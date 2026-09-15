«Никаких переговоров»: Иран отказался от диалога с США до выполнения условий

Тегеран не собирается возвращаться к переговорам с Вашингтоном, пока США не выполнят условия, прописанные в двустороннем соглашении от 17 июня. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.Он написал, что не стоит поддаваться на противоречивые заявления президента США – от «мы не будем вести переговоры» до «мы готовы к диалогу». По его словам, расклад вокруг нефти и проливов изменился, и попытки контролировать последствия уже не смогут остановить то, что надвигается. Он подчеркнул, что никаких переговоров не будет, пока условия Ирана не выполнены.Заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп, ранее неоднократно исключавший возможность диалога с Тегераном, накануне сообщил, что Вашингтон открыт к переговорам.Иранские власти настаивают, что для возобновления переговоров Вашингтон должен выполнить условия, зафиксированные в соглашении, подписанном между двумя странами 17 июня. Среди ключевых требований – снятие блокады и экономического давления на Иран, размораживание иранских активов, а также прекращение израильских атак на Ливан и сектор Газа.Слова Резаи о том, что расклад вокруг нефти и проливов изменился, отражают новую реальность на Ближнем Востоке. За последние недели хуситы, которых поддерживает Иран, установили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, захватив остров Перим и ряд стратегических позиций на побережье Красного моря.Кроме того, были нанесены удары по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад», что привело к остановке его работы и исчезновению с рынка не менее 2,5 млн баррелей нефти в сутки.США, со своей стороны, сократили воздушное прикрытие танкеров в Ормузском проливе до двух временных слотов в день, что эксперты связывают с оптимизацией расходов. На этом фоне Тегеран явно показывает, что не считает себя в позиции просящей стороны и готов диктовать условия, а не следовать чужим.