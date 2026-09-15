Британия опасается, что Париж продаст Аргентине субмарины для войны за Фолкленды
1 62611
Несмотря на отсутствие соответствующего официального запроса, Лондон обеспокоен возможными поставками Аргентине французских подводных лодок. В британском МИД небезосновательно опасаются, что Макрон с готовностью поддержит озвученную Трампом позицию о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов.
Весьма неоднозначные высказывания американского президента заставили Лондон внимательнее присмотреться к планам по закупкам вооружений, которые вынашивает известный своей твердой поддержкой Трампа президент Аргентины Хавьер Милей. В частности, в настоящее время Аргентина рассматривает возможность приобретения трех подводных лодок. Помимо прочего, Буэнос-Айрес ведет переговоры с французской компанией Naval Group о поставке неатомных субмарин типа Scorpène. Параллельно свои предложения выдвинула немецкая компания TKMS, предложившая Аргентине подлодки модели 209NG, и Бразилия.
Таким образом, в Лондоне обеспокоены перспективой появления у берегов спорных островов подводных лодок, которые могут оказаться в распоряжении непредсказуемого Милея. Однако, учитывая серьезные финансовые проблемы Буэнос-Айреса, вероятность того, что соответствующий контракт будет заключен уже в ближайшее время, довольно низка.
Кроме того, правительству Аргентины стоит помнить, что во время Фолклендской войны 1982 года Минобороны Франции с готовностью передало своим британским коллегам информацию о наиболее эффективных средствах противодействия противокорабельным ракетам Exocet, ранее проданным Парижем Буэнос-Айресу.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация