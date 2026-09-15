Орешкин заявил о радикальном снижении доли доллара и евро в торговле РФ
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Замруководителя администрации президента Максим Орешкин прокомментировал ситуацию с использованием долларов и евро в торговле с зарубежными странами.
По его словам, доля доллара и евро в международных расчетах России с зарубежными партнёрами по итогам прошлого года сократилась до 15%. Это минимум за всю новейшую историю, и это радикальное снижение за последние годы. Такое заявление Орешкин сделал на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге заявил.
Для российской внешней торговли это означает резкий отход от валютной и банковской инфраструктуры Запада, которая до 2022 года была её основной базой.
По словам Орешкина, за несколько лет структура платежей изменилась почти полностью: заметно выросла роль рубля, а среди валют стран БРИКС - прежде всего китайского юаня. Санкционное давление и уход международных банков, как утверждает чиновник, ускорили переход на новые механизмы расчётов.
Контраст с недавним прошлым особенно показателен. В 2020–2021 годах российский внешнеторговый оборот составлял примерно $700 млрд, и 76% этой торговли оплачивалось в валютах стран G7 - главным образом в долларах и евро. Теперь их совокупная доля, по приведенной Орешкиным оценке за прошлый год, снизилась более чем в пять раз.
При этом объём внешней торговли, заявил он, сохранился примерно на уровне $700 млрд. То есть перестройка коснулась не столько масштаба операций, сколько способов, которыми российские компании проводят платежи с иностранными контрагентами.
Орешкин связал этот разворот с санкциями: попытка ограничить доступ России к западной финансовой системе подтолкнула торговлю к расчётам в рублях и валютах партнёров.
Теперь в этой финансовой перестройке крайне важно, вынырнув из одной зависимости, не погрузиться с головой в другую.
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