США признали обладание орбитальным оружием

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США признали обладание орбитальным оружием

Соединённые Штаты обладают орбитальным оружием, впервые развёрнутым в космосе. С таким заявлением выступил министр ВВС США Трой Мейнк.

В ходе прошедшей конференции Air, Space, Cyber Мейнк заявил о наличии у США некоего орбитального оружия, которое было развёрнуто в последнее время. По его словам, это «космическое оружие» планируется применять для поддержки американских войск, но какие-либо подробности раскрывать отказался, ссылаясь на соображения национальной безопасности. В то же время министр ВВС намекнул, что данное оружие будет задействовано для «контроля над космосом».



Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность к противостоянию вызовам со стороны постоянно меняющихся угроз, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить объединенные ВС от враждебных действий противников.

Как предполагается, речь идёт об элементах американской системы ПРО «Золотой купол», представляющих собой средства постановки помех, т. е. РЭБ. В то же время не исключается, что это может быть и кинетическое оружие, способное сбивать вражеские космические аппараты и перехватывать баллистические ракеты.

Ранее в Пентагоне заявляли, что испытания космических перехватчиков для «Золотого купола» планируется провести до конца 2027 года.
28 комментариев
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  1. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    15 сентября 2026 06:18
    по факту это нарушение всего и вся. такую херню можно смело сбивать если она пролетит над территорией РФ или Китая например. если она конечно именно обладает кинетикой. РЕБ со спутника в целом очень хорошая вещь. можно было бы глушить другие спутники или огромную площадь на земле.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +1
      15 сентября 2026 06:26
      Цитата: 501Legion
      по факту это нарушение всего и вся.

      Безусловно.
      Цитата: 501Legion
      можно было бы глушить другие спутники или огромную площадь на земле.

      Где спутнику такие мощности взять?
    2. Б-15 Звание
      Б-15
      +4
      15 сентября 2026 06:27
      Если коротко, то они опять не подумали о последствиях.
      Если подлиннее, то мы освобождаемся от договора о не выведении в космос оружия. Теперь мы можем летать под любыми аппаратами и нарушать связь, включать РЭБ, заняться сбором "мусора" на околоземной орбите. Да вообще, какие горизонты открываются ...
      А с кинетикой мы поработали ещё при советской власти.
      Остался один вопрос - когда начинают открывать такие секреты, значит ребята осознали критический момент и готовятся к реальным силовым методам сохранения гегемонии. Если и сохранят, то не на долго. И ответка будет ещё страшнее.
      1. САИД Звание
        САИД
        +5
        15 сентября 2026 06:39
        Все это очень понятно, мало того, советских разработок по уборке с орбиты подобного мусора вполне достаточно... Но главный вопрос один - Эта власть заинтересована ли в НАСТОЯЩЕЙ безопасности России?
        1. 123_123 Звание
          123_123
          +2
          15 сентября 2026 09:32
          Цитата: САИД
          Все это очень понятно, мало того, советских разработок по уборке с орбиты подобного мусора вполне достаточно... Но главный вопрос один - Эта власть заинтересована ли в НАСТОЯЩЕЙ безопасности России?

          Власть, судя по всему, боится сделать что-либо без многократной оглядки. Орбиту давно можно было использовать, особенно в те времена, когда ты был в этом лидером, но нет, это сделали американцы, вот у кого дела не расходятся с интересами, а не с ограничениями в бумажках; а россия смотрит, что написано в ветхих свитках, утративших свое значение и следует устаревшей доктрине (даже после всех ее обновлений это все равно вчерашний день).
      2. Destroyermen Звание
        Destroyermen
        +3
        15 сентября 2026 09:36
        Цитата: Б-15
        Если подлиннее, то мы освобождаемся от договора о не выведении в космос оружия


