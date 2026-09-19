Россия отмечает День оружейника: праздник тех, кто куёт щит страны
19 сентября в России отмечается День оружейника — профессиональный праздник конструкторов, инженеров и рабочих оборонно-промышленного комплекса. В 2026 году праздник приходится на субботу, однако официальным выходным днём не является. Торжества традиционно проходят в оружейных столицах страны — Туле и Ижевске.
День оружейника — один из самых молодых профессиональных праздников России. Он учреждён указом президента Дмитрия Медведева № 1578 от 3 декабря 2011 года, а впервые отмечался в сентябре 2012-го. Инициатива его создания принадлежит легендарному конструктору Михаилу Калашникову: свою просьбу он озвучил лично Владимиру Путину 25 мая 2010 года во время визита на ижевское предприятие «Ижмаш». Идею поддержал Союз российских оружейников, и уже через полтора года праздник получил официальный статус.
Дата 19 сентября выбрана не случайно. В этот день Русская православная церковь чтит архангела Михаила — небесного покровителя воинства, которого на иконах традиционно изображают с мечом или копьём. Дополнительным основанием послужило упоминание в летописи, датируемой сентябрём 1508 года, должности оружничего — хранителя государева оружия и Оружейной палаты. Есть и ещё одно, уже случайное совпадение: именно 19 сентября 1966 года ушёл из жизни Владимир Фёдоров — один из основоположников отечественного автоматического оружия, организовавший в 1921 году первое в стране проектно-конструкторское бюро в Коврове.
За три столетия русской оружейной школы страна дала миру десятки выдающихся конструкторов. Сергей Мосин создал трёхлинейную винтовку, ставшую главным оружием пехоты в двух мировых войнах. Георгий Шпагин разработал легендарный ППШ-41. Николай Макаров сконструировал пистолет, отличавшийся исключительной функциональной экономностью: большинство деталей в нём выполняли сразу несколько задач. Наконец, Михаил Калашников создал АК-47 — самое массовое стрелковое оружие в истории человечества, занесённое в Книгу рекордов Гиннесса и ставшее настолько узнаваемым символом, что его изображение помещено на флаги и гербы ряда государств.
Главные праздничные мероприятия традиционно разворачиваются в Туле и Ижевске. В оружейной столице России — Туле — в 2012 году у Тульского государственного музея оружия была торжественно открыта Аллея славы знаменитых оружейников. С тех пор её ежегодно пополняют новыми бюстами: конструкторов Аркадия Шипунова, Василия Грязева, Фёдора Токарева, Николая Афанасьева и других. В Ижевске центром торжеств становится Музейно-выставочный комплекс имени М. Т. Калашникова, где проходят лекции, выставки и парадные церемонии. В Москве к празднику приурочивают тематические экскурсии в Оружейной палате Кремля. На предприятиях ОПК по всей стране проходят торжественные собрания и награждения работников отраслевыми знаками отличия.
«Михаил Тимофеевич Калашников, благодаря которому появился этот праздник, всегда подчёркивал, что задача конструкторов — создавать оружие для защиты Родины», — напоминают в Государственном совете Удмуртии, где День оружейника давно стал важнейшей региональной датой. По словам оружейного эксперта Алексея Сергеева, главного редактора портала Guns.Club, праздник несёт в себе важную мемориальную миссию: «Оружие обычно переживает своего создателя и постепенно превращается просто в знакомое обозначение — ПМ, АПС, СВТ. День оружейника даёт повод вспомнить, что за этими буквами когда-то стояли конкретные люди, инженерные решения, споры, испытания и годы работы».
В 2026 году праздник отмечается в четырнадцатый раз. За эти годы он прочно вошёл в календарь значимых дат страны, объединив сотни тысяч специалистов оборонной отрасли — тех, чей труд обеспечивает безопасность России.
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