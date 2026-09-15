Запрет не сработал: за август в ФРГ сбежало ещё 3 тысячи военнообязанных Украины

Хотя Евросоюз решил пускать украинских мужчин призывного возраста только с согласия Киева, за последние три месяца в Германию приехало около 6 тысяч граждан Украины, подлежащих мобилизации, причём половина из них только за август. Об этом говорят данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).Согласно статистике, число украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, находящихся в Германии, росло всё лето: в июне – 413 633 человека, в июле – 416 409, в августе – 419 613. Таким образом, за три месяца прибавилось примерно 6 тысяч человек. Общее число украинских беженцев в ФРГ на конец августа достигло 1 358 212 человек.Начиная с 31 июля 2026 года заработало постановление Совета ЕС: украинцам-мужчинам, которые подлежат призыву, временную защиту больше не дают по умолчанию. Отныне она доступна лишь тем, кто докажет, что свои воинские обязательства перед Украиной они выполнили. Подтверждением служит либо отметка в паспорте, либо документ о том, что человек от службы освобождён.Тех, кто приехал в Германию до 31 июля и уже оформил временную защиту, новые правила не касаются: им, как и прочим украинским беженцам, защиту продлили автоматически до марта 2028 года. Но всем, кто попал в страну после этой даты, придётся доказать, что они не уклоняются от службы.В МВД Германии отметили, что воинская обязанность на Украине сама по себе не является основанием для предоставления убежища. Там подчеркнули, что граждане Украины, которые незаконно находятся в Германии, могут быть депортированы.Канцлер Германии Мерц не раз настаивал на том, чтобы украинцев, годных к службе, не пускали в ФРГ. По его словам, такие меры нужны, чтобы Украина сохраняла способность защищаться. А в начале сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что у Берлина есть полные списки украинских граждан и он готов передать их Киеву, чтобы там могли опознать в них мужчин призывного возраста.Киевские власти длительное время вели переговоры с европейскими столицами о перекрытии каналов выезда для потенциальных призывников, поскольку нехватка личного состава в рядах ВСУ остаётся ключевой проблемой для украинского командования.