Министр Алиханов: станкостроение в России выросло в 4 раза с 2021 года

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Министр Алиханов: станкостроение в России выросло в 4 раза с 2021 года

Российское станкостроение за последние пять лет увеличило число предприятий в четыре раза, а доля отечественных производителей на внутреннем рынке достигла 33%. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов заявил на форуме «День заказчика».

В 2021 году отрасль представляли лишь 40 предприятий, рассказал министр. Теперь производителей, по его утверждению, вчетверо больше. Это означает, что российские заводы заняли уже примерно каждый третий сегмент собственного рынка — там, где прежде спрос во многом закрывался импортными поставками.



Министр связал рост с программой обновления и расширения мощностей ОПК. Оборонные предприятия стали крупным заказчиком оборудования, а их потребность в новых производственных линиях дала станкостроителям устойчивый спрос. Для отрасли это не просто рост числа компаний: появляется возможность осваивать оборудование, которое определяет технологическую самостоятельность машиностроения.

По словам министра, российские производители развивают все критические направления, выделенные в профильном национальном проекте. В приоритете - так называемые вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры, включая оборудование для работы с титаном, шлифовальные и зубообрабатывающие (зуботехнические) станки, тяжёлые станки и прессы.

Именно такие машины нужны для выпуска сложных деталей в авиации, двигателестроении, энергетике и оборонной промышленности.

Отдельный вопрос: если отрасль выросла 4 раза, много ли это, 160 предприятий, занятых в станкостроении, в масштабах такой страны как Россия?
25 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:52
    Хочется надеяться, что электронные блоки в станках отечественного производства
    1. Million Звание
      Million
      +9
      Сегодня, 15:00
      Смотря что считать отечественным: элементную базу или сборку.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        -2
        Сегодня, 15:01
        Цитата: Million
        Смотря что считать отечественным: элементную базу или сборку.
        Сборку может сделать и обезьяна. А вот своя база..........
        1. Million Звание
          Million
          +3
          Сегодня, 15:25
          А база то ,скорее всего,китайская.
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            -1
            Сегодня, 16:17
            А база то ,скорее всего,китайская.
            До этого с одного станка сорвали наклейку Made In China, а теперь уже с 4х.
    2. osp Звание
      osp
      +5
      Сегодня, 15:04
      Контрактное производство этих блоков можно хоть в России, хоть в Китае , хоть в Белоруссии осуществлять. То есть сборку плат.
      А вот элементной базы для них нет российской.
      Точнее есть, но она 25-30 летней давности.
      "Электроника-31НЦ" оттуда выйдет на этих компонентах, а вот что-то современное уже нет.
      Там основа STM32 чаще всего.
      Даже по силовой электронике сейчас проблемы из-за мартовского удара по брянскому "Кремнию".
      Там ведь микросхемы шаговых двигателей нужны - они там обычно делались.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 16:18
      Schneeberg
      Сегодня, 14:52
      Хочется надеяться, что электронные блоки в станках отечественного производства

      hi Ради красивых докладов и отчётов на всяких форумах чиновники готовы пятнать позором своё нечестное имя.
      Статистика банкротств средних и малых предприятий не позволяет верить словам министра.
      Есть определённые успехи в оборонном комплексе, но страна нуждается в новом ПО и современных станках, в производстве которых имеется отставание от передовых технологий.
      Ситуативные партнёры типа дядюшки Си не желают продавать современные высокотехнологичные станки, а остальной мир прикрылся санкциями.
  2. Chersky Звание
    Chersky
    +1
    Сегодня, 14:53
    Тоже самое писали в мае 2025:
    По данным министра промышленности и торговли Антона Алиханова, за последние 5 лет объемы российского рынка станкостроительной продукции выросли в 3 раза и составили 433 млрд рублей. Производство продукции выросло до 131,5 млрд рублей, что тоже составило трехкратный рост за 5 лет.

