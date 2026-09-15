Трамп обвинил Джо Байдена в росте цен на нефть

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Трамп обвинил Джо Байдена в росте цен на нефть

Соединённые Штаты потребуют возмещения «расходов» на войну с Ираном с тех стран, которые отказались помогать американцам. Об этом заявил Дональд Трамп, заодно обвинив в росте цен на нефть Байдена.

Американский лидер накануне снова заявил, что Ормузский пролив якобы открыт, а нефть свободно поступает на мировой рынок. При этом он подчеркнул, что после окончания конфликта с Ираном США потребуют от всех отказавшихся оказать помощь стран «возмещения расходов». По его словам, Соединённые Штаты воюют с Ираном не ради собственной выгоды, а ради всего мира.



Нефть продолжает поступать через Ормузский пролив. Страны мира, которые совершенно никак нам не помогали, должны и будут возмещать Соединённым Штатам Америки расходы, когда эта афера, этот конфликт закончится. Мы делаем это гораздо больше ради других, чем ради самих себя, и делаем так уже на протяжении поколений!

Кроме того, Трамп обвинил в росте цен в США администрацию Джо Байдена, полностью исключив свою вину. По его словам, цены на нефть упадут сразу же после окончания конфликта с Ираном, а это произойдёт «довольно скоро».

Надеюсь, все понимают, что рост цен по всей Америке был вызван Сонным Джо Байденом и администрацией Байдена, а не Трампом. Даже нефть при Байдене стоила дороже, чем сейчас, и мы не позволили Ирану получить ядерное оружие!
29 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    15 сентября 2026 07:10
    ну в общем старое-заезженное: все кругом передасты, один Я, Доня - д'Артаньян и весь в белом!
    ничего нового. уже тошнит от его высеров.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +2
      15 сентября 2026 07:44
      А я вот согласен с тарарамом - Гейропа должна заплатить за все! И не только активами, но и натурой! СШАй уже завладели Луной и ближним космосом - а это вам не Гренландия, Панама, Венесуэла и ормузский пролив какой-нибудь, - это очень ДОРОГО! wassat
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      15 сентября 2026 18:01
      -Мы делаем это гораздо больше ради других, чем ради самих себя, и делаем так уже на протяжении поколений!
      Венесуэла не даст соврать.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    15 сентября 2026 07:11
    Трамп прав ,при байдене финансирование нефтеразведки банками США - это страшный грех ,который наказуем .Доня жги .У американцев вся надежда только на тебя.Ломать ,так ломать .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      15 сентября 2026 07:16
      А что там у норвегов ,любимое занятие - на пике цен на энергоносители уходить на техобслуживание ?
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    15 сентября 2026 07:12
    Даже нефть при Байдене стоила дороже, чем сейчас, и мы не позволили Ирану получить ядерное оружие!

    Вали все на Байдена, ему уже все равно. laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      15 сентября 2026 07:14
      ..накой чёрт тогда в древние времена Россия признала и поддержала США ?
      надо было индейцев поддержать чтобы они этих амеров вышибли со своей земли.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        15 сентября 2026 07:16
        Цитата: Nexcom
        .накой чёрт тогда в древние времена Россия признала и поддержала США ?

        Ну, в древние времена США вроде были "прогрессивными" боролись за независимость от Бритов.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          15 сентября 2026 07:17
          вот никто и не знал куда кривая вывезет то.... а оно вон как вышло.

          да - и тогда амеры создали в России Американское Потребительское Общество, продали лицензии на Форд А и много чего другого....
      2. Энный Звание
        Энный
        +2
        15 сентября 2026 07:19
        Если вспомнить предвыборную в штатах. То наши СМИ и прочая шулуха называли дюню самыми благостными словами . в общем скажи мне кто такой друг....
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          15 сентября 2026 07:19
          да шампусик кто-то даже бахал когда Доня пришёл к рулю....
          1. Forcecom Звание
            Forcecom
            +1
            15 сентября 2026 13:50
            ну положим я тоже выпил, кубинского рому, не чокаясь (потому как еще с первого его срока понял -какое шапито нас ждет).
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              15 сентября 2026 14:16
              ..так ить - не чокаясь. маленькая деталь, а смысл то какой... laughing
      3. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        0
        15 сентября 2026 08:20
        Хотели насолить англичанке, которая гадит.
  4. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    15 сентября 2026 07:17
    Трамп обвинил в росте цен в США администрацию Джо Байдена, полностью исключив свою вину.

    Вчера обвинил зе, сегодня джо... laughing
    Не спится видно трампу по ночам( старость), и посещает его совсем не то, что молодого... laughing
  5. Василий М Звание
    Василий М
    +4
    15 сентября 2026 07:17
    А мы смеялись над предыдущем убогим стариканом. У нынешнего на фоне проблем с Ираном похожу куха съехала окончательно.
  6. Levinstein Звание
    Levinstein
    +1
    15 сентября 2026 07:19
    Байден уже не отличает где нефть, а где его обеденный суп.
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    +4
    15 сентября 2026 07:22
    Хуцпа глобального уровня. Дед уже просто угорает походу.
    1. rs777 Звание
      rs777
      +1
      15 сентября 2026 08:32
      По ходу, оно просто уже не знает где ему взять денег на продолжение войны. Пин..осы так привыкли зарабатывать на войнах, которые сами же и устраивают... А тут, понимаешь, напали, хотели ограбить, получили по зубам и вместо прибылей, по-большей части, - одни убытки.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    15 сентября 2026 07:27
    Не надо поддаваться пропаганде демократической партии глобалистов и примкнувших к ним нацистов из Европы что Трамп сходит с ума . wassat
  9. drags33 Звание
    drags33
    +1
    15 сентября 2026 07:30
    Какая же у дональда дикая "каша" в голове!!!! Впору одевать кастрюлю на голову по примеру укров....
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    15 сентября 2026 07:32
    Ну, а кого еще? Не себя же - повелителя галактики ему в этом обвинять.
  11. Duma Звание
    Duma
    0
    15 сентября 2026 07:58
    Вспоминается анекдот про три конверта 🤔😁
  12. Антон Семёнов Звание
    Антон Семёнов
    +1
    15 сентября 2026 08:03
    Рассказал бы лучше, как он в джакузи на острове у Эпштейна Клинтона побеждал. Вот там его рот видимо, действительно на победу сработал.
  13. rs777 Звание
    rs777
    +1
    15 сентября 2026 08:27
    А может быть тем странам, с которых трамп требует денег, самим потребовать с США возмещения ущерба, причиненного их экономикам штатами, в результате операции "Ярость эпштейна"?
  14. bbb Звание
    bbb
    0
    15 сентября 2026 08:40
    Трампушка прикалывается, нагоняет тумана.
  15. olbop Звание
    olbop
    0
    15 сентября 2026 08:58
    Скрестим пальцы, чтобы не сглазить - пусть Трамп потребует у Европы денег и еще пригрозит чем-нибудь. А мы посмотрим на результат и тихо порадуемся.
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    15 сентября 2026 10:32
    Цитата: Егоза
    Вали все на Байдена, ему уже все равно

    Он ещё и виноват в падении Тунгусского метеорита и вспышке сверхновой🔥
  17. nikanikolich Звание
    nikanikolich
    +1
    15 сентября 2026 11:54
    как был придурком так им и остался. Ничего не меняется с годами