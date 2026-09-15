В США устанавливают причину отключения электроэнергии на НПЗ в Иллинойсе

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В США устанавливают причину отключения электроэнергии на НПЗ в Иллинойсе

Отключение электроэнергии вынудило ExxonMobil остановить работу нефтеперерабатывающего завода в Джолиете, что в американском штате Иллинойс.

Сам инцидент произошёл накануне по московскому времени. Электроснабжение аварийно отключилось по неизвестным, как сообщают в компании, причинам.

НПЗ в Иллинойсе был обесточен в течение примерно трёх с половиной часов. Однако и после того, как его мощности «запитали», восстановить работу в полном объёме он не смог. Это связывают с некими возникшими техническими трудностями. С какими конкретно, не сообщается.

По данным компании, завод в Джолиете способен перерабатывать до 275 тысяч баррелей нефти в сутки и производит около 11 миллионов галлонов (американский галлон равен 3,79 л) бензина и дизельного топлива ежедневно. Остановка такого масштаба создаёт дополнительное давление на рынок топлива на среднем западе США, который уже сталкивается с дефицитом предложения.

Инцидент произошёл на фоне рекордного роста цен на дизельное топливо в Соединённых Штатах. По данным профильных сервисов, средняя национальная цена впервые в истории превысила отметку в 6 долларов за галлон, а к середине сентября достигла 6,23 доллара ( (1,64 доллара за литр - около 140 рублей по нынешнему курсу).

Аналитики GasBuddy отмечают, что остановка НПЗ в Джолиете может отразиться на спотовых ценах на бензин и дизель в регионе Великих озёр. ExxonMobil заявила, что причина отключения устанавливается, а приоритетом остаётся безопасность персонала и местного сообщества.

Напомним, что в нашей стране продолжаются проблемы с топливом в целом ряде регионов. На АЗС, где цена на бензин и ДТ остаётся доступной, по-прежнему очереди и лимиты. На других АЗС топлива может не быть по несколько суток, а если появляется. то цена на него вполне «американская» - далеко за сотню рублей за литр.
9 комментариев
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  1. Jager Звание
    Jager
    +4
    15 сентября 2026 07:47
    Вот только уровни зарплат у нас далеко не "американские" и по бюджету цена бензина бьёт намного сильнее.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      15 сентября 2026 08:14
      Jager hi ,вы не поверите но очень многие американцы так же недовольны своими зарплатами ,ценами в магазинах, на услуги и своим руководством.
    2. kolian Звание
      kolian
      0
      15 сентября 2026 12:07
      все верно РОПОТ 55 написал, зная их уровень жизни вы в большинстве случаев не стали бы так жить хоть в долларах в 10 раз зп больше вашей)))))
  2. Зодиак Звание
    Зодиак
    -3
    15 сентября 2026 08:00
    НПЗ в Иллинойсе был обесточен в течение примерно трёх с половиной часов.


    Это уже не первый раз. В июле 2024 года сильная гроза обесточила завод, и он простаивал несколько недель.
    1. Mister X Звание
      Mister X
      +1
      15 сентября 2026 11:23
      Сам инцидент произошёл накануне по московскому времени.

      Рука Москвы )
  3. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +2
    15 сентября 2026 08:17
    Причина одна, точнее две. И обе мы знаем в лицо и по имени.
  4. Forcecom Звание
    Forcecom
    0
    15 сентября 2026 13:44
    Сам инцидент произошёл накануне по московскому времени.

    Никогда раньше я не встречал такое точное указание времени события laughing laughing
  5. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    15 сентября 2026 14:10
    Сам инцидент произошёл накануне по московскому времени
    А по американскому это сколько будет? Как только так сразу, или немного позднее заранее ? laughing laughing
  6. позывной_53 Звание
    позывной_53
    0
    16 сентября 2026 15:42
    Паспорта Петрова и Боширова уже нашли?