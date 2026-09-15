Визитёр из США: Мы обратились к банкам с призывом разморозить активы Белоруссии

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Визитёр из США: Мы обратились к банкам с призывом разморозить активы Белоруссии

Спецпосланник США Джон Коул в ходе визита в Минск заявил, что американское правительство обратилось к банкам с призывом разморозить белорусские активы. Речь идёт о сумме в 44 миллиона долларов, застрявшей на счетах в Citibank.

Американский визитёр подчеркнул, что полностью поддерживает требования белорусской стороны и считает возврат средств абсолютно справедливым.



Коул:

Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы уже обратились к банку с просьбой разблокировать средства и сейчас прорабатываем конкретный механизм. Как только получим ответ, сразу проинформируем.

На самом деле, американцы прекрасно понимают, что сумма в 44 млн долларов - далеко не та, из-за которой можно продолжать спор. На кону куда более высокие ставки. Другой вопрос - разморозит ли эти средства сам банк, который удерживает их на счетах под частной юрисдикцией.

Помимо финансового вопроса американский посланник подтвердил готовность Вашингтона продолжать диалог по широкому кругу тем, включая экономическое сотрудничество и дальнейшее смягчение санкций. Он также передал приветствие от президента США Дональда Трампа и отметил, что Белый дом полностью поддерживает текущий курс переговоров.

Александр Лукашенко позитивно отреагировал на заявления спецпосланника. Белорусский лидер поблагодарил Коула за внимательное отношение к озвученным ранее требованиям и подчеркнул открытость Минска к обсуждению любых вопросов. При этом президент Беларуси напомнил о необходимости строгого выполнения уже достигнутых договорённостей обеими сторонами.

Встреча прошла во Дворце Независимости и стала первым очным раундом переговоров за последние шесть месяцев. Стороны продолжают работу над вопросами двусторонних отношений.

Главный вопрос в том, чего США от Белоруссии хотят? Тотальной лояльности с отрывом от России? Новых «Минских договорённостей»? Ну не равноправного же партнёрства...
19 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 14:38
    Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы уже обратились к банку с просьбой разблокировать средства и сейчас прорабатываем конкретный механизм. Как только получим ответ, сразу проинформируем.

    И о чем можно договариваться с этими амерами?
    Крутится как вошь на гребешке!
    Потом скажет : - А я вам ничего не обещал!
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Сегодня, 14:48
      Потом скажет : -
      Я так старался ради вас, но мне помешали злые люди! crying Но вы свою часть сделки ведь выполните? feel
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 14:59
        Ну не равноправного же партнёрства...
        Как Батька скажет, так и будет ! bully
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 15:29
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 14:38

      hi Вроде ушлый и опытный мужик, а подставляет свой бампер проходимцам и аферюгам типа военного преступника и педофила коалиции Эпштейна из Фашингтона?
      Опыт похищенного и скитающегося по казематам Мадуро из Венесуэлы ничему не научил.
      1. Юрась_Беларусь Звание
        Юрась_Беларусь
        0
        Сегодня, 16:21
        Хватит уже набрасывать на вентилятор. Эта пропаганда уже давно не катит.
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Сегодня, 17:15
          Пропаганда пропагандой. А накидывают за деньги, от время есть а делать неча, ну или от крайней безнадёги, типа крик души. Но, реально участник в соревах по усидеванию на табуретах. Что, кстати, не умиляет его заслуг в качестве руководителя.
        2. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 19:13
          Юрась_Беларусь
          Сегодня, 16:21
          Хватит уже набрасывать на вентилятор. Эта пропаганда уже давно не катит

          hi Как бы помягче и понятней довести до бацьки, что такая пропаганда от матрасников в стиле мед изделия №2 больше не должна повторяться.
          Как известно ещё по переговорам годовой давности, матрасники обещали снять санкции с Белавиа, но и поныне там конь не валялся, заморачиваясь в обязательность неких решений правительства, конгресса и бидэ ( штаб Фашингтона ), прямых рейсов до сих пор нет, но в тоже время мановением пера отменены аналогичные санкции против Беларуськалия, продукция которого прежде всего необходима самим 3,14индосникам.
          А морковку с возвращением заблокированных банками полосатых белорусских денег эти отморозки пытаются намекнуть бацьке как-то повлиять на уступчивость Кремля в ходе переговоров по бандерштату, ведь это на лбах светится у переговорщиков-сионистов зятькоффа- витькоффа, как бы наеЁжить всех, но оставить себя в прибыли.
  2. Cympak Звание
    Cympak
    +1
    Сегодня, 14:40
    Сумма в 44 млн долларов, замороженная на счетах Citibank - это смешно.
  3. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +1
    Сегодня, 14:46
    Вор отдай деньги и больше не воруй. Наказать тебя пока нет возможности.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 14:47
    Так это банки заморозили белорусские деньги, не спросив начальство? what
  5. Энергетик39 Звание
    Энергетик39
    +1
    Сегодня, 14:54
    Сами украли и теперь условия ставят для возврата краденого.
  6. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +1
    Сегодня, 14:57
    Того-же, чего хотел от польской красавицы Ольги Зайонц школьный товарищ Остапа Бендера :)))
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 14:59
      Костя Остен - Бакен?
      .........
      ..........
      1. Roman_VH Звание
        Roman_VH
        0
        Сегодня, 15:22
        Я думаю, что их было много, но желания у них были одинаковые ;))
        А у этих вообще только одно - на... ну с смысле обмануть лоха. Шо характерно с нашими регулярно проходит этот фокус. Прям духом Анкориджа повеяло
  7. Самоед Звание
    Самоед
    +1
    Сегодня, 15:03
    США, так где коренное население, индейцы? Вот вы во всём такие.
    До чего же мерзкая и лживая страна.
  8. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +3
    Сегодня, 15:22
    Охмуряют батьку.Держись Рыгорыч...
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      +1
      Сегодня, 16:22
      Охмуряют девиц до свадьбы, а не Лукашенко.
  9. Lako Звание
    Lako
    +3
    Сегодня, 15:45
    Протоптали тропинку, ходоки от Донни в Минск, однако. Надо бы им, в проводники, Ивана Сусанина отправить, из МИД Беларуси, пусть топчут Полесские болота.
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +1
      Сегодня, 16:10
      Как сказал Иван Сусанин полякам: мужики, водки не обещаю, но погуляем хорошо. laughing