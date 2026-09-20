Военно-исторические памятники Сахалина
В августе этого года мы в очередной раз побывали на Сахалине. В прошлый раз с супругой посещали остров в 2021 году. Хочу отметить, что ещё пять лет назад Южно-Сахалинск произвёл на нас самое благоприятное впечатление в части благоустроенности и комфортности городской среды. За прошедшие годы областной центр Сахалинской области ещё больше похорошел и сейчас входит в десятку самых удобных для жизни российских городов. В 2026 году Южно-Сахалинск признан самым зелёным городом России. Сегодня областной центр Сахалина является городом с одним из самых низких уровней загрязнения воздуха и высокой долей зелёных насаждений.
Много внимания областная и городская администрация уделяет социальным вопросам. В островной столице один из самых низких в стране уровней безработицы, высокая обеспеченность медицинскими, социальными, образовательными и спортивными объектами, а уровень заработной платы многократно превышает прожиточный минимум в регионе.
На фоне других крупных дальневосточных городов Южно-Сахалинск смотрится очень выигрышно, превосходя по качеству городской среды, чистоте улиц и дворов, состоянию дорог и инфраструктурных объектов, безопасности дорожного движения и уровню озеленения. Местные жители, с кем нам довелось пообщаться, в большинстве своём весьма положительно высказываются о деятельности региональной власти. При этом в черте города и за его пределами отсутствуют плакаты патриотического содержания, которых так много вдоль проезжей части в Хабаровском крае. Это в очередной раз говорит о том, что степень лояльности и доверия граждан в первую очередь определяется не агитацией и пропагандой, а результатами реальной работы управленческих структур, направленных на улучшение жизни населения.
У меня и моей любимой жены Оли все дни, проведённые на острове, были очень плотно заняты экскурсионной программой, в основном связанной с посещением различных природных достопримечательностей и исторических объектов Южного Сахалина. Пожалуй, самым известным из которых является маяк Анива.
Маяк Анива
Это уникальное инженерное сооружение высотой 31 метр построено в 1939 году на отдельно стоящей скале Сивучья у одноименного мыса, где сталкиваются воды Охотского моря и залива Анива. В советские годы маяк модернизировали, а в 1990-е перевели на автономное питание от РИТЭГов (изотопных термоэлектрических генераторов). В 2006 году изотопные установки, содержащие радиоактивный изотоп стронций-90, сняли, после чего маяк забросили, и он сильно пострадал от мародеров и сурового морского климата. В настоящее время принята программа реставрации маяка, но практические работы пока не начаты.
Также от японцев в южной части острова остались и другие объекты, такие как полуразрушенные мосты через изменившие свои русла за прошедшие годы небольшие речки и ручьи, а также ворота Тории.
Полуразрушенный мост построенный японцами
Ворота Тории — это традиционные японские П-образные ворота без створок, которые служат символическим входом в синтоистские святилища и обозначают границу между обычным мирским миром и священной территорией богов.
Ворота Тории в окрестностях посёлка Взморье
Единственные уцелевшие на Сахалине ворота Тории находятся на побережье в окрестностях посёлка Взморье в Долинском городском округе, в 100 км от Южно-Сахалинска. Ворота из белого мрамора построили в 1940 году в честь 2600-летия образования Японии.
Музейно-мемориальный комплекс «Победа»
На Сахалине, помимо благоустройства и улучшения качества жизни населения, очень много внимания уделяется увековечиванию памяти советских и российских воинов, а также патриотическому воспитанию молодёжи. Главным мемориальным объектом в Южно-Сахалинске является Площадь Славы, посвященная советским воинам, павшим в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. Рядом с ней находится крупный Музейно-мемориальный комплекс «Победа».
Музейно-мемориальный комплекс «Победа» в дневное время
Открытие комплекса состоялось 2 сентября 2017 года. Дата была приурочена к 72-й годовщине Победы во Второй мировой войне. Здание Музейно-мемориального комплекса «Победа» расположено в непосредственной близости от Мемориала в ознаменование 30-летия Победы над милитаристской Японией, образуя единый архитектурный ансамбль.
