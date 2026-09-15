Новые ночные удары: ФАБы для смыкания кольца вокруг Орехова, БПЛА - по Киеву
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Российские ВКС оказывают поддержку наступлению сухопутных подразделений на Ореховском направлении. Из Запорожской области приходит информация о том, что интенсивные бомбардировки с применением ФАБ и «Дань-Т» проведены в отношении позиций противника в районе населённых пунктов Омельник и Преображенка к северо-востоку и северу от Орехова соответственно.
На данный момент до смыкания кольца окружения на этом направлении российским войскам остаётся пройти порядка 8 км. При этом все основные маршруты снабжения Ореховского гарнизона ВСУ нашими войсками перерезаны.
Удары наносились и на других контролируемых противником территориях. Сообщается об огневом поражении «Геранью» очередной автозаправочной станции в Киеве. Серия взрывов прогремела в окрестностях украинской столицы. Зафиксированы прилёты по АЗС, складам и элементам ПВО в Борисполе, Обухове, Броварах.
В данный момент взрывы в результате прилётов реактивных «Гераней» гремят на территории Одесской области, в том числе в районе Затоки, где после очередного этапа ремонтно-восстановительных работ был поражён железнодорожный мост через лиман.
Напомним, что накануне глава киевского режима Зеленский поспешил опровергнуть заявление Трампа о «достигнутом соглашении по взаимному отказу Москвы и Киева от ударов по портовой инфраструктуре и объектам энергетики». А ранее Зеленский заявлял о периоде в 40 суток, по итогам которого он «принудит Россию к миру».
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