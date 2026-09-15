Орешкин заявил о радикальном снижении доли доллара и евро в торговле РФ

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Орешкин заявил о радикальном снижении доли доллара и евро в торговле РФ

Замруководителя администрации президента Максим Орешкин прокомментировал ситуацию с использованием долларов и евро в торговле с зарубежными странами.

По его словам, доля доллара и евро в международных расчетах России с зарубежными партнёрами по итогам прошлого года сократилась до 15%. Это минимум за всю новейшую историю, и это радикальное снижение за последние годы. Такое заявление Орешкин сделал на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге заявил.

Для российской внешней торговли это означает резкий отход от валютной и банковской инфраструктуры Запада, которая до 2022 года была её основной базой.

По словам Орешкина, за несколько лет структура платежей изменилась почти полностью: заметно выросла роль рубля, а среди валют стран БРИКС - прежде всего китайского юаня. Санкционное давление и уход международных банков, как утверждает чиновник, ускорили переход на новые механизмы расчётов.

Контраст с недавним прошлым особенно показателен. В 2020–2021 годах российский внешнеторговый оборот составлял примерно $700 млрд, и 76% этой торговли оплачивалось в валютах стран G7 - главным образом в долларах и евро. Теперь их совокупная доля, по приведенной Орешкиным оценке за прошлый год, снизилась более чем в пять раз.

При этом объём внешней торговли, заявил он, сохранился примерно на уровне $700 млрд. То есть перестройка коснулась не столько масштаба операций, сколько способов, которыми российские компании проводят платежи с иностранными контрагентами.

Орешкин связал этот разворот с санкциями: попытка ограничить доступ России к западной финансовой системе подтолкнула торговлю к расчётам в рублях и валютах партнёров.

Теперь в этой финансовой перестройке крайне важно, вынырнув из одной зависимости, не погрузиться с головой в другую.
21 комментарий
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +7
    Сегодня, 15:01
    Процесс этот не быстрый , но мы это сумеем.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 15:04
      вынырнув из одной зависимости, не погрузиться с головой в другую.
      Под названием юань ! what
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +2
        Сегодня, 15:18
        Что юань, что доллар - хрен, редьки не слаще.
      2. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        +2
        Сегодня, 15:27
        Ну не скажите.

        .Доля рубля во внешних торговых расчетах России по итогам 2025 года превысила рекордные 50%, следует из анализа данных Банка России.А совокупная доля рубля и валют дружественных стран в расчетах превысила 85%.Такой рост связан с переходом на национальные валюты в условиях санкций и значительным снижением использования доллара и евро во внешнеторговых операциях. Так, в 2025 году 53,7% доходов России от экспорта товаров и услуг были в рублях. Еще годом ранее показатель составлял всего 41,5%.

        Что касается импорта, то использование национальной валюты в российских расчетах также впервые превысило 50% (54,4% по итогам года).


        https://sdelanounas.ru/blogs/175695/

        .Банк России включил распространение криптовалют и стейблкоинов в число рисков для российского финансового рынка. Об этом говорится в проекте основных направлений его развития на 2027–2029 годы.Главное опасение регулятора связано с тем, что такие активы могут использоваться не только для инвестиций, но и как замена национальным валютам при расчётах. Децентрализованный и трансграничный характер криптовалют, по мнению ЦБ, повышает риск потери денег и их использования в незаконных операциях.

        Дополнительную проблему создаёт отсутствие единых правил для криптовалют в разных странах. Из-за этого национальных ограничений может оказаться недостаточно, а часть операций способна уходить в теневой сектор.


        https://www1.ru/news/2026/09/14/kriptovaliuta-vmesto-rublia-cb-vkliucil-cifrovye-valiuty-v-spisok-riskov.html
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -7
      Сегодня, 16:00
      Процесс этот не быстрый , но мы это сумеем.
      Несомненно, при столь последовательном движении в выбранном направлении мы непременно добьёмся поставленной цели, схлопнем внешнюю торговлю до разбазаривания сырья за юани и рупии, а в конечном счёте с гордостью констатируем полную независимость от доллара - равно как и от каких-либо значимых внешних связей вообще.
  2. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    0
    Сегодня, 15:05
    "Ваше слово товарищ Орешник".
    Поэт призывает оставить пустые разговоры и споры («словесной не место кляузе, тише, ораторы») и перейти к реальной, решительной силе оружия («товарищ маузер»)
  3. Самоед Звание
    Самоед
    -1
    Сегодня, 15:08
    А как снизились доли долларов\евро на счетах российских чиновников?
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 15:32
      А как снизились доли долларов\евро на счетах российских чиновников?