Музейно-мемориальный комплекс «Победа» ночью
В первый раз мы вышли к площади Победы вечером, прогуливаясь по одноимённому проспекту, когда уже стемнело. Откровенно говоря, я был очень впечатлён архитектурным решением мемориального комплекса и его подсветкой.
Мемориальный комплекс очень внушительно смотрится как со стороны проспекта Победы, так и вблизи.
В непосредственной близости от мемориального комплекса расположен Кафедральный собор Рождества Христова и Исторический парк «Россия — Моя история».
Все наши экскурсии были связаны с длительными переездами на автотранспорте и заканчивались вечером. К сожалению, мы сумели попасть на площадь Победы незадолго до закрытия внутренней экспозиции мемориального комплекса и исторического парка, и посещать их уже не было смысла.
В то же время было ещё светло, и я решил заняться фотосъёмкой образцов техники и вооружения, выставленных неподалёку от мемориальных сооружений. Уверен, что читателям, интересующимся военной историей, будут интересны не только фотографии, но и краткое описание экспонатов.
На постсоветском пространстве наиболее распространёнными образцами техники и вооружения эпохи Второй мировой, сохранёнными в виде памятников, являются танки Т-34-85, 76-мм дивизионные орудия ЗИС-3 и 122-мм гаубицы М-30.
Как правило, это экземпляры, выпущенные на завершающем этапе войны и не участвовавшие в боевых действиях, или даже после окончания боевых действий. Тем не менее, они вполне соответствуют духу времени и по праву занимают своё место на постаментах, и нет ничего удивительного в том, что в наружной экспозиции мемориального комплекса танк Т-34-85, а также орудия ЗИС-3 и М-30 имеются.
Танк Т-35-85 в наружной экспозиции Музейно-мемориальный комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске
Боевая масса Т-34-85 достигала 32 т. Корпус был защищён по кругу 45-мм стальной катаной бронёй, установленной под углом 60-45°. Толщина лобовой брони башни достигала 90 мм, борт башни – 75 мм, корма башни – 52 мм. Танк был вооружён 85-мм пушкой Д-5, с баллистикой и боеприпасами 85-мм зенитного орудия 52-К и двумя 7,62-мм пулемётами ДТ. Дизельный двигатель В-2 мощностью 500 л.с. обеспечивал максимальную скорость движения на шоссе 54 км/ч. Запас хода – до 350 км. Экипаж – 5 человек.
Выпуск Т-34-85 в СССР продолжался до 1946 года, в Чехословакии и Польше – до 1956 года. Хотя в послевоенное время советская промышленность осуществляла массовый выпуск новых средних и тяжелых танков с более мощным вооружением и лучшей защитой, Т-34-85 оставались на вооружении и неоднократно модернизировались.
Последний вариант модернизации 1960 года предусматривал установку нового двигателя В-54 мощностью 520 л.с., новых элементов ходовой части, радиостанций и приборов ночного видения. Дольше всего модернизированные танки Т-34-85 и самоходки СУ-100 служили на Дальнем Востоке. Это было связано с тем, что более защищённые, лучше вооружённые Т-54, Т-55 и Т-62 с мелкозвенчатыми гусеницами уступали по проходимости при движении по слабым грунтам в заболоченной местности относительно лёгким машинам с крупнозвенчатыми гребневыми гусеницами машин времен Великой Отечественной войны. В связи с этим Т-34-85 и СУ-100 эксплуатировались в строевых подразделениях Дальневосточного военного округа до начала 1980-х.
Также достаточно долго на вооружении оставались 76-мм пушки ЗИС-3. Так, в 18-й пулемётно-артиллерийской дивизии, дислоцированной на Курильских островах, дивизионные пушки периода Второй мировой до начала 1990-х использовались в полукапонирах и артиллерийских ДОТах противодесантной обороны, построенных на побережье.
