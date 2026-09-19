Что может быть интереснее экскурсии на крейсер?
Вот он красавец, наш крейсер «Михаил Кутузов», стоит возле пирса…
Чернея контурами башенными, Проплыл, как призрак, над водой, С бортами, насеро закрашенными.
И были сумерки мистическими, Когда прожектор в темноте Кругами шарил электрическими По черно-стеклянной воде.
Цвела наутро даль сиреневая, Когда вошел в наш сонный порт Подбитый крейсер, волны вспенивая, Слегка склонясь на левый борт
«Крейсер»Ю Валентин Катаев, 1915 г.
Корабли-памятники. А было так, что этим летом мне довелось отдыхать в черноморском поселке Дивноморское, и было там очень хорошо. Вот только сдавать номер в отеле при отъезде нужно было в 10 часов, поезд у нас из Новороссийска был в 15.40, а доехать до вокзала на такси можно было ровно за час. И что там в Новороссийске по приезде делать? Толочься в жаре на тесном вокзале? Нет, конечно, такое бездарное времяпрепровождение не для меня.
Поэтому я заранее позвонил на… крейсер «Михаил Кутузов», объяснил ситуацию и попросил провести мне по этому кораблю персональную экскурсию. И… «лица, принимающие решения», проявили в этом вопросе полное понимание, так что, когда мы с женой вышли из такси на причале, нас там уже ждали, прикрепили к нам «старого морского волка» Николая, вместе с которым мы и облазили этот корабль-музей сверху донизу, причем побывали в очень интересных местах. Итогом этой экскурсии стала неплохая, на мой взгляд, фотосессия, фотографиями из которой и будет проиллюстрирован данный материал. Ну, а рассказ об этом корабле, естественно, нужно будет начать с его интересной истории. Итак…
Крейсер «Михаил Кутузов» проекта 68-бис (по классификации НАТО — «Свердлов») принадлежал (вернее, принадлежит, пусть даже он и остался в гордом одиночестве) к серии советских лёгких крейсеров, которые были построены после Великой Отечественной войны по программе, принятой в 1950 году. Причем это была последняя серия чисто артиллерийских крейсеров в нашей стране. Запланировали к постройке целых 25 таких кораблей, заложили 21 единицу, а достроить в различных модификациях сумели только 14. Нужно отметить, что крейсера проекта 68-бис были одной из самых крупных серий крейсеров в мире. И начиная с 1956 года и вплоть до середины 1960-х годов именно они составляли ядро надводных кораблей ВМФ СССР. И были эти корабли не только мощным оружием, но и просто очень красивы.
ТТХ крейсера «68-бис»
Стандартное водоизмещение – 13230 т
Полное водоизмещение 16600 – 17800 т
Длина – 210 м
Ширина 22,8 м
Осадка 7,3 м
Броня: бортовая — 100 мм
Носового траверза — 120 мм
Кормового — 100 мм
Нижней палубы — 50 мм
Барбеты артиллерийских башен главного калибра — 130 мм
Борта отсеков рулевого и румпельного отделений — 100 мм (сверху — 50-мм)
Настил нижней палубы — 50 мм; в оконечностях — 20-мм
Боевая рубка: стенки — 130 мм, палуба — 30 мм, крыша — 100 мм
Цилиндрический бронекожух защиты кабельных коммуникаций — 50 мм
Колосники и решетки шахт машинно-котельных вентиляторов — 125 мм
Толщины бронелистов в системе местного (противопульно-осколочного) бронирования:
запасной командный пункт (ходовая рубка) — 10 мм
Боевые посты внутри башенноподобной фок-мачты (ниже боевой рубки) — 10 мм
Командно-дальномерные посты (КДП) — 13 мм
Кожухи дальномеров — 10 мм
Стабилизированный пост наводки (СПН-500) (включая его барбеты) — 10 мм
Бронеканалы — 10 мм.
Главная энергетическая установка: два турбозубчатых агрегата (ТЗА) ТВ-7, суммарной мощностью 118 100 л. с.
Проектная мощность на переднем полном ходу – 124100 л.с.
На заднем ходу – 27000 л.с.
Движитель – два винта
Скорость полного хода – 33 узла (61,12 км/ч)
Дальность плавания экономическим ходом 16 узлов – 9000 морских миль
Автономность – 30 суток
Численность экипажа – 1270 человек (71 офицер)
Навигационное вооружение: 2 гирокомпаса «Курс-3», 2 лага «Гаусс-50», 2 эхолота НЭЛ-3, автопрокладчик курса «Путь-1» с тремя планшетами П-2, радиопеленгатор РПН-47-01 и 4 магнитных компаса.