      Зачем интересуетесь? Мечтаете стать чиновником?
      1. Самоед Звание
        Самоед
        -1
        Сегодня, 15:34
        Это объективный показатель. Вроде: "каждое преступление имеет финансовый след"(С).
        1. bk316 Звание
          bk316
          +1
          Сегодня, 15:36
          Это объективный показатель.

          Объективный показатель чего?
  4. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +4
    Сегодня, 15:11
    Огромный пласт торговли вышел из под доллара и вошел в юань. Как США собираются сохранять хехемонию, просерая сферы влияния?
    1. solist2424 Звание
      solist2424
      +3
      Сегодня, 15:31
      Традиционно. Войну на Украине затеяли, в Персидском заливе. Не поможет, но других способов они не знают.
  5. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 15:13
    Полностью отказаться от евро и доллара не получиться, все равно некоторые расчеты придётся проводить. Главное соблюдать баланс и не переборщить. А то у нас любят из крайности в крайность кидаться.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 15:58
      Цитата: лесничий
      Полностью отказаться от евро и доллара не получиться, все равно некоторые расчеты придётся проводить. Главное соблюдать баланс и не переборщить. А то у нас любят из крайности в крайность кидаться.


      Уже придумали как расчёты будут проводить.Подписание соглашения о запуске системы BRICS Pay на саммите БРИКС в Индии выводит на новый уровень процесс трансграничных расчетов в национальных валютах, нивелируя искусственную монополию системы SWIFT и американского доллара. Вопреки угрозам Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины против участников данного проекта дедолларизации, а может, благодаря им, прагматичные экономические интересы государств БРИКС взяли верх над страхом перед американским давлением, заложив основу для создания параллельного, неуязвимого для западных санкций центра мировой торговли.

      .Запуск децентрализованной платежной системы BRICS Pay, перешедший на саммите в Индии в сентябре 2026 года в стадию практического развертывания, должен принципиально изменить саму природу международных расчетов и ликвидировать проблему «зависания» национальных валют.Как утверждают разработчики, платформа BRICS Pay пытается создать не единую наднациональную валюту, а высокотехнологичный цифровой мост, объединяющий уже существующие национальные системы: российскую СПФС, китайскую CIPS, индийскую UPI и бразильскую Pix. Система полностью переводит трансграничную торговлю на рельсы многостороннего автоматического клиринга, то есть взаимного очищения и зачета обязательств.

      Теперь индийские рупии, полученные Россией за поставки нефти, больше не лежат мертвым грузом в банках Нью–Дели и не требуют сложных серых схем через Дубай. Платформа в режиме реального времени зачитывает эти рупии в пользу, например, Китая, Бразилии или Саудовской Аравии, которые закупают в Индии товары на десятки миллиардов долларов. Россия же взамен рупий мгновенно получает на свой баланс ликвидные юани, золото или рубли от тех участников финансового пула, которым эти рупии необходимы для расчетов с Нью–Дели.


      https://topcor.ru/74176-poslednij-kozyr-vashingtona-brics-pay-nachinaet-lomat-dollarovuju-monopoliju.html
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:30
    И все равно, в международных расчётах зелёный главный и это факт...
    Серьёзной, капитально замены ему пока нет...
    1. Самоед Звание
      Самоед
      +1
      Сегодня, 15:38
      Если задача не решается в рамках системы, то надо из неё уходить. В надсистему. Автаркия, Россия- сама цивилизация. Не в каждой другой цивилизации найдётся 240 этносов, 11 часовых поясов, столько ископаемых, богатейшая история самости...
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +1
        Сегодня, 15:50
        Если задача не решается в рамках системы, то надо из неё уходить. В надсистему. Автаркия, Россия- сама цивилизация

        Кому надо уходить - вот в чем вопрос. Вы рассуждаете правильно, но не учитываете, что у нас не народное хозяйство, а капиталистическое. Олигархи, чье совокупное состояние несколько бюджетов РФ, как то больше привыкли "зарабатывать" внутри, а тратить снаружи
        1. Irokez Звание
          Irokez
          +1
          Сегодня, 16:01
          Цитата: Ате_ист
          Олигархи, чье совокупное состояние несколько бюджетов РФ, как то больше привыкли "зарабатывать" внутри, а тратить снаружи

          Ну почти всегда такое бывает и в каждой стране когда у себя воруют, а потом уезжают за границу и там тратят наворованное и это не только в России так, а везде даже с США бегут в куда-нибудь с наворованным ведь в другом месте они не воровали, а значит чисты перед местным законом.
  7. M.A.S.T.ER.S.T.A.LK.K.E.R Звание
    M.A.S.T.ER.S.T.A.LK.K.E.R
    +2
    Сегодня, 16:10
    Коротко: идея в комментарии реальная, но конкретное описание того, что якобы уже запущено и работает, сильно забегает вперёд.

