ВВС Италии сбили над Литвой БПЛА, помешавший работе аэропорта Вильнюса

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ВВС Италии сбили над Литвой БПЛА, помешавший работе аэропорта Вильнюса

Истребители НАТО, задействованные в миссии по охране воздушного пространства Прибалтики, сбили беспилотный летательный аппарат. Утверждается, что он нарушил воздушное пространство Литвы в Каунасском уезде. По данным литовских властей, дрон, вероятно, следовал с территории Белоруссии. А откуда он туда попал, не с Украины ли, в сообщениях не говорится.

В результате инцидента была объявлена воздушная тревога, которая привела к временным ограничениям на полёты в аэропорту Вильнюса. После уничтожения цели тревога была отменена, и работа воздушной гавани восстановлена в штатном режиме.

Согласно официальным заявлениям, огневое поражение дрону было нанесено истребителями НАТО. В операции участвовали итальянские пилоты, несущие службу в рамках миссии НАТО по противовоздушной обороне. Об этом сообщило министерство обороны Литвы, отметив «быструю и ответственную реакцию» военнослужащих. Была ли это ракета «воздух-воздух» или авиационный пулемёт, применённый для перехвата, не уточняется.

Литовские власти заявили, что тип и происхождение сбитого БПЛА на данный момент остаются неизвестными. Президент Литвы Гитанас Науседа связал инцидент с «усилением агрессии России против Украины», подчеркнув важность готовности сил ПВО НАТО для безопасности региона.

При этом необходимо отметить, что Украина продолжает использовать воздушное пространство Прибалтики для организации ударов по Северо-Западу России. Более того, небезосновательным является мнение о том, что зачастую сами дроны запускаются непосредственно с территории балтийских республик, что делает подобные инциденты частью более широкой и опасной эскалации в регионе.
3 комментария
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    15 сентября 2026 07:09
    Не поможет вам и НАТО, если Россия будет беспилотники запускать
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    15 сентября 2026 10:24
    ВВС Италии сбили над Литвой БПЛА
    Очень надеюсь, что осколки сбитого беспилотника упали на голову какому-нибудь активному лимитрофнику laughing
  3. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    15 сентября 2026 14:00
    А когда в составе ВВС Италии появились F-16 ? Тем более что на фото самолёт ВВС США. за задней кромкой крыла виден ОЗ США, если уж забрюлил автор номер на киле, так чего уж ОЗ не удосужился?