Визитёр из США: Мы обратились к банкам с призывом разморозить активы Белоруссии
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Спецпосланник США Джон Коул в ходе визита в Минск заявил, что американское правительство обратилось к банкам с призывом разморозить белорусские активы. Речь идёт о сумме в 44 миллиона долларов, застрявшей на счетах в Citibank.
Американский визитёр подчеркнул, что полностью поддерживает требования белорусской стороны и считает возврат средств абсолютно справедливым.
Коул:
Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы уже обратились к банку с просьбой разблокировать средства и сейчас прорабатываем конкретный механизм. Как только получим ответ, сразу проинформируем.
На самом деле, американцы прекрасно понимают, что сумма в 44 млн долларов - далеко не та, из-за которой можно продолжать спор. На кону куда более высокие ставки. Другой вопрос - разморозит ли эти средства сам банк, который удерживает их на счетах под частной юрисдикцией.
Помимо финансового вопроса американский посланник подтвердил готовность Вашингтона продолжать диалог по широкому кругу тем, включая экономическое сотрудничество и дальнейшее смягчение санкций. Он также передал приветствие от президента США Дональда Трампа и отметил, что Белый дом полностью поддерживает текущий курс переговоров.
Александр Лукашенко позитивно отреагировал на заявления спецпосланника. Белорусский лидер поблагодарил Коула за внимательное отношение к озвученным ранее требованиям и подчеркнул открытость Минска к обсуждению любых вопросов. При этом президент Беларуси напомнил о необходимости строгого выполнения уже достигнутых договорённостей обеими сторонами.
Встреча прошла во Дворце Независимости и стала первым очным раундом переговоров за последние шесть месяцев. Стороны продолжают работу над вопросами двусторонних отношений.
Главный вопрос в том, чего США от Белоруссии хотят? Тотальной лояльности с отрывом от России? Новых «Минских договорённостей»? Ну не равноправного же партнёрства...
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