    Статья на сайте mashnews от 28 мая 2025 wink
    ПыСы: "тоже самое" - по смыслу и относительным величинам.
    ПыПыСы: не оптимистично в мае этого года: Заместитель директора Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Юрий Александрович Кузнецов отметил небольшое падение рынка (производство станкоинструментов упало на 1,5% по сравнению с 2024 г., объем рынка — на 13,6%, однако доля российских станков увеличилась до 33%).
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 15:34
      Российское станкостроение за последние пять лет увеличило число предприятий в четыре раза, а доля отечественных производителей на внутреннем рынке достигла 33%. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов заявил на форуме «День заказчика».

      Когда наши министры заливаются соловьями, рассказывая нам об успехах в нашей экономике и росте производства, так и хочется спросить - "А где этот успех и рост расположен, можно ли его пощупать руками и посмотреть на его воочию и сколько в том успехе нашего родного?"
      Из последнего, что знакомому пришлось покупать для своего производства были станки из Германии и Италии. Завозил окольными путями. Своих нет или нет нужного качества, сказал он, и пока только на них и работает. request
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 14:57
    Это очень хорошо, главное не останавливаться.
  4. osp Звание
    osp
    +1
    Сегодня, 14:58
    Все это выросло за счет военных заказов.
    В гражданском секторе спрос на станки и вообще на обновление производства сильно упал, так как упал спрос на продукцию.
    Притом что в гражданском секторе вообще многие направления современной промышленности едва-ли рентабельны при низком спросе.
    Автомобилестроение , производство тракторов и спецтехники , производства гражданских кораблей и самолетов в стране вообще минимально. Ровно как и энергетическое машиностроение.
    А передовые станки как раз нужны в таких отраслях.
  5. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 15:01
    Манипуляции со статистикой.
  6. dnepropetrovsk Звание
    dnepropetrovsk
    +4
    Сегодня, 15:03
    Организовать полный цикл любого производства сложно. Мы дрон без китайцев, как выясняется, сделать не можем. Вот и присаживаются некоторые. Последние 30 лет высший менеджмент не мыслит категориями государственных интересов, а мыслит экономической целесообразностью. Это разные вещи. Хотя при нужном подходе совместимы. Но что-то не видать ТОП руководителей способных это совмещать.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 15:45
      Цитата: dnepropetrovsk
      Последние 30 лет высший менеджмент не мыслит категориями государственных интересов, а мыслит экономической целесообразностью.

