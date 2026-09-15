ВВС Италии сбили над Литвой БПЛА, помешавший работе аэропорта Вильнюса
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Истребители НАТО, задействованные в миссии по охране воздушного пространства Прибалтики, сбили беспилотный летательный аппарат. Утверждается, что он нарушил воздушное пространство Литвы в Каунасском уезде. По данным литовских властей, дрон, вероятно, следовал с территории Белоруссии. А откуда он туда попал, не с Украины ли, в сообщениях не говорится.
В результате инцидента была объявлена воздушная тревога, которая привела к временным ограничениям на полёты в аэропорту Вильнюса. После уничтожения цели тревога была отменена, и работа воздушной гавани восстановлена в штатном режиме.
Согласно официальным заявлениям, огневое поражение дрону было нанесено истребителями НАТО. В операции участвовали итальянские пилоты, несущие службу в рамках миссии НАТО по противовоздушной обороне. Об этом сообщило министерство обороны Литвы, отметив «быструю и ответственную реакцию» военнослужащих. Была ли это ракета «воздух-воздух» или авиационный пулемёт, применённый для перехвата, не уточняется.
Литовские власти заявили, что тип и происхождение сбитого БПЛА на данный момент остаются неизвестными. Президент Литвы Гитанас Науседа связал инцидент с «усилением агрессии России против Украины», подчеркнув важность готовности сил ПВО НАТО для безопасности региона.
При этом необходимо отметить, что Украина продолжает использовать воздушное пространство Прибалтики для организации ударов по Северо-Западу России. Более того, небезосновательным является мнение о том, что зачастую сами дроны запускаются непосредственно с территории балтийских республик, что делает подобные инциденты частью более широкой и опасной эскалации в регионе.
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