76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 в наружной экспозиции Музейно-мемориальный комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске
76-мм дивизионная пушка образца 1942 года ЗИС-3 в боевом положении весит 1200 кг. При длине ствола 40 калибров максимальная дальность стрельбы достигает 13 000 м. Углы вертикальной наводки: от −5 до +37°. Сектор горизонтального обстрела - 54°. Боевая скорострельность – около 15 выстр./мин. Расчёт – 6 человек. Орудие можно было транспортировать механической тягой со скоростью до 50 км/ч.
Орудие могло успешно бороться с живой силой противника и бронетехникой, а также разрушать лёгкие полевые укрепления. Осколочная граната 53-ОФ-350 весом 6,2 кг, снаряженная 540 г взрывчатки, давала при разрыве более 850 убойных осколков, что было достаточно для поражения не укрытой живой силы в радиусе 15 м. Бронебойный снаряд 53-БР-350А массой 6,3 кг имел начальную скорость 662 м/с и на дистанции 300 м по нормали мог пробить 73-мм броню. Подкалиберный снаряд 53-БР-354П, весивший 3,02 кг, с начальной скоростью 950 м/с на 300 м по нормали пробивал 100-мм броню.
Судя по надписям, выбитым на казенной части, эта 76-мм пушка, установленная на постамент в 1975 году в честь 30-летия Победы, изготовлена в 1945 году, а после капитуляции Японии она эксплуатировалась в одном из артиллерийских подразделений на Сахалине.
Не менее заслуженной артиллерийской системой, чем ЗИС-3, является 122-мм гаубица М-30 образца 1938 года.
122-мм гаубица М-30 в наружной экспозиции Музейно-мемориальный комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске
Гаубицы М-30 выпускались до 1955 года и, помимо Великой Отечественной, участвовали во множестве локальных конфликтов. Всего было произведено почти 20 000 экземпляров, и эти орудия активно эксплуатировались Советской Армией до конца 1980-х, а потом ещё примерно 20 лет в значительных количествах хранились на складах.
122-мм гаубицы М-30, находящиеся в строевых артиллерийских подразделениях в 1980-е годы, были модернизированы, для продления срока службы доработке подверглись противооткатные механизмы, а родные колёса для повышения проходимости заменили на новые с протектированными шинами.
На постамент в 1975 году установили гаубицу со старыми колёсами, но в наружной экспозиции также имеется модернизированная 122-мм гаубица.
Модернизированная 122-мм гаубица М-30 с новыми протектированными шинами в наружной экспозиции Музейно-мемориальный комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске
М-30 является одной из наиболее удачных советских артсистем, созданных перед войной. Имея массу в боевом положении около 2500 кг, гаубица могла поражать цели на дальности до 11800 м. В горизонтальной плоскости сектор обстрела составлял 49°, в вертикальной: от −3 до +63°. Слаженная работа расчёта из восьми человек обеспечивала скорострельность до 6 выстр./мин. Осколочно-фугасный снаряд массой 21,76 кг содержал 3,67 кг тротила, что позволяло эффективно разрушать деревоземляные укрепления и уничтожать живую силу противника.
На выставочной площадке слева от колоннады вместе с другими экспонатами представлено несколько 152-мм гаубиц Д-1 образца 1943 года.
Эти орудия, произведенные в послевоенное время, также прошли модернизацию, и на них заменены колёса.
Модернизированная 152-мм гаубица Д-1 с новыми протектированными шинами в наружной экспозиции Музейно-мемориальный комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске
Масса орудия в боевом положении составляла 3600 кг. Длина ствола — 4207 мм. Дальность стрельбы — 12 400 м. В вертикальной плоскости орудие могло наводиться в диапазоне: -3° +63°. Сектор горизонтальной наводки — 35°. Скорострельность — 3—4 выстр./мин. Скорость движения — до 40 км/ч. Расчет — 10 человек.
В боекомплект гаубицы входили выстрелы раздельного заряжания с осколочным, осколочно-фугасным и бетонобойным снарядами. При необходимости бетонобойные снаряды успешно использовались и для борьбы с танками. При установке взрывателя 40 кг осколочно-фугасного снаряда, содержащего 5,83 кг тротила, на осколочное действие осколки могли эффективно поражать живую силу на дистанции 70 м. Если взрыватель был установлен на фугасное действие, то при взрыве снаряда в грунте средней плотности образовывалась воронка диаметром 3,5 м и глубиной около 1,2 м.
