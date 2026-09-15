Запрет не сработал: за август в ФРГ сбежало ещё 3 тысячи военнообязанных Украины

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Запрет не сработал: за август в ФРГ сбежало ещё 3 тысячи военнообязанных Украины


Хотя Евросоюз решил пускать украинских мужчин призывного возраста только с согласия Киева, за последние три месяца в Германию приехало около 6 тысяч граждан Украины, подлежащих мобилизации, причём половина из них только за август. Об этом говорят данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).



Согласно статистике, число украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, находящихся в Германии, росло всё лето: в июне – 413 633 человека, в июле – 416 409, в августе – 419 613. Таким образом, за три месяца прибавилось примерно 6 тысяч человек. Общее число украинских беженцев в ФРГ на конец августа достигло 1 358 212 человек.

Начиная с 31 июля 2026 года заработало постановление Совета ЕС: украинцам-мужчинам, которые подлежат призыву, временную защиту больше не дают по умолчанию. Отныне она доступна лишь тем, кто докажет, что свои воинские обязательства перед Украиной они выполнили. Подтверждением служит либо отметка в паспорте, либо документ о том, что человек от службы освобождён.

Тех, кто приехал в Германию до 31 июля и уже оформил временную защиту, новые правила не касаются: им, как и прочим украинским беженцам, защиту продлили автоматически до марта 2028 года. Но всем, кто попал в страну после этой даты, придётся доказать, что они не уклоняются от службы.

В МВД Германии отметили, что воинская обязанность на Украине сама по себе не является основанием для предоставления убежища. Там подчеркнули, что граждане Украины, которые незаконно находятся в Германии, могут быть депортированы.

Канцлер Германии Мерц не раз настаивал на том, чтобы украинцев, годных к службе, не пускали в ФРГ. По его словам, такие меры нужны, чтобы Украина сохраняла способность защищаться. А в начале сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что у Берлина есть полные списки украинских граждан и он готов передать их Киеву, чтобы там могли опознать в них мужчин призывного возраста.

Киевские власти длительное время вели переговоры с европейскими столицами о перекрытии каналов выезда для потенциальных призывников, поскольку нехватка личного состава в рядах ВСУ остаётся ключевой проблемой для украинского командования.
27 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +5
    Сегодня, 15:26
    Въезд в Германию для военнообязанных подорожал на стоимость справки об освобождении, всего-то делов. При современном развитии печатного дела, как говорил Остап Бендер... laughing
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 15:47
      Цитата: Pharmacist
      Въезд в Германию для военнообязанных подорожал на стоимость справки об освобождении, всего-то делов.

      На то она и Украина, там всё продаётся, не только справки об освобождении от воинской обязанности. А для окопов имеются селюки, у которых нет денег, чтобы откупиться.
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 16:23
        В любом государстве всё продаётся и не только справки. Кто не заработал навыком или умом выбирает игру в рулетку.
      2. 123_123 Звание
        123_123
        +1
        Сегодня, 17:01
        Для украинских женщин въезд сохранен и пока их мужья постепенно превращаются в воспоминания на фронте, рядом с украинками всегда есть мужское население ес разных национальностей, наверное очень довольное наплывом красивых женщин, отделенных от украинского мужского населения на границе.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 15:52
      Женевскую конвенцию никто не отменял.
      1. Юрась_Беларусь Звание
        Юрась_Беларусь
        +2
        Сегодня, 16:13
        Ну и что, что не отменили? Разве это фашистов останавливало?
        1. Бородач Звание
          Бородач
          -1
          Сегодня, 16:49
          Цитата: Юрась_Беларусь
          Ну и что, что не отменили? Разве это фашистов останавливало?

          А Батька принимает украинских беженцев?
    3. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +4
      Сегодня, 15:53
      . Согласно статистике, число украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, находящихся в Германии, росло всё лето: в июне – 413 633 человека, в июле – 416 409, в августе – 419 613. Таким образом, за три месяца прибавилось примерно 6 тысяч человек. Общее число украинских беженцев в ФРГ на конец августа достигло 1 358 212 человек.


      Будет кому в Германии Майдан устраивать и Мерца свергать.А то в Сирии уже по второму кругу начинается Майдан,а Германия всё без Майдана да без Майдана сидит.

      .Сирии на фоне резкого повышения правительством цен на автомобильное топливо вспыхнули самые масштабные протесты с момента свержения президента Башара Асада в начале декабря 2024 года и прихода к власти Ахмеда Хусейна аш-Шараа. На это обратил внимание российский военкор Сергей Шилов, который в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» прокомментировал происходящее на сирийской земле.Он отметил, что массы протестующих перекрывают важнейшие автодороги, соединяющие столицы регионов, жгут покрышки и даже устраивают акции самосожжения. За одну ночь там произошло резкое подорожание: дизеля – на 40%, бензина – на 28%. Спецкомитет при Министерстве энергетики Сирии объявил о росте цен на нефтепродукты (дизель, бензин и газ). Причём это, вероятно, не предел повышения цен.

