Сальдо: Украина утратила выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман

10 074 5
Сальдо: Украина утратила выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман

Глава Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал ситуацию, сложившуюся для киевского режима в Причерноморье. По его словам, российские военные полностью заблокировали для противника судоходство через Днепро-Бугский лиман.

Сальдо:



Украина утратила выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман, поскольку проход судов в этом районе заблокирован российскими военными.

Об этом глава Херсонской области заявил РИА Новости. По его утверждению, судоходство в черноморском бассейне, включая Днепр, «практически остановлено».



Днепро-Бугский лиман - узкий стратегический узел между Днепром, Южным Бугом и Чёрным морем. Через него проходит путь к портам и предприятиям Николаева и к речным портам Херсона. Контроль над этим коридором способен сковывать судоходство, создавать угрозу для подходов к областным центрам и давать удобную позицию для наблюдения, ударов дронами и артиллерией.

Ключ к лиману - Кинбурнская коса. Эта полоса суши отделяет лиман от открытого моря и остаётся важным российских плацдармом в Николаевской области. Ранее представители киевского режима многократно требовали от Москвы вывода войск с Кинбурнской косы, а ВСУ предпринимали попытки высадки десанта с целью завладеть этой стратегической целью. Однако косу взять им не удалось. А теперь ситуация явно осложняется проблемами с судоходством в Днепро-Бугском лимане, через который ранее осуществлялись поставки внушительных объёмов военной помощи из стран Запада.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. usr01 Звание
    usr01
    -3
    15 сентября 2026 06:57
    А что там поменялось (кардинально) с 2022 года?
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      15 сентября 2026 10:36
      Цитата: usr01
      А что там поменялось (кардинально) с 2022 года?

      Шо , шо , русские моряки и солдаты топят все укросионистские посудины с сионистской помощью бандерью . Это им, сионобандеровцам , не мацу кушать .и кугггинным бульончиком запивать .
  2. olbop Звание
    olbop
    +2
    15 сентября 2026 09:21
    Ключ к лиману - Кинбурнская коса. Эта полоса суши отделяет лиман от открытого моря и остаётся важным российских плацдармом в Николаевской области.

    Наверное, не столь сама коса (узкая полоска песка протяженностью всего 7 км) как Кинбурнский полуостров. На карте-схеме в публикации коса осталась за левым обрезом карты.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      15 сентября 2026 11:56
      Автор похоже намеренно "обрезал" кончик п-ва с косой, поскольку там, в самом узком месте напротив Очакова, есть остров Майский с дореволюционными бастионами типа кронштадтских. И хотя островок всего в 2-х км от косы, там сидит украинский гарнизон, выкурить который пока невозможно. Поэтому полностью закрыть лиман в узком горле не получалось с помощью артиллерии или РСЗО. Они там будут как на ладони у врага с мощнейшими бастионами.
  3. 123_123 Звание
    123_123
    0
    17 сентября 2026 06:00
    Коса (и, полустров понятно) должна принадлежать россии однозначно. Недаром англичане в одном из вариантов мирного договора требовали ее передачи. Видимо для монетизации своей доли - послевоенной логистики. Хрен им, а не контроль над путями вывоза ресурсов.