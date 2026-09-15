Министр Алиханов: станкостроение в России выросло в 4 раза с 2021 года
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Российское станкостроение за последние пять лет увеличило число предприятий в четыре раза, а доля отечественных производителей на внутреннем рынке достигла 33%. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов заявил на форуме «День заказчика».
В 2021 году отрасль представляли лишь 40 предприятий, рассказал министр. Теперь производителей, по его утверждению, вчетверо больше. Это означает, что российские заводы заняли уже примерно каждый третий сегмент собственного рынка — там, где прежде спрос во многом закрывался импортными поставками.
Министр связал рост с программой обновления и расширения мощностей ОПК. Оборонные предприятия стали крупным заказчиком оборудования, а их потребность в новых производственных линиях дала станкостроителям устойчивый спрос. Для отрасли это не просто рост числа компаний: появляется возможность осваивать оборудование, которое определяет технологическую самостоятельность машиностроения.
По словам министра, российские производители развивают все критические направления, выделенные в профильном национальном проекте. В приоритете - так называемые вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры, включая оборудование для работы с титаном, шлифовальные и зубообрабатывающие (зуботехнические) станки, тяжёлые станки и прессы.
Именно такие машины нужны для выпуска сложных деталей в авиации, двигателестроении, энергетике и оборонной промышленности.
Отдельный вопрос: если отрасль выросла 4 раза, много ли это, 160 предприятий, занятых в станкостроении, в масштабах такой страны как Россия?
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