        Ни от чего никто не освобождается. Договор 1967 года ("о мирном Космосе") запрещал на околоземной орбите только оружие массового поражения. Конвенционное оружие не было запрещено, и тот же СССР спокойно держал на дежурстве "Истребитель спутников" (который вполне себе выходил на орбиту при применении).
    3. САИД Звание
      САИД
      -1
      15 сентября 2026 06:36
      А каким образом ее идентифицировать? Тут вопрос глобальней - необходимо заставить переместить всё в космосе подальше от территории России. Нарушение соглашения о неразмещении вооружений в космосе? - да, если мы можем это доказать. Как доказать? - захватить и разобрать)))
      1. Destroyermen Звание
        Destroyermen
        +3
        15 сентября 2026 09:37
        Цитата: САИД
        А каким образом ее идентифицировать? Тут вопрос глобальней - необходимо заставить переместить всё в космосе подальше от территории России. Нарушение соглашения о неразмещении вооружений в космосе? - да, если мы можем это доказать. Как доказать? - захватить и разобрать)))


        Давайте для начала вы почитаете договор о Космосе, и выясните, что он НЕ запрещает размещение конвенционного (не-оружия массового поражения) на околоземной орбите.
      2. Дядя Сэм_2 Звание
        Дядя Сэм_2
        0
        15 сентября 2026 10:55
        Цитата: САИД
        Как доказать? - захватить и разобрать)))
        Вполне реально. Американе же украли у нас спутник! - разобрали, скопировали и сделали свой! Даже докфильм крутили на "Дискавери" об этом. А мы чем хуже? hi (в смысле - разобрать, а не кино снимать!)
    4. Destroyermen Звание
      Destroyermen
      +3
      15 сентября 2026 09:33
      Цитата: 501Legion
      по факту это нарушение всего и вся.

      Нет. Договор о космосе 1967 года запрещает только развертывание оружия массового поражения на околоземной орбите. Конвенционное оружие не запрещено.
    5. knn54 Звание
      knn54
      -1
      15 сентября 2026 16:04
      Хотят втянуть РФ в СОИ 2.
  2. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    -2
    15 сентября 2026 06:33
    При Рейгане хотя бы мультики были. Где демонстрация?
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      -2
      15 сентября 2026 20:04
      Вам мало:
      1. Возвращаемого фалькона хеви? Старшипа? у них между прочим по низкой цене есть возможность вывести на орбиту спутники с "вольфрамовыми ломами" для атаки поверхности. А может контейнеры с дронами или просто сесть в районе Хренморжуйска в центре страны и высадить беспилотники и роботы.
      2. лазеры на 300+квт...
      3. пушки рельсовые. для них не надо тяжелых зарядов. разогнанная до пары километров в секунду болванка размером с крышку от бутылки разнесет любой спутник
      4. старлинк для связи, кстати там тоже маневрирующие спутники по сути двойного назначения
      5. ну и вишенка на торте это ИИ в космосе... "несбиваемый вариант" управляющей силы. Мертвая рука которую не уничтожить за раз всю

      А знаете почему это происходит? потому что РФ и Китайцы начали формировать спутниковые группировки. И США решили напугать гегемонией в космосе.

      К счастью есть такая штука как синдром Кесслера. Если начнется серьезная война в космосе то, все будут осуществлять навигацию по бумажным картам ... связь ляжет везде... итд итп.
      К несчастью есть ИИ... и вот он перехватив контроль над спутниками, особенно военными... может загнать выживших людей в пещеры навсегда... Хотя скорее всего так и будет.
  3. Khakas Звание
    Khakas
    0
    15 сентября 2026 06:35
    Мне кажется все это брехня, у них у всех "трамп" головного мозга. Несут какую-то ахинею постоянно. Сейчас, они свои хотелки озвучили
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      15 сентября 2026 08:49
      Не факт, т.к. космос это важное преимущество, но есть договор по ограничению. Возможно и разработки какие-то есть, как с ракетами средней и меньшей дальности: сначала разработали запрещённое вооружение, потом обвинили в этом нас и вышли из договора. Накрайняк, спишут всё на невменяемого Доню.
      1. Destroyermen Звание
        Destroyermen
        0
        15 сентября 2026 09:44
        Sigh. Договор 1967 года ограничивает расположение на орбите только оружия массового поражения. Конвенционное оружие на орбите он НЕ запрещает.
  4. bbb Звание
    bbb
    +1
    15 сентября 2026 08:45
    Могут просто сделать вброс, чтобы боялись.
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    15 сентября 2026 09:36
    Именно поэтому Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить объединенные ВС от враждебных действий противников.

