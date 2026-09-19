Что может быть интереснее экскурсии на крейсер?



Вот он красавец, наш крейсер «Михаил Кутузов», стоит возле пирса…

Цвела над морем даль сиреневая, А за морем таился мрак, Стальным винтом пучину вспенивая, Он тяжко обогнул маяк.

Чернея контурами башенными, Проплыл, как призрак, над водой, С бортами, насеро закрашенными.







И были сумерки мистическими, Когда прожектор в темноте Кругами шарил электрическими По черно-стеклянной воде.

Цвела наутро даль сиреневая, Когда вошел в наш сонный порт Подбитый крейсер, волны вспенивая, Слегка склонясь на левый борт

«Крейсер»Ю Валентин Катаев, 1915 г. «Крейсер»Ю Валентин Катаев, 1915 г.



Подходим к нему ближе… На носовом флагштоке развивается гюйс



Орудийные башни главного калибра с берега смотрятся не очень внушительно, как и стволы их орудий. Однако это впечатление обманчиво!



А это универсальные стомиллиметровки и множество разных мостиков над ними



Автор за работой…



Трап, по которому экскурсанты и посетители поднимаются на кормовую часть корабля — ют



Знакомство с крейсером начинаем с кормы…



Якорная мина. В зависимости от типа, крейсер «Михаил Кутузов» мог брать на борт от 68 до 132 мин и даже более, причем все они хранились на верхней палубе на специальных рельсах. Весит вот такая мина, как на фото, 750 кг, поэтому для того, чтобы сбросить её в воду, нужны были усилия как минимум 18 матросов, толкавших ее по скатам. А внутри мины был кусочек сахара. В воде он таял, и мина переводилась в боевое состояние. Просто и надежно!



Кормовая башня главного калибра. Каждую башню обслуживало от 52 до 68 человек. И где там только они все помещались? Правда, часть находилась под башней!



Носовая...



Крейсер ведет огонь. Фотография недалекого прошлого



Дульный срез и лейнер с нарезкой. Орудия Б-38 калибра 152,4 мм стоявшие на крейсере могли поражать цели на расстоянии до 165 кабельтовых – то есть на расстоянии в 30 558 метров. Точность стрельбы обеспечивала система выработки данных «Молния АЦ-6», и работой командно-дальномерного поста управления главным калибром, РЛС «Киль» и «Залп»



Затвор и казенник. Почему-то всегда думал, что затвор откидывается вправо…



Габариты затвора впечатляют!



152-мм снаряд особо большим как-то не показался… Заряжание орудий крейсера было автоматизировано: снаряды и заряды к ним в картузах подавались в боевое отделение при помощи элеваторов. Затем снаряды (вес которых составлял от 52 до 57 кг) досылались в канал ствола электромеханическим прибойником (снаряд и «садился» на нарезы на скорости 12 м/с). Заряды (вес от 16 до 24 кг) подавались уже вручную. Кстати, в начале 80-х годов на вооружение поступили дистанционные 152-мм гранаты, и все башни главного калибра крейсера получили возможность вести огонь еще и по воздушным целям. При разрыве такой дистанционной гранаты облако осколков в форме эллипсоида имело размер 800 на 400 метров. А трехорудийный залп и вовсе перекрывал почти 2,5 км



Ручные прибойники лежат тут же. И банник…



Приборы на стенке башни. Крайняя слева красная лампочка показывала, выстрелило орудие или нет. Если она не горела, то есть имел место затяжной выстрел, открывать затвор было нельзя. А вообще, на мой взгляд, в башне было жутко тесно. Но зато звук выстрела внутрь почти не проникал!



Палубный настил сохранился не везде. И был он вот такой!



Грот-мачта и стрела крана – спускать за борт катера, которых сейчас нет



А вот так это же место выглядело в годы службы «Михаила Кутузова



Башня 100-мм орудий установки СМ-5-1С. Всего их шесть, но очень хотелось бы поставить восемь!



100-мм унитарный выстрел



Внутри самой башни очень тесно и трудно понять, что к чему…



А это подбашенное отделение и система подачи



Выстрел и снаряды в подбашенном отделении. Здесь имеются стеллажи, на которых вертикально укладывались снаряды первых выстрелов. После объявления боевой или учебной тревоги личному составу нужно было около 45-60 секунд, чтобы занять свои посты. Четыре человека по команде подавали боезапас со стеллажей непосредственно в башню



Зенитный 37-мм автомат. Всего на корабле их было 16 спаренных установок В-11 со скорострельностью до 170 выстрелов в минуту. Стволы имели свою систему охлаждения. Надводную цель (например, плавающие мины) эти автоматы могли поразить на расстоянии до 4 км, а воздушную — до 3 км. По сути, это были два автомата типа 70-К (популярная автоматическая артустановка советского ВМФ периода Второй мировой войны), размещенные в одной люльке. В-11 оказалась удачной, и с 1946 по 1957 год произведено таких установок произвели 1872. Обслуживали каждую семь человек. Подача обойм (по три патрона в каждой) и наводка — всё это происходило вручную, поэтому высокой эффективностью они не отличались



40-мм счетверенный «Бофорс» применявшийся на американских кораблях, был, конечно, более эффективным средством поражения воздушных целей



Кранец первых выстрелов для 37-мм патронов чтобы далеко не ходить



А вот это «прибор» для общения! Вроде бы что-то подобное было еще на «Авроре», и вот поди ж ты, дожило до наших дней