Радиолокационное вооружение: 2 РЛС «Залп», 2 РЛС «Якорь», 8 радиодальномеров «Штаг-Б», РЛС «Заря».
Артиллерийское вооружение главного калибра: 12 (4Х3) 152-мм/59 (4 башни МК-5бис)
Зенитная артиллерия: 6Х2 100-мм универсальных орудий СМ-5-1, 16Х2 37-мм установок МЗА В-11М
Минно-торпедное вооружение: 2 торпедных пятитрубных аппарата 533-мм (в дальнейшем сняты) и мины — 132 (обр. 1908 г.) / 76 (обр. 1926 г.) / 68 (КБ «Краб»)
Здесь надо заметить, что в первые послевоенные годы в СССР задача создать океанский флот не ставилась. Флот СССР в это время имел статус флота прибрежного действия, главная цель которого заключалась в обороне побережья. Так что разработка проекта крейсера типа «Свердлов» велась именно под эту военно-морскую доктрину. Тактико-техническое задание на разработку проекта было выдано в январе 1947 года, а сам проект под шифром «68-бис» вело ЦКБ-17. Главным конструктором был А. С. Савичев.
Разработка проекта корабля под шифром «68-бис» шла одновременно с достройкой легких крейсеров предвоенной закладки проекта 68-К типа «Чапаев». Однако, в отличие от них, достроенных по переработанному и первому послевоенному проекту, новый проект создавался с учетом технологических инноваций и учета опыта войны. Так, крейсера нового проекта вместо клепаного корпуса получили цельносварной корпус из низколегированной стали, что было значительным шагом вперед.
Впервые в советском кораблестроении на Балтийском судостроительном заводе освоили сварку толстых и крупногабаритных бронелистов, а также секционную сборку цельносварного корпуса из секций массой 100÷150 тонн и тоже методом сварки. Броневые плиты включались в силовую конструкцию корпуса, что стало возможным благодаря выпуску стали марки СХЛ-4 с пределом текучести 40 кгс/мм². Новый технологический процесс позволил резко сократить время постройки каждого корабля практически вдвое (до двух с половиной лет).
Так что, если сравнивать корабли проекта «68-бис» и «68-к», то станет очевидно, что они отличались цельносварным корпусом, удлинённым полубаком, объемом корпуса и, соответственно, лучшими условиями обитаемости, увеличенной мощностью паротурбинных двигателей на полном ходу. На них стояла и более мощная артиллерия вспомогательного и зенитного калибров, имелись специальные артиллерийские радиолокационные станции и более современное навигационное и радиотехническое вооружение и средства связи. Возросли такие важные показатели, как автономность и дальность плавания.
В конструкции корпуса была применена смешанная система набора корпуса — в средней части продольная, а в его носовой и кормовой оконечностях — поперечная. «Броневая цитадель» включалась в силовую схему корпуса. В качестве защиты от торпедно-минного оружия применялось двойное дно корпуса (протяжённость до 154 м), а также бортовые отсеки для хранения жидких грузов и продольные переборки. Главных водонепроницаемых автономных отсека корпуса было 23. Все они формировались поперечными герметичными переборками. Считалось, что при затоплении трех любых смежных отсеков непотопляемость корабля будет, тем не менее, обеспечена.
В бронировании использовалась гомогенная броня. Противоснарядное бронирование имела цитадель, башни главного калибра и боевая рубка. Противоосколочное и противопульное бронирование имели все боевые посты на верхней палубе и надстройках.
Бортовой броневой пояс простирался от барбета носовой башни главного калибра до барбета кормовой башни главного калибра и возвышался над ватерлинией на 0,5 м. Толщина его на протяжении от 32-го и до 170-го шпангоута равнялась 100 мм, но в оконечностях она уменьшалась до 20 мм.
Поскольку броневой пояс был включён в силовой корпус крейсера, это вместе с 16 герметичными отсеками позволяло обеспечить достаточно высокую противоторпедную живучесть. Кстати, испытательный артиллерийско-торпедный обстрел натурного отсека, включая боевую рубку, подтвердил качественный уровень бронирования. Кстати, вес бронезащиты корпуса составлял на крейсере 22% (около 2910 т).
С двигательной установкой крейсера и его флотской службой мы познакомимся в следующем материале, а пока давайте посмотрим сделанные на нем фотографии.
Подходим к нему ближе… На носовом флагштоке развивается гюйс
Орудийные башни главного калибра с берега смотрятся не очень внушительно, как и стволы их орудий. Однако это впечатление обманчиво!