Гаубица Д-1 являлась весьма совершенным для своего времени орудием, находившимся в серийном производстве до 1949 года. Данная артиллерийская система состояла или до сих пор состоит на вооружении армий многих стран мира, использовалась практически во всех значимых войнах и вооружённых конфликтах середины и конца XX века. На Дальнем Востоке 152-мм гаубицы эксплуатировались до середины 1980-х и были в резерве на складах до недавнего времени.
Также в экспозиции имеется несколько 85-мм пушек Д-44 и СД-44. Создание и принятие Д-44 на вооружение было связано с тем, что 76-мм орудия ЗИС-3 не обеспечивали надёжного поражения средних и тяжелых танков, появившихся в конце Второй мировой. Кроме того, 85-мм снаряды существенно превосходили 76-мм гранаты по разрушительному и осколочному действию.
85-мм пушка Д-44 в наружной экспозиции Музейно-мемориальный комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске
Орудие, принятое на вооружение в 1946 году, оказалось вполне удачным. Помимо хороших для своего времени служебно-эксплуатационных характеристик, благодаря широкому использованию сварки, штамповки, литья и калиброванного проката Д-44 была хорошо приспособлена для массового производства. За счёт отказа от передка удалось снизить вес системы в целом. Масса в боевом положении составляет 1 725 кг. Длина – 8,34 м. Орудие обладает низким силуэтом, что важно для противотанковой артиллерийской системы. Высота линии огня составляет 825 мм. Сектор горизонтальной наводки – 54°. Углы вертикальной наводки: от –7° до +35°. Расчёт – 7 человек. Орудие буксировалось полноприводными грузовиками ГАЗ-63 или ГАЗ-66 со скоростью до 60 км/ч.
В боекомплект входили выстрелы унитарного заряжания, имеющие различные снаряды: бронебойные подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные и дымовые. Бронебойно-трассирующий снаряд БР-365 массой 9,2 кг покидает ствол длиной 4 685 мм с начальной скоростью 800 м/с и на дистанции 500 м при угле встречи 90° способен пробить броневую плиту толщиной 125 мм. Осколочная граната УО-367 весит 9,54 кг, максимальная табличная дальность составляет 15 820 м. Практическая скорострельность составляет 13–15 выстр./мин.
Пушки Д-44 состояли на вооружении отдельных артиллерийских дивизионов мотострелковых или танковых полков (в дивизионе 12 орудий), на которые, помимо борьбы с вражеской бронетехникой, возлагалась задача артиллерийской поддержки. Осколочная 85-мм граната, содержащая около 800 г тротила, была более эффективной против живой силы и при разрушении лёгких полевых укреплений, чем 76-мм снаряд орудия ЗИС-3.
Рядом с буксируемыми Д-44 имеется несколько «самодвижущихся» СД-44, находящихся в разной степени сохранности. Орудия СД-44 являются достаточно редкими, и они не часто встречаются в музейных экспозициях. Всего было выпущено 359 таких 85-мм пушек, которые могли передвигаться на поле боя без тягача.
85-мм пушка СД-44 в наружной экспозиции Музейно-мемориальный комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске
Ствол и лафет СД-44 взяты от Д-44 с небольшими изменениями. На одну из станин пушки установлен мотоциклетный двигатель М-72 мощностью 14 л. с., обеспечивавший скорость движения по хорошей дороге до 25 км/ч.
Передача мощности от двигателя осуществлялась через карданный вал, дифференциал и полуоси на оба колеса орудия. КПП, входящая в состав трансмиссии, обеспечивала шесть передач движения вперёд и две передачи заднего хода. На станине также закреплено сиденье для одного из номеров расчёта, выполняющего функции механика-водителя.
Стоит отметить, что все экспонаты, представленные в наружной коллекции Музейно-мемориального комплекса «Победа», выглядят достаточно ухоженными. Но ствол одного орудия СД-44 имеет следы варварской «дезактивации».
