Польша пыталась обойти санкции и купить венесуэльскую нефть за криптовалюту

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Польша пыталась обойти санкции и купить венесуэльскую нефть за криптовалюту

Польский государственный концерн Orlen оказался в центре громкого финансового скандала. Компания потеряла 230 миллионов долларов, пытаясь провернуть авантюрную схему по закупке венесуэльской нефти в обход международных санкций.

Как выяснилось в ходе расследования, деньги налогоплательщиков два года блуждали по криптовалютным биржам Дубая и счетам сомнительных брокеров в Каракасе, пока три арендованных танкера преимущественно простаивали в портах с пустыми трюмами.



Суть схемы, раскрытой журналистами, поражает своей наивностью. Вместо прямых контрактов с PDVSA (государственной нефтяной компанией Венесуэлы), Orlen решила действовать через цепочку посредников. Польская сторона переводила так называемые фиатные деньги в криптовалюту, которая затем отправлялась на счета фирм-пустышек в ОАЭ. Те, в свою очередь, должны были рассчитаться с венесуэльскими брокерами, а те - уже обеспечить отгрузку сырья. Однако на практике танкеры приходили в порт, неделями ждали погрузки, а затем уходили с минимальным количеством нефти или вовсе пустыми. Криптовалютный след запутался окончательно, а деньги осели в карманах неизвестных посредников.

Отдельно стоит сказать о польской жадности, которая и погубила всю затею. Вместо того чтобы честно признать риски и работать через легальные каналы, Orlen, а точнее стоящие за ней менеджеры и политики, решили сэкономить и «обхитрить систему». Им казалось, что криптовалюта - это волшебная палочка, позволяющая обойти санкции и купить дешёвую нефть у «изгоя» в обход всех правил. Поляки хотели и санкции не нарушать (формально), и венесуэльскую нефть со скидкой получить. В итоге получили классическую чёрную финансовую дыру на четверть миллиарда долларов. Как говорится, скупой платит дважды, а жадный - трижды, да еще и с процентами за перевод в стейблкоинах.

Теперь польская прокуратура ищет крайних, а налогоплательщики недоумевают, как можно было доверить госконтракт людям, которые верят в «нефть за крипту из-под полы». Хотя ответ может лежать на поверхности: те, кто в самой Польше затевал эту схему, сами могли оказаться причастными к растворению немалых финансовых средств.
13 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:32
    Хозяин и кинул ляхов как лохов.
  2. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 16:38
    Глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявляя о военном превосходстве Польши над Россией, не осознает, что в случае военных действий против Москвы Варшава исчезнет за два-три дня. От этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
  3. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    -1
    Сегодня, 16:48
    Nechápu, proč by Polsko nemohlo nakoupit ropu ve Venezuele, ale ne za Bitcoin.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +2
      Сегодня, 16:48
      Я не понимаю, почему Польша не могла покупать нефть в Венесуэле, но не за биткоины.
      1. knn54 Звание
        knn54
        +2
        Сегодня, 17:10
        Бедржих, Польша может покупать венесуэльскую нефть, но у США.
  4. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    0
    Сегодня, 16:49
    Тут на днях слушал по радио " Вести ФМ" интервью с Константином Симоновым про торговлю нефтью в обход санкций. Так вот, ОКАЗЫВАЕТСЯ, что в России экспортные цены на нефть формируются лондонским агентством..... belay
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +3
      Сегодня, 17:38
      На всё сырьё, злато, серебро и так далее. Такой гибрид: низы воюют, верхи торгуют. Не было иначе и не при нашей жизни. Только передовая диванная гвардия пребывает в розовых фантазиях.
      1. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        0
        Сегодня, 19:19
        Цитата: Фразах
        На всё сырьё, злато, серебро и так далее. Такой гибрид: низы воюют, верхи торгуют. Не было иначе и не при нашей жизни.

        Так и есть.... Забыл добавить, что офис лондонского агентства Argus находится в Москве по такому то адресу : Москва, Настасьинский переулок, 7
  5. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +1
    Сегодня, 17:07
    Компания потеряла 230 миллионов долларов...

    На самом деле, сумма ущерба гораздо больше...
    Совокупный ущерб польского концерна Orlen составляет $424 миллионов долларов (около 1,6 млрд злотых) и сформировался он из цепочки провальных финансовых операций:
    - Собственно сам аванс ($230 млн).
    - Расходы на простой и фрахт танкеров (около $164–194 млн)
    - Дополнительные издержки (они включают сопутствующие расходы: юридические услуги на попытки урегулирования споров, международные суды, а также затраты на внутренний аудит и ликвидацию последствий этой схемы)
  6. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 17:46
    Гордость умноженная на жадность, рождает глупость.
  7. gx200gx Звание
    gx200gx
    +3
    Сегодня, 18:00
    Польский гонор помноженный на жадность неожиданно дал свой закономерный результат. Дерзайте дальше пшеки!
  8. Ślązako Звание
    Ślązako
    0
    Сегодня, 18:02
    Ich bin gegen Sanktionen, ob gegen Russland oder gegen Manduros Venezuela.

    Aber die Polen, vor allem die polnische Linke (Po) sind dumm. Ich würde nicht auf der anderen Seite der Welt Öl kaufen sondern bei den Russen. Da sieht man wie idiologisch die sind und wenig pragmatisch.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 18:33
    Цитата: gx200gx
    Польский гонор помноженный на жадность неожиданно дал свой закономерный результат
    Побольше бы таких результатов!