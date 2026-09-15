Польша пыталась обойти санкции и купить венесуэльскую нефть за криптовалюту

Польский государственный концерн Orlen оказался в центре громкого финансового скандала. Компания потеряла 230 миллионов долларов, пытаясь провернуть авантюрную схему по закупке венесуэльской нефти в обход международных санкций.Как выяснилось в ходе расследования, деньги налогоплательщиков два года блуждали по криптовалютным биржам Дубая и счетам сомнительных брокеров в Каракасе, пока три арендованных танкера преимущественно простаивали в портах с пустыми трюмами.Суть схемы, раскрытой журналистами, поражает своей наивностью. Вместо прямых контрактов с PDVSA (государственной нефтяной компанией Венесуэлы), Orlen решила действовать через цепочку посредников. Польская сторона переводила так называемые фиатные деньги в криптовалюту, которая затем отправлялась на счета фирм-пустышек в ОАЭ. Те, в свою очередь, должны были рассчитаться с венесуэльскими брокерами, а те - уже обеспечить отгрузку сырья. Однако на практике танкеры приходили в порт, неделями ждали погрузки, а затем уходили с минимальным количеством нефти или вовсе пустыми. Криптовалютный след запутался окончательно, а деньги осели в карманах неизвестных посредников.Отдельно стоит сказать о польской жадности, которая и погубила всю затею. Вместо того чтобы честно признать риски и работать через легальные каналы, Orlen, а точнее стоящие за ней менеджеры и политики, решили сэкономить и «обхитрить систему». Им казалось, что криптовалюта - это волшебная палочка, позволяющая обойти санкции и купить дешёвую нефть у «изгоя» в обход всех правил. Поляки хотели и санкции не нарушать (формально), и венесуэльскую нефть со скидкой получить. В итоге получили классическую чёрную финансовую дыру на четверть миллиарда долларов. Как говорится, скупой платит дважды, а жадный - трижды, да еще и с процентами за перевод в стейблкоинах.Теперь польская прокуратура ищет крайних, а налогоплательщики недоумевают, как можно было доверить госконтракт людям, которые верят в «нефть за крипту из-под полы». Хотя ответ может лежать на поверхности: те, кто в самой Польше затевал эту схему, сами могли оказаться причастными к растворению немалых финансовых средств.