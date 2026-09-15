США признали обладание орбитальным оружием

Соединённые Штаты обладают орбитальным оружием, впервые развёрнутым в космосе. С таким заявлением выступил министр ВВС США Трой Мейнк.
В ходе прошедшей конференции Air, Space, Cyber Мейнк заявил о наличии у США некоего орбитального оружия, которое было развёрнуто в последнее время. По его словам, это «космическое оружие» планируется применять для поддержки американских войск, но какие-либо подробности раскрывать отказался, ссылаясь на соображения национальной безопасности. В то же время министр ВВС намекнул, что данное оружие будет задействовано для «контроля над космосом».
Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность к противостоянию вызовам со стороны постоянно меняющихся угроз, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить объединенные ВС от враждебных действий противников.
Как предполагается, речь идёт об элементах американской системы ПРО «Золотой купол», представляющих собой средства постановки помех, т. е. РЭБ. В то же время не исключается, что это может быть и кинетическое оружие, способное сбивать вражеские космические аппараты и перехватывать баллистические ракеты.
Ранее в Пентагоне заявляли, что испытания космических перехватчиков для «Золотого купола» планируется провести до конца 2027 года.
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