    Кто контролирует орбиту, тот контролирует землю и луну. Это очень плохо, что у США есть оружие на орбите, это может обесценить ядерный потенциал Китая, РФ и т. п. и т. д.!
    Как предполагается, речь идёт об элементах американской системы ПРО «Золотой купол», представляющих собой средства постановки помех, т. е. РЭБ. В то же время не исключается, что это может быть и кинетическое оружие, способное сбивать вражеские космические аппараты и перехватывать баллистические ракеты.

    Тут Трамп про лазеры ише хвастался недавно, и это, может быть
    Ранее в Пентагоне заявляли, что испытания космических перехватчиков для «Золотого купола» планируется провести до конца 2027 года.
    Про в космосе и на земле + ИИ управляет всем, мгновенные реакции и расчеты.

    Интересно какой массовый ответ будет РФ на это ? И да, не из-за этого ли Европа так осмелела прыгать на ядерную державу?
    1. bayard Звание
      bayard
      +2
      15 сентября 2026 19:37
      Цитата: opuonmed
      Это очень плохо, что у США есть оружие на орбите, это может обесценить ядерный потенциал Китая, РФ и т. п. и т. д.!

      У США давно на орбите дежурят Х-37 - боевые ракетопланы с ЯБЧ на борту , пусть "гипотетически" , но Трамп то уже признался . Впрочем об этом знали давно многие причастные и понимающие значение таких дежурств . Думаю теперь будут и другие виды вооружений , Трам отменил уже столько международных договоров ... У Китая кстати тоже такие ракетопланы уже прошли испытания . У РФ есть "Авангард" - практически почти то же самое , но без дежурства на орбите , что не так сложно и поправить .
      Развёртывание на орбите боевых станций с лазерами и ЯЭУ на борту для нас технически вполне доступно . США так же к этому стремятся . Всё меняется , но у США преимущество в многоразовых РН Маска (и не только) . Китай тоже такие испытывает , у нас тоже есть проект , но есть и географические ограничения . Для РФ сейчас первоочередная задача - развёртывание полноценных группировок спутников связи , видовой и пр. видов разведки . Просто Трамп отныне легализовал Космическую Гонку Вооружений . Поздравляю , мы в новой реальности .
      1. Destroyermen Звание
        Destroyermen
        0
        16 сентября 2026 16:21
        У США давно на орбите дежурят Х-37 - боевые ракетопланы с ЯБЧ на борту ,


        Это еще откуда?
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          16 сентября 2026 16:24
          Даже из американских источников . Да и наши официальные лица не раз об этом говорили . Но вы можете не верить и считать иначе , это уже религиозное .
          1. Destroyermen Звание
            Destroyermen
            0
            16 сентября 2026 16:42
            Покажите мне этот американский источник, пожалуйста)
  6. Destroyermen Звание
    Destroyermen
    0
    15 сентября 2026 09:40
    Скорее всего, речь идет о "наступательных" средствах РЭБ. Т.е. джаммерах, способных глушить каналы связи неприятельских спутников и обманывать радары наведения противокосмического вооружения. Логика тут проста:
    * такие системы легко интегрировать в существующие платформы (в отличие от, например, лазеров и ракет "космос-космос", требующих специализированных носителей);
    * такие системы хорошо освоены в наземных условиях, и достаточно легко адаптируются для работы в Космосе (космический вакуум для систем радиодиапазона - среда идеальная, практически нет поглощения и рассеивания);
    * поражение средствами РЭБ неприятельского сателлита не приводит к образованию осколков, угрожающих другим сателлитам (что для USSF постоянная головная боль)
  7. Destroyermen Звание
    Destroyermen
    0
    15 сентября 2026 09:44
    И да. Господа рассуждающие о "нарушении договоров", вы их хоть прочитайте сначала, а? Договор "о мирном Космосе" 1967 года запрещает:
    * Развертывание на орбите и на небесных телах оружия массового поражения (ядерного, химического и биологического);
    * Развертывание военных баз и вооружений на небесных телах (планетах, лунах и т.д.);

