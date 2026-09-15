Китай строит для ВМС первый в мире корабль-носитель больших подводных дронов
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Китайская оборонка вновь удивляет прорывными разработками, которые не реализуются ни в одной другой стране. Специализирующееся на военно-морской тематике онлайн-издание Naval News сообщает, что на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding в Шанхае идет строительство, вероятнее всего, первого в мире корабля-носителя, предназначенного для запуска подводных беспилотных аппаратов внушительного размера.
Реализация подобных проектов в Китае традиционно проводится в условиях строгой секретности. Однако скрыть столь масштабный объект довольно сложно. В публикации Naval News утверждается со ссылкой на спутниковые снимки, что это не исследовательское судно, а именно корабль-носитель для боевых подводных беспилотников.
Судя по размерам, корабль сможет взять в ангар до четырех подводных дронов класса XXLUUV или большее число аппаратов меньшего размера. Внешне судно напоминает десантный корабль-док (LPD): в кормовой части расположена доковая камера, однако она открыта снизу. В неё интегрирован крупный ложемент, опускаемый на 12 вертикальных подъемных опорах. Перед доковой камерой находится большой ангар, вероятно предназначенный для подводных аппаратов.
В Китае уже проходят испытания двух типов подводных дронов XXLUUV длиной 35 и 45 метров. Это примерно в 6-8 раз больше, чем длина подводного беспилотника Boeing Orca ВМС США. Строительство нового судна-носителя вписывается в официально необъявленную программу КНР по созданию и развертыванию полноразмерных необитаемых подводных аппаратов. В публикации отмечается, что в настоящее время Китай значительно опережает любую другую страну в разработке и использовании беспилотных подводных аппаратов большого размера.
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