Существует несколько способов навсегда лишить орудие возможности вести стрельбу штатным боеприпасом, но, к сожалению, организаторы экспозиции не сочли нужным скрыть это рукотворное уродство, хотя бы зашпаклевав ствол и закрасив шпаклёвку.
Спустя два послевоенных десятилетия 85-мм пушки Д-44 и СД-44 уже не могли обеспечить надёжного пробития лобовой брони современных на тот момент западных танков, а задачи огневой поддержки с большей эффективностью могли оказывать новые советские артиллерийские системы. В связи с этим к середине 1970-х большую часть 85-мм «дивизионок», имевшихся в Советской Армии, передали на хранение, но на Сахалине и Курильских островах такие орудия оставались на вооружении до недавнего времени. Это в первую очередь объяснялось тем, что относительно лёгкие и компактные пушки легче транспортировать в условиях бездорожья, и их можно было оперативно разворачивать и маскировать на побережье, где ожидалась высадка вражеского десанта. В то же время 85-мм бронебойные и осколочные снаряды обладали достаточным поражающим действием при ведении огня по амфибийным средствам, а сами орудия имеют высокую точность при стрельбе прямой наводкой.
Помимо сухопутных артиллерийских систем, в наружной экспозиции также представлены 25-, 30-, 37-, 76-мм морские артиллерийские автоматы, торпедные аппараты и торпеды.
Корабельной 25-мм «спаркой» 2М-3М в ВМФ СССР вооружались артиллерийские, торпедные и ракетные катера, тральщики, десантные корабли, а также суда вспомогательного флота.
25-мм спаренная зенитная установка 2М-3М в наружной экспозиции Музейно-мемориальный комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске
В отличие от Советской Армии, использовавшей в буксируемых зенитных установках ЗУ-23 и ЗСУ-23-4 «Шилка» 23-мм автоматы под патрон 23×152 мм, применявшийся в ходе Второй мировой для стрельбы из авиационной пушки ВЯ, советские адмиралы предпочли несколько более мощные зенитные автоматы под боеприпас размерности 25x218 мм, изначально разработанный для зенитной установки 72-К с обойменным заряжанием.
Общий вес установки без принадлежностей и боеприпасов составляет 1500 кг. Расчёт из двух человек по кругу защищала стальная броня толщиной 4 мм. Начальная скорость снаряда массой 281 г — 980 м/с. Досягаемость по высоте — 2800 м. Суммарный темп стрельбы — 600 выстр./мин. Ёмкость зарядных ящиков — 65 патронов на ствол.
Спаренная 30-мм установка АК-230, используемая в комплексе с автономной радиолокационной системой ПУС М-104 «Рысь», поступила на вооружение в 1962 году. Основным её назначением являлось обеспечение ПВО ближней зоны на судах и кораблях различного класса – от ракетных катеров до крейсеров.
30-мм спаренная зенитная установка АК-230 в наружной экспозиции Музейно-мемориальный комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске
Общая масса спаренной 30-мм установки составляет 1974 кг. Боекомплект – 500 выстрелов на ствол. Суммарный темп стрельбы – до 2100 выстр./мин. Осколочно-фугасный снаряд массой 354 г имеет начальную скорость 1050 м/с. Досягаемость по высоте – 4800 м. Углы подъёма стволов: от -12 до +87°. В бою установкой управляет один наводчик.
Шестиствольная 30-мм автоматическая установка АК-630 с вращающимся блоком стволов и её модернизированные варианты до сих пор стоят на вооружении российского флота.
30-мм шестиствольная зенитная установка АК-630 в наружной экспозиции Музейно-мемориальный комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске
Основным назначением «шестистволки» является самооборона кораблей от авиации и противокорабельных ракет на наклонной дальности до 4000 м. Установка также может использоваться для поражения лёгких надводных сил противника на дистанциях до 5000 м.
Стрельба с темпом до 5000 выстр./мин ведётся боеприпасами размерности 30×165 мм с непрерывной ленточной подачей. Основной боезапас — 2000 патронов. Масса установки — 3800 кг. Стрельбу осуществляет один наводчик.
