцелевая авиационно-космическая система (МАКС), проект сверхтяжёлого самолёта-триплана Молния-1000 «Геракл».
Ещё один любопытный факт антропологического превосходства русских: по всем опросам, русские женщины считаются самыми красивыми на планете. Поэтому русских девушек и детей как вывозили по всему миру во времена хазар и крымской орды, так и вывозят в эпоху господства западного потребительского (рабовладельческого) общества. В жены, наложницы, в бары, клубы, бордели и гаремы.
Запад — цивилизация-вампир
Отсюда духовная, интеллектуально-культурная пропасть между Русским миром-цивилизацией и Западом. Западники не понимают «загадочной русской души». А настоящие русские не понимают и не принимают западную бездуховность, меркантильность, материализм, звериный эгоизм и хищные повадки западных европейцев.
Хозяева Запада со времен Древней Греции и Древнего Рима создавали рабовладельческие общества. Нынешний Запад — это вершина рабовладельческой, хищной, паразитической цивилизации. Звериное общество потребления, склонное к самопожиранию, самоистреблению. Людоедский капиталистический строй, где «рынок» решил, что процветают только «избранные» — 0,1 % населения, их близкие, родственники и клиенты. Остальные — рабы-потребители, которые выживают, существуют.
Отсюда и историческая русофобия — страх перед русскими, ненависть к ним, неприязнь. Это иррациональный комплекс неполноценности, свойственный нашим европейским «младшим братьям». Ведь русская цивилизация — «страна городов», письменность и язык, вера и культура существовали и тысячу, и полторы тысячи лет назад, и далее во тьму веков. Когда в Европе ещё не было ни шведов, ни немцев, ни французов, ни итальянцев, ни англичан.
Непонимание и неспособность понять более развитое существо и народ, более развитый строй мыслеобразов, более развитое и человечное общество, породило психобиологическую зависть и страх.
Поэтому Запад инстинктивно хочет расчленить и уничтожить Россию, истребить русских, как явления, непонятные для него, чуждые и оттого опасные. Запад ощущает угрозу, исходящую от России. И реагирует примитивной животной агрессией. Отсюда вторжения, войны, насилие, революции, восстания, все виды диверсионно-подрывной, идеологической, психологической и информационной войны.
В России есть ядро альтернативного мирового проекта, который русские показали во время Великого Союза. На основе социальной справедливости и этики совести. Общество знания, служения и созидания — то, что Запад пытается уничтожить, вытравить любой ценой.
Запад — общество рабов и рабовладельцев. В нынешнем варианте — общество ростовщиков-банкиров, барыг-гешефтмахеров, олигархов, плутократов и потребляющей массы, низведённой до уровня скотообразного быдла.
Основа процветания нынешнего ядра-матрополии капиталистической системы — это тотальный грабеж, истребление других цивилизаций, культур, народов и племен.
Из одной только Индии британцы выкачали, по современным деньгам, от 20 до 45 трлн долларов. Колоссальные средства, которые сделали Британскую колониальную империю «царем горы» на планете.
В этом секрет нынешнего процветания Европы. Европейцы были страшными хищниками-паразитами. Ограбили, избили и изнасиловали практически всю планету, включая такие древние и богатейшие цивилизации, как Индия и Китай.
«Ведут псов-рыцарей во Псков». Художник Гавриил Горелов. 1947 г.
Война и хаос
Кому война, а кому мать родна. Ничего не поменялось и в XXI веке. США выгоден любой хаос на планете, любая война приносит прибыль западным корпорациям.
Так, война на Украине обрушила газовый рынок России в Европе, его заняли американцы.
Война в Персидском заливе привела к сверхприбылям нефтяных корпораций, которые являются спонсорами республиканской партии и лично Трампа. Война ударила по Катару, который контролировал 20 % рынка СПГ. То есть Штаты стали главным поставщиком газа в мире.
Нарушение экспорта энергоресурсов бьёт по странам Европы и Азии, делая их более зависимыми от Американской империи.
США и Израиль нанесли мощный удар по альтернативному финансовому рынку — арабским монархиям, куда вкладывали деньги европейцы, русские, китайцы и т. д. Теперь эти деньги текут снова в США. Их просто больше некуда вкладывать.
Кроме США на планете нет такого надежного хранителя капиталов. Американцы хозяева нефтедолларовой системы, единственной мировой резервной валюты. Любая война, любой хаос и кипиш на планете усиливает приток капитала в США: от Первой и Второй мировой войн и до наших дней.
Так, в 2025 году в США пришли 1,5 трлн долларов, и них 800 млрд из Европы. Часть этих денег из России и Украины. Это только прямые финансовые активы — госдолг, ценные бумаги и пр. А ещё есть вложения в реальную экономику, недвижимость, в «мозговые центры» университеты и т. д. Плюс переток «мозгов» в США со всего мира.
Поэтому Трамп может обклеить американскими флагами хоть всю планету, нести чушь и пр., главное — Система работает.
Тем более что все войны устраивают вдали от самих Штатов. Американцам и западникам в целом плевать на туземцев, хоть русских, хоть украинцев и прочих иранцев с арабами. Попутно растут прибыли американского и европейского ВПК.
Созидание и деградация
Правда жестока и неприглядна. Но без неё нельзя. Иначе нас ждёт забвение и смерть.
Ныне планета и человечество на краю гибели. Западное общество потребления, охватившее всю планету, преобразовалось в общество истребления и самоуничтожения человечества. Отключив базовый инстинкт человека: «плодитесь и размножайтесь» (воспроизводство человека). Подробнее в статье: На пороге мировой демографической катастрофы.
При этом глобализаторы, архитекторы «нового мирового порядка» так выстроили миграционную политику, что волны «новых варваров» из стран Глобального Юга захлёстывают Глобальный Север, белую расу.
Как предупреждал великий советский (русский) мыслитель, историк Игорь Васильевич Бестужев-Лада (1927–2015), Глобальный Север повторяет судьбу Римской империи, которую поглотили волны варваров. Белая раса быстро вымирает, стареет и, запуская к себе диких пришельцев, ускоряет процесс разложения и вымирания, утраты своих цивилизационных, культурных и национальных корней.
К сожалению, политики и крупный бизнес в России полностью повторят эту политику. Вместо роботизации и автоматизации — орды мигрантов. Вместо глобальных программ по спасению семьи, мужского начала, деревни и малых городов, коренных народов и особенно государствообразующего русского народа — завоз пришельцев из самых диких стран. Исламизация и тюркизация (О демографическом и этническом будущем России).
А в целом на планете происходит самоуничтожение человечества. Глобальный Север, белая раса — носитель созидательного, творческого начала на планете. Генератор идей, технологий. Без белых мужчин человечество обречено на тотальную деградацию.
Глобальный Юг, без подпитки творческих идей, новаций, технологий с Севера, также обречён. В частности, азиаты-монголоиды хорошо восприняли созидание, творчество, но они вторичны. Они лишь повторяют, улучшают, модернизируют то, что уже создано европеоидами.
Что полностью доказывает опыт современных Японии и Китая. Взять чужое, досконально изучить, повторить и улучшить. К примеру, как китайцы советскую космическую программу. Полностью копировали, повторили и развивают. Но новизны нет. То есть без творческого начала белой расы человечеству грозит стагнация, и как следствие — деградация.
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