      Действующий президент аш-Шараа сказал, что причина – войны на Украине и в Иране, и с ним сложно не согласиться.


      https://topcor.ru/74181-voenkor-prizrak-arabskoj-vesny-i-vozrozhdenija-igil-pojavilsja-na-blizhnem-vostoke.html
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:28
    О как...
    А вдруг Алис Вайдель к власти придёт и начнёт выполнять свои... обещания?
    Куда побегут, тогда?
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 15:36
      Куда потом разберутся,но по ходу Зеленский убежит с Украины самым последним и последнюю лампочку выкрутит после того как выключит свет за собой.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 16:50
      Цитата: rocket757
      О как...
      А вдруг Алис Вайдель к власти придёт и начнёт выполнять свои... обещания?
      Куда побегут, тогда?

      В Руанду, в Беларусь, к am на рога.
    3. Sen-Mird Звание
      Sen-Mird
      +1
      Сегодня, 17:00
      Земля круглая ))). Все может быть.
  3. Serg 122 Звание
    Serg 122
    +1
    Сегодня, 15:43
    В смысле "опознать граждан"? А даты рождения не достаточно для "опознания граждан подлежащих призыву"?
  4. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    +2
    Сегодня, 16:00
    Разбегается Свинарник , однако , далеко не факт, что нерабов не станут выдавать обратно с территориии всего ЕС , треба им в Латинскую Америку или на худой конец в Африку тикаты , тогда есть шанс.😻
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      +1
      Сегодня, 16:15
      Свинарник, то есть нацики, никуда не разбегаются. За границу валят ОТ нациков.
      1. Пур Наволок Звание
        Пур Наволок
        +2
        Сегодня, 16:39
        за границу валят от нациков

        Намекаете на то , что там якобы остаётся "братский народ" ? Хех , лично я уже давно не вижу разницы между рядовой , пересичной украинской свиньёй и украинской свиньёй с нацистским душком , иначе говоря все они для меня одинаковы.
        1. Юрась_Беларусь Звание
          Юрась_Беларусь
          0
          Сегодня, 16:41
          Хотите сказать, что все русские одинаковые? Или вы просто потеряли политическую остроту зрения и не отличаете козлищ от агнцев?
          1. Пур Наволок Звание
            Пур Наволок
            0
            Сегодня, 16:53
            "Убивайте их всех, дьявол в аду узнает своих".😉
    2. tur-tur Звание
      tur-tur
      +1
      Сегодня, 16:43
      Бежать нужно в Россию или Беларусь. Там точно не выдадут. И не надо мне писать, что люди которые не хотят воевать за режим зеленского всё равно не наши. Не правда это.
      1. Пур Наволок Звание
        Пур Наволок
        0
        Сегодня, 16:57
        Добрый Вы а вот эти "наши" , Вас и людей с подобными установками за "братский народ" не считают , они бегут туда где их попе теплее.
      2. Горизонт Звание
        Горизонт
        +1
        Сегодня, 17:28
        Бежать нужно в Россию или Беларусь.


        Это сложно. Фильтрация в Шереметьево для бегунков оттуда весьма серьезная.
        Хрюкнула свидомая свинюха неподумавши в сети что то мерзкое в адрес России и все, вход запечатан. Может кому то удается проскачить, но в целом скомпрометировавшие себя поросята идут на хрен.
    3. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 17:42
      Цитата: Пур Наволок
      треба им в Латинскую Америку или на худой конец в Африку тикаты
      Ридна Канадщина примет.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 16:01
    У пана атамана нэмае золотого запасу , вот хохлопцы и разбегаются в разные стороны.
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 16:18
      Запасу у Зеленского хватает. Ему по-прежнему дают деньги. Часть денег он присваивает, но в бюджет, особенно на войну, хватает. Кстати, украинцы бегут не потому что они бандиты, а потому что спасаются от бандитов.
  6. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 17:06
    *Канцлер Германии Мерц не раз настаивал на том, чтобы украинцев, годных к службе, не пускали в ФРГ. *

    странный он, в дойчланд едет белое население из юкрейн, в противовес черным, которых начала ввозить еще Меркель.
  7. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    0
    Сегодня, 17:09
    Германия, у которой проблемы с комплектацией военного персонала начались, видимо тоже по типу Франции скоро создаст свой Окраинный легион (Randgebiet). Если потенциальному украинскому контингенту такое кадровое решение не нравится, то "дранг нах хаймат" или вперёд (назад?) на восток. Вроде 50 000 укров "велики" уже обучали, но что-то не слыхать об их воинских успехах на фронте. Скоро такую же часть и в Германии будут создавать, а всех х*хлов перешедших-переползших германскую границу будут называть добровольцами в этот Randgebiet и вручать им Truppenausweis (военный билет) вместо Aufenthaltsgestattung (вид на жительство).
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 18:40
    Цитата: rocket757
    А вдруг Алис Вайдель к власти придёт и начнёт выполнять свои... обещания?
    Куда побегут, тогда?
    Гейропа большая wink