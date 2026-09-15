Трамп обвинил Джо Байдена в росте цен на нефть

Соединённые Штаты потребуют возмещения «расходов» на войну с Ираном с тех стран, которые отказались помогать американцам. Об этом заявил Дональд Трамп, заодно обвинив в росте цен на нефть Байдена.
Американский лидер накануне снова заявил, что Ормузский пролив якобы открыт, а нефть свободно поступает на мировой рынок. При этом он подчеркнул, что после окончания конфликта с Ираном США потребуют от всех отказавшихся оказать помощь стран «возмещения расходов». По его словам, Соединённые Штаты воюют с Ираном не ради собственной выгоды, а ради всего мира.
Нефть продолжает поступать через Ормузский пролив. Страны мира, которые совершенно никак нам не помогали, должны и будут возмещать Соединённым Штатам Америки расходы, когда эта афера, этот конфликт закончится. Мы делаем это гораздо больше ради других, чем ради самих себя, и делаем так уже на протяжении поколений!
Кроме того, Трамп обвинил в росте цен в США администрацию Джо Байдена, полностью исключив свою вину. По его словам, цены на нефть упадут сразу же после окончания конфликта с Ираном, а это произойдёт «довольно скоро».
Надеюсь, все понимают, что рост цен по всей Америке был вызван Сонным Джо Байденом и администрацией Байдена, а не Трампом. Даже нефть при Байдене стоила дороже, чем сейчас, и мы не позволили Ирану получить ядерное оружие!
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