Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя «объявленное» накануне американским президентом Трампом энергетическое перемирие между Россией и Украиной, заявил, что какие-либо договоренности о взаимном прекращении ударов по объектам энергетики в настоящее время отсутствуют. При этом, по словам Пескова, Кремль считает озвученную президентом США инициативу «очень хорошей».Песков отметил, что энергоперемирие позволит России насытить нефтепродуктами внутренний рынок, однако при этом наша страна и так в состоянии это сделать. В настоящее время российский внутренний рынок близок к полному насыщению благодаря комплексной работе по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов.Ранее украинский диктатор Зеленский заявил, что, несмотря на заявление Трампа о том, что стороны якобы согласны заключить энергетическое перемирие, есть лишь предложение США ввести мораторий на атаки по объектам энергетики. При этом глава киевского режима не осмелился прямо опровергать слова своего американского сюзерена и поспешил добавить, что Украина, в принципе, согласна прекратить атаковать российскую инфраструктуру, если деэскалацию поддержит Москва. Примечательно, что спустя считанные часы после этого заявления «просроченного» ВСУ в очередной раз нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области.

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