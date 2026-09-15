Запрет не сработал: за август в ФРГ сбежало ещё 3 тысячи военнообязанных Украины
Хотя Евросоюз решил пускать украинских мужчин призывного возраста только с согласия Киева, за последние три месяца в Германию приехало около 6 тысяч граждан Украины, подлежащих мобилизации, причём половина из них только за август. Об этом говорят данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).
Согласно статистике, число украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, находящихся в Германии, росло всё лето: в июне – 413 633 человека, в июле – 416 409, в августе – 419 613. Таким образом, за три месяца прибавилось примерно 6 тысяч человек. Общее число украинских беженцев в ФРГ на конец августа достигло 1 358 212 человек.
Начиная с 31 июля 2026 года заработало постановление Совета ЕС: украинцам-мужчинам, которые подлежат призыву, временную защиту больше не дают по умолчанию. Отныне она доступна лишь тем, кто докажет, что свои воинские обязательства перед Украиной они выполнили. Подтверждением служит либо отметка в паспорте, либо документ о том, что человек от службы освобождён.
Тех, кто приехал в Германию до 31 июля и уже оформил временную защиту, новые правила не касаются: им, как и прочим украинским беженцам, защиту продлили автоматически до марта 2028 года. Но всем, кто попал в страну после этой даты, придётся доказать, что они не уклоняются от службы.
В МВД Германии отметили, что воинская обязанность на Украине сама по себе не является основанием для предоставления убежища. Там подчеркнули, что граждане Украины, которые незаконно находятся в Германии, могут быть депортированы.
Канцлер Германии Мерц не раз настаивал на том, чтобы украинцев, годных к службе, не пускали в ФРГ. По его словам, такие меры нужны, чтобы Украина сохраняла способность защищаться. А в начале сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что у Берлина есть полные списки украинских граждан и он готов передать их Киеву, чтобы там могли опознать в них мужчин призывного возраста.
Киевские власти длительное время вели переговоры с европейскими столицами о перекрытии каналов выезда для потенциальных призывников, поскольку нехватка личного состава в рядах ВСУ остаётся ключевой проблемой для украинского командования.
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