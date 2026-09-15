Британия опасается, что Париж продаст Аргентине субмарины для войны за Фолкленды

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Британия опасается, что Париж продаст Аргентине субмарины для войны за Фолкленды

Несмотря на отсутствие соответствующего официального запроса, Лондон обеспокоен возможными поставками Аргентине французских подводных лодок. В британском МИД небезосновательно опасаются, что Макрон с готовностью поддержит озвученную Трампом позицию о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов.

Весьма неоднозначные высказывания американского президента заставили Лондон внимательнее присмотреться к планам по закупкам вооружений, которые вынашивает известный своей твердой поддержкой Трампа президент Аргентины Хавьер Милей. В частности, в настоящее время Аргентина рассматривает возможность приобретения трех подводных лодок. Помимо прочего, Буэнос-Айрес ведет переговоры с французской компанией Naval Group о поставке неатомных субмарин типа Scorpène. Параллельно свои предложения выдвинула немецкая компания TKMS, предложившая Аргентине подлодки модели 209NG, и Бразилия.



Таким образом, в Лондоне обеспокоены перспективой появления у берегов спорных островов подводных лодок, которые могут оказаться в распоряжении непредсказуемого Милея. Однако, учитывая серьезные финансовые проблемы Буэнос-Айреса, вероятность того, что соответствующий контракт будет заключен уже в ближайшее время, довольно низка.

Кроме того, правительству Аргентины стоит помнить, что во время Фолклендской войны 1982 года Минобороны Франции с готовностью передало своим британским коллегам информацию о наиболее эффективных средствах противодействия противокорабельным ракетам Exocet, ранее проданным Парижем Буэнос-Айресу.
11 комментариев
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  1. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +6
    Сегодня, 17:11
    Несмотря на отсутствие соответствующего официального запроса, Лондон обеспокоен возможными поставками Аргентине французских подводных лодок.
    Вы же вместе с США кинули французиков, с поставкой подлодок в Австралию, теперь они на вас смогут отыграться. И США Ущербному королевству не помогут.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 17:42
      И США Ущербному королевству не помогут.

      Могут помочь спасти Фолкленды - передачей их Трампу bully
      1. ratfly Звание
        ratfly
        +2
        Сегодня, 19:04
        Нужно озвучить мульку, что Россия обратиться к Хавьеру Миллею за разрешением создать морскую базу на Фолклендах (они же типа Аргентинские). Пусть бритты свои дипломатические пуканы рвут. А то в наши дела лезут, видимо заняться нечем.
  2. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +3
    Сегодня, 17:16
    Главным триггером всей этой новой затеи стал запуск крупного британо-израильского проекта по добыче нефти на месторождении Sea Lion («Морской лев») к северу от Фолклендского архипелага. По оценкам, там находится около 1,7 млрд баррелей углеводородов...
  3. Slon_on Звание
    Slon_on
    +1
    Сегодня, 17:23
    Да, в ту пору ПКР Экзосет потопила британский Шеффилд, удачно получилось у аргентинцев. Кажись с Супер Этандара пускали.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 18:02
      Это еще бч не сработала. Кстати, многие не срабатывали - американское оружие
  4. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 17:41
    А у Милея деньги есть на подлодки? Он же затянул пояса туже некуда. Лет 8 назад аргентинцы утопили уже подлодку вместе с экипажем
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 18:05
      В долг, до победы. А победа будет, можно не сомневаться
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 18:44
        Да куда уж Аргентине ещё долги?! Им же ещё армию содержать надо, а у них она примерно как у Узбекистана...
  5. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 17:58
    Это республиканцу Рейгану было вполне естественно поддержать свою в доску консерватора Тэтчер против фашиствующего диктатора Галтиери. А Трамп или Вэнс, который, скорее всего, придет ему на смену, скорее поддержит демократически избранного и в меру консервативного Милея, чем либераста-глобалиста Бернема, или кто там следующий кандидат на сковородку должность премьера.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 18:31
    Аргентинцам беспилотниками надо запасаться, а не подводными лодками