    Самое важное: на саммите БРИКС в Нью-Дели 12–13 сентября 2026 года не было официально запущено готовой межгосударственной системы BRICS Pay с многосторонним автоматическим клирингом рупий, юаней, рублей и золота. В официальной Нью-Делийской декларации формулировка намного осторожнее: рабочая группа BRICS Payment Task Force изучает трансграничную совместимость платёжных и информационных каналов и использование национальных валют; прямо подчёркивается, что универсального решения «один размер для всех» нет.

    То есть вот эта часть из статьи:

    «рупии России в реальном времени зачитываются Китаю, Бразилии или Саудовской Аравии, а Россия мгновенно получает юани, золото или рубли»

    — на сегодня не подтверждается официальными документами как реально работающий механизм. Это скорее описание желаемой архитектуры или того, во что такая система потенциально может эволюционировать. Автор выдаёт концепт за значительно более зрелый продукт.

    Но и говорить «всё выдумано» тоже неправильно. На прошлой неделе РФПИ, АО BRICS Pay и BRICS Pay India действительно заключили соглашение о сотрудничестве. Только формулировки там другие: изучить интеграцию BRICS Pay с индийской платёжной инфраструктурой, подготовить пилотные проекты и в дальнейшем запустить трансграничные сервисы. Ключевые слова — «изучить», «пилоты», «последующий запуск».

    И Индия действительно публично предлагает связывать национальные системы платежей и увеличивать торговлю в национальных валютах. Это уже официальная политическая линия, а не комментарии в интернете.

    А технически идея из комментария вообще жизнеспособна?

    Да. И вот здесь становится действительно интересно.

    Проблема двусторонних расчётов в национальных валютах ровно та, которую описал автор.

    Допустим:

    Россия → Индия
    нефть на 100 млрд рупий

    Индия → Россия
    товары только на 30 млрд рупий

    Остаётся:

    Россия: +70 млрд INR

    И возникает классический вопрос:

    куда девать рупии?

    Если рубль и рупия свободно и глубоко не конвертируются друг в друга, двусторонний расчёт проблему доллара только частично решает. Ты просто заменил долларовую зависимость валютным дисбалансом.

    А многосторонний клиринг действительно способен это исправить.

    Представим уже четыре страны:

    Россия продаёт нефть Индии.
    Индия продаёт лекарства Бразилии.
    Бразилия продаёт продовольствие Китаю.
    Китай продаёт оборудование России.

    Если каждый платит отдельно:

    RUB ↔ INR
    INR ↔ BRL
    BRL ↔ CNY
    CNY ↔ RUB

    нужна куча конверсий и ликвидности.

    Клиринговый механизм сначала считает чистые обязательства всей группы:

    кто кому сколько должен в итоге

    а затем погашает только остаток.

    Это старая финансовая идея. Никакой магии и блокчейна для неё вообще не требуется.

    И именно такой механизм мог бы значительно уменьшить проблему «зависших рупий».

    Но есть одна огромная проблема

    Платёжная система и валюта — не одно и то же.

    BRICS Pay может прекрасно передать сообщение:

    «Банк А должен банку Б 10 млрд рупий».

    Но кто-то всё равно должен захотеть эти 10 млрд рупий получить.

    Вот здесь статья слишком легко перескакивает через самый сложный участок.

    Например, Россия хочет обменять свои рупии на юани.

    Хорошо.

    Но должен существовать участник, который одновременно:

    имеет юани;
    хочет получить рупии;
    согласен с обменным курсом;
    имеет разрешение регуляторов;
    способен провести такую операцию;
    готов взять валютный риск.

    Если такого участника нет, никакая суперплатформа сама ликвидность из воздуха не создаст.

    SWIFT тоже никогда не создавал доллары.

    SWIFT в первую очередь передаёт финансовые сообщения между банками.

    Сила долларовой системы возникла не потому, что SWIFT очень хороший компьютерный протокол. А потому что за ним стоят гигантские рынки:

    долларов;
    казначейских облигаций США;
    валютных деривативов;
    банковского кредита;
    корреспондентских счетов;
    глобальной долларовой ликвидности.

