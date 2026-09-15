Визитёр из США: Мы обратились к банкам с призывом разморозить активы Белоруссии

Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы уже обратились к банку с просьбой разблокировать средства и сейчас прорабатываем конкретный механизм. Как только получим ответ, сразу проинформируем.

Спецпосланник США Джон Коул в ходе визита в Минск заявил, что американское правительство обратилось к банкам с призывом разморозить белорусские активы. Речь идёт о сумме в 44 миллиона долларов, застрявшей на счетах в Citibank.Американский визитёр подчеркнул, что полностью поддерживает требования белорусской стороны и считает возврат средств абсолютно справедливым.Коул:На самом деле, американцы прекрасно понимают, что сумма в 44 млн долларов - далеко не та, из-за которой можно продолжать спор. На кону куда более высокие ставки. Другой вопрос - разморозит ли эти средства сам банк, который удерживает их на счетах под частной юрисдикцией.Помимо финансового вопроса американский посланник подтвердил готовность Вашингтона продолжать диалог по широкому кругу тем, включая экономическое сотрудничество и дальнейшее смягчение санкций. Он также передал приветствие от президента США Дональда Трампа и отметил, что Белый дом полностью поддерживает текущий курс переговоров.Александр Лукашенко позитивно отреагировал на заявления спецпосланника. Белорусский лидер поблагодарил Коула за внимательное отношение к озвученным ранее требованиям и подчеркнул открытость Минска к обсуждению любых вопросов. При этом президент Беларуси напомнил о необходимости строгого выполнения уже достигнутых договорённостей обеими сторонами.Встреча прошла во Дворце Независимости и стала первым очным раундом переговоров за последние шесть месяцев. Стороны продолжают работу над вопросами двусторонних отношений.Главный вопрос в том, чего США от Белоруссии хотят? Тотальной лояльности с отрывом от России? Новых «Минских договорённостей»? Ну не равноправного же партнёрства...