Вскоре после окончания Второй мировой на вооружение ВМФ СССР поступила морская корабельная «спарка» В-11, а в 1950-е годы — её модернизированный вариант В-11М. Установки типа В-11М эксплуатировались в нашем флоте до середины 1990-х и имелись на хранении до недавнего времени.
Спаренная 37-мм зенитная установка В-11М в наружной экспозиции Музейно-мемориальный комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске
37-мм зенитная установка В-11М спереди и по бокам имеет бронирование толщиной 6 мм, обеспечивающее частичную защиту расчёта от лёгких осколков. Качающаяся часть установки представляла собой два автомата с баллистикой зенитной пушки 70-К, смонтированных в одной люльке. Ствол-моноблок имел принудительное водяное охлаждение, что позволяло вести длительную стрельбу. Механизмы вертикальной и горизонтальной наводки остались ручными. Масса установки – 3150 кг. Заряжание обоймой по пять патронов. Практическая скорострельность достигает 180 выстр./мин. Установку обслуживало 10 человек.
В 1979 году начался серийный выпуск корабельных универсальных 76-мм артиллерийских установок АК-176, которые до сих пор входят в состав вооружения боевых кораблей малого водоизмещения российского флота.
76-мм универсальная артиллерийская установка АК-176 в наружной экспозиции Музейно-мемориальный комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске
Масса с боекомплектом на 152 выстрела составляет 13 100 кг. Благодаря безобойменному двухстороннему питанию и жидкостному охлаждению ствола, скорострельность может достигать 120 выстр./мин. Снаряд массой 5,9 кг в стволе длиной 59 калибров разгоняется до 980 м/с. Углы вертикальной наводки: от -12 до +85°.
Универсальная артиллерийская установка АК-176 может успешно использоваться для поражения морских, наземных и воздушных целей. Потолок при стрельбе по воздушным целям (по самоликвидатору) – до 11 000 м. Дальность стрельбы по морским и наземным целям – 12 000 м. Расчёт – 2 человека.
В 2025 году, в год 100-летия пограничной охраны на Сахалине и Курильских островах, Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области передало в дар областной администрации однотрубный торпедный аппарат ОТА-40.
Торпедный аппарат ОТА-40 в наружной экспозиции Музейно-мемориальный комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске
Торпедными аппаратами ОТА-40, предназначенными для стрельбы малогабаритными противолодочными электрическими торпедами СЭТ-40, вооружались пограничные сторожевые корабли и катера проектов 10410, 1241.1, 133 и 205П.
400-мм электрическая противолодочная торпеда СЭТ-40 в наружной экспозиции Музейно-мемориальный комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске
Малогабаритная самонаводящаяся противолодочная акустическая торпеда СЭТ-40, оснащённая боевой частью массой 80 кг, поступила на вооружение в начале 1960-х. Масса снаряженной торпеды составляла 530 кг. Длина – 4500 мм, диаметр корпуса – 400 мм. Максимальная скорость – 29 узлов. Дальность – до 8 км. Максимальная глубина хода – 200 м.
Артиллерийские орудия и бронетехника в Сахалинском областном краеведческом музее
В день вылета из Южно-Сахалинска нам удалось посетить областной краеведческий музей, который занимает японское здание 1935–1937 годов постройки, являющееся единственным в своём роде примером национального стиля тэйкан на территории как Сахалина, так и всей России.
Здание областного краеведческого музея в Южно-Сахалинске
Помимо очень интересных и познавательных внутренних экспозиций, на внешней территории имеется несколько уникальных для России экспонатов, связанных с военной историей.
9-дюймовая пушка образца 1867 года установленная в сквере Сахалинского областного краеведческого музея
Это орудие, выпущенное Обуховским сталелитейным заводом в 1875 году, является доработанной в России модификацией пушки, предложенной Круппом.