    Вот это построить значительно сложнее самого BRICS Pay.

    А вариант с золотом?

    Технически возможен как расчётный актив или обеспечение.

    Но фраза:

    «Россия мгновенно получает золото»

    пока выглядит особенно фантазийно.

    Для этого необходимо определить:

    где хранится золото;
    кто является кастодианом;
    как меняется право собственности;
    какой стандарт слитка применяется;
    какая цена фиксируется;
    кто несёт расчётный риск;
    как работают поставка и аудит;
    кто регулирует систему.

    Это уже почти отдельная международная финансовая инфраструктура.

    Официальная декларация БРИКС ничего подобного как действующий механизм сейчас не фиксирует.

    Ещё один хороший маркер

    Даже собственная стратегическая документация BRICS Pay описывает полноценную интеграцию национальных систем как долгосрочную дорожную карту. В опубликованной концепции полная глобальная экосистема с глубокой совместимостью национальных систем относится вообще к горизонту 2030+.

    То есть сами разработчики гораздо осторожнее автора статьи.

    Есть уже пилоты и отдельные сервисы, есть планы подключения UPI, Pix, китайской инфраструктуры и других систем, но это не то же самое, что готовая межгосударственная расчётная машина на десятки миллиардов долларов.

    А вот что действительно важно

    Орешкин сегодня заявил, что доля доллара и евро в международных расчётах России по итогам 2025 года снизилась примерно до 15%, против примерно 80% несколько лет назад. Это показывает, что практическая перестройка расчётов действительно уже произошла — просто пока она реализована через множество разрозненных механизмов, а не через одну красивую кнопку BRICS Pay.

    И вот здесь BRICS Pay потенциально очень важен.

    Не как:

    «убийца доллара».

    А как:

    «единый слой совместимости поверх десятка национальных платёжных систем».

    Это уже намного реалистичнее.

    Условно:

    BRICS PAY

    ┌───────────────┼───────────────┐
    │ │ │
    СПФС UPI Pix
    Россия Индия Бразилия
    │ │ │
    └─────── многосторонний ────────┘
    расчётный слой

    CIPS
    Китай

    Если такую конструкцию реально доведут до рабочего промышленного состояния, вот тогда эффект будет серьёзным.

    Потому что перестанет требоваться одна общая валюта БРИКС. Каждая страна сохраняет свою денежную систему, а сверху появляется механизм маршрутизации, конверсии и взаимозачёта.

    И, кстати, мне этот вариант кажется гораздо реалистичнее мифической «единой валюты БРИКС».

    Поэтому мой вердикт

    Я бы оценил утверждения из комментария примерно так:

    Утверждение Сейчас
    БРИКС хочет расширять расчёты в национальных валютах Да
    Идёт работа над соединением национальных платёжных систем Да
    BRICS Pay существует и развивается Да
    В Индии подписаны соглашения о развитии/пилотах Да
    На саммите запущена полноценная система всех стран БРИКС Нет
    Уже работает многосторонний автоматический клиринг Не подтверждено
    Российские рупии сейчас автоматически превращаются в юани/золото Не подтверждено
    SWIFT уже получил полноценную альтернативу масштаба БРИКС Пока нет
    Такая архитектура технически возможна Да, вполне

    И особенно я бы вычеркнул из статьи фразу об «абсолютной невидимости для Минфина США» и «полном обнулении риска вторичных санкций». Это уже откровенный перебор.

    Можно убрать американский банк-корреспондент и SWIFT из конкретной транзакции. Но США способны воздействовать на банки через доступ к долларовой системе, операции в американской юрисдикции, активы, лицензии и вторичные санкции. Банк может вообще не использовать SWIFT в данной операции — и всё равно отказаться от неё из-за санкционного риска.

    Так что направление настоящее и потенциально очень серьёзное. Конкретно статья просто перенеслась года на три-пять вперёд и описала целевую архитектуру так, будто она уже сегодня крутит миллиарды в промышленном режиме.

    Если они действительно доведут многосторонний клиринг до рабочего состояния — тогда я первым скажу: вот теперь это уже не разговоры о дедолларизации, а настоящая финансовая инфраструктура.
  8. БМС Звание
    БМС
    +1
    Сегодня, 16:33
    Гражданину России, наверно, очень радостно узнать, что мы европейско-американскую иглу сменили на азиатско-китайскую и теперь продаем за юани и рупии
  9. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 18:20
    А в чем ведем торг на остальные 85 процентов?
    В рупиях, которые невозможно со счетов в индийских банках вытащить?