    Развертывание конвенционного оружия на околоземной орбите он НЕ запрещает. СССР спокойно устанавливал оборонительные пушки на "Алмазы" и американские орбитальные эксперименты в рамках СОИ также с точки зрения договора были совершенно легальны. Договор запрещает только и исключительно развертывание на околоземной орбите оружия массового поражения. Противоспутниковое оружие не являющееся ОМП договором разрешено.

    Так что перестаньте, пожалуйста, заламывать руки "АХ ЭТО НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА!!!" Это никакое не нарушение договора, и даже не выход из договора, это деятельность строго в рамках разрешенного договором.
  8. кукс Звание
    кукс
    0
    15 сентября 2026 10:16
    Соединённые Штаты обладают орбитальным оружием, впервые развёрнутым в космосе. С таким заявлением выступил министр ВВС США Трой Мейнк.
    У них президент уже императором Галактике избран. О чем вы вообще? request
  9. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    +2
    15 сентября 2026 10:39
    СССР обладал реальным оружием космического базирования, способным поражать другие спутники, и проводил его успешные испытания. Более того, Советский Союз стал единственной страной в мире, которая вывела на орбиту и физически испытала в космосе артиллерийское орудие. Современная Россия, по заявлениям международных ведомств и экспертов, продолжает развивать технологии противоспутникового оружия, имея такие системы.
    Например :
    - Комплекс «Истребитель спутников» (ИС): Разрабатывался с 1960-х годов. Это был полноценный боевой спутник-камикадзе. При обнаружении вражеского аппарата «ИС» маневрировал, сближался с целью и подрывал свою осколочно-фугасную боевую часть;
    - Орбитальная пушка «Щит-1»: Самый экзотический пример в истории космонавтики. Военная пилотируемая станция «Алмаз-2» (выведенная под именем «Салют-3» в 1974 году) была оснащена модифицированной 23-мм автоматической авиапушкой конструкции Нудельмана — Рихтера;
    - Лазерная платформа «Полюс» (Скиф-ДМ): В 1987 году ракета-носитель «Энергия» вывела в космос 77-тонный прототип боевой лазерной станции, создававшейся для уничтожения спутников. Из-за сбоя в системе управления при развороте на орбите «Полюс» не смог набрать нужную скорость и сгорел в атмосфере, упав в Тихий океан. Ну и так далее.
    Что касаемо нашего времени?
    Россия имеет многое, о чём знать нам, вам и им абсолютно не нужно 🤪
    Всё идёт по плану защиты Отечества.
    Между тем, официально на боевом дежурстве такого оружия в космосе никогда не было — ни у СССР, ни у России, ни у США.
    А, почему?
    Договор о космосе 1967 года строго запрещает размещать на орбите Земли ядерное оружие и любые другие виды оружия массового уничтожения.
    Но, кто знает?
    Вернее, тому кому положено, он знает.
  10. позывной_53 Звание
    позывной_53
    -1
    15 сентября 2026 14:47
    О том, что у русских вместо дорог есть только направления, немцы узнали 22 июня 1941 года. Но было уже поздно, блицкриг не удался.
  11. blackbeard Звание
    blackbeard
    0
    16 сентября 2026 22:33
    в случае глобального конфликта скорей всего околоземная орбита превратится в пояс с мусором, потому что будет намного проще вообще ее закрыть для всех, чем сбивать тысячи Масковских спутников двойного назначения. Останется наверное только геостационарная орбита