229-мм орудие, предназначенное для использования в береговой обороне, имело длину ствола 4600 мм. Масса системы со станком достигала 21 т. Ресурс артиллерийского ствола достигал 700 выстрелов, что по меркам середины XIX века являлось очень хорошим показателем. Артиллерийский снаряд массой около 125 кг имел максимальную дальность полёта 11 км и мог пробить стальную броню толщиной 200 мм.
Орудие, представленное в Сахалинском областном краеведческом музее, было захвачено японцами на 2-й батарее русской крепости Порт-Артур и в 1911 году подарено министром военно-морских сил Японии бароном Минору Сайто храму Карафуто-дзиндзя в городе Тоёхара (Южно-Сахалинск). Подаренная храму пушка была установлена на выложенной брусчаткой площадке, окруженной бетонными столбиками и частоколом снарядов, соединённых между собой цепями. Скорее всего, один из этих снарядов сегодня экспонируется рядом с орудием.
Также в коллекции музея есть японская 105-мм гаубица Type 91. Три таких гаубицы, принадлежавших 88-му артиллерийскому полку 88-й пехотной дивизии Императорской армии Японии, стали трофеями советских войск в августе 1945 года в городе Одомари (Корсаков).
Японская 105-мм гаубица Type 91 установленная в сквере Сахалинского областного краеведческого музея
Серийный выпуск 105-мм орудий Type 91 начался в 1929 году, однако гаубица официально поступила на вооружение в 1931 году. К моменту принятия на вооружение орудие Type 91 во многом морально устарело. Первые гаубицы, выпущенные Осакским арсеналом, были оснащены деревянными колесами со стальным ободом, на поздних образцах появились пневматические колеса.
Масса орудия в боевом положении 1495 кг. В боекомплекте имелись выстрелы с раздельно-гильзовым заряжанием. Масса осколочной гранаты составляла 15,8 кг. Также в боекомплекте имелись фугасные и кумулятивные снаряды. Максимальная дальность стрельбы – 10 760 м. Скорострельность – 6 выстр./мин. Орудие имело вертикальные углы наводки: от -5 до +45°. Расчёт – 8 человек. Перевозка осуществлялась упряжкой из шести лошадей.
На противоположной стороне музейного сквера установлен лёгкий японский танк Type 95, известный также как «Ха-го».
Лёгкий японский танк Type 95 в сквере Сахалинского областного краеведческого музея
Танки Type 95 выпускались серийно с 1936 по 1943 год, и за это время было произведено 2348 экземпляров. Толщина вертикальных листов корпуса и башни составляла 12 мм, крыши и днища танка — от 6 до 9 мм. Боевая машина массой 7,4 т приводилась в движение карбюраторным двигателем мощностью 120 л.с., обеспечивавшим на шоссе скорость более 40 км/ч. Запас хода достигал 250 км.
В башне было смонтировано 37-мм танковое орудие Type 94 с длиной ствола 36,7 калибров (1358 мм). Его бронебойный снаряд массой 0,67 кг при начальной скорости 575 м/с на дистанции 300 м по нормали пробивал 35-мм броню. Помимо пушки, слева в корме башни имелся 6,5-мм пулемёт Type 91 или 7,7-мм пулемёт Type 97. Ещё один пулемёт устанавливался в выступающей рубке в передней части корпуса.
По своим характеристикам Type 95 являлся типичным лёгким танком 1930-х годов, который к моменту вступления Советского Союза в войну против Японии безнадёжно устарел, и его броня надёжно не защищала даже от 12,7-мм пулемётов ДШК и Browning M2. Тем не менее, трофейные танки Type 95 до середины 1949 года активно применялись в гражданской войне в Китае. В качестве учебных машин они использовались Силами самообороны Японии до начала 1960-х.
Экспонат, представленный в Сахалинском областном краеведческом музее, входил в состав 11-го танкового полка и являлся командирской машиной 4-й роты лёгких танков, дислоцированной на острове Шумшу. 18 августа 1945 года танк был повреждён огнём советских противотанковых ружей, выведен с поля боя и подожжён экипажем. Благодаря финансовой и организационной поддержке ООО «Рыбная компания» этот танк был доставлен в Южно-Сахалинск, отреставрирован и установлен в музее 1 сентября 2010 года.
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