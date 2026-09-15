Новые ночные удары: ФАБы для смыкания кольца вокруг Орехова, БПЛА - по Киеву

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Новые ночные удары: ФАБы для смыкания кольца вокруг Орехова, БПЛА - по Киеву

Российские ВКС оказывают поддержку наступлению сухопутных подразделений на Ореховском направлении. Из Запорожской области приходит информация о том, что интенсивные бомбардировки с применением ФАБ и «Дань-Т» проведены в отношении позиций противника в районе населённых пунктов Омельник и Преображенка к северо-востоку и северу от Орехова соответственно.

На данный момент до смыкания кольца окружения на этом направлении российским войскам остаётся пройти порядка 8 км. При этом все основные маршруты снабжения Ореховского гарнизона ВСУ нашими войсками перерезаны.



Удары наносились и на других контролируемых противником территориях. Сообщается об огневом поражении «Геранью» очередной автозаправочной станции в Киеве. Серия взрывов прогремела в окрестностях украинской столицы. Зафиксированы прилёты по АЗС, складам и элементам ПВО в Борисполе, Обухове, Броварах.

В данный момент взрывы в результате прилётов реактивных «Гераней» гремят на территории Одесской области, в том числе в районе Затоки, где после очередного этапа ремонтно-восстановительных работ был поражён железнодорожный мост через лиман.

Напомним, что накануне глава киевского режима Зеленский поспешил опровергнуть заявление Трампа о «достигнутом соглашении по взаимному отказу Москвы и Киева от ударов по портовой инфраструктуре и объектам энергетики». А ранее Зеленский заявлял о периоде в 40 суток, по итогам которого он «принудит Россию к миру».
10 комментариев
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  1. Ślązako Звание
    Ślązako
    0
    15 сентября 2026 06:17
    Ich bin gespannt was passiert sollten die russischen Truppen diesen Kessel auch noch machen und eventuell bei alexandro druschkoka auch noch + den aktuellen ganz im Norden.

    Eigentlich kann die ukrainische Armee das nicht verkraften!
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      15 сентября 2026 12:56
      Всё пойдёт по плану...

      "Котлы" необратимо закроют. Группировки в них бандеро - нациков (и "затесавшихся туда, "отдельных групп" европейцев), пленят или уничтожат... И будут продвигаться на Запад дальше...

      Also, folgen Sie den künftigen Ereignissen gespannt...
      1. Ślązako Звание
        Ślązako
        0
        15 сентября 2026 13:55
        Weißt du, dass glaube ich nicht das es so ist. Welcher überzeugte Nationalsozialist kämpft für einen Jewriej wie Selenskyi?

        Im Kessel sind diejenigen welche nicht bei 3 auf den Bäumen waren vor den Rekrutierer und ausländische Söldner.

        Ich hasse persönlich alles wofür dieser ukrainische Plastikstaat steht, aber bitte erzähle keine Geschichten aus 1001 Synagoge über das jüdische N-Wort.
  2. olbop Звание
    olbop
    0
    15 сентября 2026 09:26
    Никак не дойдет до иностранных респондентов, что можно пользоваться переводчиком Гугль. Наверняка не первый коммент этого господина-камрада. Возможно он с грехом пополам читает по-русски или тоже использует он-лайн переводчик.
    1. balabol Звание
      balabol
      0
      15 сентября 2026 10:30
      Да, не первый. В профиле можно посмотреть все, что написал на сайте любой конкретный участник. Ну, это если такой интерес возникнет.
    2. Ślązako Звание
      Ślązako
      0
      15 сентября 2026 13:58
      Ja tybja tak skazu, ja znaju niemnoga po ruski, dla mnja jest niemiecki mój jazyk. Patamu, piszu pa niemiecki!
    3. Ślązako Звание
      Ślązako
      0
      15 сентября 2026 14:01
      A ti skolka jaziki znajesz?
      Ja lubiu ruski jazyk, dla minja jazyk nr.4!!!

      ...
      Beste Grüße
      1. olbop Звание
        olbop
        +1
        16 сентября 2026 08:37
        Ich spreche kein Deutsch. Aber ich habe eine Nachricht für dich mit Google Translate vorbereitet. So kannst du deine Nachrichten für dieses Forum auch ins Russische übersetzen.
        1. Ślązako Звание
          Ślązako
          +1
          17 сентября 2026 00:10
          Знаешь, я считаю русский язык красивым. Я немного говорю по-русски, но читать длинные предложения мне трудно. Я собираюсь учить русский язык.
  3. olbop Звание
    olbop
    0
    15 сентября 2026 09:30
    На данный момент до смыкания кольца окружения на этом направлении российским войскам остаётся пройти порядка 8 км.

    Надеемся вскоре пройдут. Удачи нашим бойцам.