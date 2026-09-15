«Никаких переговоров»: Иран отказался от диалога с США до выполнения условий

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«Никаких переговоров»: Иран отказался от диалога с США до выполнения условий


Тегеран не собирается возвращаться к переговорам с Вашингтоном, пока США не выполнят условия, прописанные в двустороннем соглашении от 17 июня. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.



Он написал, что не стоит поддаваться на противоречивые заявления президента США – от «мы не будем вести переговоры» до «мы готовы к диалогу». По его словам, расклад вокруг нефти и проливов изменился, и попытки контролировать последствия уже не смогут остановить то, что надвигается. Он подчеркнул, что никаких переговоров не будет, пока условия Ирана не выполнены.

Заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп, ранее неоднократно исключавший возможность диалога с Тегераном, накануне сообщил, что Вашингтон открыт к переговорам.

Иранские власти настаивают, что для возобновления переговоров Вашингтон должен выполнить условия, зафиксированные в соглашении, подписанном между двумя странами 17 июня. Среди ключевых требований – снятие блокады и экономического давления на Иран, размораживание иранских активов, а также прекращение израильских атак на Ливан и сектор Газа.

Слова Резаи о том, что расклад вокруг нефти и проливов изменился, отражают новую реальность на Ближнем Востоке. За последние недели хуситы, которых поддерживает Иран, установили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, захватив остров Перим и ряд стратегических позиций на побережье Красного моря.

Кроме того, были нанесены удары по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад», что привело к остановке его работы и исчезновению с рынка не менее 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

США, со своей стороны, сократили воздушное прикрытие танкеров в Ормузском проливе до двух временных слотов в день, что эксперты связывают с оптимизацией расходов. На этом фоне Тегеран явно показывает, что не считает себя в позиции просящей стороны и готов диктовать условия, а не следовать чужим.
7 комментариев
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  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +8
    Сегодня, 16:13
    Ну такой подход у взрослых дядь. Вы сначала выполните прошлые договоренности, а только после этого будем переговариваться. Кто-то да такого ещё не дорос, а возможно и не дорастет вовсе.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 16:34
      hi Молодцы эти парни из ИРИ и КСИР.
      У них сердца и фаберже высечены из стали; ещё бы напомнили рыжему педофилу из Фашингтона об обязательствах возместить нанесённый войной ущерб с материальным возмещением человеческих жизней.
      Ведь этот военный преступник и проходимец коалиции Эпштейна уже начинает требовать возмещение от понесённых расходов на войну с ИРИ от своих союзников из гейропы, которые не вписались ему в помощь на БВ.
  2. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +5
    Сегодня, 16:25
    Иран продемонстрировал чудеса героизма и достойнства, в одиночку сломал колективного Запада.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +3
      Сегодня, 16:33
      Цитата: Ivanhoe
      Иран продемонстрировал чудеса героизма и достойнства, в одиночку сломал колективного Запада.

      Не было там ни какого коллективного Запада, начали войну Израиль и США, Израиль потом тихонько слился и остались они наедине, а Европа вообще решила не ввязываться, им и Украины за глаза хватает.
  3. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +2
    Сегодня, 17:16
    Хвала персам, принципиальные!... Это не "святые" угодники, которые стыдятся признавать очевидное: США - не посредник, а сторона конфликта.
  4. rs777 Звание
    rs777
    +4
    Сегодня, 17:28
    Любо-дорого послушать иранского секретаря. Нам бы таких, вместо двух дедов из МИДа и Кремля.
  5. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 17:29
    Всё верно, слова к делу не пришьёшь, нужны действия. Они понимают что дела у Трампа весьма хреновые и ноябрьские выборы уже не за горами, в то время как им спешить не куда и они могут себе позволить дожимать рыжего до нужного им результата, т.е.. принятия их условий.
    Матрасы как всегда хотят заболтать тему и без потерь соскочить с ответственности, чтобы лучше подготовиться к новому этапу войны против Ирана.