      Ну так капитализм же. Если раньше в СССР за спекуляцию могли и посадить, то теперь это основной бизнес менеджеров (управленцев по русски). Они сидят на проценте от сделки купли-продажи и нафиг им что-то развивать с долгим возвратом денег когда легко и быстро заработать на спикуляции.
      Во в электронной промышленности нормально подошли с некими баллами за отечественные продукты вот и тут надо похожее внедрить и стимулировать уменьшением налогов, НДС и минимальными кредитами за закупку и производство отечественных станков и оборудования контролем именно закупки и производства, а не липового отчёта или переклейки шильдика.
      Проблема ещё в Китае который демпингует своим оборудованием предлагая более вкусные варианты, но не самые качественные и в Китае государство помогает таким производителям стимулируя производство даже с огромной коррупцией в Китае (они впереди нас в этом плане).
      Проблему своих станков и стимулирование надо делать административноэкономическим способом даже может прогрессивный налог с директоров и менеджеров предприятий ввести на зарплаты превышающие хотя бы 10 минимальных окладов, а то чуть прибыть появилась и деньги капнули так сразу премия по карманам и потом всё - денег нет и приходится выживать. В условиях СВО и громадных санкций меры по ограничениям просто необходима. Уж на десять минимальных окладов выжить думаю можно.
  7. лесничий Звание
    лесничий
    +2
    Сегодня, 15:07
    Станкостроение в нашем государстве должно быть приоритетом, без станков промышленности не будет. Но и делать их надо с прицелом на модернизацию и улучшение.
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 15:11
    Теперь производителей, по его утверждению, вчетверо больше.
    хотелось бы реально знать сколько из нх РЕАЛЬНО имеют производства в России, а то как не берешь российскую марку так в лучшем случае сборка и наклеивание шильдика
  9. Гардамир Звание
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 15:16
    Чиновники сравнивают текущие показатели с провальным 2021 годом. Но если смотреть на динамику последних лет, то в 2024–2025 годах на рынке станков началось охлаждение
    2023 год стал историческим пиком: продажи металлообрабатывающих станков в РФ взлетели до 65 тыс. штук из-за ажиотажного спроса со стороны ОПК и необходимости срочно заменять ушедшие европейские бренды.
    2025 год показал падение: по данным BusinesStat, продажи на рынке сократились на 13% (до 54 тыс. штук). Около 70% участников рынка фиксируют падение гражданского спроса
    Государство активно субсидирует заводы, производящие военную технику. Однако гражданский сектор промышленности фактически отрезан от модернизации. При текущей жесткой денежно-кредитной политике Банка России и высокой ключевой ставке обычные заводы просто не могут позволить себе коммерческие кредиты или лизинг под покупку новых станков
    Заявление о том, что треть рынка (33%) теперь за российскими производителями, скрывает глубокую проблему с качеством и сложностью.
    В России научились успешно закрывать потребность в базовом оборудовании (простые токарные, сверлильные и прессовые станки). Но в сегменте сложных высокоточных станков с ЧПУ (числовым программным управлением) и обрабатывающих центров доля отечественного оборудования по-прежнему минимальна
    Реального «технологического суверенитета» пока не случилось. Произошел разворот импорта: вместо немецких, японских и итальянских компонентов заводы массово перешли на китайские и тайваньские комплектующие. Системы ЧПУ, прецизионные линейные направляющие, подшипники и шпиндели в большинстве своем остаются импортными. Изменить это быстро невозможно физически.
    Даже если завтра построить еще 100 заводов, на них некому работать. Отрасль находится в состоянии глубокого дефицита инженеров, конструкторов и программистов ЧПУ. Образовательная система не успевает за потребностями, а частные заводы не всегда могут конкурировать по зарплатам с предприятиями ОПК, которые переманивают специалистов.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:26
    Современный станок это... много чего, ЭТОГО...
    Повторятся, что много чего ЭТОГО, надо делать самим... вовремя, надлежащего уровня и КАЧЕСТВА, по оправданы ценам... много раз говорили, повторяли и... ещё будем повторять!
  11. Shumi2010 Звание
    Shumi2010
    +1
    Сегодня, 15:30
    При СССР краснодарский завод им Седина выпускал 6.5 тыс станков в год. Сейчас сколько страна выдает?
    globalchess.ru
  12. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 15:46
    sad Пытался вспомнить, были ли у Сталина наркомы с фамилией со звучной "...-ханов". Может у меня с памятью не то- не вспомнил. Но у Сталина министры порхали как пчёлки. И что удивительно РАБОТАЛИ!!! Они работали, Карл!!!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 15:58
      Цитата: Пленник
      Пытался вспомнить, были ли у Сталина наркомы с фамилией со звучной "...-ханов".
      антоша у нас специалист по бобрам и по капусте
  13. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 16:01
    Министр Алиханов: станкостроение в России выросло в 4 раза с 2021 года

    Думаю правильнее было бы сказать - сборка станков из китайских комплектующих в России выросло в 4 раза с 2021 года.
    1. kolian Звание
      kolian
      0
      Сегодня, 18:25
      Да хоть пусть из китайского собирают, все же лучше чем ничего
  14. nikon voron Звание
    nikon voron
    +1
    Сегодня, 16:12
    Как с самолётами. Выпускали один, стали выпускать четыре.
  15. кукс Звание
    кукс
    0
    Сегодня, 18:58
    Сразу видно эффективного, высокообразованного менеджера. В четыре раза! За пять лет! Вот что капитализм богоодобряемый творит! Ну зачем указывать какое количество специалистов задействовано? Зачем? В РСФСР на 1990 год было 250 крупных предприятий. А в РФ сразу стало 160. Ну не чудо? Чудо!
    Переклеил шилдик - оппа, есть предприятие. Договорился о крупно узловой сборке. Оппа, еще предприятие.Хорошо то как! (сарказм)