А это универсальные стомиллиметровки и множество разных мостиков над ними
Автор за работой…
Трап, по которому экскурсанты и посетители поднимаются на кормовую часть корабля — ют
Знакомство с крейсером начинаем с кормы…
Якорная мина. В зависимости от типа, крейсер «Михаил Кутузов» мог брать на борт от 68 до 132 мин и даже более, причем все они хранились на верхней палубе на специальных рельсах. Весит вот такая мина, как на фото, 750 кг, поэтому для того, чтобы сбросить её в воду, нужны были усилия как минимум 18 матросов, толкавших ее по скатам. А внутри мины был кусочек сахара. В воде он таял, и мина переводилась в боевое состояние. Просто и надежно!
Кормовая башня главного калибра. Каждую башню обслуживало от 52 до 68 человек. И где там только они все помещались? Правда, часть находилась под башней!
Носовая...
Крейсер ведет огонь. Фотография недалекого прошлого
Дульный срез и лейнер с нарезкой. Орудия Б-38 калибра 152,4 мм стоявшие на крейсере могли поражать цели на расстоянии до 165 кабельтовых – то есть на расстоянии в 30 558 метров. Точность стрельбы обеспечивала система выработки данных «Молния АЦ-6», и работой командно-дальномерного поста управления главным калибром, РЛС «Киль» и «Залп»
Затвор и казенник. Почему-то всегда думал, что затвор откидывается вправо…
Габариты затвора впечатляют!
152-мм снаряд особо большим как-то не показался… Заряжание орудий крейсера было автоматизировано: снаряды и заряды к ним в картузах подавались в боевое отделение при помощи элеваторов. Затем снаряды (вес которых составлял от 52 до 57 кг) досылались в канал ствола электромеханическим прибойником (снаряд и «садился» на нарезы на скорости 12 м/с). Заряды (вес от 16 до 24 кг) подавались уже вручную. Кстати, в начале 80-х годов на вооружение поступили дистанционные 152-мм гранаты, и все башни главного калибра крейсера получили возможность вести огонь еще и по воздушным целям. При разрыве такой дистанционной гранаты облако осколков в форме эллипсоида имело размер 800 на 400 метров. А трехорудийный залп и вовсе перекрывал почти 2,5 км
Ручные прибойники лежат тут же. И банник…
Приборы на стенке башни. Крайняя слева красная лампочка показывала, выстрелило орудие или нет. Если она не горела, то есть имел место затяжной выстрел, открывать затвор было нельзя. А вообще, на мой взгляд, в башне было жутко тесно. Но зато звук выстрела внутрь почти не проникал!
Палубный настил сохранился не везде. И был он вот такой!
Грот-мачта и стрела крана – спускать за борт катера, которых сейчас нет
А вот так это же место выглядело в годы службы «Михаила Кутузова
Башня 100-мм орудий установки СМ-5-1С. Всего их шесть, но очень хотелось бы поставить восемь!
100-мм унитарный выстрел
Внутри самой башни очень тесно и трудно понять, что к чему…
А это подбашенное отделение и система подачи
Выстрел и снаряды в подбашенном отделении. Здесь имеются стеллажи, на которых вертикально укладывались снаряды первых выстрелов. После объявления боевой или учебной тревоги личному составу нужно было около 45-60 секунд, чтобы занять свои посты. Четыре человека по команде подавали боезапас со стеллажей непосредственно в башню
Зенитный 37-мм автомат. Всего на корабле их было 16 спаренных установок В-11 со скорострельностью до 170 выстрелов в минуту. Стволы имели свою систему охлаждения. Надводную цель (например, плавающие мины) эти автоматы могли поразить на расстоянии до 4 км, а воздушную — до 3 км. По сути, это были два автомата типа 70-К (популярная автоматическая артустановка советского ВМФ периода Второй мировой войны), размещенные в одной люльке. В-11 оказалась удачной, и с 1946 по 1957 год произведено таких установок произвели 1872. Обслуживали каждую семь человек. Подача обойм (по три патрона в каждой) и наводка — всё это происходило вручную, поэтому высокой эффективностью они не отличались
40-мм счетверенный «Бофорс» применявшийся на американских кораблях, был, конечно, более эффективным средством поражения воздушных целей
Кранец первых выстрелов для 37-мм патронов чтобы далеко не ходить
А вот это «прибор» для общения! Вроде бы что-то подобное было еще на «Авроре», и вот поди ж ты, дожило до наших дней
Продолжение следует…
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