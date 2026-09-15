Россия не подтвердила договорённость об «объявленном» Трампом энергоперемирии

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Россия не подтвердила договорённость об «объявленном» Трампом энергоперемирии

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя «объявленное» накануне американским президентом Трампом энергетическое перемирие между Россией и Украиной, заявил, что какие-либо договоренности о взаимном прекращении ударов по объектам энергетики в настоящее время отсутствуют. При этом, по словам Пескова, Кремль считает озвученную президентом США инициативу «очень хорошей».

Песков отметил, что энергоперемирие позволит России насытить нефтепродуктами внутренний рынок, однако при этом наша страна и так в состоянии это сделать. В настоящее время российский внутренний рынок близок к полному насыщению благодаря комплексной работе по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов.



Ранее украинский диктатор Зеленский заявил, что, несмотря на заявление Трампа о том, что стороны якобы согласны заключить энергетическое перемирие, есть лишь предложение США ввести мораторий на атаки по объектам энергетики. При этом глава киевского режима не осмелился прямо опровергать слова своего американского сюзерена и поспешил добавить, что Украина, в принципе, согласна прекратить атаковать российскую инфраструктуру, если деэскалацию поддержит Москва. Примечательно, что спустя считанные часы после этого заявления «просроченного» ВСУ в очередной раз нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области.
24 комментария
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 15:11
    Ну вот и Россия подтвердила. Враль Доня, или сумасшедший верящий в собственные фантазии. fool
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 15:16
      Вседозволенность - порождает непреодолимую тупость. fool
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 15:35
      Разве Песков это Россия? Вы считает Пескова больше правдивым. чем Трумп? А как вы это измерили?
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 16:13
        Разве Песков это Россия?
        Если только позор России.
        Вы считает Пескова больше правдивым.
        В обще его ни кем не считаем, преобразователь неудобной действительности в благообразные формулировки, лжи в государственную риторику.
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          -1
          Сегодня, 16:14
          преобразователь неудобной действительности в благообразные формулировки,
          good
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            +1
            Сегодня, 16:24
            Приходится тщательно подбирать выражения, перспектива знакомства с казенными нарами как-то не располагает к обычной Русской красноречивости.
        2. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Сегодня, 16:37
          Глава пресс-службы Кремля, так его стоит считать. А ваша интерпретация действий данного персонажа заслуживает плюса.
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            -1
            Сегодня, 16:41
            Глава пресс-службы Кремля
            Он глава пресс-службы путинского режима, а Кремль это место где они засели.
            1. Себенза Звание
              Себенза
              0
              Сегодня, 16:44
              А кто-же с вами поспорит?
  2. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +5
    Сегодня, 15:14
    Усатый в своем стиле: и нашим, и вашим. Вроде бы и правильные вещи сказал, что нет никакого энергетического перемирия, но не удержался - лизнул америкосовскому дедушке
  3. ИгУ Звание
    ИгУ
    0
    Сегодня, 15:15
    В настоящее время российский внутренний рынок близок к полному насыщению...

    Проехал сегодня, с утра, две закрытых АЗС. Видимо мне это померещилось.
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +5
      Сегодня, 15:22
      В моем городе ажиотажа нет, бензин есть на всех заправках. Люблю свой город.
      1. Shuman Звание
        Shuman
        -1
        Сегодня, 15:57
        В моём тоже бензин есть, работают почти все АЗС. Вот только 98 - по 210, причём сразу говорят, качество Евро-3. Очередей нет, зато на авторынке торгуют с канистр по 190. Вот и задумайтесь.
    2. Boton Звание
      Boton
      +3
      Сегодня, 15:23
      Цитата: ИгУ
      Проехал сегодня, с утра, две закрытых АЗС.

      Не вписались в рынок...
      1. Shuman Звание
        Shuman
        0
        Сегодня, 16:19
        Не выписались с новой реальности!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:28
    Что Примечательно, Трампа это не парит... никогда и никак... good
  5. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +2
    Сегодня, 15:35
    И у кого это дедок научился красные линии чертить не по делу...
  6. d4.fokin Звание
    d4.fokin
    -3
    Сегодня, 15:37
    Кто бы сомневался, сдавать позиции ,это любимое занятие кремлёвских долгожителей. Одна надежда на зелёного нарика, его не адекватные заявления.
  7. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 15:43
    Кто бы сомневался. Этот дypaчок страдает галюцинациями как и дедушка Бидон. sad
  8. Mishka78 Звание
    Mishka78
    -2
    Сегодня, 15:54
    Сегодня наши верхние прям фонтанируют котолеопольдизмом.
    Открываю ленту последних новостей:
    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал вопрос поставок российского газа в Европу коммерческим. По его словам, для возобновления переговоров на этот счет необходимо, чтобы такие поставки были выгодны.

    В июле Россия заняла четвертое место по поставкам трубопроводного и сжиженного газа в страны Европейского союза. В этот период РФ поставила газа на €1,1 млрд. Доля составляет 14,1% от общего объема

    Идея президента США Дональда Трампа о российско-украинском энергетическом перемирии «в целом очень хорошая», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва инициативу Вашингтона поддерживает.

    Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и готова их возобновить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что Москва поддерживает «разумные компромиссы»

    И это всего за 2 последних часа.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:02
    А Лохматый уже объявил о свой победе.
  10. Владимир М Звание
    Владимир М
    -2
    Сегодня, 16:13
    При этом, по словам Пескова, Кремль считает озвученную президентом США инициативу «очень хорошей».

    И дальше муж навкин объясняет чем "хорошо перемирие".
    Песков отметил, что энергоперемирие позволит России насытить нефтепродуктами внутренний рынок, однако при этом наша страна и так в состоянии это сделать.

    В чем тогда хорошесть перемирия? Сюр какой-то.
    Похоже скоро окажется, что Дони и не враль вовсе....
    Стоило ли начинать не начиная?
  11. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 16:16
    Президент СГА наврал?
    Этого не может быть, он просто пошутил.
  12. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +1
    Сегодня, 17:07
    Читаешь новости и диву даешся.
    Один президент живёт в своих илюзиях - у него похоже РПГ в голове. Он в ней мир завоёвывает.
    Реальные правители американского мира двигают свои фишки по карте, но похоже заглотили больше чем смогли. Отпустить не могут и проглотить не могут.
    Зеля озвучивает мнение европы, но кто такой зеля? Комик, с иллюзорными полномочиями "президента".
    А наш пресс-секретарь - мастер слова - очень интересно, но ничего не понятно. Пока дослушал мысль до конца не помнишь с чего он начал. Нужно обладать третьей ступенью познания мира чтобы перевести его слова на русский.
    При чем вроде все говорят правильно, но в итоге получается сюрреализм, квинтесенция абсурда.
    Наверное так с западом и надо разговаривать.
    О времена, о нравы...