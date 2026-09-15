В США устанавливают причину отключения электроэнергии на НПЗ в Иллинойсе
3 8849
Отключение электроэнергии вынудило ExxonMobil остановить работу нефтеперерабатывающего завода в Джолиете, что в американском штате Иллинойс.
Сам инцидент произошёл накануне по московскому времени. Электроснабжение аварийно отключилось по неизвестным, как сообщают в компании, причинам.
НПЗ в Иллинойсе был обесточен в течение примерно трёх с половиной часов. Однако и после того, как его мощности «запитали», восстановить работу в полном объёме он не смог. Это связывают с некими возникшими техническими трудностями. С какими конкретно, не сообщается.
По данным компании, завод в Джолиете способен перерабатывать до 275 тысяч баррелей нефти в сутки и производит около 11 миллионов галлонов (американский галлон равен 3,79 л) бензина и дизельного топлива ежедневно. Остановка такого масштаба создаёт дополнительное давление на рынок топлива на среднем западе США, который уже сталкивается с дефицитом предложения.
Инцидент произошёл на фоне рекордного роста цен на дизельное топливо в Соединённых Штатах. По данным профильных сервисов, средняя национальная цена впервые в истории превысила отметку в 6 долларов за галлон, а к середине сентября достигла 6,23 доллара ( (1,64 доллара за литр - около 140 рублей по нынешнему курсу).
Аналитики GasBuddy отмечают, что остановка НПЗ в Джолиете может отразиться на спотовых ценах на бензин и дизель в регионе Великих озёр. ExxonMobil заявила, что причина отключения устанавливается, а приоритетом остаётся безопасность персонала и местного сообщества.
Напомним, что в нашей стране продолжаются проблемы с топливом в целом ряде регионов. На АЗС, где цена на бензин и ДТ остаётся доступной, по-прежнему очереди и лимиты. На других АЗС топлива может не быть по несколько суток, а если появляется. то цена на него вполне «американская» - далеко за сотню рублей за литр.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация