Сальдо: Украина утратила выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман
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Глава Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал ситуацию, сложившуюся для киевского режима в Причерноморье. По его словам, российские военные полностью заблокировали для противника судоходство через Днепро-Бугский лиман.
Сальдо:
Украина утратила выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман, поскольку проход судов в этом районе заблокирован российскими военными.
Об этом глава Херсонской области заявил РИА Новости. По его утверждению, судоходство в черноморском бассейне, включая Днепр, «практически остановлено».
Днепро-Бугский лиман - узкий стратегический узел между Днепром, Южным Бугом и Чёрным морем. Через него проходит путь к портам и предприятиям Николаева и к речным портам Херсона. Контроль над этим коридором способен сковывать судоходство, создавать угрозу для подходов к областным центрам и давать удобную позицию для наблюдения, ударов дронами и артиллерией.
Ключ к лиману - Кинбурнская коса. Эта полоса суши отделяет лиман от открытого моря и остаётся важным российских плацдармом в Николаевской области. Ранее представители киевского режима многократно требовали от Москвы вывода войск с Кинбурнской косы, а ВСУ предпринимали попытки высадки десанта с целью завладеть этой стратегической целью. Однако косу взять им не удалось. А теперь ситуация явно осложняется проблемами с судоходством в Днепро-Бугском лимане, через который ранее осуществлялись поставки внушительных объёмов военной помощи из стран Запада.
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